Театр Наций едет с гастролями в Петербург! Со спектаклями Могучего, Бекмамбетова и руководителя парижского «Одеона» Стефана Брауншвейга

Петербургские гастроли московского Театра Наций стартуют на основной сцене БДТ имени Товстоногова — 19 и 20 июня здесь покажут «Сказку про последнего ангела» по мотивам произведения Романа Михайлова и одноименной сказки Алексея Саморядова в постановке Андрея Могучего. В 2020 году спектакль был удостоен «Золотой маски» как лучший драматический спектакль большой формы.

Действие истории, рассказанной в спектакле, происходит в 90-е годы. Главный герой, Андрей, по воле случая попадает в психиатрическую больницу. Именно в этом страшном месте он впервые в жизни находит настоящих друзей и получает шанс изменить свою жизнь. Андрею предстоит пройти длинный путь к своей мечте, умереть и воскреснуть в новом обличье.