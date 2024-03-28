18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

В Петербурге продолжается ежегодный кинофестиваль Франкофонии — с фильмами Франсуа Пиро, Сириль Шойблин и Стафана Бризе

Цикл кинопоказов пройдет в «Англетере» при поддержке Французского института в России — в этом году начало фестиваля пришлось аккурат на Международный день Франкофонии. Показать новейшие тенденции в искусстве и кинематографе франкоязычных стран предстоит 9 картинам из Франции, Бельгии, Швейцарии, Канады и Люксембурга.

Максим Раппаз, «Отпусти меня», 2023 год
кадр из фильма

Максим Раппаз, «Отпусти меня», 2023 год

Франсуа Пиро, «А если меня нет?», 2022 года
кадр из фильма

Франсуа Пиро, «А если меня нет?», 2022 года

Программа фестиваля откроется показом картины Мари-Кастиль Менсьон-Шаар «Дивертисмент» 2022 года, основанной на реальной истории сестер Захии и Феттумы Зиуани и их стремлению к музыке. 20 марта фильм представит генеральный консул Франции в Санкт-Петербурге, директор Французского института Жан-Кристоф Тиабо. Следом, 21 марта, можно будет увидеть «Отпусти меня» — швейцарскую драму о превратностях судьбы и мечтах о любви в атмосфере горных склонов режиссера Максима Раппаза. Картина открыла программу ACID Каннского фестиваля 2023 года. В пятницу, 22 марта, отправимся в Канаду с лентой режиссера Онур Караман «Дыши» — острой драмой о социальном и экономическом неравенстве.

Сириль Шойблин, «Колебания», 2022 год
кадр из фильма

Сириль Шойблин, «Колебания», 2022 год

Стефан Бризе, «(Не)бывшие», 2023 год
кадр из фильма

Стефан Бризе, «(Не)бывшие», 2023 год

Перенесенную с 23 марта франко-бельгийскую «Защитницу» Констанс Мейер покажут в «Англетере» 30 марта. 31 марта в кинотеатре пройдут показы сразу двух картин — драматической комедии «А если меня нет?» с Жереми Ренье в главной роли — о счастье быть свободным от мирских забот — и анимационного семейного фильма «Дуня и принцесса Алеппо» 2022 года. Завершит фестиваль 5 апреля картина «Колебания» Сирил Шойблин, которая получила приз за режиссуру программы Encounters на Берлинале.

Кинофестиваль Франкофонии пройдет с 20 по 26 марта в кинотеатре «Англетер» на Малой Морской улице, 24.

18+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: