18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

True art или банальность? Отвечают анонимные художники на экспериментальной выставке-ребусе от MYTH Gallery

13 художников заставят отрефлексировать устоявшееся знание о современном арт-рынке. Все вслепую: никаких этикеток, CV и аннотаций — только «чистое искусство»!

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой MYTH Gallery

Как рассказали «Собака.ru» кураторы проекта, коллективная выставка «ХОД №1» — это экспериментальный проект, ставящий под сомнение незыблемость существующего арт-рынка. Художественная акция «проверяет доверие профессионального и непрофессионального сообщества и их готовность взаимодействовать с неизвестным искусством».

Авторы объединения ХОД работают согласно манифесту «ориентируемся на наше собственное видение и мироощущение», а первой их целью стала реализация выставки в петербургской галерее совриска. В ноябре прошлого года художники отправили письма в точки притяжения актуального искусства, но лишь в декабре 2023 года удалось договориться с MYTH Gallery. Условия такие же экспериментальные, как и сама идея: галеристы согласились на проведение групповой выставки ХОД, но без указания имен художников (!).

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой MYTH Gallery

«На рынке современного искусства важную роль играет художник: его имя, награды, количество персональных выставок и т.д. Эта информация влияет на формирование стоимости его работ и интерес коллекционера. Мы убираем все эти данные и оставляем только работу и наше высказывание», — рассказывает анонимный куратор арт-объединения.

Выставка «ХОД №1» открыта с 30 авугста по 15 сентября 2024 года в MYTH Gallery на улице Чайковского, 61.

16+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: