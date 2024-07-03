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Уикенд

Чем заняться в Петербурге с 4 по 7 июля

Постановка «Дракон Шварца» Федора Федотова (лауреата премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024!) в СХТ, акустический концерт Сюзанны, спектакль «Эбеновая кожа» с участием Юлии Пересильд, выставка «Автопортреты и портреты» Бориса Смелова, балет Бориса Эйфмана, посвященный скульпторам Огюсту Родену и его музе Камилле Клодель, а также биографическая драма «Расскажи мне, любовь» и янг-эдалт «Самая большая луна» — рассказываем о главных событиях выходных.

Чт 4 июля Пт 5 июля Сб 6 июля Вс 7 июля
Федор Федотов
Фото: Евгения Берн

Федор Федотов

Четверг, 4 июля

Концерт BAZAR, бар Union (18+)

Дуэт Дмитрия Милаева и Дмитрия Неустроева сыграет во дворе бара Union — кстати, одна из песен группы попала в саундтрек вышедшего на Netflix боевика «Смертельная зона»!

Ambient-постановка «Скучный спектакль», «Третье место» (16+)

Независимый театр Lusores называет свою работу по мотивам повести Чехова «спектаклем в стиле эмбиент». Сыграют его в особняке в центре Петербурга.

Выставка «Николай Рерих. Живопись. Графика. Документы», KGallery (16+)

Проект к юбилею знаменитого художника, сценографа, путешественника, археолога и философа-мистика (масштабную выставку в Эрмитаже ждем в октябре!).

С 1 июля по 1 сентября

Спектакль «Дракон Шварца», Социально-художественный театр (16+)

Режиссерский дебют актера (и лауреата премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024!) Федора Федотова в Социально-художественном театре. 

«Музыка в Оранжерее», Оранжерея Таврического сада (6+)

Концерт объединяет два совершенно разных и противоположных настроения  трепетно-романтичное и дерзкое. В программе — фанк, неоклассика и легкий джаз.

В кинотеатрах на этой неделе смотрим биографическую драму «Расскажи мне, любовь» (18+) о жизни австрийской писательницы Ингеборг Бахман, которая переживает непростые отношения с швейцарским писателем Максом Фришем, боевик «Ханна. В игре» (16+), французскую комедию «Развеселые каникулы» (16+) режиссера Лоранса Арне, а также комедию о приключениях двух братьев-итальянцев «Из Тосканы с любовью» (16+) и мультфильм «Тайная жизнь животных: Пернатые приключения» (6+).

Фото: Александр Огурцов

Пятница, 5 июля

Проект «Камерная музыка», Большой зал Екатерининского собрания (0+)

Программа включает мультимедиа-концерты классической музыки от художественного объединения Школа/Škola Crew. Их покажут под специально созданный видеоряд. 

Иммерсивный спектакль «Профсоюз работников ада» (18+)

Бар-хоппинг-постановка режиссера Семена Александровского. Мероприятие начинается в The Red Corner Pub и продолжается в The Hat Bar, Fiddlers Green, а также «Анонимном обществе усердных дегустаторов​».

Фестиваль «Фузз и дружжба», клуб «Ласточка» (18+)

В лайн-апе «Ищейка», «культура курения», Bird Bone, «Црвених Цветова», «фрэнк?», «Пекинский велосипед», «-1», Komplimenter, «Лензвук», «уколь», «Мало», Veresk и Iwantsummer.

Спектакль «Обыкновенная история», Театр им. Ленсовета (16+)

Режиссер Роман Кочержевский актуализирует литературный дебют Гончарова, в главных ролях — Александр Новиков и Федор Федотов.

Выставка Бориса Смелова «Автопортреты и портреты»
artoffoto.com / Галерея Art of Foto

Выставка Бориса Смелова «Автопортреты и портреты»

Суббота, 6 июля

Концерт «Ludovico Einaudi. Оркестр у моря», «Севкабель Порт» (6+)

Оркестр под управлением Станислава Чигадаева исполнит самые известные композиции итальянского композитора и пианиста, автора музыки к фильмам «1+1» и «Земля кочевников». Из бонусов — невероятный вид на море.

Спектакль «Эбеновая кожа», «Летний театр» «Новой Голландии» (12+)

Музыкальная постановка на стихи Николая Гумилева об Африке как колыбели человечества. В спектакле звучат древние инструменты в обрамлении современного саунд-дизайна. В главной роли — Юлия Пересильд.

Концерт Сюзанны, Factory 3 (16+)

Певица представит новую акустическую программу, в которой собраны как треки, горячо любимые публикой, так и те, что Сюзанна и саундпродюсер Никита Каменский пока не исполняли ни на одном концерте.

Выставка Бориса Смелова «Автопортреты и портреты», Art of Foto (16+)

Команда галереи собрала 30 уникальных автопортретов классика петербургской фотографии, мастера «светописи» 1970-х — 1980-х.

Выставка «Конструктор EGO»
Предоставлено командой пространства «Третье место»

Выставка «Конструктор EGO»

Воскресенье, 7 июля

«Роден, ее вечный идол», Новая сцена Александринского театра (12+)

Балет Бориса Эйфмана рассказывает о жизни и творчестве как скульптора Огюста Родена, так и его ученицы, возлюбленной и музы Камиллы Клодель.

«Конструктор EGO», «Третье место» (0+)

Выставка посвящена внутренней трансформации человека и его взаимодействию со своим эго. Каждый месяц ее содержание будет видоизменяться, в том числе благодаря посетителям.

Спектакль-концерт «Сестра Петра», «Севкабель Порт» (6+)

В программе — новое прочтение песен групп «Мумий Тролль», «Король и Шут», «Иванушки», а также Джастина Тимберлейка в исполнении девяти драматических актрис из Петербурга и Москвы.

Выставка «Angels», Левашовский хлебозавод (18+)

Проект masters и галерея Shilo представляют персональный проект художницы Светы Ефремовой. Ее работы не только впервые экспонируются в Петербурге, но также были сделаны специально для этой выставки.

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