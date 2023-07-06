Чем заняться в Петербурге с 6 по 9 июля

Фестиваль классики и джаза Summer Music Park в Ботаническом саду, выставка медиаинсталляций Love&Noise, концерт Евы Польны, экологический своп, а также кураторская экскурсия Марины Лошак по экспозиции «От руки» в музее Бродского «Полторы комнаты» — рассказываем, как провести выходные в городе.
Алина Глазун, без названия. 2022 год.
Четверг, 6 июля
Выставка Алины Глазун «Вы даже не представляете», Masters Bookstore (16+)
В Masters Bookstore открылась выставка всеобщей любимицы Алины Глазун. По стенам книжного магазина развесили ироничные редимейды хужожницы, объединенные общей темой — летних путешествий. Подготовила экспозицию галерея MYTH, представляющая Глазун. Подробнее здесь.
С 6 июля по 10 августа
Концерт Евы Польны (12+)
20:00
Диву российского дрим-попа мы готовы слушать в любых форматах, но на крыше Roof Place она звучит еще романтичнее: Ева Польна споет не только хиты «Гостей из будущего», ее новые песни выходят с завидной регулярностью.
Спектакли театра Борис Эйфмана (12+)
В июле театр Бориса Эйфмана показывает на сцене Александринского театра свои лучшие постановки. На этой неделе смотрим постановку о Камилле Клодель «Роден, ее вечный идол» (6 июля) и премьеру прошлого года «Чайку. Балетную историю» по пьесе Чехова (9 июля).
Фестиваль Брасс белых ночей» (6+)
Во второй раз в Мариинском театре пройдет Международный музыкальный фестиваль «Брасс белых ночей». В этом году он посвящен двум юбилеям: 95-летию Виталия Буяновского и 90-летию Виктора Сумеркина — мэтров Кировского театра и мастеров Ленинградской консерватории. Подробная программа здесь.
С 5 по 10 июля
Фильм «Гипнотик» / Hypnotic (16+)
Детективный триллер Роберта Родригеса, режиссера «От заката до рассвета» и «Города грехов», с Беном Аффлеком в главной роли. Он играет сыщика Дэнни Рурка, пытающегося отыскать похищенную дочь. Отчаяние настолько переполняет безутешного отца, что он решается воспользоваться услугами экстрасенса Дианы Круз (Алиси Брага). Первый вариант сценария Родригес написал более 20 лет назад, что отчасти чувствуется и по чуть винтажному вайбу картины.
С 6 июля, кинотеатры города
Фильм «В поисках снежного барса» / La panthère des neiges (12+)
Документальный фильм-размышление о взаимоотношениях человека и природы с музыкой Ника Кейва. Главный герой картины Мари Амиге и Венсена Мюнье — снежный барс, но приключения большой кошки в горах Тибета становятся лишь поводом для философских обобщений. Проект был участником Каннского кинофестиваля и получил премии «Сезар» и «Люмьер» как лучшая документальная лента.
С 6 июля, кинотеатры города
Инсталляция «Чудики» выставки Love&Noise
Пятница, 7 июля
Благотворительный своп (0+)
Это лето в «Севкабель Порту» объявляется зеленым (в значении экологичного). Так, в выходные на территории экоцентра «Переработкинская» можно будет обменяться одеждой, книгами и предметами интерьера с другими, тем самым дав вещам им вторую жизнь. Или просто взять любое их количество вещей, оставив за это любую комфортную сумму. Все средства пойдут на поддержку «Переработкинской».
С 7 июля по 9 июля
Выставка Love&Noise, «Севкабель Порт» (6+)
В «Севкабель Порту» стартует мультимедийная выставка о любви от студии dreamlaser — авторов инсталляции-блокбастера A.R.R.C 2.0. Это второй опыт коллаборации культурного кластера и художников. В экспозиции — шесть красочных инсталляций (одна из них создана совместно с Liars Collective) о внезапно нахлынувших или, напротив, угасающих чувствах. Это, например, генеративный видеоряд или скульптура, меняющая форму. Подробнее здесь.
С 7 июля по 24 сентября
Гала-концерты звезд оперы и балета (6+)
В пятницу и субботу на сцене Александринского театра пройдут благотворительные гала-концерты звезд оперы и балета в поддержку приюта «Благодать» в рамках фестиваля «Классика и современность». Среди выступающих — Фарух Рузиматов, Юлия Махалина, Виктория Терешкина, Евгений Кунгуров, Оксана Скорик и многие другие. Подробнее здесь.
7, 8 июля
Шоукейс «Непараллельные прямые», Центр Art & Science Университета ИТМО (16+)
19:00
В Центре Art & Science Университета ИТМО в пятницу стартует выставка работ магистрантов первого курса одноименной учебной программы. На шоукейсе представят более 20 проектов, каждый из которых создавался художниками специально для летней презентации в рамках работы в мастерских Дмитрия Морозова (::vtol::), Елены Никоноле и Ипполита Маркелова. Куратор — Христина Отс.
С 7 по 16 июля
Марина Лошак на выставке «От руки».
Суббота, 8 июля
Выставка «Апокалипсис» (6+)
Мультимедийной выставкой от арт-группы «Зерно» Анненкирхе открывает свое пространство в культурном квартале «Брусницын». Здесь иронично и остроумно расскажут о Судном дне: через инсталляции с Вавилонской башней, интерактив вроде хождения по воде и экскурсии от проводника по Апокалипсису, который предложит выбрать темную или светлую сторону. Подробнее здесь.
С 8 июля по 3 марта
«Интеллигентная барахолка» (0+)
В «Севкабель Порту» вновь пройдет самый экологичный из всех возможных маркетов. Тема июльской «Барахолки» — апсайкл. Здесь можно будет персонализировать одежду и аксессуары, а также обновить любимые вещи. Например, разрисовать рубашки яркими красками или фразами из песен, а на пиджаки нашить звезды и сердца. Вход свободный.
С 8 по 9 июля
«Жарить Фест» (0+)
Гастрономический фестиваль в культурном квартале «Брусницын» в этом году пройдет в новом концертном формате. На крыше Roof Place выступят «ВИА Пролетарское танго», «Биртман», «Фрукты», Billy's Band и «Кирпичи». Еще обещают стендап, грильшоу с большой открытой кухней и сцену с мастер-классами по барбекю.
С 8 по 9 июля
Кураторская экскурсия Марины Лошак по выставке «От руки» (16+)
В новом пространстве «Квартира №34» музея Иосифа Бродского «Полторы комнаты» до 8 июля идет выставка «От руки». Ее куратором стала экс-директор Пушкинского музея Марина Лошак. В субботу она лично проведет экскурсию, рассказав об основной идее экспозиции — как текст становится сакральным и одновременно интимным. Подробнее здесь.
Благотворительный фестиваль «Путь домой» (0+)
В выходные в «Севкабель Порту» пройдет благотворительный фестиваль в поддержку бездомных животных. «Путь домой» — возможность для кошек и собак найти новый дом. Также в программе — зоо-ярмарка, где можно купить не только корм и шлейку для своего питомца, но и приютов, представленных на фестивале.
С 8 по 9 июля
Summer Music Park (0+)
Ежегодный музыкальный фестиваль классики и джаза вновь пройдет в Ботаническом саду. На открытии слушаем пианиста Бориса Березовского, который исполнит произведения Бетховена, Шумана и Прокофьева. В воскресенье — «Времена года» А. Вивальди и А. Пьяццоллы в исполнении Камерного оркестра «Дивертисмент» под руководством скрипача Ильи Иоффа. Подробнее здесь.
С 8 по 16 июля
«Кронштадтский бал» (6+)
19:00
В субботу, помимо фестиваля цветов, в «Острове фортов» пройдет еще одно событие со свободным входом — «Кронштадтский бал». В программе танцевального вечера — классические вальсы, кадрили, польки и танго в сопровождении оркестров. Хедлайнер — певец и композитор Марк Тишман. Ведущие — актеры Юрий Балтачев и Анастасия Макеева.
Международный фестиваль цветов (6+)
В парке «Остров фортов» в Кронштадте в выходные пройдет флористическое шоу, гала-концерт с участием артистов Мариинского театра и выставка цветочных арт-объектов. Все это — в рамках международного фестиваля. Хайлайт праздника — баттл между лучшими флористами России и СНГ в номинациях: букет, цветочный костюм, цветочный зонт и головной убор. Вход свободный. Подробнее здесь.
С 8 по 9 июля
«Кинотеатр у моря»
20:00
С субботы на Барной линии стартует проект «Кинотеатр у моря». Как несложно догадаться по названию, здесь будут показывать кино на открытом воздухе. Стартуют романтикой — картиной с Тильдой Суинтон и Идрисом Эльбой «Три тысячи лет желаний» (18+), основанной на рассказе Антонии Байетт. Вход свободный.
Бродский И. И. Алупка. Этюд
Воскресенье, 9 июля
Выставка «Хочу на море…», Музей-квартира Исаака Бродского (6+)
В музее-квартире Исаака Бродского стартует выставка с названием-провокацией для всех, кто проводит лето в душном городе. В экспозиции — этюды и эскизы об отдыхе самого Исаака Бродского, а также Александра Самохвалова, Павла Шиллинговского, Евсея Моисеенко, Василия Суворова, Владимира Песикова из собрания Музея Академии художеств.
С 7 июля по 3 сентября
Уроки изо в «Сообществе» (18+)
19:00
По воскресеньям в «Сообществе» в Новой Голландии продолжаются встречи по изо (да, как в школе!). Раз в неделю участники вместе осваивают базовые понятия, а также исследуют мир через рисование. Темой первого цикла занятий стали цветы и растения. 9 июля рисовать будут букет. Ведущая — Карина Петросян, художник, ткач, автор принтов для международных и локальных брендов, преподавательница рисунка и живописи в СПбГУПТД. Подробнее здесь.
Концерт Uma2rman (16+)
19:00
Несмотря на то, что братья Крестовские пробовали выступать и писать музыку сольно (при этом не рассорившись как Самойловы), концерты вдвоем — как Uma2rman — они по-прежнему дают. На этот раз в формате опен-эйра — в пространстве «Флагшток» с видом на Финский залив.
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