Кабаковы, Рерих и Борис Рыжий: главные выставки июля в Петербурге

Тотальная инсталляция Ильи и Эмилии Кабаковых, проект к юбилею Николая Рериха (в том числе редкие полотна!), «Тайны Карениной» с работами Шишкина-Хокусая и Ирины Кориной, живопись Николая Сажина, оммаж поэту Борису Рыжему, а также советская графика 1960–1980-х — рассказываем о главных выставках, которые стартуют в музеях и галереях Петербурга в июле.
Николай Рерих. Варяжский путь. 1907
«Николай Рерих. Живопись, графика, документы. К 150-летию художника», KGallery (16+)
Проект к юбилею знаменитого художника, сценографа, путешественника, археолога и философа-мистика (масштабную выставку в Эрмитаже ждем в октябре!).
В KGallery собрали живописные и графические работы, а также архивные документы, которые хранятся в частных коллекциях. Часть произведений ни разу не показывали широкой публике.
С 1 июля по 1 сентября
Выставка «Конструктор EGO»
«Конструктор EGO», «Третье место» (0+)
Выставка, посвященная внутренней трансформации человека и его взаимодействию со своим эго. Каждый месяц ее содержание будет видоизменяться, в том числе благодаря посетителям — такая пластичность и динамичность отражает концепцию инсталляции-конструктора.
В выставке участвуют Степан Терещенко, Анна Шмыкова, София Меликова, Алиса Гиль и Марина Ярош.
Со 2 июля по 27 августа
«Тайны Карениной», Витебский вокзал (6+)
Локация проекта не случайна — на Витебском вокзале снимали сразу две экранизации «Анны Карениной»: в версии Сергея Соловьева и Карена Шахназарова. Впрочем, он сам посвящен еще одной адаптации, но не романа Толстого, а книги Павла Басинского. На основе его «Подлинной истории Анны Карениной» был снят сериал (с 17 июля на Kion!).
В экспозиции — арт-объекты современных художников и арт-деятелей. Например, участницы нашего специального арт-дропа «Коллекционировать искусство» Ирины Кориной, лауреата XV премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Александра Шишкина-Хокусая, видеохудожника Гоши Голицына, журналиста и бывшего главреда российского Vogue Алены Долецкой и многих других.
С 3 июля по 30 сентября
«Илья и Эмилия Кабаковы. Памятник исчезнувшей цивилизации», Главный штаб Эрмитажа (6+)
Долгожданный проект одного из главных концептуальных тандемов совриска покажут в память об Илье Кабакове — год назад художника не стало.
Тотальная инсталляция «Памятник исчезнувшей цивилизации» включает несколько десятков рисунков, коллажей и текстов из разных периодов творчества. Первый раз ее показали публике в 1999 году в Италии. Как отмечал сам Кабаков, эта глубоко личная работа посвящена «советской цивилизации, в которой он родился, учился и жил».
С 3 июля по по 1 июня 2025-го
Вадим Михайлов. Динозавр и собачка. 2020
«Вадим Михайлов. Омут», Myth Gallery (16+)
Вадим Михайлов работает с российским бессознательным и коллективной памятью, охотится на знаковые для жителей страны образы и символы, поэтому объекты для своих работ ищет в петербургских коммунальных квартирах, в которых живет, и на барахолках.
Персональный выставочный проект Вадима Михайлова курирует художник Петр Белый. Как он отмечает, «в гулкой черноте образов есть очень много того, что составляет полусказочный русский сумеречный мир, пришедший из романов Мамлеева и Достоевского и кинематографа некрореалистов».
С 5 июля по 18 августа
«Белые ночи. Два рибока». 1996
«Автоаномалия», МИСП (12+)
Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков представит живопись и графику Николая Сажина (1948–2019) — одного из самых загадочных экспериментаторов в петербургском искусстве последних двух десятилетий. В основе его гротескного творчества лежали вечные темы: любовь и смерть, Эрос и Танатос, превращение чего-то живого в тлен, а также евангельские сюжеты.
С 9 июля по 11 августа
Вера Матюх. На маникюр. 1960. Литография. Собрание Николая Кононихина
«Случайный тираж», KGallery (12+)
Выставка демонстрирует визуальные и смысловые рифмы между советской печатной графикой 1960–1980-х и работами современных молодых художников. Будут редкие литографии и принты, каждый из которых заключает в себе уникальную историю. Кураторы — Александра Генералова и Ксения Бендина — приглашают ощутить «вкус бумаги» и окунуться в мир графического искусства, не ограничиваясь историческим экскурсом.
С 11 июля по 1 сентября
Максим Има
«Зеленый свет», JOY GALLERY (18+)
12 июля на Петровской косе открывается JOY GALLERY — новая галерея современного искусства. Ее цель — «показывать арт, понятный без концепций». В планах команды — представлять предметы дизайна от российских художников, включая посуду, предметы интерьера и мебель.
Первая выставка «Зеленый свет» объединит работы Максима Имы, Турбена, Рубена Монахова, создателя «Негосударственного нерусского музея», а также Латифа Казбекова, чьи произведения находятся в коллекции Русского музея. Куратор — художник Александр Дашевский.
С 12 июля
«Современная документальная фотография», Росфото (16+)
С помощью актуальной документальной фотографии, визуальный язык которой сложился за последние десять лет, проект исследует постсоветское пространство. В объективах авторов — Урал, Сибирь, Татарстан, Северный Кавказ и не только: от крупных городов до маленьких сел.
Участвуют Елена Аносова, Анастасия Цайдер, Федор Телков, Анна Марченкова, Светлана Булатова, Александр Веревкин, Игорь Волков и Алексей Боголепов.
С 19 июля по 22 сентября
«Борис Рыжий. Последний классик», «Севкабель Порт» (12+)
Интерактивная выставка к 50-летию уральского поэта, который вдруг снова стал востребованным: на его стихи пишут песню белорусы «Молчат дома», а режиссер Семен Серзин снял байопик с лидером «макулатуры» Евгением Алехиным в заглавной роли.
Борис Рыжий ушел из жизни совсем молодым — в 26 лет. Именно ему принадлежат строки «В России расстаются навсегда…». Его поэзия не требует подготовки и тяжелого интеллектуального труда: ее нужно чувствовать. Друг Иосифа Бродского Евгений Рейн называл Рыжего одним из самых талантливых в его поколении.
С 26 июля по 8 сентября
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