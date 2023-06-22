В Петербурге стартовал международный фестиваль театров кукол «КукArt»

В основную программу вошли спектакли петербургских театров «Бродячая собачка», «Комедианты», «У Нарвских ворот» и Кукольного театра сказки, а также Мытищинского театра кукол «Огниво». Международную программу представят театры кукол из Субботцы (Сербия), Пекина (Китай), Актау (Казахстан), Еревана (Армения) и Гомеля (Беларусь).

Специальная программа «Петрушки на Невском» впервые пройдет в Русском музее — во дворе Строгановского дворца свои спектакли представят театры «Музыкальная чайхана» из Ферганы (Узбекистан), «Бродячий вертеп» А. Грэфа (Москва), «Петр Уксусов» театра кукол «Сказ» (Новокузнецк), «Петрушка» из Нижнего Тагила, Ашдода (Израиль), «Про Петрушку» (Новосибирск), театра «Петрушка» (Сургут), Самары, Волгограда, «Петрушка» из Вологды и Томска, а также эксклюзив — совместный проект театра «БалаганЪ» Александра Лоскутова и «Пахлаван Качан» Хамидреза Горбани.