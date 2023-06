Чем заняться в Петербурге с 22 по 25 июня

XVII Международный конкурс им. П.И. Чайковского (6+)

В Москве и Петербурге стартовали открытые концерты в рамках конкурса им. Чайковского. В нашем городе соревнуются музыканты по специальностям «виолончель», «сольное пение», «деревянные духовые» и «медные духовые». Впрочем, на финальном гала в Мариинском-2 соберутся все лауреаты, в том числе пианисты и скрипачи.

С 20 июня

Выставка «В чем звериного рода искусство состоит?», Дом-музей П. П. Чистякова (0+)

В Доме-музее Чистякова в Пушкине стартовала выставка живописи и графики Фридриха Гауермана. Это известный австрийский анималист и пейзажист 19 века, яркий представитель стиля бидермайер. После смерти художника его работы были распроданы вдовой с аукциона. В собрании Музея академии художеств часть из них оказались в 1934 году. Поступление продолжило прежнюю традицию пополнения коллекции картинами анималистического жанра. Подробнее здесь.

С 21 июня по 27 августа

Фестиваль КУКAРT

На этой неделе открылся некоммерческий фестиваль театров кукол, проводящий раз в два года. В 2023-м он празднует свое 30-летие. В программе — десятки спектаклей, которые можно увидеть бесплатно — по регистрации. В том числе постановки для самых юных зрителей с возрастным цензом 0+. Подробнее здесь.

С 22 по 30 июня

Фильм «Дыхание» (16+)

Медицинская драма Романа Каримова («Неадекватные люди», «Днюха») о COVID-19 и рискующих жизнью врачах, которые героически борются с пандемией. Докторов здесь играют Антон Батырев («Выжить после»), Даниил Воробьев («Жить жизнь», «Черная весна») и Ирина Горбачева («Аритмия», «Чики»).

С 22 июня, кинотеатры города

Фильм «Копенгагена не существует» / København findes ikke (18+)

Драматический триллер датчанина Мартина Сковбьерга из конкурса кинофестиваля в Роттердаме. Сценарий написал Эскиль Вогт — автор «Худшего человека на свете». Это тонко рассказанная история молодой пары. Ида и Сандер живут в Копенгагене и сосредоточены лишь друг на друге и своих чувствах. Однажды девушка исчезает. Спустя три месяца ее возлюбленный добровольно соглашается на странный эксперимент. В пустой комнате он ответит на вопросы отца Иды об их отношениях.

С 22 июня, кинотеатры города

Фильм «Бог – это пуля» / God Is a Bullet (18+)

Триллер Ника Кассаветиса («Дневник памяти», «Другая женщина») о бывшем полицейском Бобе (Николай Костер-Вальдау), который пытается вернуть дочь, похищенную сатанистами. Для этого он сам проникает в культ, надеясь, что его никто не раскроет. В операции ему помогает Кейс — единственная жертва, которой удалось сбежать (Майка Монро).

С 22 июня, кинотеатры города

Фильм «Мое преступление» / Mon crime (18+)

Сатирическая черная комедию Франсуа Озона про Париж 1930-х. Актриса Мадлен Вердье (Надя Терешкевич) «молода и прекрасна», но таланта ей, увы, не хватает. К тому же ее обвиняют в убийстве продюсера. Благодаря подруге-адвокату Полин (Ребекка Мардер) девушку оправдывают, но вскоре правда все равно вскрывается. В касте фильма также Изабель Юппер, Андре Дюссолье, Фабрис Лукини и Дэни Бун.

С 22 июня, кинотеатры города

Фильм «Микулай» (18+)

Славянский триллер с Виктором Сухоруковым, Иваном Добронравовым, Екатериной Агеевой и Варварой Шмыковой. Уважаемый всеми односельчанами Микулай счастливо живет с беременной женой. Но однажды в деревню приходит мужчина, утверждающий, что он его сын. Тогда вся идеальная картинка начинает постепенно разрушаться. Фильм — полнометражный дебют Ильшата Рахимбая.

С 22 июня, кинотеатры города

«Revival 69: Возвращение легенды» / Revival69: The Concert That Rocked the World (16+)

Документальный фильм Рона Чэпмена из программы петербургского фестиваля «Пример интонации» рассказывает историю Toronto Rock and Roll Revival. Второй по значимости фестиваль в истории рок-н-ролла (после Вудстока) примечателен хотя бы тем, что именно на нем Джон Леннон (согласно апокрифу) окончательно решил уйти из The Beatles.

С 22 июня, кинотеатры города