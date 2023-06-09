На «Ленполиграфмаше» открывается выставочное пространство Bashmakov Gallery. Здесь представят коллекцию произведений Сальвадора Дали — крупнейшую в России

Павел Башмаков — российский бизнесмен, коллекционер, организатор выставок оригинальной графики Сальвадора Дали и других знаковых фигур искусства ХХ века. Ранее выставки из коллекции Башмакова были представлены под брендом PS Gallery — петербургской галереи современного искусства, основанной в 2010 году. С 2016 года галерея является организатором проектов высокой художественной ценности в различных городах России и зарубежья. Уже 14 июня PS Gallery превратится в Bashmakov Gallery — в связи с открытием новой галереи на территории квартала «Ленполиграфмаш».

Как рассказали «Собака.ru» кураторы пространства, выставкой открытия станет проект «Десять рецептов Бессмертия Сальвадора Дали». В экспозиции представят объекты, созданные из стекла, прижизненные фотографии, а также графические серии художника-сюрреалиста — некоторые из них экспонируются в России впервые.