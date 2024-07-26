Театр или драма абсурда, появившиеся в начале XX века, стали значительными культурными феноменами, отражающими изменения в обществе, философии и искусстве того времени. Истоки этого направления берут свое начало из нелинейных модернистских работ, раскрепощенной эмоциональности экспрессионизма и игры подсознания сюрреалистов — под влиянием фрейдистских теорий Андре Бретон и Луи Арагон практиковали автоматическое письмо и абсурд. Еще на драму абсурда оказали значительное влияние философские идеи послевоенного экзистенциализма, развиваемые Сереном Кьеркегором в рамках поиска индивидуальной свободы, Хайдеггером в концепции «бытия-к-смерти», Сартром и Камю в идее бессмысленности человеческого существования.

В этом направлении западноевропейской драматургии выделяют несколько основных якорных точек: отсутствие логической структуры сюжета, элементы гротеска и фарса (карикатуры), бессмысленные диалоги, подчеркивающие отчуждённость персонажей, цикличность и чувство безысходности. Среди самых ярких последователей абсурда называют Сэмюэля Беккета, Эжена Ионеско и Жана Жене.

Курс «Абсурдная реальность в литературе» Юлианы Каминской пройдет с 9 по 23 августа на «Левашовском хлебозаводе» на Барочной улице, 4А.

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