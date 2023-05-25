Чем заняться в Петербурге с 25 по 28 мая

«Звезды белых ночей», «Классика на Дворцовой» и театральный фестиваль ТЮЗа им. Брянцева, огненное шоу в честь Дня города, масштабная арт-ярмарка в «Севкабель Порту», а также фильм про Сальвадора Дали в прокате — рассказываем о главных событиях невероятно насыщенных выходных в городе.
Евгений Цыганов
Четверг, 25 мая
XXIV Международный фестиваль Театра юных зрителей им. Брянцева
Ежегодный фестиваль «Радуга» теперь называется без упоминания оптического явления. Но программа смотра по-прежнему насыщенная. Например, на этой неделе здесь покажут «золотомасочный» спектакль «Я — Сергей Образцов» с Евгением Цыгановым (12+, на сцене Молодежного театра на Фонтанке), мюзикл «Питер Пэн» Театра РОСТА в постановке Алексея Франдетти (10+) и «Горе от ума» Красноярского драматического театра им. А.С. Пушкина режиссера Олега Рыбкина (14+). Подробнее здесь.
С 24 мая по 1 июня
Фестиваль новой музыки reMusik.org (18+)
На этой неделе также стартовал международный фестиваль новой музыки, который проводит центр reMusik.org. Его худрук, иранский композитор Мехди Хоссейни, собрал программу из полусотни событий. В первую очередь, это концерты в Мариинском театре, Большом зале филармонии им. Шостаковича, на Новой сцене Александринского театра, в Доме Радио и Шереметевском дворце. Подробное расписание здесь.
С 24 мая по 7 июня
Выставка «Температура плавления», Arts Square Gallery (16+)
В совместной экспозиции Arts Square Gallery и кураторской группы STURM замиксованы работы 17 петербургских художников. Это, например, пятиметровое стальное панно Дмитрия Жукова «Завеса», трехметровая работа-чешуя Екатерины Веселовской «След», скульптурная композиция Вильгения Мельникова «Грации» и похожие на лапы хищного зверя «Гидроморфы» Влада Кулькова. Все арт-объекты сделаны из металла и их можно приобрести в личную коллекцию. Подробнее здесь.
С 24 мая по 31 августа
Выставка «“Русский стиль” в искусстве. От Николая I до Николая II», Эрмитаж (6+)
В Малой церкви Зимнего дворца почти на год разместится выставка, исследующая, что же такое «русский стиль» в искусстве. К вопросу подходят через катафатическое: то, чем он точно является. Это, например, живопись — портрет фрейлины Софии Орловой-Денисовой в придворном платье (художник Пимен Орлов) и картина «Милый гость издалека» (художник Оскар Фрейвирт-Лютцов). Или ваза с росписью «Русская красавица в сарафане» с оригинала картины Константина Маковского, чернильный прибор «Руслан и волшебная голова», ларец-теремок по рисунку Сергея Малютина и кресло «Дуга, топоры и рукавицы». Всего — более ста экспонатов. Подробнее здесь.
С 24 мая 2023-го по 13 мая 2024-го
Выставка «Египетские мотивы в истории Петербурга», Музей истории Петербурга (12+)
В Невской куртине Петропавловской крепости наглядно покажут, как культура Египта повлияла на внешний облик нашего города. В экспозиции — графика с изображениями Египетского вестибюля в Павловском дворце, Египетского моста и доходного дома на Захарьевской, 23, витрины, посвященные сфинксам Петербурга, эскизы костюмов для «Аиды» и «Дочери фараона», а также работы современных художников.
С 25 мая по 14 марта 2024 года
Фильм «Большие глаза» / Big Eyes (2014) (16+)
В повторный прокат в России выходит драма Тима Бертона с Эми Адамс в главной роли о судьбе реальной художницы Маргарет Ульбрих. Она рисовала детей с непропорционально большими глазами, а ее муж выдавал работы за свои — в консервативной Америке 1950-х у живописца-домохозяйки почти не было шансов на успех.
С 25 мая
Фильм «Быть Сальвадором Дали» / Dalíland (18+)
Байопик эксцентричного мастера сюрреализма, хорошо знавшего законы маркетинга. Дали в зрелом возрасте играет Бен Кингсли, в юности — Эзра Миллер. Роль музы и жены Галы досталась Барбаре Зуковой. История художника тут рассказывается глазами ассистента Джеймса (Кристофер Брини), который пытается заставить его подготовиться к большой Нью-Йоркской выставке. Режиссером картины выступила Мэри Хэррон («Так сказал Чарли», «Я стреляла в Энди Уорхола»).
С 25 мая
Фильм «Беглец» / Kandahar (18+)
Незамысловатый боевик с Джерардом Батлер. Здесь он играет сотрудника ЦРУ Тома Харриса, провалившего секретную миссию. Его личность была раскрыта, а значит у него остается всего 30 часов, чтобы сбежать из Афганистана. Ситуация осложняется тем, что его преследуют лучшие наемники.
С 25 мая
Фильм «Иллюзия побега» / Superposition (16+)
Камерный эстетский датский триллер всего с тремя героями — Стине, Тейтом и их сыном Немо. Взрослые решают сбежать от столичной жизни в глухой лес и запустить подкаст об этом. Но эскапизм не удается — на новом месте обитания их встречают люди, удивительно похожие на них самых. Для режиссера Каролине Люнгбю — это дебют в полном метре.
С 25 мая
Анна Гусева
Пятница, 26 мая
Ярмарка Port Art Fair, «Севкабель Порт» (6+)
За пять лет «Севкабель Порт» закрепил за собой звание не только самого романтичного общественного пространства, но и важной арт-площадки. Появление тут ярмарки-выставки искусства под собственным брендом было вопросом времени. Куратором Port Art Fair (PAF) стала Анна Заведий, экс-руководитель отдела специальных программ Северо-Западного филиала ГМИИ им. А. С. Пушкина (в портфолио — Art Weekend, Art-А-Hack, Digital Makers Collective и Seminaria Sogninterra). Идем сюда за работами Алисы Спотс, Slava Ptrk, Ники Черняевой, Маши Лам, Якова Хомича и многих, многих, многих других. Подробнее здесь.
С 26 по 28 мая
Опера «Аида», Мариинский театр (6+)
За день до старта фестиваля «Звезды белых ночей» в Мариинском театре прозвучит «Аида» Джузеппе Верди. Заглавную партию исполнит сопрано Елена Стихина. Амнерис — меццо-сопрано Юлия Маточкина. В следующие раз услышать Стихину можно будет в Петербурге только через месяц: 21 июня она споет Саломею, роль с которой она дебютировала на сцене Мариинки.
Фестиваль «Чужих детей не бывает» (0+)
В «Севкабель Порту» в пятницу стартует благотворительный фестиваль, приуроченный ко Дню защиты детей. В его программе — множество событий, все вырученные средства от них будут отправлены в фонды. Например, здесь можно поучаствовать в карнавале от «Упсала-цирка», купить что-то на гаражной распродаже или сходить на тренировку на набережной или послушать лекции. Подробная программа здесь.
С 26 мая по 4 июня
Открытие «Двора Гостинки» (16+)
Проект «Двор Гостинки» открывает новый сезон концертом «Три дня дождя» и его группы. В даты без концертов территория будет открыта с 12:00 до 22:00. Помимо фуд-корта, здесь также есть столы для пинг-понга. Вход открыт с двух сторон универмага «Большой Гостиный двор»: с Невского проспекта и через арку с Садовой улицы.
С 26 мая по 3 сентября
Гастроли театра «Современник» (16+)
На сцене «Балтийского дома» столичный «Современник» покажет недавнюю премьеру — спектакль «Житие FM» режиссера Галины Зальцман по пьесе Ярославны Пулинович. Это история об одиночестве и жизненных выборах трех поколений женщин из одной семьи. Главные роли в постановке играют Алена Бабенко, Светлана Иванова и Варвара Феофанова.
26, 27 мая
Танцевальный спектакль-концерт «YOUKALI» (18+)
Часть спецпроекта Дома Радио о Курте Вайле — спектакль-концерт, поставленный нашей героиней январской обложки Анной Гусевой. Музыку для проекта по мотивам произведений Вайля написали Теодор Курентзис, Вангелино Курентзис, Андреас Мустукис, Алексей Ретинский, Алексей Сюмак и FM Einheit. Исполнители — труппа musicAeterna Dance, солисты оркестра и хора musicAeterna, а также приглашенные музыканты.
26, 27, 28 мая
Концерт Тимы Белорусских (12+)
Спустя два года молчания автор хитов про «Мокрые кроссы», «Незабудку» и «Витаминку» Тима Белорусских возвращается на большую сцену. В клубе «А2» белорусский музыкант представит не только свои бэнгеры, но и вышедший недавно релиз «Воспоминания».
Валерий Гергиев
Суббота, 27 мая
XXXI музыкальный фестиваль «Звезды белых ночей» (6+)
Символично стартующий в День города ежегодный фестиваль Мариинского театра проведет неделю открытия особенно насыщенно. Здесь покажут «Иоланту» Чайковского с Ириной Чуриловой, Сергеем Скороходовым, Алексеем Марковым и Владиславом Сулимским. Валерий Гергиев и симфонический оркестр театра в концертном зале исполнят специальную программу, а в Мариинском-2 будет идти масштабная постановка «Дочь фараона», в которой задействована чуть ли не вся балетная труппа. Подробнее здесь.
С 27 мая
Фестиваль мороженого (0+)
Перед Александринским театром на площади Островского пройдет ежегодный фестиваль мороженого. На этот раз обещают более 300 разных видов и вкусов самого летнего десерта — от матчи и чизкейка до крекеров с сыром. Не забудут, конечно, и о шоколадной, ванильной и сливочной классике. Вход свободный.
С 27 по 28 мая
«День рождения театра Пэжо» (0+)
В честь 30-летия театра «Странствующие куклы господина Пэжо» в выходные на Елагином острове покажут около 20 уличных спектаклей, а также карнавальное шествие. С гастролями в том числе приедут уличные театры из других городов. Завершится фестиваль концертом оркестра Acid Hasid. Вход свободный по билету в парк.
С 27 по 28 мая
«Соляной городок — город мастеров» (0+)
12:00
В Соляном переулке в День города пройдет ярмарка в честь 320-летия Петербурга. Здесь будут открытые мастер-классы по реставрации, рисованию, керамике, мозаике и скетчингу. А во внутренних дворах Академии студенты кафедра дизайна костюма покажут свои работы. Вход свободный. Подробнее здесь.
Teen city day (14+)
В субботу во «Дворе Гостинки» пройдет большой городской фестиваль для подростков и не только: с маркетом, танцевальными воркшопами, музыкальными лайвами Luverance, Мэйби Бэйби, Big Baby Tape, DEAD BLONDE, Lida и GSPD, а также съемкой шоу в режиме реального времени. Подробная программа здесь. Вход свободный по предварительной регистрации.
«Классика на Дворцовой» (6+)
Ежегодный опен-эйр с классической музыкой вновь пройдет на Дворцовой площади. 27 мая с Днем города петербуржцев поздравят со сцены оперные дивы Юлия Маточкина, Нина Минасян, Анна Горячева, тенора Липарит Аветисян, Сергей Романовский, Ованесс Айвазян и баритон Томмазо Бареа. Вход свободный. Подробную программу опубликуют в ночь на субботу.
Спектакль «Преступление и наказание», БДТ им. Г. А. Товстоногова (16+)
Достоевский для японской культуры, можно сказать, роднее родных. Достаточно вспомнить экранизацию романа «Идиот», сделанную в 1951 году тогда еще мало кому известным Акирой Куросавой. Про театр и говорить нечего — спектакли по Достоевскому выходят регулярно. Так что режиссер Мотои Миура «наследник» большой и серьезной традиции. В постановке занято несколько поколений артистов БДТ: от Татьяны Бедовой, сыгравшей Сонечку Мармеладову в 1969-м в экранизации Льва Кулиджанова, до дебютантки из стажерской группы Александры Соловьевой в этой же роли. Родионом Раскольниковым станет Геннадий Блинов, следователем Порфирием Петровичем — Руслан Барабанов.
27, 28 мая
Спецпоказ фильма «Питер FM» (12+)
«Аврора» тоже отметит День города — показом лирической комедии Оксаны Бычковой о том, как архитектор Максим и диджей Маша помогают понять друг другу, что им на самом деле нужно в жизни. «Это фильм, который в свое время свел всех кинозрителей с ума, прославил Петербург и влюбил девушек в Евгения Цыганова», — говорят в кинотеатре.
Петровский фестиваль огня (6+)
Празднование 320-летия Петербурга завершится Петровским фестивалем огня, который пройдет в ночь с 27 на 28 мая на стрелке Васильевского острова. Событие стартует в полночь с выступления «Пиротехнических дворов Петергофа», часть шоу — эффектное разведение Дворцового моста. Затем в течение часа каждые 10 минут будут выступать команды из разных стран. А на архитектурный ансамбль стрелки — проецироваться световые картины. Общественный транспорт и метро будут работать всю ночь.
«Большой рейв» (18+)
В эту субботу в клубе Blank на Арсенальной набережной пройдет «Большой рейв». Террасу раскачают Roots United, «Кружок» организует в гримерке шоукейс, а главная сцена — трибуна для нового созыва партии артистов под кураторством Димы Ленина, согласившегося дебютировать как диджей.
Pharaoh
Воскресенье, 28 мая
Лекция «Архитектура Санкт-Петербурга: от социализма к капиталистическому романтизму» (16+)
17:00
Главный архитектор Петербурга с 1991 по 2004 годы, профессор архитектуры в институте им. Репина Олег Харченко расскажет в медиахолле библиотеки им. Маяковского о достижениях эпохи капиталистического романтизма, положении зодчих в начале периода экономических и социальных преобразований и о том, как и кто осваивал новые пространства в городе. Регистрация здесь.
«Петровские ассамблеи» (12+)
Музыкальный фестиваль уже второй год подряд проходит в Петербурге. На этот раз на «Газпром арене» выступят Ваня Дмитриенко, Pharaoh, Клава Кока, «Три дня дождя» и многие другие молодые исполнители. Билеты можно получить в том числе бесплатно через учебные заведения, а также молодежные и волонтерские общественные организации города. Подробнее здесь.
Концерт Валерия Сюткина (6+)
Певец и музыкант Валерий Сюткин (и его «Рок-н-ролл Бэнд») выступит в воскресенье в «Космонавте». Спойлер: проверенные временем хиты «7000 над землей», «Оранжевый галстук», «То, что надо», «Вася» и «Дорога в облаках» точно будут.
Выставка «Иван Чемакин. БШдкМ», ДК «Море» (ДК Моряков)
Фонд поддержки и развития современного искусства Limonov Art Foundation показывает в бывшем ДК Моряков масштабный персональный проект Ивана Чемакина. Описание звучит более чем таинственно: «"БШдкМ"» – маршрут-путешествие с размытой картой, неясной целью и открытым финалом». Что неудивительно — художник Чемакин как раз из тех авторов, что любят загадывать зрителям загадки. Куратор проекта — Лиза Цикаришвили. Подробнее здесь.
С 28 мая по 4 июня
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