Чем заняться в Петербурге с 21 по 24 марта

Выставка рисунков и акварелей передвижников в Русском музее, премьера спектакля Семена Серзина по «Воскресению» Толстого (с Розой Хайруллиной!), фестивали французского и американского независимого кино, игровые детские маршруты в музеях на время каникул, концерты поп-иконы Татьяны Булановой, пианистки Полины Осетинской, певицы Жени Любич и группы «ПТВП», а также фэнтези-мюзикл «Летучий корабль» и ностальгическая комедия «Лето. Нулевые» в кинотеатрах — рассказываем о главных событиях этих выходных.
Кадр из фильма «Летучий корабль»
Четверг, 21 марта
Кинофестиваль франкофонии, «Англетер» (18+)
Девять современных французских картин покажут на языке оригинала — конечно, с субтитрами.
С 20 по 26 марта
Презентация книги «„Маковец“ Романовича», KGallery (12+)
18:00
В этом году исполняется 130 лет со дня рождения художника Сергея Романовича (1894–1968) — одного из самых активных участников общества «Маковец», которое в 1920-х возрождало духовное в искусстве.
Кинофестиваль AMFEST (18+)
Смотр нового экспериментального американского кино пройдет на трех площадках — в Доме Радио, на «Ленфильме» и в камерном кинотеатре Out Cinema.
С 19 по 25 марта
Концерт Петра Налича, Jagger (18+)
20:00
Участник «Евровидения» 2010 года и автор мем-хита Gitar сыграет свои лучшие песни, а также номера из грядущего музыкального спектакля «Ванька, Пташечка и Тельняшечка».
Концерт «Комсомольска», «Космонавт» (16+)
20:00
«Лежать и ничего не делать» — точно не девиз этой весны. Участницы инди-проекта обещают оттепель, нежность и большую программу с сюрпризами.
В кинотеатрах города на этой неделе смотрим фэнтезийный мюзикл «Летучий корабль» (6+) по мотивам того самого советского мультфильма Гарри Бардина, ностальгическую комедию «Лето. Нулевые» (18+), хоррор с Сидни Суини «Омен. Непорочная» (18+), роуд-муви «Нежный восток» (18+), боевик «Территория зла» (18+) с Лиамом Хемсвортом и Расселом Кроу, драмы «Теория простых чисел» (18+) и «Лучшая жизнь» (18+), байопик «Обнаженная муза Пьера Боннара» (18+) и мультфильм «Крутые яйца: миссия „Пингвин“» (6+).
Пасека. Исаак Левитан
Пятница, 22 марта
Выставка «Рисунки и акварели передвижников», Михайловский замок Русского музея (0+)
В экспозиции — графика патриархов Товарищества передвижных художественных выставок (1870–1923), в том числе Репина, Шишкина, Сурикова, Левитана, Крамского и Маковского.
С 21 марта по 8 июля
Фестиваль «В музей — сегодня, в науку – завтра!» (от 12+ до 16+)
В дни школьных каникул вузы и небольшие музеи объединились, чтобы привлечь внимание к науке и своим коллекциям. В программе — десятки мероприятий.
С 22 по 31 марта
Творческий вечер Эры Коробовой, музей Ахматовой (14+)
18:30
Встреча с несравненной Эрой Борисовной Коробовой — искусствоведом и научной сотрудницей Эрмитажа, которая была знакома с Ахматовой, Бродским и Битовым.
Выставка «Красота безмолвия», МИСП (16+)
К 110-летию со дня рождения петербургского живописца и графика Иосифа Зисмана (1914–2004) покажут его камерные и теплые работы, вдохновленные импрессионистами.
С 22 марта по 21 апреля
Концерт Татьяны Булановой, КСК «Арена» (12+)
19:00
Наша любимая поп-икона (а теперь и ресторатор!) вместе со слушателями отметит недавний юбилей.
Концерт «Бомбы-Октября», Нины Гавриш и OΛOVO, Новая сцена Александринки (18+)
19:00
Проект «Новая сцена Live» продолжает знакомить с молодыми инди-исполнителями.
Спектакль «Риф», «Скороход» (18+)
19:00
Режиссер Борис Павлович поставил с актерами «Такого театра» спектакль по одноименному роману Алексея Поляринова — книге о тоталитарной религиозной секте.
22, 23 марта
Встреча с художницами Ириной Кориной и Ольгой Божко, Новая Голландия (18+)
19:30
В «Сообществе» обсудят выставку «Притча», которая сейчас идет в галерее MYTH.
Спецпоказ фильма «Лето. Нулевые», «Ленфильм» (18+)
20:00
После сеанса о дебюте в полнометражной режиссуре расскажет сам автор — Сергей Илютин, известный по операторской работе в передаче «ещенепознер».
Вечеринка «Последний дебош», «Мачты» (18+)
Прощальный ночной загул перед закрытием клуба — с дружественными инди-группами и караоке. В 20:00 вечер начнут апологеты брит-попа Jampol.
Женя Любич
Суббота, 23 марта
Фестиваль «Детские дни» (от 6+ до 12+)
20 музеев города подготовили для детей игровые маршруты в честь каникул.
С 23 по 31 марта
Выставка «Растущая из формы», МИСП (0+)
В экспозиции — работы Юлии Ивановой (1944–2019), представительницы ленинградского неофициального искусства 1970-х — 1990-х и ученицы нонконформиста Соломона Россина.
С 22 марта по 21 апреля
Фестиваль «Весь день — театр», Театральный музей (12+)
В программе — экскурсия по музею, паблик-ток «Современный театр: режиссерская версия», спектакли «Эмигранты» и «Чехов. Кто?», а также акустический концерт.
Песенный цикл Кирилла Архипова, Дом Радио (12+)
19:00
Премьера цикла «Обрыв ли овраг ли цветущий луг», написанного для двух женских голосов, терменвоксов, аккордеонов и исполнителей на ударных.
Концерт группы «Чайф», «А2» (6+)
19:00
Легенды отечественного рока зовут встретить 30-летие знакового альбома «Оранжевое настроение».
Концерт «Биртмана», Sound (18+)
19:00
Ретро-мистификаторы отмечают 10-летие группы. Будут только проверенные шлягеры.
Спектакль «Воскресение», «Приют комедианта» (18+)
19:00
Хрестоматийный роман Льва Толстого о вине Нехлюдова перед Катюшей Масловой и ошибках прошлого предстанет в версии режиссера Семена Серзина. В касте спектакля — Роза Хайруллина!
23, 24 марта
Концерт «Психеи», MOD (18+)
19:00
Радикалы жанра металл выступят с программой «Разное».
Спецпоказ фильма «Резня», «Аврора» (18+)
20:00
В преддверии ре-релиза трагикомедии Романа Поланского ее представит психоаналитик Михаил Соболев.
Концерт Жени Любич, Новая сцена Александринки (16+)
20:00
«Русская француженка» выступит с программой «Весна в моих снах». К привычному звучанию группы — гитара, бас и барабаны — добавятся арфа, клавиши и балалайка.
Полина Осетинская
Воскресенье, 24 марта
Выставка «Так далеко, так близко. В поисках острова Беринга», Музей истории фотографии (16+)
В своем фотопроекте Олег Колимбет рассуждает, можно ли считать родиной место, которое ты совсем не помнишь. Основа выставки — архивные черно-белые снимки конца 1960-х, сделанные его отцом на острове Беринга.
С 22 марта по 30 апреля
День рождения Леонида Аронзона, «Фонтанка-69» (12+)
18:00
В честь ленинградского поэта, слишком рано ушедшего из жизни, проведут аудиовизуальную мистерию: за музыку отвечает Владимир Волков, стихи прочтет Андрей Макотинский.
Спектакль «Месяц в деревне», Театр им. Комиссаржевской (16+)
19:00
Премьера постановки Романа Габриа по мотивам самой известной пьесы Ивана Тургенева, в центре которой — любовный четырехугольник.
24, 25 марта
Концерт «ПТВП», Aurora Concert Hall (18+)
19:00
Панк-банда Лехи Никонова соберется по случаю 10-летия экзистенциального альбома «Ключи от всех дверей».
Вечер современной хореографии Театра танца Саши Кукина, «Сдвиг» (12+)
19:00
Пластическая постановка под музыкальные импровизации от коллектива одного из пионеров профессионального современного танца в России.
Концерт Полины Осетинской, Дом Радио (16+)
20:00
Известная пианистка выступит с новой программой «24». Прозвучит музыка Шостаковича, Шопена и Десятникова.
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