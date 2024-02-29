Чем заняться в Петербурге с 7 по 10 марта

«Интеллигентная барахолка», «Севкабель Порт» (18+)

Дизайн-маркет с десятилетней историей в этот раз перенесет в эльфийский лес. Будут 120 локальных проектов, а также фотозона — с огромными грибами, единорогом и пнем с глазами.

С 8 по 10 марта

Выставка «От готики до Гойи. Испанская живопись из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина», Эрмитаж (0+)

Экспозиция охватывает три века в истории испанской живописи — от поздней готики до золотого века. Это полотна Эль Греко, Сурбарана, Веласкеса, Гойи и не только.

До 7 июля

Выставка «Хорошая девочка», Masters Digital (18+)

Сибирские сестры-сказочницы Ника и Аксинья Сарычевы — «Малышки 18:22» — взорвали арт-среду девичьим безумием и социальными вопросами. А 9 марта в 14:00 пройдет их артист-ток.

С 8 марта по 30 апреля

Фестиваль керамики ручной работы, «Севкабель Порт» (18+)

В УКТ соберутся больше 100 мастеров со своими лучшими работами. Все три дня проводят мастер-классы.

С 8 по 10 марта

Спецпоказ фильма «Привет, мама», «Порядок слов» (16+)

19:30

Режиссер Иля Малахова представит свой дебютный фильм о потере матери, связанном с ним взрослении и природе сестринской связи.

Концерт Сюзанны, Factory 3 (16+)

20:00

Будут песни с только что вышедшего альбома «Аффекты» (совместный проект с саундпродюсером Никитой Каменским).

Концерт «Маскарад. Деконструкция», Дом Радио (16+)

20:00

Академические и электронные музыканты пересоберут музыку Александра Глазунова. Она звучала в том самом спектакле Всеволода Мейерхольда, который в 1917-м символически завершил эпоху императорской России.

Концерт Billy’s Band, Aurora Concert Hall (12+)

20:00

Джазовое трио поздравит с 8 Марта и исполнит свои самые романтические композиции, чтобы в этот день сердце не молчало.

Вокальный вечер Ольги Перетятько, большой зал филармонии им. Шостаковича (6+)

20:00

Звезда мировой оперы возвращается на сцену петербургской филармонии — с программой «Сопрано тет-а-тет» из самых разных арий, романсов и песен.