Театр Наций едет с гастролями в Петербург! Со спектаклями Могучего, Бекмамбетова и руководителя парижского «Одеона» Стефана Брауншвейга

С 19 июня по 2 июля на трех сценах — основных БДТ имени Товстоногова и Александринского театра, а так же на Новой сцене — можно увидеть шесть постановок. В числе подтвержденных артистов-участников Евгений Миронов, Александр Семчев, Игорь Миркурбанов, Григорий Верник, Глеб Пускепалис, Игорь Гордин, Александра Урсуляк, Артем Быстров, Дарья Калмыкова и Сергей Кемпо. Рассказываем о программе гастролей.
«Сказка про последнего ангела»
Петербургские гастроли московского Театра Наций стартуют на основной сцене БДТ имени Товстоногова — 19 и 20 июня здесь покажут «Сказку про последнего ангела» по мотивам произведения Романа Михайлова и одноименной сказки Алексея Саморядова в постановке Андрея Могучего. В 2020 году спектакль был удостоен «Золотой маски» как лучший драматический спектакль большой формы.
Действие истории, рассказанной в спектакле, происходит в 90-е годы. Главный герой, Андрей, по воле случая попадает в психиатрическую больницу. Именно в этом страшном месте он впервые в жизни находит настоящих друзей и получает шанс изменить свою жизнь. Андрею предстоит пройти длинный путь к своей мечте, умереть и воскреснуть в новом обличье.
О творчестве Романа Михайлова:
В рассказах Романа Михайлова — заряд подлинности и чистоты. Его герои — наивные, странные люди, «люди тайн». Они живут в том же мире, что и мы, но у них особое зрение — видеть и чувствовать мир иначе, целостно, открыто, по-настоящему. Они могут ходить по невидимым тропкам между реальностью и сном, разговаривать с небом, слышать голоса травы и ветра. И благодаря этой своей способности быть с природой одним целым, быть в подлинном смысле как дети, они могут менять то, что в нашем мире принято называть «реальностью». Они действительно могут спасти мир своей искренностью и любовью
«Дядя Ваня»
23 июня основная сцена БДТ имени Товстоногова примет последний спектакль в рамках гастролей Театра Наций — чеховскую классику «Дядя Ваня» в постановке руководителя парижского театра «Одеон» Стефана Брауншвейга, для которого этот спектакль стал первой работой в России. На счету Брауншвейга около семидесяти постановок по произведениям Брехта, Клейста, Бюхнера, Ибсена, но к Чехову, как говорят в театре, у режиссера «особое отношение».
О творчестве Антона Чехова:
Мне говорят, я смелый человек — в Россию со своим Чеховым. Часто считают, что если приглашать французского режиссера, он должен ставить Мариво или Мольера. Но мне ближе Чехов, чем Мариво. Если я работаю за границей, мне приятнее иметь дело с писателем именно этой страны. Я уже ставил во Франции «Чайку», «Три сестры», «Вишневый сад». И каждый раз стремился отойти от традиций, условностей, связанных с постановкой этого материала на сцене. Поэтому и здесь я возвращаюсь к точному прочтению Чехова, очищенному от всех наслоений.
«Мастер и Маргарита»
Гастроли Театра Наций продолжатся на основной сцене Александринского театра — 29 и 30 июня, а также 1 и 2 июля здесь пройдут показы спектакля «Мастер и Маргарита» по одноименному роману Михаила Булгакова. Для канадского режиссера Робера Лепажа это второй спектакль в России и вторая — в Театре Наций. Его «Гамлет | Коллаж», в котором Евгений Миронов исполнил все роли шекспировской трагедии, был выпущен в 2013 году. На этот раз режиссер создал постановку «грандиозного технического замысла» со «множеством визуальных спецэффектов» и «сложнейшими костюмами».
О «Мастере и Маргарите» Михаила Булгакова:
Роман «Мастер и Маргарита» — это одновременно история любви, политическая и социальная сатира, пародийная комедия и фантастическая сказка. Это крупнейшее произведение русской литературы и по сегодняшний день остается манифестом, осуждающим конформизм и пропагандирующим творческую свободу. Для театрального режиссера приспособить этот литературный памятник к сцене м более, чем вызов. Это реальная опасность, риск без полумер, который приводит только к выходу за рамки привычного, поиску новаторских решений и взлому традиционных кодов повествования».
«Саша, привет!»
Гастроли завершатся на Новой сцене Александринского театра. 26 июня здесь покажут спектакль «Саша, привет!» Марата Гацалова по роману-антиутопии Дмитрия Данилова — драму о псевдодоброжелательном, а на самом деле крайне агрессивном мире, в котором человек внезапно оступился.
Саша — это пулемет, который стреляет в спину: автоматически, нечасто, но совершенно непредсказуемо. И таким образом осуществляет «доброжелательную» смертную казнь над преступниками недалекого будущего. А Сережа — это главный герой, которого приговорили к казни за связь с 20-летней девушкой Илоной: в недалеком будущем она еще несовершеннолетняя.
О спектакле «Саша, привет!»:
В этой постановке мы исследуем архетипические, фундаментальные проблемы между людьми. Мы пытаемся рассмотреть данную социальную катастрофу как следствие межличностных процессов. В спектакле патологичный внешний мир вступает в диалог с внутренним миром персонажа. Сережа не знает, почему столь сурова кара за его проступок, не знает, как запрограммирован пулемет Саша, не понимает, по какому принципу работает государственный «режим общей гуманизации». Это схема, которой управляют люди, или некая абстрактная идея? Мы сами принимаем решения или только играем в тех, кто способен их принять? Ответить на эти вопросы герою так же сложно, как и жить с ощущением мишени на собственном теле.
«Прыг-скок, обвалился потолок»
28 июня на Новой сцене представят постановку Марины Брусникиной «Прыг-скок, обвалился потолок» по сценарию Геннадия Шпаликова, который он написал незадолго до смерти в 1974 году. «Персонажи Шпаликова не застыли в 70-х. Кроме песен того периода и «милиции» вместо «полиции», здесь лишь снег, туман и любовь. А они — вечны», — говорят о спектакле в Театре Наций.
О тексте Геннадия Шпаликова:
Я давно болела этой историей. Ностальгия. Черно-белое кино, оттепель. Конец оттепели. Удивительный автор, тонкий, живой, глубокий. Эмоциональный и открытый. Редкий. Настоящий. История о любви, о нашем несовершенстве, нелепости, об ошибках, которые мы совершаем, и все равно о любви к людям. Это его история, про него история. Это Шпаликов, это его невероятный дар видеть нестыковки в жизни, в людях, в отношениях, невозможность счастья. Вот оно есть и — нет. Кажется, сделай так — и все будет хорошо, но не получается. Все время несовпадения. По чьей вине, по какой причине? Это самая главная его тема.
«Ходжа Насреддин»
Завершит гастроли Театра Наций в Петербурге кукольный спектакль «Ходжа Насреддин» Тимура Бекмамбетова — лауреат «Золотой Маски»-2022 как лучший спектакль театра кукол. Главный герой постановки — фольклорный персонаж мусульманского Востока Ходжа Насреддин: сказочный обманщик и плут, любимый с детства самим Бекмамбетовым. В эстетике старого черно-белого кино, отсылающей к советской картине «Насреддин в Бухаре» 1943 года, на сцене появятся улочки средневекового азиатского города, пестрый восточный базар и дворец эмира Тамерлана. Показы спектакля пройдут на Новой сцене Александринского театра 30 июня и 1 июля.
О работе над спектаклем «Ходжа Насреддин»:
Я очень много лет мечтал рассказать историю этого персонажа, талантливого и парадоксального, который все переворачивает с ног на голову. Но поскольку мир и так перевернут, то у Ходжи Насреддина в итоге все оказывается на своих местах. Мы создали образ легендарного трикстера восточной цивилизации, и у нас вышла пьеса о свободе, любви и правах человека, в общем, о проблемах и чаяниях всех времен вплоть до сегодняшнего дня. С возрастом начинаешь понимать весь трагизм историй Насреддина — умного героя среди глупых и жадных людей.
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