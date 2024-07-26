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На «Левашовском хлебозаводе» расскажут про драму абсурда — на примере работ Ионеско и Беккета

Курс историка литературы и переводчика, кандидата филологических наук Юлианы Каминской раскроет тайну хитросплетений культуры эпохи европейского модернизма и познакомит с традициями бессмысленности человеческого бытия.

«Лысая певица», 1950 год
masters-project.ru / Masters

«Лысая певица», 1950 год

Курс «Абсурдная реальность в литературе», который можно прослушать с 9 по 23 августа в лектории Masters «Левашовского хлебозавода», за три встречи охватит историю развития драмы абсурда: от гуманистических традиций до культовых работ классиков направления Эжена Ионеско и Сэмюэля Беккета. Старт циклу положат 9 августа на лекции «От трагического гуманизма к театру абсурда», в рамках которой Юлиана Каминская прольет свет на истоки театра абсурда в античности, шекспировских работах и произведениях северных романтиков Томаса Манна и Франца Кафки. Дискурс продолжится 16 августа на встрече о французском драматурге румынского происхождения Эжене Ионеско — одна из ключевых фигур направления будет рассмотрена на примере пьес «Лысая певица», «Стулья» и «Носорог». Завершит курс разговор о Сэмюэле Беккете и его «В ожидании Годо» — «самом влиятельном англоязычном драматургическом произведении XX века».

masters-project.ru / Masters

Театр или драма абсурда, появившиеся в начале XX века, стали значительными культурными феноменами, отражающими изменения в обществе, философии и искусстве того времени. Истоки этого направления берут свое начало из нелинейных модернистских работ, раскрепощенной эмоциональности экспрессионизма и игры подсознания сюрреалистов — под влиянием фрейдистских теорий Андре Бретон и Луи Арагон практиковали автоматическое письмо и абсурд. Еще на драму абсурда оказали значительное влияние философские идеи послевоенного экзистенциализма, развиваемые Сереном Кьеркегором в рамках поиска индивидуальной свободы, Хайдеггером в концепции «бытия-к-смерти», Сартром и Камю в идее бессмысленности человеческого существования.

В этом направлении западноевропейской драматургии выделяют несколько основных якорных точек: отсутствие логической структуры сюжета, элементы гротеска и фарса (карикатуры), бессмысленные диалоги, подчеркивающие отчуждённость персонажей, цикличность и чувство безысходности. Среди самых ярких последователей абсурда называют Сэмюэля Беккета, Эжена Ионеско и Жана Жене.

Курс «Абсурдная реальность в литературе» Юлианы Каминской пройдет с 9 по 23 августа на «Левашовском хлебозаводе» на Барочной улице, 4А.

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