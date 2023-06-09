18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

На «Ленполиграфмаше» открывается выставочное пространство Bashmakov Gallery. Здесь представят коллекцию произведений Сальвадора Дали — крупнейшую в России

Поделиться:

В постоянной экспозиции галереи — работы из личного собрания коллекционера Павла Башмакова: не только кисти одного из самых известных представителей сюрреализма, но и других художников Парижской школы ХХ века — в том числе Пабло Пикассо и Марка Шагала.

Изображение предоставлено кураторами галереи

Сальвадор Дали в Порт-Льигате, 1974 год. Оригинальная фотография Эрве Доннезана

Павел Башмаков — российский бизнесмен, коллекционер, организатор выставок оригинальной графики Сальвадора Дали и других знаковых фигур искусства ХХ века. Ранее выставки из коллекции Башмакова были представлены под брендом PS Gallery — петербургской галереи современного искусства, основанной в 2010 году. С 2016 года галерея является организатором проектов высокой художественной ценности в различных городах России и зарубежья. Уже 14 июня PS Gallery превратится в Bashmakov Gallery — в связи с открытием новой галереи на территории квартала «Ленполиграфмаш».

Как рассказали «Собака.ru» кураторы пространства, выставкой открытия станет проект «Десять рецептов Бессмертия Сальвадора Дали». В экспозиции представят объекты, созданные из стекла, прижизненные фотографии, а также графические серии художника-сюрреалиста — некоторые из них экспонируются в России впервые.

Изображение предоставлено кураторами галереи

Сальвадор Дали, "Поклонение Меркурию". Сухая игла, пошуар, бумага Japon. Издательство Ethis, 1974 год

Изображение предоставлено кураторами галереи

Сальвадор Дали, "Создание птиц". Из серии "Библия" (Biblia Sacra). Литография, смешанная техника. Издательство Rizzoli, 1967 год

Павел Башмаков

Об концепции Bashmakov Gallery:

Сальвадор Дали, Пабло Пикассо, Марк Шагал, Василий Кандинский и многие другие имена, представленные в нашей коллекции, навсегда вошли в историю искусства и во многом определили развитие современного художественного процесса. Первой выставкой галереи станет уникальный проект «Десять рецептов Бессмертия Сальвадора Дали», представляющий серию оригинальных арт-объектов гения сюрреализма. Невероятное сочетание интереса к науке и безграничных фантазий одного из самых известных художников ХХ века воплотилось в идеях о том, что может подарить бессмертие самому Дали. Мы приглашаем жителей и гостей Санкт-Петербурга разгадать эту сюрреалистическую загадку вместе с нами.

Выставочное пространство Bashmakov Gallery откроется 14 июня в квартале «Ленполиграфмаш» на проспекте Медиков, 3. Выставка «Десять рецептов Бессмертия Сальвадора Дали» будет работать до 3 сентября 2023 года. 

16+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: