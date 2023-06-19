Живопись и графику австрийского анималиста Фридриха Гауермана представят в Доме-музее Чистякова

В собрании Музея академии художеств, который открывает выставку, хранятся живописные и графические произведения Фридриха Гауермана, переданные сюда в 1934 году — когда восстанавливался музей Всероссийской академии художеств. Как рассказали «Собака.ru» в МАХ, это поступление продолжило прежнюю традицию пополнения собрания картинами анималистического жанра. Традиция была заложена еще в XVIII веке, когда в Императорской Академии художеств был открыт класс «зверей и птиц», которым руководил придворный живописец Иоганн Гроот. Немного позже появился батальный класс, где будущих художников учили изображать лошадей и сцены военных сражений. Особую популярность этот класс приобрел во второй половине XIX века.

Выставка живописи и графики Фридриха Гауермана «В чем звериного рода искусство состоит?» будет открыта с 21 июня по 27 августа 2023 года в Доме-музее Чистякова в Пушкине.

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