Чем заняться в Петербурге с 15 по 18 июня

Самые масштабные гастроли Театра Наций (Миронов, Боярская, Гордин!) за девять лет, выставка про самиздат в музыке с демозаписями Виктора Цоя, проект композитора Алексея Ретинского «Город как звук» и новая версия спектакля-променада «Маршрут Старухи» по произведениям Хармса — рассказываем обо всех главных событиях выходных.
Сальвадор Дали в Порт-Льигате, 1974 год. Оригинальная фотография Эрве Доннезана
Четверг, 15 июня
2-я Санкт-петербургская ярмарка искусства «1703», «Манеж» (6+)
Ярмарку совриска — петербургского конкурента Cosmoscow — уже во второй раз принимает «Манеж». Например, Marina Gisich Gallery показывает здесь работы некрореалиста Владимира Кустова, галерея «КультПроект» — пейзажи Алексея Ланцева, Евгении Буравлевой и Егора Плотникова, а столичная FINEART GALLERY привезла картины Дмитрия Шорина. В этом году ставка сделана не только на работы всех возможных жанров (от цифровых до более привычной широкому зрителю живописи и скульптуры), но и на лекторий-арт-объект, построенный в форме зиккурата. Подробнее здесь.
С 14 по 18 июня
Выставка «Десять рецептов Бессмертия Сальвадора Дали», Bashmakov Gallery (16+)
Экспозицией работ Дали — объектов из стекла, прижизненных фотографий и графики — Bashmakov Gallery празднует открытие: пространство разместилось в кластере «Ленполиграфмаш». Это коллекция Павла Башмакова — племянника Марка Башмакова, чье собрание стало основой Кабинета книжной графики в Эрмитаже. Подробнее здесь.
С 14 июня по 3 сентября
Выставка «Памяти Ильи Кабакова», Главный штаб Эрмитажа (12+)
В четвертом дворе большой анфилады Главного штаба открывается выставка память Ильи Кабакова — художника не стало 27 мая. Здесь покажут авторские шелкографии, документирующие проекты разных лет. В том числе, эскизы инсталляций «10 персонажей», «Смотря вверх. Читая слова», «Музыка на воде», «Дом снов», «Центр космической энергии» и других. А еще — графические листы «Как изменить самого себя», «"Шутка" Льва Глебовича. Случай в пионерском лагере под Тарусой» и «Е. Коробова говорит...». Подробнее здесь.
С 15 июня по 30 июля
Выставка Дениса Давыдова BAHOR, masters digital gallery (16+)
В masters digital gallery стартует персональная выставка Дениса Давыдова. Название BAHOR — отсылка к корням родившегося в Ташкенте мультимедийного художника, в перевод с узбекского слово означает «Весна». Это три видеоработы и цифровые отпечатки, созданные Денисом через призму детских воспоминаний о Центральной Азии и ее культуре. Куратор проекта — Анна Заведий. Вход свободный.
С 15 июня по 31 июля
Выставка Петра Дьякова «Заповедник», Anna Nova (18+)
Персональный проект сооснователя арт-группы «Север-7» — автобиографическая история, посвященная его внутреннему проживанию состояния неопределенности. Два этажа галереи стали похожи на зеленый лабиринт со множеством тупиков, в которых располагаются скульптуры Дьякова — псевдоантичные статуи героев и полубогов, глитчевый фонтан в виде двуглавого Лаокоона, безумные животные и фантастические плоды. Они ответ на вопрос — есть ли выход и если да, то какой. Подробнее здесь.
С 15 июня по 20 августа
Оперетта «Принцесса цирка», Театр музыкальной комедии (12+)
В Театре музыкальной режиссер Ольга Субботина поставила оперетту «Принцесса цирка» — при этом в оригинальной редакции. В России сочинение Имре Кальмана больше известно под названием «Мистер Икс» (да, та самая ария про «всегда быть в маске» отсюда). Действие в спектакле происходит в Петербурге в 1912 году.
15, 16 и 17 июня
Фильм «Укрась прощальное утро цветами обещания» / Sayonara no asa ni yakusoku no hana o kazaro (2018) (12+)
Фэнтези-аниме с поэтичным названием — режиссерский дебют сценаристки Мари Окады — выходит в повторный прокат в России. Это история бессмертной красавицы Макии. Она прячется в лесу от людей, которые хотят узнать секрет вечной жизни, и встречает там потерявшего родителей маленького мальчика Эриала.
С 15 июня, кинотеатры города
Фильм «Сквозь время» (12+)
Приключенческий сай-фай с Виктором Добронравовым, Егором Корешковым и Егором Бероевым, снятый изначально на английском языке, а затем переозвученный. Бизнесмен Итан Блэйк и его брат Джейкоб, испытывая сверхскоростной самолет, оказываются во временной петле на таинственном острове, в тумане которого встречаются прошлое, настоящее и будущее. Снял проект режиссер Александр Богуславский («Выжить после», «Эбигейл»).
С 15 июня, кинотеатры города
Фильм «Проникновение» / Private Property (18+)
Ремейк одноименный картины 1960 года, которую тогда обвиняли в излишней откровенности. Актриса Кэтрин влюбляется в нового садовника Бена, но, по законам нуара, тот скрывает множество темных тайн. Главную роль в эротическом триллере сыграла Эшли Бенсон из «Как я встретил вашу маму» и «Милых обманщиц». Ее экранного возлюбленного — Шайло Фернандес из «Эйфории».
С 15 июня, кинотеатры города
Фестиваль народов Севера «Душа России» (0+)
В дни ПМЭФ на «Ленфильме» пройдет фестиваль народов Севера «Душа России». Зрителям обещают музыкальное этно-шоу, показы, тематические выставки, лекции, мастер-классы по локальным ремеслам и киносмотр северного кино. Вход свободный, но по предварительной регистрации.
С 14 по 17 июня
Алексей Ретинский
Пятница, 16 июня
«Праздник Петра Великого» и «Паруса Кронштадта» (0+)
В выходные в кронштадтском «Острове фортов» пройдет «Праздник Петра Великого» — фестиваль, посвященный основателю Петербурга, с четырьмя тематическими площадками: «Маскарад», «Балаган», «Народные ремесла и забавы», «Корабельное и военное дело». В этом году проект также объединился с «Парусами Кронштадта» — регатой и гастрономическим фестивалем. Ее музыкальный хедлайнер — группа «Дискотека Авария». Вход на оба фестиваля свободный, но на «Паруса» — по предварительной регистрации.
С 16 по 18 июня
Инсталляция Владимира Раннева (0+)
Эти выходные — последний шанс ознакомиться со звуковой инсталляцией композитора Владимир Раннева, созданной специально для нового кластера Петербурга: «Левашовского хлебозавода». Куратор работы — Дмитрий Ренанский.
До 18 июня
Спектакль «Жестокий роман», «Балтийский дом» (большая сцена) (16+)
В декабре 2021 года на сцене «БалтДома» и не только прошел Первый Всероссийский фестиваль «Вперед к Островскому!». Самому театру уже было что предъявить — на его сцене к тому моменту шли «Женитьба Белугина» Валентины Виноградовой и «Волки и овцы» Анджея Бубеня. Но двух постановок показалось недостаточно и под конец сезона 2022/23 на большой сцене режиссер Сусанна Цирюк выпускает «Бесприданницу», в которой задействует в первую очередь молодых артистов труппы. А еще в спектакле звучит музыка композитора Андрея Петрова (и не только из фильма «Жестокий романс»).
16, 17 июня
Опера «Пуритане», Мариинский-2 (6+)
В пятницу на второй сцене Мариинского театра исполнят в концертном варианте редко звучащую оперу Беллини «Пуритане». Сочинение, которое часто называют «шедевром бельканто», представят Альбина Шагимуратова, Магеррам Гусейнов, Александр Михайлов и Алексей Марков. «Пуритане» считаются одной из самых сложных для исполнения опер за всю историю жанра.
Лекция «Мозг и медитация: тишина, спокойствие и здоровье» (18+)
19:00
В рамках выставки Бориса Чайки «Формула тишины» в «Павильоне» в Новой Голландии прочитают лекция о том, как медитация и тишина в частности могут влиять на мозг и эмоциональное состояние человека. Об этом расскажет Татьяна Зачепило — кандидат биологических наук, нейробиолог и исследовательница в области генетики поведения. Вход свободный по регистрации. Подробнее здесь.
Концерт уличных музыкантов «Город как звук» (12+)
20:00
В Доме Радио пройдут концерты, придуманные композитором и резидентом проекта Алексеем Ретинским. Звуки Петербурга на нем продемонстрирует с помощью уличных музыкантов, лично отобранных Алексеем. При этом они исполняют жанрово самую различную музыку. Порядок выступлений формирует свою драматургию, а свяжет все воедино электронное звучание, созданное Ретинским. В концерте принимает участие, например, Михаил Тюменцев, более известный в Петербурге как трубач дядя Миша.
16, 17 июня
Концерт Игоря Петрова (6+)
20:00
В рамках фестиваля Pianissimo в котельной «Левашовского хлебозавода» выступит пианист Игорь Петров. 19-летний музыкант учится в петербургской консерватории (ĸласс Алеĸсандра Сандлера) и уже успел принять участие в конкурсе им. Шопена и «Молодых дарованиях России», а также стать лауреатом премии Джованни Колафеммина.
Выставка «Самиздат. Музыка, которой не было»
Суббота, 17 июня
Гастроли Театра Наций
Столичный Театр Наций едет в Петербург с самыми масштабными гастролями за девять лет. На сценах БДТ и Александринки покажут пять спектаклей. Это «Кто боится Вирджинии Вулф?» Данила Чащина (18+), «Дядя Ваня» Стефана Брауншвейга (12+), «Мастер и Маргарита» Робера Лепажа (18+), «Саша, привет!» Марата Гацалова (18+), «Прыг-скок, обвалился потолок» Марины Брусникиной (18+) и кукольный «Ходжа Насреддин» Анны Викторовой (12+). В постановках заняты Евгений Миронов, Виктор Вержбицкий, Андрей Смоляков, Елизавета Боярская, Агриппина Стеклова, Виктор Добронравов, Игорь Гордин, Александра Урсуляк, Александр Новин, Мария Смольникова, Дарья Калмыкова, Михаил Евланов и многие другие. Подробнее здесь.
С 17 июня по 2 июля
«Самиздат. Музыка, которой не было», KGallery (18+)
На выставке, посвященной самиздату в музыке, обещают показать не только бобинные кассеты боровшихся с советской цензурой завсегдатаев «Сайгона» или рентгеновские снимки с записанными на них мелодиями рок-н-ролла (да, как в фильме «Стиляги»). Среди экспонатов также первая копия демозаписи альбома «Группа крови» с рукописным текстом Виктора Цоя и созданный вручную макет «Начальник Камчатки» художника Евгения Козлова. А еще — работы нон-конформистов: от Бориса Кошелохова и Евгения Михнова-Войтенко до Тимура Новикова.
Основой проекта стало частное собрание Сергея Чубраева, коллекционера, автора книги «Хроники моего андеграунда», чей архив насчитывает десятки тысяч документов эпохи. Предметы из его собрания в том числе показывали на выставке «Виктор Цой. Путь героя» в московском «Манеже». Подробнее здесь.
С 17 июня по 27 августа, кинотеатры города
Выставка «Гравюры и рисунки: диалог искусств. От Дюрера до Гойи», Эрмитаж (6+)
Выставкой западноевропейских гравюр и рисунков XV–XX веков Эрмитаж открывает новое пространство — Галерею графики, которая разместится в пяти залах Зимнего дворца. Всего в музее находится более 600 000 работ, но их широкой публике демонстрировали нечасто по причине сохранности: на свету они выгорают и ветшают. В Галерее будет постоянная ротация — раз в четыре месяца одна тематическая экспозиция будет сменять другую. Начинают с неоспоримых хитов: гравюр и рисунков Дюрера, Пармиджанино, Голциуса, Рубенса, Рембрандта, Гойи и многих других. Подробнее здесь.
С 17 июня по 1 октября
Фестиваль «Игорь Стравинский: Ораниенбаум — Мариинский театр» (6+)
В честь дня рождения Стравинского на всех сценах Мариинского театра, а также на его родине в Ораниенбауме будет звучать музыка композитора. Так, фестиваль откроется «Соловьем» по мотивам сказки Андерсена и специальной симфонической программой, продолжится балетом «Пульчинелла», «Свадебкой», «Весной священной» и, конечно, «Петрушкой». Подробная программа здесь.
С 17 по 25 июня
«Рынок выходного дня»
В субботу и воскресенье в «Севкабель Порту» вновь пройдет гастрономический проект от команды «#онипожратьлюбят». Тема на этот раз — диско. Поэтому будет отличная музыка, море блесток и, конечно, сыры, домашние колбасы, вяленые томаты, песто, норвежские вафли, беляши с крабом, веганские тако и много чего еще.
С 17 по 18 июня
Лекция «Панк-перестройка: разнообразие субкультурных практик в стиле панк» (18+)
19:00
На встрече в «Сообществе» в Новой Голландии художник-график и создатель сетевого архива «Хулиганы-80» Миша Бастер представит свою книгу «Типа панки. Опыты индивидуализма и неподчинения в СССР». А еще он расскажет о социальных аспектах панк-культуры и монетизации бунта — том, как уживаются DIY, джентрификация и шоу-бизнес. Подробнее здесь.
Группа «Ритуальные услуги»
Воскресенье, 18 июня
Спектакль-променад «Маршрут "Старухи"» (0+)
12:00
Проект, запустивший в Петербурге моду на спектакли-прогулки, пройдет в 11-й раз. На этот раз постановка-променад «Маршрут "Старухи"» по произведениям Даниила Хармса и обэриутов будет строиться вокруг Дома Радио. Основная тема маршрута этого года — радио как волны, которые соединяют людей через океаны и государственные границы. Маршрут стартует в центре города и закончится традиционным пикником в Лисьем Носу. Подробнее здесь.
Спектакль «Телемах», гастроли театра «Среда 21» (18+)
18:00, 20:00
На сцене Karlsson Haus в воскресенье независимый театр из Москвы «Среда 21» покажет спектакль «Телемах» — «историю о любви, которая сильнее смерти». В постановке звучат фрагменты произведений Бродского, Джойса и Гомера, а ее герои живут в наши дни: Телемах 20 лет ждет возвращения отца Одиссея, Пенелопа ходит в магазин, а Певец сочиняет тексты обо всем происходящем. Подробнее здесь.
Спектакль «Чайка», Новая сцена Александринского театра (16+)
19:00
Осенью 2021-го режиссер Елена Павлова дебютировала в Александринке с бунинским «Легким дыханием», но не на исторической сцене, а на «7 ярусе» — пространстве, предназначенном для театральных экспериментов. В этом сезоне номинантка на «Золотую маску» доросла до постановки на Новой сцене Александринки. И выбрала для этого чеховскую «Чайку» — пьесу сколь загадочную, столь и легендарную, с грохотом провалившуюся на премьере 1896 года, изруганную критиками, но спустя два года реабилитированную Владимиром Немировичем-Данченнко на сцене МХТ.
Концерт группы «Ритуальные услуги» (16+)
20:00
В воскресенье в клубе Factory выступит поп-панк дуэт «Ритуальные услуги». Его участницы Маша Блинова и Люба Романенкова отказались от концепции играть концерты под mp3-подложку, которая, по их собственному признанию, ограничивала творческий потенциал. Поэтому проект перерос в «сентиментальный нео-психоделик-синти-инди-поп-квинтет». В новом составе — теперь при участии клавишницы группы Merzota Алины Миолины, мастерицы аналогового синтезаторного звука Ксюши Шилиной и экс-барабанщика «Последней вечеринки» Жени Коротченко — «Ритуальные услуги» отыграют первый летний концерт в Петербурге. Это будет их «Дорога домой» — с полностью живым звуком и новыми аранжировками. Ведь «зачем нужна Москва, когда есть Питер».
Комментарии (0)