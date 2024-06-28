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Искусство

30 уникальных автопортретов фотографа Бориса Смелова из частного собрания показали в галерее Art of Foto

О нем писал сам Аркадий Ипполитов, он был участником культового объединения 1990-х «Пунктум», завсегдатаем кафе «Сайгон», мастером «светописи» и последователем интуитивной фотографии — лучшие работы, по заверению автора, пришли к нему во сне.

artoffoto.com / Галерея Art of Foto

Борис Смелов, ушедший в 1998 году, еще при жизни был признан классиком петербургской фотографии, мастером «светописи» и одним из основоположников неофициальной фотографии 1970-х — 1980-х годов. Критики (в том числе Аркадий Ипполитов, Валерий Вальран, Наль Подольский) и профессиональные фотографы единогласно признают его одним из лучших европейских мастеров фотографии, певцом городской петербургской романтики. Сейчас работы художника находятся в постоянной коллекции Эрмитажа, в музее «Росфото» и частных собраниях, часть из которых можно увидеть до 7 июля.

Как рассказали «Собака.ru» команда Art of Foto, автопортреты для Смелова «составляли отдельный, его личный фотографический жанр», в котором он подсвечивал этапы своего творческого развития. Выставка «Автопортреты и портреты» покажет 30 уникальных работ из частного собрания поэта Владимира Егорова. 

artoffoto.com / Галерея Art of Foto
artoffoto.com / Галерея Art of Foto
artoffoto.com / Галерея Art of Foto
Мария Снигиревская

Дочь Смелова, артистка и фотограф в ахивных материалах 2000-го года:

У художников могут быть разные позиции относительно самого себя как объекта творчества. Для некоторых ты сам вообще не объект, а только глаза наблюдателя. Для меня в известной степени странно, что меня видят другие люди. А бывают художники, которые осознанно включают себя в исследование окружающего мира. Таким как раз был Борис Смелов. Натюрморт с зеркалом, бликами и отражениями, висящими фотопленками мог быть композиционно завершен изображением самого Бориса. Он мог включить себя в выверенный строй бутылочек и ракушек, любовно припорошенных пылью. Тем более, что очки и борода отлично подходили для проверки новых объективов и камер. Для Бориса автопортрет не имел ничего общего с самолюбованием. Это был объект исследования, который всегда рядом.

artoffoto.com / Галерея Art of Foto

Персональная выставка Бориса Смелова «Автопортреты и портреты» открыта с 26 июня по 7 июля 2024 года в галерее Art of Foto на Большой Конюшенной, 1.

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