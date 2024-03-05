«Лимб» петербургского художника Никиты Кульнева покажут в «Эрарте»

«Фигуры в работах Кульнева являются неким знаком, они умышленно обезличены, а их роль определяется действием. В работе с выбранной темой для художника важны не отличительные черты телосложения или портретная схожесть, а места, занимаемые фигурами в композиции, позы, жесты, условные элементы. Идея автора состоит в том, что все люди изначально равны, а отношение зрителя к персонажу формируют действия и поступки, отображенные на картине», — отмечают кураторы выставки.

«Не могу точно сказать, почему этот образ сложился именно таким. Думаю, такой я вижу нагую душу человека, если отбросить его биографию, место рождения, личную историю, взгляды и т.д. Для меня это все не так важно. В рамках сюжета меня интересует только происходящее в данный момент. Отчасти в этом образе я изображаю и собственную душу, примеряя на себя ситуацию и анализируя, как бы я поступил, что бы делал», — говорит Кульнев.