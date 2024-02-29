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Уикенд

Чем заняться в Петербурге с 7 по 10 марта

Картины Эль Греко, Веласкеса и Гойи в Эрмитаже, моноспектакль Константина Райкина, концерты The Hatters, Сюзанны и Billy’s Band, звезда мировой оперы Ольга Перетятько на сцене филармонии, обсуждение премии «Оскар» с режиссером Константином Бронзитом, а также аниме «Шепот сердца» по сценарию Хаяо Миядзаки снова в кино — рассказываем о главных событиях длинных праздничных выходных.

Чт 7 марта Пт 8 марта Сб 9 марта Вс 10 марта
Кадр из аниме «Шепот сердца»
Фото: Nihon Television Network; Studio Ghibli

Кадр из аниме «Шепот сердца»

Четверг, 7 марта

Моноспектакль Константина Райкина, театр «Балтийский дом» (12+)

19:00

На фестивале «Монокль» артист выступит с программой «Своим голосом» и прочитает стихи любимых поэтов — Александра Пушкина и Давида Самойлова. 

Специальный показ «Фрау», кинотеатр «Аврора» (18+)

19:00

Картину представят режиссер Любовь Мульменко и исполнительница главной роли Елизавета Янковская.

Спектакль «Ма», «Лицедеи» (12+)

19:00

В новой постановке актриса Полина Бондарь играет мать, которая пытается выжить в бесконечном дне сурка семейной жизни. Как записать домашние кинопробы, уследить за ребенком и не сойти с ума?

Спектакль «Мне скучно, бес!», Новый камерный театр (12+)

19:00

Премьера режиссера Льва Рахлина и художника Вячеслава Окунева с интригующим подзаголовком «Страсти по Пушкину».  

7, 8, 9 марта

«Праздничный концерт», атриум Главного штаба Эрмитажа (6+)

20:00

Петербургский ансамбль Remolino исполнит музыку адепта «нового танго» Астора Пьяццоллы. Также прозвучат Гальяно, Цфасман и Канчели.

В кинотеатрах на этой неделе показывают экранизацию пушкинского романа в стихах «Онегин» (12+) Сарика Андреасяна, постапокалиптический ромком «Адам и Ева» (12+) с Полиной Максимовой и Дмитрием Чеботаревым, ре-релиз документального фильма «Женщина» (12+), хорроры «Клаустрофобы: Инсомния» (18+) и «Не смотри туда» (18+), мелодраму ​​«Алые паруса» (16+) и комедию о кризисе брака «Любовь со второго взгляда» (12+) — при участии Милоша Биковича и Регины Тодоренко. Также в повторном прокате аниме 1995 года «Шепот сердца» (16+) по сценарию Хаяо Миядзаки.

Мурильо Бартоломео Эстебан. «Бегство в Египет». XVII век. Выставка «От готики до Гойи»
Изображение предоставлено пресс-службой ГМИИ им. Пушкина

Мурильо Бартоломео Эстебан. «Бегство в Египет». XVII век. Выставка «От готики до Гойи»

Пятница, 8 марта

«Интеллигентная барахолка», «Севкабель Порт» (18+)

Дизайн-маркет с десятилетней историей в этот раз перенесет в эльфийский лес. Будут 120 локальных проектов, а также фотозона — с огромными грибами, единорогом и пнем с глазами.

С 8 по 10 марта

Выставка «От готики до Гойи. Испанская живопись из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина», Эрмитаж (0+)

Экспозиция охватывает три века в истории испанской живописи — от поздней готики до золотого века. Это полотна Эль Греко, Сурбарана, Веласкеса, Гойи и не только.

До 7 июля

Выставка «Хорошая девочка», Masters Digital (18+)

Сибирские сестры-сказочницы Ника и Аксинья Сарычевы — «Малышки 18:22» — взорвали арт-среду девичьим безумием и социальными вопросами. А 9 марта в 14:00 пройдет их артист-ток.

С 8 марта по 30 апреля

Фестиваль керамики ручной работы, «Севкабель Порт» (18+)

В УКТ соберутся больше 100 мастеров со своими лучшими работами. Все три дня проводят мастер-классы.

С 8 по 10 марта

Спецпоказ фильма «Привет, мама», «Порядок слов» (16+)

19:30

Режиссер Иля Малахова представит свой дебютный фильм о потере матери, связанном с ним взрослении и природе сестринской связи.

Концерт Сюзанны, Factory 3 (16+)

20:00

Будут песни с только что вышедшего альбома «Аффекты» (совместный проект с саундпродюсером Никитой Каменским). 

Концерт «Маскарад. Деконструкция», Дом Радио (16+)

20:00

Академические и электронные музыканты пересоберут музыку Александра Глазунова. Она звучала в том самом спектакле Всеволода Мейерхольда, который в 1917-м символически завершил эпоху императорской России.

Концерт Billy’s Band, Aurora Concert Hall (12+)

20:00 

Джазовое трио поздравит с 8 Марта и исполнит свои самые романтические композиции, чтобы в этот день сердце не молчало.

Вокальный вечер Ольги Перетятько, большой зал филармонии им. Шостаковича (6+)

20:00

Звезда мировой оперы возвращается на сцену петербургской филармонии — с программой «Сопрано тет-а-тет» из самых разных арий, романсов и песен.   

Концерт Noiseroom
Изображение предоставлено пресс-службой Александринского театра

Концерт Noiseroom

Суббота, 9 марта

Выставка «Man moment», «Студия 42» (18+)

В рамках проекта «Art Blago» на площадке в «Севкабель Порту» покажут, как менялся женский облик в нашем искусстве за последние 30 лет.

С 9 по 15 марта

Лекция искусствоведа Ивана Чечота, «Третье место» (12+)

16:00

Первая встреча из нового цикла лекций в особняке Гурьевых-Нарышкиных — о выставке «Салоны Дидро» в Эрмитаже.

Выставка «Это моя книга», Союз художников (6+)

В экспозиции — книжные иллюстрации 20 мастеров, среди которых Александр Траугот, Латиф Казбеков и Анатолий Слепков. 

До 10 марта

Вечеринка Share Your House, «Мачты» (18+)

19:00

За пультом Jax, Daim, Andrei Hollywood, которые раскроют разные оттенки хаус-музыки. Один из последний поводов потанцевать в баре, объявившем о закрытии в конце марта. 

Концерт Noiseroom, Новая сцена Александринки (16+)

19:30

В международный день диджея музыкальные лейблы SSI и «Картаскважин» устроят аудиовизуальное шоу.

Группа The Hatters
Фото: Данил Ярощук. «Собака.ru»

Группа The Hatters

Воскресенье, 10 марта

Лекция «Богема и алкоголь: где и что пили», KGallery (18+)

16:00

Куратор выставки «Я знаю места» Игорь Кузьмичев объяснит, почему Цой грел красное вино в духовке, а Довлатов ненавидел советскую мадеру.

Выставка «Лимб», Эрарта (16+)

Молодой петербургский художник Никита Кульнев по-новому интерпретирует классические традиции в искусстве, соединяя раннее Возрождение, иконопись и экспрессионизм. 

С 8 марта по 2 июня 

Концерт «Бикапо небесного леса», Дом Радио (12+)

18:00

Мистерия со звуковыми кинетическими скульптурами и другими объектами московского художника Германа Виноградова (1957–2022).

Встреча с режиссером Константином Бронзитом, «Англетер» (18+)

18:30

В преддверии «Оскара» в прошлом номинант премии за лучший анимационный короткометражный фильм и единственный член Академии, живущий в Петербурге, расскажет о своих фаворитах этого года.

Лекция «Неподцензурная печать СССР 1950-1980-х годов», Музей Иосифа Бродского (18+)

19:00

Исследователь Михаил Ядров знает все о феномене ленинградского самиздата. 

Концерт «Метаморфозы Шопена», Главный штаб Эрмитажа (6+)

20:00

С сольной программой выступит пианист, композитор и аранжировщик Станислав Чигадаев. 

Концерт The Hatters, «Космонавт» (16+)

20:00

Клубный формат: участвуют не только The Hatters, но и их друзья — группа Tritia и секретный гость с диджей-сетом.

Концерт лейбла Raava Music, «А2» (6+)

20:00

Авторы популярного трека «Зари» — Elman, Andro, Mona, Toni — с шоу-программой

Концерт Найка Борзова, Jagger (18+)

20:00

Рок-музыкант исполнит свои лучшие песни за два десятилетия — «Лошадка», «Три слова», «Верхом на звезде» и другие. 

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