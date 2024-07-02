Кабаковы, Рерих и Борис Рыжий: главные выставки июля в Петербурге

«Тайны Карениной», Витебский вокзал (6+)

Локация проекта не случайна — на Витебском вокзале снимали сразу две экранизации «Анны Карениной»: в версии Сергея Соловьева и Карена Шахназарова. Впрочем, он сам посвящен еще одной адаптации, но не романа Толстого, а книги Павла Басинского. На основе его «Подлинной истории Анны Карениной» был снят сериал (с 17 июля на Kion!).

В экспозиции — арт-объекты современных художников и арт-деятелей. Например, участницы нашего специального арт-дропа «Коллекционировать искусство» Ирины Кориной, лауреата XV премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Александра Шишкина-Хокусая, видеохудожника Гоши Голицына, журналиста и бывшего главреда российского Vogue Алены Долецкой и многих других.

С 3 июля по 30 сентября