«Сновиденческий мир замкнётся внутри комнаты, в которой происходили жутковатые метаморфозы и чудеса, а сама «хорошая девочка», превратится то в маленькую куклу, то разрастётся до потолка — момент соединения противоположностей, момент превращения сработает как освобождение», — отмечают кураторы выставки «Хорошая девочка» в Masters Digital Gallery.

Выставка «Малышек 18:22» «Хорошая девочка» открыта с 8 марта по 30 апреля 2024 года в Masters Digital Gallery на Барочная улице, 6, строение 1.

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