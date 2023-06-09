На «Ленполиграфмаше» открывается выставочное пространство Bashmakov Gallery. Здесь представят коллекцию произведений Сальвадора Дали — крупнейшую в России

В постоянной экспозиции галереи — работы из личного собрания коллекционера Павла Башмакова: не только кисти одного из самых известных представителей сюрреализма, но и других художников Парижской школы ХХ века — в том числе Пабло Пикассо и Марка Шагала.
Сальвадор Дали в Порт-Льигате, 1974 год. Оригинальная фотография Эрве Доннезана
Павел Башмаков — российский бизнесмен, коллекционер, организатор выставок оригинальной графики Сальвадора Дали и других знаковых фигур искусства ХХ века. Ранее выставки из коллекции Башмакова были представлены под брендом PS Gallery — петербургской галереи современного искусства, основанной в 2010 году. С 2016 года галерея является организатором проектов высокой художественной ценности в различных городах России и зарубежья. Уже 14 июня PS Gallery превратится в Bashmakov Gallery — в связи с открытием новой галереи на территории квартала «Ленполиграфмаш».
Как рассказали «Собака.ru» кураторы пространства, выставкой открытия станет проект «Десять рецептов Бессмертия Сальвадора Дали». В экспозиции представят объекты, созданные из стекла, прижизненные фотографии, а также графические серии художника-сюрреалиста — некоторые из них экспонируются в России впервые.
Об концепции Bashmakov Gallery:
Сальвадор Дали, Пабло Пикассо, Марк Шагал, Василий Кандинский и многие другие имена, представленные в нашей коллекции, навсегда вошли в историю искусства и во многом определили развитие современного художественного процесса. Первой выставкой галереи станет уникальный проект «Десять рецептов Бессмертия Сальвадора Дали», представляющий серию оригинальных арт-объектов гения сюрреализма. Невероятное сочетание интереса к науке и безграничных фантазий одного из самых известных художников ХХ века воплотилось в идеях о том, что может подарить бессмертие самому Дали. Мы приглашаем жителей и гостей Санкт-Петербурга разгадать эту сюрреалистическую загадку вместе с нами.
Выставочное пространство Bashmakov Gallery откроется 14 июня в квартале «Ленполиграфмаш» на проспекте Медиков, 3. Выставка «Десять рецептов Бессмертия Сальвадора Дали» будет работать до 3 сентября 2023 года.
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