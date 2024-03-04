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Искусство

Из чего же сделаны девочки? Арт-дуэт «Малышки 18:22» представит свой ответ на этот вопрос на выставке в Masters Digital Gallery

Участницы арт-группы Ника и Аксинья Сарычевы заявили о себе сотрудничеством с музеем «Гараж» и Домом культуры «ГЭС-2», а также созданием объектов, широко принятых коллекционерами Cosmoscow. Художницы готовят проект в Петербурге — с редакцией «Собака.ru» поделились процессом монтажа выставки! Показываем из-за кулис.

Фото: София Светашова
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Masters Digital Gallery

Фото: София Светашова

Фото: София Светашова
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Masters Digital Gallery

Фото: София Светашова

Проект «Хорошая девочка» одновременно является концептуальным продолжением классического для художниц лейтмотива — здесь и феминность, и связь с внутренним ребенком, и заигрывание с контекстом, и выбор тотальной инсталляции как главного медиума, — так и представит искаженный сюрреалистический мир. Это мир зловещих вещей, в основе которого рефлексия на постоянное противоборство добра и зла, жестокости и хрупкости, замкнутости и доверия. Среди объектов, представленных на экспозиции 8 марта, кураторы выделяют видео-арт «Забавные игры», в котором реальность поборется за первенство с виртуальным пространством компьютерной игры для девочек «Бутик принцесс».

Монтаж выставки
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Masters Digital Gallery

Монтаж выставки

Монтаж выставки
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Masters Digital Gallery

Монтаж выставки

«Сновиденческий мир замкнётся внутри комнаты, в которой происходили жутковатые метаморфозы и чудеса, а сама «хорошая девочка», превратится то в маленькую куклу, то разрастётся до потолка — момент соединения противоположностей, момент превращения сработает как освобождение», — отмечают кураторы выставки «Хорошая девочка» в Masters Digital Gallery.

Выставка «Малышек 18:22» «Хорошая девочка» открыта с 8 марта по 30 апреля 2024 года в Masters Digital Gallery на Барочная улице, 6, строение 1.

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