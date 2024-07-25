Чем заняться в Петербурге с 25 по 28 июля

Премьерный показ балета «Коппелия» , Мариинский театр (6+)

Постановка хореографа Александра Сергеева с костюмами Леонида Алексеева. «Коппелия» — сказочная история о мастере Коппелиусе и его куклах, в главную из которых влюбляется юноша Франц. В день премьеры главную роль исполняет Мей Нагахиса.

25, 26, 27 и 28 июля

Выставка «Из ничего», «Шум» (18+)

Инсталляция-размышление о художнике и режиссере Сергее Параджанове — с работами Александра Шишкина-Хокусая и участников объединения PARAZIT. Вход свободный.

До конца лета

Электроакустический перформанс «Медитации», «Третье место» (18+)

Два современных композитора Аркадий Пикунов и Валерия Базельцева будут создавать музыкальное произведение в реальном времени. Оно прозвучит лишь раз.



Иммерсивный спектакль «Мистерии», Дом Юсуповых (16+)

В постановке Сергея Панькова и Антона Горчакова о семье Юсуповых территория исторического особняка трансформируется в бальный зал, палубу корабля и уютный будуар. Сюжет основан на исторических документах, письмах и мемуарах. Зритель увидит четыре альтернативных версии развития событий.

В кинотеатрах на этой неделе смотрим спортивную драму «В потоке трех стихий» (12+) об олимпийском чемпионе по прыжкам в воду, который помогает следствию, комедию «Моя семья» (6+), мелодраму «Она танцует» (12+) режиссера Оксаны Дегтяревой и сразу несколько фильмов ужасов — «Собирателя душ» (18+) Осгуда Перкинса, «Заклятье: Слуги Сатаны» (18+) Джоко Анвара и триллер «Список подозреваемых» (16+) о серийном преступнике.