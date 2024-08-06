Как рассказали «Собака.ru» кураторы проекта, коллективная выставка «ХОД №1» — это экспериментальный проект, ставящий под сомнение незыблемость существующего арт-рынка. Художественная акция «проверяет доверие профессионального и непрофессионального сообщества и их готовность взаимодействовать с неизвестным искусством».

Авторы объединения ХОД работают согласно манифесту «ориентируемся на наше собственное видение и мироощущение», а первой их целью стала реализация выставки в петербургской галерее совриска. В ноябре прошлого года художники отправили письма в точки притяжения актуального искусства, но лишь в декабре 2023 года удалось договориться с MYTH Gallery. Условия такие же экспериментальные, как и сама идея: галеристы согласились на проведение групповой выставки ХОД, но без указания имен художников (!).