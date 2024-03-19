Ежегодный фестиваль представляет самые неочевидные картины и уже зарекомендовал себя как «российский Сандэнс» — проект проходит в 17-й раз. В программе 5 картин различных жанров авторов-экспериментаторов и новых имен, отмеченных на международных фестивалях.
Картиной-открытием фестиваля станет по-европейски сенифильский «Собор» 2021 года режиссера Рики Д’Амброуза — феномен Сандэнса. Это одновременно и постмодернистская лента о взрослении, и сентиментальный опус о воспоминаниях. Фильм 19 марта в киноцентре «Ленфильм» представит исследовать кино и сооснователь самиздата о кино «К!» Дарья Чернова.
В рамках показа следующей ленты, 20 марта в Доме Радио Дарья Чернова прочтет лекцию о репрезентации природы в ландшафтных и нарративных фильмах «Портрет сырой земли: о пейзажах и стихиях в кинематографе». Цикл кинопоказов продолжится 21 марта в Доме Радио лентой «Молъни: к океану, к берегу» режиссера Скай Хопинка — коренного индейца, исследователя национальной культуры и языка. В основу документальной киноленты вошли индейские старинные индийские легенды и культы, заметки биографии режиссера и лесные пейзажи.
Фестиваль продолжится фантастическим ромкомом «Новые штаммы» — картину Прашанта Камалакантана, Артемиса Шо 2023 года о быте молодой пары во время карантина в объективе VHS. Фильм можно будет увидеть в Out Cinema 24 марта.
AMFEST закроет экспериментальная док-лента об арт-сообществе — смотрим интеллектуальный хоррор «Резиденция» режиссера Винни Чун и рефлексируем 25 марта в Out Cinema.
Фестиваль независимого американского кино AMFEST пройдет с 19 по 25 марта в «Ленфильм», Доме Радио и Out Cinema.
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