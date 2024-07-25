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Чем заняться в Петербурге с 25 по 28 июля

Главная премьера сезона в Мариинском театре балет «Коппелия» (хореограф — Александр Сергеев, а за костюмы отвечает дизайнер и основатель модного дома House of Leo Леонид Алексеев!), Random Fest 2024 (в лайн-апе — OG Buda, MAYOT и Toxi$), гастроли МХАТ им. Горького в Михайловском театре, ретротанцы возле Левашовского хлебозавода и открытие выставки-оммажа поэту Борису Рыжему — рассказываем о важных событиях этих выходных. 

Чт 25 июля Пт 26 июля Сб 27 июля Вс 28 июля
Солистка Мариинского театра Мей Нагахиса

Солистка Мариинского театра Мей Нагахиса

Четверг, 25 июля

Премьерный показ балета «Коппелия» , Мариинский театр (6+)

Постановка хореографа Александра Сергеева с костюмами Леонида Алексеева. «Коппелия» — сказочная история о мастере Коппелиусе и его куклах, в главную из которых влюбляется юноша Франц. В день премьеры главную роль исполняет Мей Нагахиса

25, 26, 27 и 28 июля

Выставка  «Из ничего», «Шум» (18+)

Инсталляция-размышление о художнике и режиссере Сергее Параджанове — с работами Александра Шишкина-Хокусая и участников объединения PARAZIT. Вход свободный. 

До конца лета

Электроакустический перформанс «Медитации», «Третье место» (18+)

Два современных композитора Аркадий Пикунов и Валерия Базельцева будут создавать музыкальное произведение в реальном времени. Оно прозвучит лишь раз. 

Иммерсивный спектакль «Мистерии», Дом Юсуповых (16+)

В постановке Сергея Панькова и Антона Горчакова о семье Юсуповых территория исторического особняка трансформируется в бальный зал, палубу корабля и уютный будуар. Сюжет основан на исторических документах, письмах и мемуарах. Зритель увидит четыре альтернативных версии развития событий. 

В кинотеатрах на этой неделе смотрим спортивную драму «В потоке трех стихий» (12+) об олимпийском чемпионе по прыжкам в воду, который помогает следствию, комедию «Моя семья» (6+), мелодраму «Она танцует» (12+) режиссера Оксаны Дегтяревой и сразу несколько фильмов ужасов — «Собирателя душ» (18+) Осгуда Перкинса, «Заклятье: Слуги Сатаны» (18+) Джоко Анвара и триллер «Список подозреваемых» (16+) о серийном преступнике. 

Поэт Борис Рыжий
Фото предоставлено пресс-службой «Севкабель Порта»

Поэт Борис Рыжий

Пятница, 26 июля

Танцевальный спектакль «{И мир бы стал лучшим местом}», «Упсала-цирк» (18+)

Спектакль-размышление о связях с землей и возникновении будущего на руинах истории. Это первое событие программы фестиваля «ТАНЕЦ БЕЗ УМА ОТ СЕБЯ и от любви», который пройдет в Петербурге с 26 июля по 8 августа.

Открытие выставки «Борис Рыжий», «Севкабель Порт» (18+)

Интерактивная инсталляция к 50-летию уральского поэта, который вновь стал востребованным: на его стихи пишут песню белорусы «Молчат дома», а режиссер Семен Серзин снял байопик с Евгением Алехиным в заглавной роли.

Танцевальные медиации на выставке «Балет. Притяжение», Театральный музей (18+)

Кураторы предлагают новый формат изучения фотографий: он поможет узнать и прочувствовать эмоции, которые испытывали герои выставки в моменты, запечатленные на снимках. Знакомство с проектом будет происходить через касание.

Выставка «Ковчег XXI века», ЦВЗ «Манеж» (16+)

Экспозиция, посвященная культовым художникам Товарищества «Свободная культура» и приуроченная к 35-летию эпицентра петербургского андеграунда — арт-центру «Пушкинская-10». 

До 8 сентября

Андрей Смелянский (Toxi$)
Фото: Роман Краузов (CHELUSTI)

Андрей Смелянский (Toxi$)

Суббота, 27 июля

Выставка Super Toys, Arts Square Gallery (12+)

На экспозиции представлены самые популярные медведи в мире коллекционных игрушек — Be@rbrick. Они созданы художником-иллюстратором Хадзимэ Сораяма, фондом Энди Уорхола, авторами «Звездных войн», Nike и другими. 

До 30 августа 

Random Fest 2024, «Двор Гостинки» (16+)

В лайн-апе — рэперы OG Buda и MAYOT, хип-хоп-звезда Toxi$ (лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2024!), а также 163ONMYNECK, Inst Rinna, 4n Way и unki. 

Концерт Веры Золотцевой, кабаре «Шум» (18+)

Профессиональная пианистка исполнит известное и редкое инди — песни групп Zoloto, Сиротки и «Мумий тролль», а также неизданные произведения. 

Фестиваль «Танцплощадка у хлебозавода», «Левашовский хлебозавод» (6+)

Памятник советского конструктивизма превратится в площадку для танцев, возрождающих атмосферу советской эпохи. В программе — мастер-классы, турниры по настольному теннису и шахматам, а еще обещают автоматы с газировкой и сахарной ватой. 

Вечеринка Summer Camp, бар Union (18+)

В лайн-апе — Coubraque, Bambi Sofa, Izabelle, Brique, Artemii Korzh, Deepmango, Mikhail Bondar, Kairuk, Auxfella.

Танцевальный перформанс {NOW}
Предоставлено командой фестиваля

Танцевальный перформанс {NOW}

Воскресенье, 28 июля

Фестиваль уличных театров, ЦПКиО имени Кирова (0+)

Парк превратится в театр под открытым небом. Программа международная — участвуют коллективы из России, Франции, Италии и Аргентины. Она также включает карнавальное шествие, музыкальные променады и шоу. 

С 26 по 28 июля

Танцевальный перформанс «{NOW}», «Севкабель Порт» (18+)

Хореография Ксении Бурмистровой предлагает зрителям ответить на два вопроса: как я чувствую себя сейчас и что для меня значит быть в сейчас. Философская работа об опоре и отражении желаний тела и разума.

Спектакль «Женщины Есенина», Михайловский театр (16+)

Режиссер Галина Полищук знакомит зрителя с матерью и возлюбленными поэта — Айседорой Дункан, Зиной Райх, Галей Бениславской и Соней Толстой. Постановку покажут в рамках петербургских гастролей МХАТ имени Горького.

27, 28, 29 и 30 июля

«Петербургская ярмарка», «Севкабель Порт» (0+)

Семейное мероприятие в стиле волшебного мира «Алисы в Стране Чудес». В программе  маркет локальных брендов, диджей-сеты и мастер-классы для детей и взрослых, на которых можно научиться делать свечи и мыло, валять из шерсти и вязать.

Экскурсия по Коломне от «Подписных изданий» (16+)

Путешествие по одному из старейших районов Петербурга в сопровождении голосов современников прошлой эпохи. Организаторы советуют надевать удобную обувь. Во время экскурсии есть антракт — перерыв на кофе.

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