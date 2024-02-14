Куда в Ленинграде ходили Довлатов, Курехин и Цой? Изучаем маршруты богемы на выставке «Я знаю места»

О чем выставка?

Когда твои книги не издают, а официальные творческие союзы не одобряют даже саму кандидатуру, остается брать все в свои руки и самоорганизовываться.

Энциклопедическая выставка-путешествие куратора Игоря Кузьмичева и команды KGallery исследует, как удалось создать свою среду героям ленинградского андеграунда 1970-х. Хотя эпохи взяты широко — от 1960-х до 1980-х.

Название «Я знаю места» — строчка из стихотворения Анатолия Гуницкого, драматурга, поэта и сооснователя группы «Аквариум». Эти «места» — не только знаменитый «Сайгон» на углу Владимирского и Невского, но и множество других локаций. Маршруты строились через кафе, столовые, коммуналки, мастерские и дома культуры. Целая вселенная со своими звездами, премьерами, самиздатом, клубами по интересам и светской жизнью.

О них рассказывают через снимки — Бориса Смелова, Геннадия Приходько, Евгения Антоненко, Владимира Окулова, Леонида Богданова, картины Рихарда Васми, Евгения Рухина, Владлена Гаврильчика, Евгения Михнова-Войтенко, а также артефакты эпохи: от писем и пригласительных билетов до афиш и вывески «Пейте пиво с раками».