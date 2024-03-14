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Чем заняться в Петербурге с 21 по 24 марта

Выставка рисунков и акварелей передвижников в Русском музее, премьера спектакля Семена Серзина по «Воскресению» Толстого (с Розой Хайруллиной!), фестивали французского и американского независимого кино, игровые детские маршруты в музеях на время каникул, концерты поп-иконы Татьяны Булановой, пианистки Полины Осетинской, певицы Жени Любич и группы «ПТВП», а также фэнтези-мюзикл «Летучий корабль» и ностальгическая комедия «Лето. Нулевые» в кинотеатрах — рассказываем о главных событиях этих выходных.

Чт 21 марта Пт 22 марта Сб 23 марта Вс 24 марта
Кадр из фильма «Летучий корабль»
Фото предоставлено кинопрокатной компанией «Наше кино»

Кадр из фильма «Летучий корабль»

Четверг, 21 марта

Кинофестиваль франкофонии, «Англетер» (18+)

Девять современных французских картин покажут на языке оригинала — конечно, с субтитрами.

С 20 по 26 марта

Презентация книги «„Маковец“ Романовича», KGallery (12+)

18:00

В этом году исполняется 130 лет со дня рождения художника Сергея Романовича (1894–1968) — одного из самых активных участников общества «Маковец», которое в 1920-х возрождало духовное в искусстве.

Кинофестиваль AMFEST (18+)

Смотр нового экспериментального американского кино пройдет на трех площадках — в Доме Радио, на «Ленфильме» и в камерном кинотеатре Out Cinema.

С 19 по 25 марта

Концерт Петра Налича, Jagger (18+)

20:00

Участник «Евровидения» 2010 года и автор мем-хита Gitar сыграет свои лучшие песни, а также номера из грядущего музыкального спектакля «Ванька, Пташечка и Тельняшечка».

Концерт «Комсомольска», «Космонавт» (16+)

20:00

«Лежать и ничего не делать» — точно не девиз этой весны. Участницы инди-проекта обещают оттепель, нежность и большую программу с сюрпризами. 

В кинотеатрах города на этой неделе смотрим фэнтезийный мюзикл «Летучий корабль» (6+) по мотивам того самого советского мультфильма Гарри Бардина, ностальгическую комедию «Лето. Нулевые» (18+), хоррор с Сидни Суини «Омен. Непорочная» (18+), роуд-муви «Нежный восток» (18+), боевик «Территория зла» (18+) с Лиамом Хемсвортом и Расселом Кроу, драмы «Теория простых чисел» (18+) и «Лучшая жизнь» (18+), байопик «Обнаженная муза Пьера Боннара» (18+) и мультфильм «Крутые яйца: миссия „Пингвин“» (6+).

Пасека. Исаак Левитан
Изображение предоставлено пресс-службой Русского музея

Пасека. Исаак Левитан

Пятница, 22 марта

Выставка «Рисунки и акварели передвижников», Михайловский замок Русского музея (0+)

В экспозиции — графика патриархов Товарищества передвижных художественных выставок (1870–1923), в том числе Репина, Шишкина, Сурикова, Левитана, Крамского и Маковского. 

С 21 марта по 8 июля 

Фестиваль «В музей — сегодня, в науку – завтра!» (от 12+ до 16+)

В дни школьных каникул вузы и небольшие музеи объединились, чтобы привлечь внимание к науке и своим коллекциям. В программе — десятки мероприятий.

С 22 по 31 марта

Творческий вечер Эры Коробовой, музей Ахматовой (14+)

18:30

Встреча с несравненной Эрой Борисовной Коробовой — искусствоведом и научной сотрудницей Эрмитажа, которая была знакома с Ахматовой, Бродским и Битовым.

Выставка «Красота безмолвия», МИСП (16+)

К 110-летию со дня рождения петербургского живописца и графика Иосифа Зисмана (1914–2004) покажут его камерные и теплые работы, вдохновленные импрессионистами. 

С 22 марта по 21 апреля

Концерт Татьяны Булановой, КСК «Арена» (12+)

19:00

Наша любимая поп-икона (а теперь и ресторатор!) вместе со слушателями отметит недавний юбилей. 

Концерт «Бомбы-Октября», Нины Гавриш и OΛOVO, Новая сцена Александринки (18+)

19:00

Проект «Новая сцена Live» продолжает знакомить с молодыми инди-исполнителями.

Спектакль «Риф», «Скороход» (18+)

19:00

Режиссер Борис Павлович поставил с актерами «Такого театра» спектакль по одноименному роману Алексея Поляринова — книге о тоталитарной религиозной секте.

22, 23 марта

Встреча с художницами Ириной Кориной и Ольгой Божко, Новая Голландия (18+)

19:30

В «Сообществе» обсудят выставку «Притча», которая сейчас идет в галерее MYTH.

Спецпоказ фильма «Лето. Нулевые», «Ленфильм» (18+)

20:00    

После сеанса о дебюте в полнометражной режиссуре расскажет сам автор — Сергей Илютин, известный по операторской работе в передаче «ещенепознер».

Вечеринка «Последний дебош», «Мачты» (18+)

Прощальный ночной загул перед закрытием клуба — с дружественными инди-группами и караоке. В 20:00 вечер начнут апологеты брит-попа Jampol. 

Женя Любич
Фото: Сергей Мисенко. «Собака.ru»

Женя Любич

Суббота, 23 марта

Фестиваль «Детские дни» (от 6+ до 12+)

20 музеев города подготовили для детей игровые маршруты в честь каникул.

С 23 по 31 марта 

Выставка «Растущая из формы», МИСП (0+)

В экспозиции — работы Юлии Ивановой (1944–2019), представительницы ленинградского неофициального искусства 1970-х — 1990-х и ученицы нонконформиста Соломона Россина. 

С 22 марта по 21 апреля

Фестиваль «Весь день — театр», Театральный музей (12+)

В программе — экскурсия по музею, паблик-ток «Современный театр: режиссерская версия», спектакли «Эмигранты» и «Чехов. Кто?», а также акустический концерт. 

Песенный цикл Кирилла Архипова, Дом Радио (12+)

19:00

Премьера цикла «Обрыв ли овраг ли цветущий луг», написанного для двух женских голосов, терменвоксов, аккордеонов и исполнителей на ударных. 

Концерт группы «Чайф», «А2» (6+)

19:00

Легенды отечественного рока зовут встретить 30-летие знакового альбома «Оранжевое настроение».

Концерт «Биртмана», Sound (18+)

19:00

Ретро-мистификаторы отмечают 10-летие группы. Будут только проверенные шлягеры.

Спектакль «Воскресение», «Приют комедианта» (18+)

19:00

Хрестоматийный роман Льва Толстого о вине Нехлюдова перед Катюшей Масловой и ошибках прошлого предстанет в версии режиссера Семена Серзина. В касте спектакля — Роза Хайруллина!

23, 24 марта

Концерт «Психеи», MOD (18+)

19:00

Радикалы жанра металл выступят с программой «Разное».

Спецпоказ фильма «Резня», «Аврора» (18+)

20:00

В преддверии ре-релиза трагикомедии Романа Поланского ее представит психоаналитик Михаил Соболев. 

Концерт Жени Любич, Новая сцена Александринки (16+)

20:00

«Русская француженка» выступит с программой «Весна в моих снах». К привычному звучанию группы — гитара, бас и барабаны — добавятся арфа, клавиши и балалайка.

Полина Осетинская
Фото: Валентин Блох. «Собака.ru»

Полина Осетинская

Воскресенье, 24 марта

Выставка «Так далеко, так близко. В поисках острова Беринга», Музей истории фотографии (16+)

В своем фотопроекте Олег Колимбет рассуждает, можно ли считать родиной место, которое ты совсем не помнишь. Основа выставки — архивные черно-белые снимки конца 1960-х, сделанные его отцом на острове Беринга.

С 22 марта по 30 апреля 

День рождения Леонида Аронзона, «Фонтанка-69» (12+) 

18:00

В честь ленинградского поэта, слишком рано ушедшего из жизни, проведут аудиовизуальную мистерию: за музыку отвечает Владимир Волков, стихи прочтет Андрей Макотинский. 

Спектакль «Месяц в деревне», Театр им. Комиссаржевской (16+)

19:00

Премьера постановки Романа Габриа по мотивам самой известной пьесы Ивана Тургенева, в центре которой — любовный четырехугольник.

24, 25 марта

Концерт «ПТВП», Aurora Concert Hall (18+)

19:00

Панк-банда Лехи Никонова соберется по случаю 10-летия экзистенциального альбома «Ключи от всех дверей». 

Вечер современной хореографии Театра танца Саши Кукина, «Сдвиг» (12+)

19:00

Пластическая постановка под музыкальные импровизации от коллектива одного из пионеров профессионального современного танца в России. 

Концерт Полины Осетинской, Дом Радио (16+)

20:00

Известная пианистка выступит с новой программой «24». Прозвучит музыка Шостаковича, Шопена и Десятникова. 

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