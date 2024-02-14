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Куда в Ленинграде ходили Довлатов, Курехин и Цой? Изучаем маршруты богемы на выставке «Я знаю места»

В 1970-е участники неофициальной культуры — художники, фотографы, писатели, музыканты и рядовые ценители искусства — формировали параллельную творческую среду. Что представлял собой «ленинградский Монпарнас», в чьих комнатах и коммуналках устраивали вернисажи, почему схожи судьбы поэта Роальда Мандельштама и Модильяни, чем кафе «Сайгон» отличалось от «Аббатской дороги» и куда нужно было идти за отличным эспрессо (из венгерской машины по итальянской технологии!)? Об этом и всех главных локациях богемы можно узнать на выставке «Я знаю места» в KGallery.

Владимир Окулов. Поэты на траве. 1974
Фото предоставлено пресс-службой KGallery

Владимир Окулов. Поэты на траве. 1974

О чем выставка? 

Когда твои книги не издают, а официальные творческие союзы не одобряют даже саму кандидатуру, остается брать все в свои руки и самоорганизовываться.

Энциклопедическая выставка-путешествие куратора Игоря Кузьмичева и команды KGallery исследует, как удалось создать свою среду героям ленинградского андеграунда 1970-х. Хотя эпохи взяты широко — от 1960-х до 1980-х.

Название «Я знаю места» — строчка из стихотворения Анатолия Гуницкого, драматурга, поэта и сооснователя группы «Аквариум». Эти «места» — не только знаменитый «Сайгон» на углу Владимирского и Невского, но и множество других локаций. Маршруты строились через кафе, столовые, коммуналки, мастерские и дома культуры. Целая вселенная со своими звездами, премьерами, самиздатом, клубами по интересам и светской жизнью.

О них рассказывают через снимки — Бориса Смелова, Геннадия Приходько, Евгения Антоненко, Владимира Окулова, Леонида Богданова, картины Рихарда Васми, Евгения Рухина, Владлена Гаврильчика, Евгения Михнова-Войтенко, а также артефакты эпохи: от писем и пригласительных билетов до афиш и вывески «Пейте пиво с раками». 

Игорь Кузьмичев

куратор, автор telegram-канала «Здесь был Майк»

«Мы не стремились создавать фундаментальное высказывание. Это выставка нужна, чтобы вы пришли и узнали что-то новое про то время. Я стараюсь быть аккуратным в выборе слов, понятие «просвещение», например, кажется мне высокомерным. Важно получить в итоге не только информацию, но и впечатления.

Я каждый раз подчеркиваю: андеграунд — слово романтичное, но не совсем естественное. Я бы предпочел называть героев выставки богемой. Эти люди просто жили: рисовали, писали, гуляли, общались и веселились».

«Собака.ru»
«Собака.ru»

Что можно увидеть на выставке?

В KGallery два этажа. На первом и лестнице разместили информацию будничную — с конкретной топонимикой, на втором — поэтичные фотографии. Вышло очень контрастно. 

Сначала погружают в атмосферу. Идет кинохроника 1960-х — 1980-х, на стене висит большая карта Ленинграда с отметками: мастерская Гаврильчика, квартира Кривулина, ДК Пищевиков. Локации могут быть незнакомы, но каждая после внимательного осмотра выставки обретет свой смысл. Где-то любил бывать Иосиф Бродский, куда-то захаживали Михаил Шемякин, Тимур Новиков, Сергей Курехин и Виктор Цой. 

Из динамиков звучат «Свидание с Ленинградом» Муслима Магомаева, джазовые стандарты вроде My Favorite Things из мюзикла «Звуки музыки» и «Город золотой» в исполнении поэта Анри Волохонского. 

Владимир Пешков. Т. Новиков, С. Курехин, С. Бугаев после чашки кофе в кафе «Сайгон». 1985
«Собака.ru»

Владимир Пешков. Т. Новиков, С. Курехин, С. Бугаев после чашки кофе в кафе «Сайгон». 1985

«Собака.ru»

Пространство первого этажа поделено на несколько зон — каждая со своими фотографиями, картинами, рисунками и подробной исторической справкой с цитатами действующих лиц.

Например, рассказывают об экспозициях-сенсациях в ДК им. Газа (1974) и ДК «Невский» (1975), столовой №14 (в народе — «Аббатская дорога» в честь Abbey Road, камерный уголок группы «Аквариум» в пику «Сайгону»), мастерских Евгения Рухина (в 32 года трагически погиб при пожаре) и Евгения Михнова-Войтенко (неподалеку от нее Довлатов встретил будущую жену Елену), квартирах поэта Роальда Мандельштама (его не стало в 29) и художницы Герты Неменовой, а также фотовыставке «Под парашютом» (1974), прошедшей в комнате настоящего культуртрегера эпохи Константина Кузьминского. 

Последний зал второго этажа встречает ярким портретом фотографа, живописца, критика и психолога Валерия Вальрана кисти Елены Захаровой. Благодаря его обширной коллекции снимков выставка и состоялась. Тут играет классическая музыка в исполнении пианиста Гленна Гульда, а вокруг — умиротворяющие и говорящие со зрителем на языке вечности натюрморты, пейзажи и уличные сценки мастеров ленинградской фотографии: Бориса Смелова, Леонида Богданова, Николая Матренина, Анатолия Шишкова, Евгения Антоненко. 

Что почитать по теме? Рекомендации Игоря Кузьмичева

  • «Сумерки „Сайгона“» (составитель Юлия Валиева)
  • произведения Сергея Довлатова
  • собрание стихотворений Роальда Мандельштама
  • антология поэзии «У Голубой Лагуны» Константина Кузьминского
  • «Ленинградский фотоандеграунд» Валерия Вальрана
  • сборник «Живые, или Беспокойники города Питера»
  • «Ленинградское время» Владимира Рекшана
  • эссе Виктора Кривулина «Ленинградский дом как почва бездомности»

Выставка «Я знаю места» в KGallery работает до 17 марта.

Куратор — Игорь Кузьмичев. 

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