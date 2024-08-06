13 художников заставят отрефлексировать устоявшееся знание о современном арт-рынке. Все вслепую: никаких этикеток, CV и аннотаций — только «чистое искусство»!
Как рассказали «Собака.ru» кураторы проекта, коллективная выставка «ХОД №1» — это экспериментальный проект, ставящий под сомнение незыблемость существующего арт-рынка. Художественная акция «проверяет доверие профессионального и непрофессионального сообщества и их готовность взаимодействовать с неизвестным искусством».
Авторы объединения ХОД работают согласно манифесту «ориентируемся на наше собственное видение и мироощущение», а первой их целью стала реализация выставки в петербургской галерее совриска. В ноябре прошлого года художники отправили письма в точки притяжения актуального искусства, но лишь в декабре 2023 года удалось договориться с MYTH Gallery. Условия такие же экспериментальные, как и сама идея: галеристы согласились на проведение групповой выставки ХОД, но без указания имен художников (!).
«На рынке современного искусства важную роль играет художник: его имя, награды, количество персональных выставок и т.д. Эта информация влияет на формирование стоимости его работ и интерес коллекционера. Мы убираем все эти данные и оставляем только работу и наше высказывание», — рассказывает анонимный куратор арт-объединения.
Выставка «ХОД №1» открыта с 30 авугста по 15 сентября 2024 года в MYTH Gallery на улице Чайковского, 61.
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