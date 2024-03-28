Цикл кинопоказов пройдет в «Англетере» при поддержке Французского института в России — в этом году начало фестиваля пришлось аккурат на Международный день Франкофонии. Показать новейшие тенденции в искусстве и кинематографе франкоязычных стран предстоит 9 картинам из Франции, Бельгии, Швейцарии, Канады и Люксембурга.
Программа фестиваля откроется показом картины Мари-Кастиль Менсьон-Шаар «Дивертисмент» 2022 года, основанной на реальной истории сестер Захии и Феттумы Зиуани и их стремлению к музыке. 20 марта фильм представит генеральный консул Франции в Санкт-Петербурге, директор Французского института Жан-Кристоф Тиабо. Следом, 21 марта, можно будет увидеть «Отпусти меня» — швейцарскую драму о превратностях судьбы и мечтах о любви в атмосфере горных склонов режиссера Максима Раппаза. Картина открыла программу ACID Каннского фестиваля 2023 года. В пятницу, 22 марта, отправимся в Канаду с лентой режиссера Онур Караман «Дыши» — острой драмой о социальном и экономическом неравенстве.
Перенесенную с 23 марта франко-бельгийскую «Защитницу» Констанс Мейер покажут в «Англетере» 30 марта. 31 марта в кинотеатре пройдут показы сразу двух картин — драматической комедии «А если меня нет?» с Жереми Ренье в главной роли — о счастье быть свободным от мирских забот — и анимационного семейного фильма «Дуня и принцесса Алеппо» 2022 года. Завершит фестиваль 5 апреля картина «Колебания» Сирил Шойблин, которая получила приз за режиссуру программы Encounters на Берлинале.
Кинофестиваль Франкофонии пройдет с 20 по 26 марта в кинотеатре «Англетер» на Малой Морской улице, 24.
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