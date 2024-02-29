Чем заняться в Петербурге с 7 по 10 марта

Картины Эль Греко, Веласкеса и Гойи в Эрмитаже, моноспектакль Константина Райкина, концерты The Hatters, Сюзанны и Billy’s Band, звезда мировой оперы Ольга Перетятько на сцене филармонии, обсуждение премии «Оскар» с режиссером Константином Бронзитом, а также аниме «Шепот сердца» по сценарию Хаяо Миядзаки снова в кино — рассказываем о главных событиях длинных праздничных выходных.
Кадр из аниме «Шепот сердца»
Четверг, 7 марта
Моноспектакль Константина Райкина, театр «Балтийский дом» (12+)
19:00
На фестивале «Монокль» артист выступит с программой «Своим голосом» и прочитает стихи любимых поэтов — Александра Пушкина и Давида Самойлова.
Специальный показ «Фрау», кинотеатр «Аврора» (18+)
19:00
Картину представят режиссер Любовь Мульменко и исполнительница главной роли Елизавета Янковская.
Спектакль «Ма», «Лицедеи» (12+)
19:00
В новой постановке актриса Полина Бондарь играет мать, которая пытается выжить в бесконечном дне сурка семейной жизни. Как записать домашние кинопробы, уследить за ребенком и не сойти с ума?
Спектакль «Мне скучно, бес!», Новый камерный театр (12+)
19:00
Премьера режиссера Льва Рахлина и художника Вячеслава Окунева с интригующим подзаголовком «Страсти по Пушкину».
7, 8, 9 марта
«Праздничный концерт», атриум Главного штаба Эрмитажа (6+)
20:00
Петербургский ансамбль Remolino исполнит музыку адепта «нового танго» Астора Пьяццоллы. Также прозвучат Гальяно, Цфасман и Канчели.
В кинотеатрах на этой неделе показывают экранизацию пушкинского романа в стихах «Онегин» (12+) Сарика Андреасяна, постапокалиптический ромком «Адам и Ева» (12+) с Полиной Максимовой и Дмитрием Чеботаревым, ре-релиз документального фильма «Женщина» (12+), хорроры «Клаустрофобы: Инсомния» (18+) и «Не смотри туда» (18+), мелодраму «Алые паруса» (16+) и комедию о кризисе брака «Любовь со второго взгляда» (12+) — при участии Милоша Биковича и Регины Тодоренко. Также в повторном прокате аниме 1995 года «Шепот сердца» (16+) по сценарию Хаяо Миядзаки.
Мурильо Бартоломео Эстебан. «Бегство в Египет». XVII век. Выставка «От готики до Гойи»
Пятница, 8 марта
«Интеллигентная барахолка», «Севкабель Порт» (18+)
Дизайн-маркет с десятилетней историей в этот раз перенесет в эльфийский лес. Будут 120 локальных проектов, а также фотозона — с огромными грибами, единорогом и пнем с глазами.
С 8 по 10 марта
Выставка «От готики до Гойи. Испанская живопись из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина», Эрмитаж (0+)
Экспозиция охватывает три века в истории испанской живописи — от поздней готики до золотого века. Это полотна Эль Греко, Сурбарана, Веласкеса, Гойи и не только.
До 7 июля
Выставка «Хорошая девочка», Masters Digital (18+)
Сибирские сестры-сказочницы Ника и Аксинья Сарычевы — «Малышки 18:22» — взорвали арт-среду девичьим безумием и социальными вопросами. А 9 марта в 14:00 пройдет их артист-ток.
С 8 марта по 30 апреля
Фестиваль керамики ручной работы, «Севкабель Порт» (18+)
В УКТ соберутся больше 100 мастеров со своими лучшими работами. Все три дня проводят мастер-классы.
С 8 по 10 марта
Спецпоказ фильма «Привет, мама», «Порядок слов» (16+)
19:30
Режиссер Иля Малахова представит свой дебютный фильм о потере матери, связанном с ним взрослении и природе сестринской связи.
Концерт Сюзанны, Factory 3 (16+)
20:00
Будут песни с только что вышедшего альбома «Аффекты» (совместный проект с саундпродюсером Никитой Каменским).
Концерт «Маскарад. Деконструкция», Дом Радио (16+)
20:00
Академические и электронные музыканты пересоберут музыку Александра Глазунова. Она звучала в том самом спектакле Всеволода Мейерхольда, который в 1917-м символически завершил эпоху императорской России.
Концерт Billy’s Band, Aurora Concert Hall (12+)
20:00
Джазовое трио поздравит с 8 Марта и исполнит свои самые романтические композиции, чтобы в этот день сердце не молчало.
Вокальный вечер Ольги Перетятько, большой зал филармонии им. Шостаковича (6+)
20:00
Звезда мировой оперы возвращается на сцену петербургской филармонии — с программой «Сопрано тет-а-тет» из самых разных арий, романсов и песен.
Концерт Noiseroom
Суббота, 9 марта
Выставка «Man moment», «Студия 42» (18+)
В рамках проекта «Art Blago» на площадке в «Севкабель Порту» покажут, как менялся женский облик в нашем искусстве за последние 30 лет.
С 9 по 15 марта
Лекция искусствоведа Ивана Чечота, «Третье место» (12+)
16:00
Первая встреча из нового цикла лекций в особняке Гурьевых-Нарышкиных — о выставке «Салоны Дидро» в Эрмитаже.
Выставка «Это моя книга», Союз художников (6+)
В экспозиции — книжные иллюстрации 20 мастеров, среди которых Александр Траугот, Латиф Казбеков и Анатолий Слепков.
До 10 марта
Вечеринка Share Your House, «Мачты» (18+)
19:00
За пультом Jax, Daim, Andrei Hollywood, которые раскроют разные оттенки хаус-музыки. Один из последний поводов потанцевать в баре, объявившем о закрытии в конце марта.
Концерт Noiseroom, Новая сцена Александринки (16+)
19:30
В международный день диджея музыкальные лейблы SSI и «Картаскважин» устроят аудиовизуальное шоу.
Группа The Hatters
Воскресенье, 10 марта
Лекция «Богема и алкоголь: где и что пили», KGallery (18+)
16:00
Куратор выставки «Я знаю места» Игорь Кузьмичев объяснит, почему Цой грел красное вино в духовке, а Довлатов ненавидел советскую мадеру.
Выставка «Лимб», Эрарта (16+)
Молодой петербургский художник Никита Кульнев по-новому интерпретирует классические традиции в искусстве, соединяя раннее Возрождение, иконопись и экспрессионизм.
С 8 марта по 2 июня
Концерт «Бикапо небесного леса», Дом Радио (12+)
18:00
Мистерия со звуковыми кинетическими скульптурами и другими объектами московского художника Германа Виноградова (1957–2022).
Встреча с режиссером Константином Бронзитом, «Англетер» (18+)
18:30
В преддверии «Оскара» в прошлом номинант премии за лучший анимационный короткометражный фильм и единственный член Академии, живущий в Петербурге, расскажет о своих фаворитах этого года.
Лекция «Неподцензурная печать СССР 1950-1980-х годов», Музей Иосифа Бродского (18+)
19:00
Исследователь Михаил Ядров знает все о феномене ленинградского самиздата.
Концерт «Метаморфозы Шопена», Главный штаб Эрмитажа (6+)
20:00
С сольной программой выступит пианист, композитор и аранжировщик Станислав Чигадаев.
Концерт The Hatters, «Космонавт» (16+)
20:00
Клубный формат: участвуют не только The Hatters, но и их друзья — группа Tritia и секретный гость с диджей-сетом.
Концерт лейбла Raava Music, «А2» (6+)
20:00
Авторы популярного трека «Зари» — Elman, Andro, Mona, Toni — с шоу-программой.
Концерт Найка Борзова, Jagger (18+)
20:00
Рок-музыкант исполнит свои лучшие песни за два десятилетия — «Лошадка», «Три слова», «Верхом на звезде» и другие.
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