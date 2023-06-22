Чем заняться в Петербурге с 22 по 25 июня

Праздник выпускников «Алые паруса», фестиваль косплея и музыки Odyssey, концерты конкурса им. Чайковского, премьера спектакля «Старик Хоттабыч» в «Мастерской», «золотомасочная» постановка Ксении Михеевой и фильм Франсуа Озона в прокате — рассказываем, как провести эти выходные в городе.
Валерий Гергиев — сопредседатель оргкомитета конкурса им. Чайковского
Четверг, 22 июня
XVII Международный конкурс им. П.И. Чайковского (6+)
В Москве и Петербурге стартовали открытые концерты в рамках конкурса им. Чайковского. В нашем городе соревнуются музыканты по специальностям «виолончель», «сольное пение», «деревянные духовые» и «медные духовые». Впрочем, на финальном гала в Мариинском-2 соберутся все лауреаты, в том числе пианисты и скрипачи.
С 20 июня
Выставка «В чем звериного рода искусство состоит?», Дом-музей П. П. Чистякова (0+)
В Доме-музее Чистякова в Пушкине стартовала выставка живописи и графики Фридриха Гауермана. Это известный австрийский анималист и пейзажист 19 века, яркий представитель стиля бидермайер. После смерти художника его работы были распроданы вдовой с аукциона. В собрании Музея академии художеств часть из них оказались в 1934 году. Поступление продолжило прежнюю традицию пополнения коллекции картинами анималистического жанра. Подробнее здесь.
С 21 июня по 27 августа
Фестиваль КУКAРT
На этой неделе открылся некоммерческий фестиваль театров кукол, проводящий раз в два года. В 2023-м он празднует свое 30-летие. В программе — десятки спектаклей, которые можно увидеть бесплатно — по регистрации. В том числе постановки для самых юных зрителей с возрастным цензом 0+. Подробнее здесь.
С 22 по 30 июня
Фильм «Дыхание» (16+)
Медицинская драма Романа Каримова («Неадекватные люди», «Днюха») о COVID-19 и рискующих жизнью врачах, которые героически борются с пандемией. Докторов здесь играют Антон Батырев («Выжить после»), Даниил Воробьев («Жить жизнь», «Черная весна») и Ирина Горбачева («Аритмия», «Чики»).
С 22 июня, кинотеатры города
Фильм «Копенгагена не существует» / København findes ikke (18+)
Драматический триллер датчанина Мартина Сковбьерга из конкурса кинофестиваля в Роттердаме. Сценарий написал Эскиль Вогт — автор «Худшего человека на свете». Это тонко рассказанная история молодой пары. Ида и Сандер живут в Копенгагене и сосредоточены лишь друг на друге и своих чувствах. Однажды девушка исчезает. Спустя три месяца ее возлюбленный добровольно соглашается на странный эксперимент. В пустой комнате он ответит на вопросы отца Иды об их отношениях.
С 22 июня, кинотеатры города
Фильм «Бог – это пуля» / God Is a Bullet (18+)
Триллер Ника Кассаветиса («Дневник памяти», «Другая женщина») о бывшем полицейском Бобе (Николай Костер-Вальдау), который пытается вернуть дочь, похищенную сатанистами. Для этого он сам проникает в культ, надеясь, что его никто не раскроет. В операции ему помогает Кейс — единственная жертва, которой удалось сбежать (Майка Монро).
С 22 июня, кинотеатры города
Фильм «Мое преступление» / Mon crime (18+)
Сатирическая черная комедию Франсуа Озона про Париж 1930-х. Актриса Мадлен Вердье (Надя Терешкевич) «молода и прекрасна», но таланта ей, увы, не хватает. К тому же ее обвиняют в убийстве продюсера. Благодаря подруге-адвокату Полин (Ребекка Мардер) девушку оправдывают, но вскоре правда все равно вскрывается. В касте фильма также Изабель Юппер, Андре Дюссолье, Фабрис Лукини и Дэни Бун.
С 22 июня, кинотеатры города
Фильм «Микулай» (18+)
Славянский триллер с Виктором Сухоруковым, Иваном Добронравовым, Екатериной Агеевой и Варварой Шмыковой. Уважаемый всеми односельчанами Микулай счастливо живет с беременной женой. Но однажды в деревню приходит мужчина, утверждающий, что он его сын. Тогда вся идеальная картинка начинает постепенно разрушаться. Фильм — полнометражный дебют Ильшата Рахимбая.
С 22 июня, кинотеатры города
«Revival 69: Возвращение легенды» / Revival69: The Concert That Rocked the World (16+)
Документальный фильм Рона Чэпмена из программы петербургского фестиваля «Пример интонации» рассказывает историю Toronto Rock and Roll Revival. Второй по значимости фестиваль в истории рок-н-ролла (после Вудстока) примечателен хотя бы тем, что именно на нем Джон Леннон (согласно апокрифу) окончательно решил уйти из The Beatles.
С 22 июня, кинотеатры города
Левашовский хлебозавод
Пятница, 23 июня
Лекция «Зоны всех видов в сфере сохранения наследия» (16+)
19:15
В Краеведческой лаборатории в библиотеке Маяковского на набережной Фонтанки в пятницу расскажут, что означают те или иные статусы у достопримечательностей: почему, например, где-то запрещен ремонт или даже благоустройство территории. Лекцию прочтет зампред петербургского отделения ВООПИиК Елена Резникова. Вход свободный, но по регистрации.
Концерт Филиппа Руденко (6+)
20:00
В пятницу в Котельной Левашовского хлебозавода в рамках фестиваля Pianissimo выступит 21 –летний Филипп Руденко. Студент Московской консерватории (обучается у Андрея Писарева и Николая Луганского) исполнит Моцарта, Шумана и Рахманинова. Подробнее здесь.
Концерт Петра Налича (12+)
20:00
Автор мем-хита «Гитар» и участник «Евровидения» Петр Налич выступит в пятницу в «Саду Меньшикова» вместе со своей группой. Музыканты обещают не только песни разных лет вроде «Давай разведемся» и «Море», но и одну премьеру.
Выставка «Парк. Лето. Бабочки», Царское Село (6+)
В павильоне «Верхняя ванна» Екатерининского парка в Царском селе проходит выставка, посвященная дачном отдых, летнему сезону и энтомологии. Показывают янтарных бабочек из коллекции калининградского Музея Мирового океана, акварель Любови Эндауровой, чашки с блюдцами и десертными, расписанные великой княгиней Ольгой Александровной, веера, детский матросский костюм, велосипед и коляску начала ХХ века. Вход свободный.
С 20 июня по 24 сентября
Ксения Михеева
Суббота, 24 июня
«Маркет у моря» (0+)
В выходные в «Севкабель Порту» вновь пройдет фестиваль «Маркет у моря». Здесь соберутся более 200 локальных брендов одежды, украшений и духов. А еще организаторы обещают цветочный pop-up рынок с пионами, гортензиями и прочими альстромериями, ромашками и фиалками в горшках.
С 24 по 25 июня
Французский разговорный клуб (18+)
12:00
В «Сообществе» в Новой Голландии в субботу стартует разговорный клуб на французском языке с Айшету Шейх — старшей преподавательницей кафедры романской филологии СПбГУ, переводчицей и основательницей проекта «ФранШуша». Рекомендуемый уровень знания французского языка — А2+ или выше. Подробнее здесь.
Спектакль «Старик Хоттабыч», «Мастерская» (12+)
14:00, 19:00
Сказка Лазаря Лагина впервые была издана в 1938 году, а позднее претерпела две редакции, пережила одну экранизацию и одну аудиопостановку, а сейчас если и известна, то не такому уж большому кругу людей. Изменить положение дел взялся главный режиссер театра «Мастерская» Роман Габриа вместе с драматургом Константином Федоровым. В их постановке рассказывается про взросление четырех одноклассников 12 лет, которые завалили географию: Лизу (Дарья Соловьева/Кристина Куца), Гогу (Ричард Ардашин), Женю (Артур Гросс/Никита Капралов) и Вольку (Фома Бызгу). Хоттабыч при этом в пространстве постановки не джинн, а плод фантазии.
Хореографический спектакль «Место, которого еще не было», Новая сцена Александринского театр (12+)
В субботу хореограф, дважды обладательница «Золотой маски» и лауреатка премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Ксения Михеева покажет на Новой сцене Александринского театр свой спектакль «Место, которого еще не было». Это исследование через танец силы слова в обществе: что такое свобода и где (а главное — как) она заканчивается. Исполнители — сама Ксения, Никита Маркелов, Станислав Пономарев, Ярослав Дидин, а также Александр Челидзе / Александр Перцев. Подробнее здесь.
Спецпоказ фильма «Личная жизнь» (16+)
В субботу на «Ленфильме» покажут мелодраму «Личная жизнь» из программы Венецианского кинофестиваля. После сеанса картину, вдохновленную одноименной песней японской певицы Акико Яно, можно будет обсудить с ее режиссером Кодзи Фукадой. Он присоединится к дискуссии онлайн. Подробнее здесь.
«Алые паруса» — 2023 (12+)
Праздник-бренд Петербурга вновь пройдет вживую для выпускников этого года на Дворцовой площади, а для остальных — в трансляциях и записях. Музыкальный хедлайнер этого года — группа «Чайф», также выступят The Hatters, Gayazovs Brothers, Юлианна Караулова, Gafur, «Моя Мишель», Burito, LYRIQ и Тося Чайкина. Проведут концерт Дмитрий Хрусталев и Ида Галич. Фейерверк и проход брига «Россия» с алыми парусами запланирован на 00:40.
Фестиваль Odyssey (18+)
Свое пятилетие кросс-культурный фестиваль, органично сочетающий музыку и косплей, отмечает в стиле фильма «Пятый элемент». Он объединит не только стихии огня, воды, воздуха и земли (так будут называться танцполы), но и площадки кластера «Брусницын», Roof place и обновленную набережную Финского залива. В лайн-апе — Ксения Гошицкая (XeniaXenia), M.Ti & Zok Zok, Ivan Logos, Alexey Izotov, Dibidabo и многие другие. Подробнее здесь.
С 24 по 25 июня
Яна Тумина
Воскресенье, 25 июня
Спектакль «Колино сочинение», Новая сцена Александринского театра (6+)
13:00, 15:00
Пожалуй, самый трогательный спектакль Яны Туминой основан на книге Сергея Голышева «Мой сын — даун». Это история не только про особенного мальчика Колю, но и то, из чего растут стихи. И это совсем не обязательно, по заветам классика, сор, иногда — из пирожков, снега, фломастеров, доброты и родителей. Постановка получила «Золотую маску» как лучший спектакль в категории «Куклы».
Уроки изо в «Сообществе» (18+)
19:00
По воскресеньям в «Сообществе» в Новой Голландии будут проходить встречи по изо (да, как в школе!). Раз в неделю участники будут вместе осваивать базовые понятия, а также исследовать мир через рисование. Темой первого цикла занятий станут цветы и растения. Ведущая — Карина Петросян, художник, ткач, автор принтов для международных и локальных брендов, преподавательница рисунка и живописи в СПбГУПТД. Подробнее здесь.
Концерт Татьяны Булановой (16+)
Главная петербургская поп-звезда 1990-х, несколько раз за карьеру радикально перепридумавшая свой музыкальный стиль, выступит в воскресенье на крыше Roof place с видом на Финский залив. Там песни «Не плачь», «Ясный мой свет» и «Старшая сестра» будут звучать еще проникновеннее.
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