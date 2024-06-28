Борис Смелов, ушедший в 1998 году, еще при жизни был признан классиком петербургской фотографии, мастером «светописи» и одним из основоположников неофициальной фотографии 1970-х — 1980-х годов. Критики (в том числе Аркадий Ипполитов, Валерий Вальран, Наль Подольский) и профессиональные фотографы единогласно признают его одним из лучших европейских мастеров фотографии, певцом городской петербургской романтики. Сейчас работы художника находятся в постоянной коллекции Эрмитажа, в музее «Росфото» и частных собраниях, часть из которых можно увидеть до 7 июля.

Как рассказали «Собака.ru» команда Art of Foto, автопортреты для Смелова «составляли отдельный, его личный фотографический жанр», в котором он подсвечивал этапы своего творческого развития. Выставка «Автопортреты и портреты» покажет 30 уникальных работ из частного собрания поэта Владимира Егорова.