Чем заняться в Петербурге с 25 по 28 июля

Главная премьера сезона в Мариинском театре балет «Коппелия» (хореограф — Александр Сергеев, а за костюмы отвечает дизайнер и основатель модного дома House of Leo Леонид Алексеев!), Random Fest 2024 (в лайн-апе — OG Buda, MAYOT и Toxi$), гастроли МХАТ им. Горького в Михайловском театре, ретротанцы возле Левашовского хлебозавода и открытие выставки-оммажа поэту Борису Рыжему — рассказываем о важных событиях этих выходных.
Солистка Мариинского театра Мей Нагахиса
Четверг, 25 июля
Премьерный показ балета «Коппелия» , Мариинский театр (6+)
Постановка хореографа Александра Сергеева с костюмами Леонида Алексеева. «Коппелия» — сказочная история о мастере Коппелиусе и его куклах, в главную из которых влюбляется юноша Франц. В день премьеры главную роль исполняет Мей Нагахиса.
25, 26, 27 и 28 июля
Выставка «Из ничего», «Шум» (18+)
Инсталляция-размышление о художнике и режиссере Сергее Параджанове — с работами Александра Шишкина-Хокусая и участников объединения PARAZIT. Вход свободный.
До конца лета
Электроакустический перформанс «Медитации», «Третье место» (18+)
Два современных композитора Аркадий Пикунов и Валерия Базельцева будут создавать музыкальное произведение в реальном времени. Оно прозвучит лишь раз.
Иммерсивный спектакль «Мистерии», Дом Юсуповых (16+)
В постановке Сергея Панькова и Антона Горчакова о семье Юсуповых территория исторического особняка трансформируется в бальный зал, палубу корабля и уютный будуар. Сюжет основан на исторических документах, письмах и мемуарах. Зритель увидит четыре альтернативных версии развития событий.
В кинотеатрах на этой неделе смотрим спортивную драму «В потоке трех стихий» (12+) об олимпийском чемпионе по прыжкам в воду, который помогает следствию, комедию «Моя семья» (6+), мелодраму «Она танцует» (12+) режиссера Оксаны Дегтяревой и сразу несколько фильмов ужасов — «Собирателя душ» (18+) Осгуда Перкинса, «Заклятье: Слуги Сатаны» (18+) Джоко Анвара и триллер «Список подозреваемых» (16+) о серийном преступнике.
Поэт Борис Рыжий
Пятница, 26 июля
Танцевальный спектакль «{И мир бы стал лучшим местом}», «Упсала-цирк» (18+)
Спектакль-размышление о связях с землей и возникновении будущего на руинах истории. Это первое событие программы фестиваля «ТАНЕЦ БЕЗ УМА ОТ СЕБЯ и от любви», который пройдет в Петербурге с 26 июля по 8 августа.
Открытие выставки «Борис Рыжий», «Севкабель Порт» (18+)
Интерактивная инсталляция к 50-летию уральского поэта, который вновь стал востребованным: на его стихи пишут песню белорусы «Молчат дома», а режиссер Семен Серзин снял байопик с Евгением Алехиным в заглавной роли.
Танцевальные медиации на выставке «Балет. Притяжение», Театральный музей (18+)
Кураторы предлагают новый формат изучения фотографий: он поможет узнать и прочувствовать эмоции, которые испытывали герои выставки в моменты, запечатленные на снимках. Знакомство с проектом будет происходить через касание.
Выставка «Ковчег XXI века», ЦВЗ «Манеж» (16+)
Экспозиция, посвященная культовым художникам Товарищества «Свободная культура» и приуроченная к 35-летию эпицентра петербургского андеграунда — арт-центру «Пушкинская-10».
До 8 сентября
Андрей Смелянский (Toxi$)
Суббота, 27 июля
Выставка Super Toys, Arts Square Gallery (12+)
На экспозиции представлены самые популярные медведи в мире коллекционных игрушек — Be@rbrick. Они созданы художником-иллюстратором Хадзимэ Сораяма, фондом Энди Уорхола, авторами «Звездных войн», Nike и другими.
До 30 августа
Random Fest 2024, «Двор Гостинки» (16+)
В лайн-апе — рэперы OG Buda и MAYOT, хип-хоп-звезда Toxi$ (лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2024!), а также 163ONMYNECK, Inst Rinna, 4n Way и unki.
Концерт Веры Золотцевой, кабаре «Шум» (18+)
Профессиональная пианистка исполнит известное и редкое инди — песни групп Zoloto, Сиротки и «Мумий тролль», а также неизданные произведения.
Фестиваль «Танцплощадка у хлебозавода», «Левашовский хлебозавод» (6+)
Памятник советского конструктивизма превратится в площадку для танцев, возрождающих атмосферу советской эпохи. В программе — мастер-классы, турниры по настольному теннису и шахматам, а еще обещают автоматы с газировкой и сахарной ватой.
Вечеринка Summer Camp, бар Union (18+)
В лайн-апе — Coubraque, Bambi Sofa, Izabelle, Brique, Artemii Korzh, Deepmango, Mikhail Bondar, Kairuk, Auxfella.
Танцевальный перформанс {NOW}
Воскресенье, 28 июля
Фестиваль уличных театров, ЦПКиО имени Кирова (0+)
Парк превратится в театр под открытым небом. Программа международная — участвуют коллективы из России, Франции, Италии и Аргентины. Она также включает карнавальное шествие, музыкальные променады и шоу.
С 26 по 28 июля
Танцевальный перформанс «{NOW}», «Севкабель Порт» (18+)
Хореография Ксении Бурмистровой предлагает зрителям ответить на два вопроса: как я чувствую себя сейчас и что для меня значит быть в сейчас. Философская работа об опоре и отражении желаний тела и разума.
Спектакль «Женщины Есенина», Михайловский театр (16+)
Режиссер Галина Полищук знакомит зрителя с матерью и возлюбленными поэта — Айседорой Дункан, Зиной Райх, Галей Бениславской и Соней Толстой. Постановку покажут в рамках петербургских гастролей МХАТ имени Горького.
27, 28, 29 и 30 июля
«Петербургская ярмарка», «Севкабель Порт» (0+)
Семейное мероприятие в стиле волшебного мира «Алисы в Стране Чудес». В программе маркет локальных брендов, диджей-сеты и мастер-классы для детей и взрослых, на которых можно научиться делать свечи и мыло, валять из шерсти и вязать.
Экскурсия по Коломне от «Подписных изданий» (16+)
Путешествие по одному из старейших районов Петербурга в сопровождении голосов современников прошлой эпохи. Организаторы советуют надевать удобную обувь. Во время экскурсии есть антракт — перерыв на кофе.
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