Перенесенную с 23 марта франко-бельгийскую «Защитницу» Констанс Мейер покажут в «Англетере» 30 марта. 31 марта в кинотеатре пройдут показы сразу двух картин — драматической комедии «А если меня нет?» с Жереми Ренье в главной роли — о счастье быть свободным от мирских забот — и анимационного семейного фильма «Дуня и принцесса Алеппо» 2022 года. Завершит фестиваль 5 апреля картина «Колебания» Сирил Шойблин, которая получила приз за режиссуру программы Encounters на Берлинале.

Кинофестиваль Франкофонии пройдет с 20 по 26 марта в кинотеатре «Англетер» на Малой Морской улице, 24.

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