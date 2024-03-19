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Кино и сериалы

В Петербурге стартует фестиваль независимого американского кино AmFest. Какие фильмы покажут?

Ежегодный фестиваль представляет самые неочевидные картины и уже зарекомендовал себя как «российский Сандэнс» — проект проходит в 17-й раз. В программе 5 картин различных жанров авторов-экспериментаторов и новых имен, отмеченных на международных фестивалях.

Рики Д’Амброуз, «Собор», 2021 года
кадр из фильма

Рики Д’Амброуз, «Собор», 2021 года

Рики Д’Амброуз, «Собор», 2021 года
кадр из фильма

Рики Д’Амброуз, «Собор», 2021 года

Картиной-открытием фестиваля станет по-европейски сенифильский «Собор» 2021 года режиссера Рики Д’Амброуза — феномен Сандэнса. Это одновременно и постмодернистская лента о взрослении, и сентиментальный опус о воспоминаниях. Фильм 19 марта в киноцентре «Ленфильм» представит исследовать кино и сооснователь самиздата о кино «К!» Дарья Чернова.

Скай Хопинка, «Молъни: к океану, к берегу», 2020 года
кадр из фильма

Скай Хопинка, «Молъни: к океану, к берегу», 2020 года

Скай Хопинка, «Молъни: к океану, к берегу», 2020 года
кадр из фильма

Скай Хопинка, «Молъни: к океану, к берегу», 2020 года

Скай Хопинка, «Молъни: к океану, к берегу», 2020 года
кадр из фильма

Скай Хопинка, «Молъни: к океану, к берегу», 2020 года

В рамках показа следующей ленты, 20 марта в Доме Радио Дарья Чернова прочтет лекцию о репрезентации природы в ландшафтных и нарративных фильмах «Портрет сырой земли: о пейзажах и стихиях в кинематографе». Цикл кинопоказов продолжится 21 марта в Доме Радио лентой «Молъни: к океану, к берегу» режиссера Скай Хопинка — коренного индейца, исследователя национальной культуры и языка. В основу документальной киноленты вошли индейские старинные индийские легенды и культы, заметки биографии режиссера и лесные пейзажи.

Прашант Камалакантан, Артемис Шо, «Новые штаммы», 2023 года
кадр из фильма

Прашант Камалакантан, Артемис Шо, «Новые штаммы», 2023 года

Прашант Камалакантан, Артемис Шо, «Новые штаммы», 2023 года
кадр из фильма

Прашант Камалакантан, Артемис Шо, «Новые штаммы», 2023 года

Прашант Камалакантан, Артемис Шо, «Новые штаммы», 2023 года
кадр из фильма

Прашант Камалакантан, Артемис Шо, «Новые штаммы», 2023 года

Фестиваль продолжится фантастическим ромкомом «Новые штаммы» — картину Прашанта Камалакантана, Артемиса Шо 2023 года о быте молодой пары во время карантина в объективе VHS. Фильм можно будет увидеть в Out Cinema 24 марта.

Винни Чун, «Резиденция»
кадр из фильма

Винни Чун, «Резиденция» 

Винни Чун, «Резиденция»
кадр из фильма

Винни Чун, «Резиденция» 

Винни Чун, «Резиденция»
кадр из фильма

Винни Чун, «Резиденция» 

AMFEST закроет экспериментальная док-лента об арт-сообществе — смотрим интеллектуальный хоррор «Резиденция» режиссера Винни Чун и рефлексируем 25 марта в Out Cinema.

Фестиваль независимого американского кино AMFEST пройдет с 19 по 25 марта в «Ленфильм», Доме Радио и Out Cinema.

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