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Искусство

«Лимб» петербургского художника Никиты Кульнева покажут в «Эрарте»

Живопись выпускника Академии художеств по-новому интерпретирует классические традиции в искусстве: формы и образы вдохновлены искусством раннего Возрождения, русской иконописью, экспрессионизмом и авангардом.

Пресс-служба музея "Эрарта"

«Лимб» — это первая музейная выставка молодого петербургского художника, выпускника Академии художеств и участника «Эрарта Премии-2023» Никиты Кульнева. Ее название восходит к термину средневекового богословия, обозначающему место пребывания не попавших в рай душ, которое не являющееся адом или чистилищем. Это место, куда попадают души вполне себе неплохих людей, но нехристиан. Слово «лимб» художник использует как метафору — возможно, намекая, что современный мир и есть лимб.

Пресс-служба музея "Эрарта"

В экспозицию выставки, которая откроется в «Эрарте» 8 марта, войдут 14 работ в монументальном стиле: это и иллюстрации библейских сюжетов, и портреты молодых людей, и соединение вечных тем с современностью. На некоторых картинах многократно присутствует образ худенького, обнаженного, коротко стриженного, круглоголового юноши скорее славянского, чем библейского типа.

«Фигуры в работах Кульнева являются неким знаком, они умышленно обезличены, а их роль определяется действием. В работе с выбранной темой для художника важны не отличительные черты телосложения или портретная схожесть, а места, занимаемые фигурами в композиции, позы, жесты, условные элементы. Идея автора состоит в том, что все люди изначально равны, а отношение зрителя к персонажу формируют действия и поступки, отображенные на картине», — отмечают кураторы выставки.

«Не могу точно сказать, почему этот образ сложился именно таким. Думаю, такой я вижу нагую душу человека, если отбросить его биографию, место рождения, личную историю, взгляды и т.д. Для меня это все не так важно. В рамках сюжета меня интересует только происходящее в данный момент. Отчасти в этом образе я изображаю и собственную душу, примеряя на себя ситуацию и анализируя, как бы я поступил, что бы делал», — говорит Кульнев.

Изображение предоставлено художником
Изображение предоставлено художником
Изображение предоставлено художником
Музей современного искусства «Эрарта»

О живописи Никиты Кульнева:

Никита Кульнев — потомственный художник, выпускник Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина, перфекционист, вдохновляющийся искусством раннего Возрождения, русской иконописью, экспрессионизмом, авангардом. Он много работает с христианской тематикой, занимается живописью, графикой, делает мозаики для храмов. У художника свой узнаваемый пластический стиль, свое ощущение человека в мире, свои задачи в творчестве.

Он пишет о себе: «Наиболее важными в искусстве для меня являются внутреннее содержание, смысловая нагрузка и острая нетривиальная композиция. Меня интересуют современная интерпретация классических традиций в искусстве, отсылки, переосмысление сюжетов и символов, создающее новые формы и образы, эксперименты с сочетанием художественных приемов и материалов».

Картины Кульнева словно напоминают современникам о том, что все те вызовы, испытания, проблемы выбора, страсти, с которыми люди сталкивались тысячи лет назад, могут быть по-прежнему актуальными и в наше время. Работы художника отличаются чистотой форм, выверенностью линий и композиций, монументальным пластическим стилем. Они не похожи на то, что обычно можно увидеть на выставках современного искусства.

Выставка Никиты Кульнева «Лимб» пройдет с 8 марта по 2 июня 2024 года в музее современного искусства «Эрарта» на 29-й линии Васильевского острова, 2.

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