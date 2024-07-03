Чем заняться в Петербурге с 4 по 7 июля

Концерт BAZAR, бар Union (18+)

Дуэт Дмитрия Милаева и Дмитрия Неустроева сыграет во дворе бара Union — кстати, одна из песен группы попала в саундтрек вышедшего на Netflix боевика «Смертельная зона»!

Ambient-постановка «Скучный спектакль», «Третье место» (16+)

Независимый театр Lusores называет свою работу по мотивам повести Чехова «спектаклем в стиле эмбиент». Сыграют его в особняке в центре Петербурга.

Выставка «Николай Рерих. Живопись. Графика. Документы», KGallery (16+)

Проект к юбилею знаменитого художника, сценографа, путешественника, археолога и философа-мистика (масштабную выставку в Эрмитаже ждем в октябре!).

С 1 июля по 1 сентября

Спектакль «Дракон Шварца», Социально-художественный театр (16+)

Режиссерский дебют актера (и лауреата премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024!) Федора Федотова в Социально-художественном театре.

«Музыка в Оранжерее», Оранжерея Таврического сада (6+)

Концерт объединяет два совершенно разных и противоположных настроения трепетно-романтичное и дерзкое. В программе — фанк, неоклассика и легкий джаз.

В кинотеатрах на этой неделе смотрим биографическую драму «Расскажи мне, любовь» (18+) о жизни австрийской писательницы Ингеборг Бахман, которая переживает непростые отношения с швейцарским писателем Максом Фришем, боевик «Ханна. В игре» (16+), французскую комедию «Развеселые каникулы» (16+) режиссера Лоранса Арне, а также комедию о приключениях двух братьев-итальянцев «Из Тосканы с любовью» (16+) и мультфильм «Тайная жизнь животных: Пернатые приключения» (6+).