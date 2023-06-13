За пять лет фестиваль-путешествие Odyssey Festival успел запустить «Севкабель Порт» и в числе первых превратить в танцпол «Планетарий №1», переосмыслить Buddha-Bar, объехать Ибицу, Тулум, Майями, Лос-Анджелес и Пхукет, покорил балийские берега — и, набравшись опыта и впечатлений, вернулся по месту прописки, чтобы отметить первый юбилей. На этот раз обыгрывая тему «пяти элементов»: буйство энергии огня, медитативность воды, легкость воздуха, твердь земли и еще один, секретный мир соединятся воедино 24 июня — аккурат после летнего солнцестояния.

В лайн-апе резидент System 108 и новое лицо объединения «Stvol» Errortica, музыкант и продюсер Broosnica, Никита Зи aka Casino Exotica, экс-участник петербургского дуэта «Andrei & Eleanora» Moonoton, Kuma, уральский космодесант в лице Povar, Millerusha, Basaar и Lilova, хиппи-патруль из LevelDva во главе с Geju, новые лайвы от Andre P, Nikola Melnikov и Max Sorokin, темная лошадка (открытие весны!) Bet Lon и сам отец-основатель Odyssey Festival Алексей Изотов, — всего более 50 артистов на пяти танцполах.

«За пять лет мы точно уяснили одно: Odyssey Festival это про гостей, про их креативность, самовыражение, свет и энергию. Каждый из наших героев способен заменить собой самые невероятные декорации и технологичные шоу, поэтому каждый пришедший — участник и создатель фестиваля», — говорит идеолог Odyssey Festival.

Без идей не приходить! Чтобы вдохновиться на отправку в 2263 год смотрим «Дюну» в трактовках Дэвида Линча и Дени Вильнева, дилогию «Аватар», «Бегущего по лезвию» и, конечно, «Пятый элемент» Люка Бессона — уже священную картину для любого «одессита», где каждый кадр становится руководством к действию.

18+