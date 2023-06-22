В Петербурге стартовал международный фестиваль театров кукол «КукArt»

Единственный благотворительный и некоммерческий фестиваль кукольников в этом году отмечает свое 30-летие. Рассказываем о программе юбилейного сезона.
"Дневник ленинградской девочки", Барнаул
В основную программу вошли спектакли петербургских театров «Бродячая собачка», «Комедианты», «У Нарвских ворот» и Кукольного театра сказки, а также Мытищинского театра кукол «Огниво». Международную программу представят театры кукол из Субботцы (Сербия), Пекина (Китай), Актау (Казахстан), Еревана (Армения) и Гомеля (Беларусь).
Специальная программа «Петрушки на Невском» впервые пройдет в Русском музее — во дворе Строгановского дворца свои спектакли представят театры «Музыкальная чайхана» из Ферганы (Узбекистан), «Бродячий вертеп» А. Грэфа (Москва), «Петр Уксусов» театра кукол «Сказ» (Новокузнецк), «Петрушка» из Нижнего Тагила, Ашдода (Израиль), «Про Петрушку» (Новосибирск), театра «Петрушка» (Сургут), Самары, Волгограда, «Петрушка» из Вологды и Томска, а также эксклюзив — совместный проект театра «БалаганЪ» Александра Лоскутова и «Пахлаван Качан» Хамидреза Горбани.
"Однажды в Бадахосе", Брянск
На учебной сцене РГИСИ свои работы покажут студенты-кукольники мастерских Наумова и Вученович. Завершится фестиваль спектаклями «Дядя Ваня» театра драмы и кукол «Святая Крепость» (Выборг) в постановке Юрия Лабецкого и «Гулливер в стране лилипутов» авторства режиссера, историка кукольного театра и основателя Санкт-Петербургского театра марионеток Евгения Деммени — спектакль восстановлен режиссером театра кукол, драматургом и лауреатом «Золотого софита» Николаем Боровковым.
В отдельный блок фестивальных мероприятий выделены лаборатория «Театр для самых маленьких — Бэби-театр», которая презентует совместный проект театра «ТриЧетыре» и библиотеки для слепых и слабовидящих, спектакль «Про Цветы» инклюзивной студии «Нить Ариадны» и театра кукол Тольятти, а также мировая премьера — видеопрезентация работы художника, графика, аниматора Настаран Лотфализадех (Иран).
Международный фестиваль театров кукол «КукArt» пройдет с 22 по 30 июня. Подробности программы можно найти здесь.
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