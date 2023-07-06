Чем заняться в Петербурге с 6 по 9 июля

Выставка Алины Глазун «Вы даже не представляете», Masters Bookstore (16+)

В Masters Bookstore открылась выставка всеобщей любимицы Алины Глазун. По стенам книжного магазина развесили ироничные редимейды хужожницы, объединенные общей темой — летних путешествий. Подготовила экспозицию галерея MYTH, представляющая Глазун. Подробнее здесь.

С 6 июля по 10 августа

Концерт Евы Польны (12+)

20:00

Диву российского дрим-попа мы готовы слушать в любых форматах, но на крыше Roof Place она звучит еще романтичнее: Ева Польна споет не только хиты «Гостей из будущего», ее новые песни выходят с завидной регулярностью.

Спектакли театра Борис Эйфмана (12+)

В июле театр Бориса Эйфмана показывает на сцене Александринского театра свои лучшие постановки. На этой неделе смотрим постановку о Камилле Клодель «Роден, ее вечный идол» (6 июля) и премьеру прошлого года «Чайку. Балетную историю» по пьесе Чехова (9 июля).

Фестиваль Брасс белых ночей» (6+)

Во второй раз в Мариинском театре пройдет Международный музыкальный фестиваль «Брасс белых ночей». В этом году он посвящен двум юбилеям: 95-летию Виталия Буяновского и 90-летию Виктора Сумеркина — мэтров Кировского театра и мастеров Ленинградской консерватории. Подробная программа здесь.

С 5 по 10 июля

Фильм «Гипнотик» / Hypnotic (16+)

Детективный триллер Роберта Родригеса, режиссера «От заката до рассвета» и «Города грехов», с Беном Аффлеком в главной роли. Он играет сыщика Дэнни Рурка, пытающегося отыскать похищенную дочь. Отчаяние настолько переполняет безутешного отца, что он решается воспользоваться услугами экстрасенса Дианы Круз (Алиси Брага). Первый вариант сценария Родригес написал более 20 лет назад, что отчасти чувствуется и по чуть винтажному вайбу картины.

С 6 июля, кинотеатры города

Фильм «В поисках снежного барса» / La panthère des neiges (12+)

Документальный фильм-размышление о взаимоотношениях человека и природы с музыкой Ника Кейва. Главный герой картины Мари Амиге и Венсена Мюнье — снежный барс, но приключения большой кошки в горах Тибета становятся лишь поводом для философских обобщений. Проект был участником Каннского кинофестиваля и получил премии «Сезар» и «Люмьер» как лучшая документальная лента.

С 6 июля, кинотеатры города