Чем заняться в Петербурге с 15 по 18 июня

2-я Санкт-петербургская ярмарка искусства «1703», «Манеж» (6+)

Ярмарку совриска — петербургского конкурента Cosmoscow — уже во второй раз принимает «Манеж». Например, Marina Gisich Gallery показывает здесь работы некрореалиста Владимира Кустова, галерея «КультПроект» — пейзажи Алексея Ланцева, Евгении Буравлевой и Егора Плотникова, а столичная FINEART GALLERY привезла картины Дмитрия Шорина. В этом году ставка сделана не только на работы всех возможных жанров (от цифровых до более привычной широкому зрителю живописи и скульптуры), но и на лекторий-арт-объект, построенный в форме зиккурата. Подробнее здесь.

С 14 по 18 июня

Выставка «Десять рецептов Бессмертия Сальвадора Дали», Bashmakov Gallery (16+)

Экспозицией работ Дали — объектов из стекла, прижизненных фотографий и графики — Bashmakov Gallery празднует открытие: пространство разместилось в кластере «Ленполиграфмаш». Это коллекция Павла Башмакова — племянника Марка Башмакова, чье собрание стало основой Кабинета книжной графики в Эрмитаже. Подробнее здесь.

С 14 июня по 3 сентября

Выставка «Памяти Ильи Кабакова», Главный штаб Эрмитажа (12+)

В четвертом дворе большой анфилады Главного штаба открывается выставка память Ильи Кабакова — художника не стало 27 мая. Здесь покажут авторские шелкографии, документирующие проекты разных лет. В том числе, эскизы инсталляций «10 персонажей», «Смотря вверх. Читая слова», «Музыка на воде», «Дом снов», «Центр космической энергии» и других. А еще — графические листы «Как изменить самого себя», «"Шутка" Льва Глебовича. Случай в пионерском лагере под Тарусой» и «Е. Коробова говорит...». Подробнее здесь.

С 15 июня по 30 июля

Выставка Дениса Давыдова BAHOR, masters digital gallery (16+)

В masters digital gallery стартует персональная выставка Дениса Давыдова. Название BAHOR — отсылка к корням родившегося в Ташкенте мультимедийного художника, в перевод с узбекского слово означает «Весна». Это три видеоработы и цифровые отпечатки, созданные Денисом через призму детских воспоминаний о Центральной Азии и ее культуре. Куратор проекта — Анна Заведий. Вход свободный.

С 15 июня по 31 июля

Выставка Петра Дьякова «Заповедник», Anna Nova (18+)

Персональный проект сооснователя арт-группы «Север-7» — автобиографическая история, посвященная его внутреннему проживанию состояния неопределенности. Два этажа галереи стали похожи на зеленый лабиринт со множеством тупиков, в которых располагаются скульптуры Дьякова — псевдоантичные статуи героев и полубогов, глитчевый фонтан в виде двуглавого Лаокоона, безумные животные и фантастические плоды. Они ответ на вопрос — есть ли выход и если да, то какой. Подробнее здесь.

С 15 июня по 20 августа

Оперетта «Принцесса цирка», Театр музыкальной комедии (12+)

В Театре музыкальной режиссер Ольга Субботина поставила оперетту «Принцесса цирка» — при этом в оригинальной редакции. В России сочинение Имре Кальмана больше известно под названием «Мистер Икс» (да, та самая ария про «всегда быть в маске» отсюда). Действие в спектакле происходит в Петербурге в 1912 году.

15, 16 и 17 июня

Фильм «Укрась прощальное утро цветами обещания» / Sayonara no asa ni yakusoku no hana o kazaro (2018) (12+)

Фэнтези-аниме с поэтичным названием — режиссерский дебют сценаристки Мари Окады — выходит в повторный прокат в России. Это история бессмертной красавицы Макии. Она прячется в лесу от людей, которые хотят узнать секрет вечной жизни, и встречает там потерявшего родителей маленького мальчика Эриала.

С 15 июня, кинотеатры города

Фильм «Сквозь время» (12+)

Приключенческий сай-фай с Виктором Добронравовым, Егором Корешковым и Егором Бероевым, снятый изначально на английском языке, а затем переозвученный. Бизнесмен Итан Блэйк и его брат Джейкоб, испытывая сверхскоростной самолет, оказываются во временной петле на таинственном острове, в тумане которого встречаются прошлое, настоящее и будущее. Снял проект режиссер Александр Богуславский («Выжить после», «Эбигейл»).

С 15 июня, кинотеатры города

Фильм «Проникновение» / Private Property (18+)

Ремейк одноименный картины 1960 года, которую тогда обвиняли в излишней откровенности. Актриса Кэтрин влюбляется в нового садовника Бена, но, по законам нуара, тот скрывает множество темных тайн. Главную роль в эротическом триллере сыграла Эшли Бенсон из «Как я встретил вашу маму» и «Милых обманщиц». Ее экранного возлюбленного — Шайло Фернандес из «Эйфории».

С 15 июня, кинотеатры города

Фестиваль народов Севера «Душа России» (0+)

В дни ПМЭФ на «Ленфильме» пройдет фестиваль народов Севера «Душа России». Зрителям обещают музыкальное этно-шоу, показы, тематические выставки, лекции, мастер-классы по локальным ремеслам и киносмотр северного кино. Вход свободный, но по предварительной регистрации.

С 14 по 17 июня