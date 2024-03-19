В рамках показа следующей ленты, 20 марта в Доме Радио Дарья Чернова прочтет лекцию о репрезентации природы в ландшафтных и нарративных фильмах «Портрет сырой земли: о пейзажах и стихиях в кинематографе». Цикл кинопоказов продолжится 21 марта в Доме Радио лентой «Молъни: к океану, к берегу» режиссера Скай Хопинка — коренного индейца, исследователя национальной культуры и языка. В основу документальной киноленты вошли индейские старинные индийские легенды и культы, заметки биографии режиссера и лесные пейзажи.