Чем заняться в Петербурге с 21 по 24 марта

Кинофестиваль франкофонии, «Англетер» (18+)

Девять современных французских картин покажут на языке оригинала — конечно, с субтитрами.

С 20 по 26 марта

Презентация книги «„Маковец“ Романовича», KGallery (12+)

18:00

В этом году исполняется 130 лет со дня рождения художника Сергея Романовича (1894–1968) — одного из самых активных участников общества «Маковец», которое в 1920-х возрождало духовное в искусстве.

Кинофестиваль AMFEST (18+)

Смотр нового экспериментального американского кино пройдет на трех площадках — в Доме Радио, на «Ленфильме» и в камерном кинотеатре Out Cinema.

С 19 по 25 марта

Концерт Петра Налича, Jagger (18+)

20:00

Участник «Евровидения» 2010 года и автор мем-хита Gitar сыграет свои лучшие песни, а также номера из грядущего музыкального спектакля «Ванька, Пташечка и Тельняшечка».

Концерт «Комсомольска», «Космонавт» (16+)

20:00

«Лежать и ничего не делать» — точно не девиз этой весны. Участницы инди-проекта обещают оттепель, нежность и большую программу с сюрпризами.

В кинотеатрах города на этой неделе смотрим фэнтезийный мюзикл «Летучий корабль» (6+) по мотивам того самого советского мультфильма Гарри Бардина, ностальгическую комедию «Лето. Нулевые» (18+), хоррор с Сидни Суини «Омен. Непорочная» (18+), роуд-муви «Нежный восток» (18+), боевик «Территория зла» (18+) с Лиамом Хемсвортом и Расселом Кроу, драмы «Теория простых чисел» (18+) и «Лучшая жизнь» (18+), байопик «Обнаженная муза Пьера Боннара» (18+) и мультфильм «Крутые яйца: миссия „Пингвин“» (6+).