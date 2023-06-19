Живопись и графику австрийского анималиста Фридриха Гауермана представят в Доме-музее Чистякова

После смерти художника осталось более тысячи живописных полотен и рисунков, которые были распроданы его вдовой с аукциона. В 1934 году часть полотен получила петербургская Академия художеств — в экспозиции выставки «В чем звериного рода искусство состоит?» представят работы из экспозиции ее музея.
Австрийский анималист и пейзажист, яркий представитель стиля бидермайер Фридрих Гауерман (1807-1862) родился в Шойхенштайне на ферме Пихль. Первоначально учился живописи и рисованию у своего отца, художника Якоба Гауермана (1772-1843). В 1827 году окончил Венскую академию художеств. В те годы он много работал на плэнере, совершая длительные поездки по Тиролю, Штирии и окрестностям Зальцбурга. Его картины с изображением местных пейзажей, животных и сцен из народной жизни служили пользовались популярностью как интерьерные: 1830-1840-х годах он получал много заказов от европейской аристократии и богатой буржуазии Великобритании, Германии, Франции, Италии и России.
Этюд "Жеребенок"
О творчестве Фридриха Гауермана:
Гауерман тяготел к особой разновидности пейзажной живописи, которую можно назвать «жанровым пейзажем». Здесь вместо традиционного стаффажа задействованы более крупные и выразительные фигуры зверей и охотников, позволяющие превратить пейзажное изображение в «сюжетную» картину. Очень часто такие сцены насыщены исключительным драматизмом. Искусство Гауермана восходит к голландской и фламандской живописи «золотого» XVII века с добавлением декоративности и «зрелищности» позднего бидермайера.
В собрании Музея академии художеств, который открывает выставку, хранятся живописные и графические произведения Фридриха Гауермана, переданные сюда в 1934 году — когда восстанавливался музей Всероссийской академии художеств. Как рассказали «Собака.ru» в МАХ, это поступление продолжило прежнюю традицию пополнения собрания картинами анималистического жанра. Традиция была заложена еще в XVIII веке, когда в Императорской Академии художеств был открыт класс «зверей и птиц», которым руководил придворный живописец Иоганн Гроот. Немного позже появился батальный класс, где будущих художников учили изображать лошадей и сцены военных сражений. Особую популярность этот класс приобрел во второй половине XIX века.
Выставка живописи и графики Фридриха Гауермана «В чем звериного рода искусство состоит?» будет открыта с 21 июня по 27 августа 2023 года в Доме-музее Чистякова в Пушкине.
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