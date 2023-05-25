Чем заняться в Петербурге с 25 по 28 мая

XXIV Международный фестиваль Театра юных зрителей им. Брянцева

Ежегодный фестиваль «Радуга» теперь называется без упоминания оптического явления. Но программа смотра по-прежнему насыщенная. Например, на этой неделе здесь покажут «золотомасочный» спектакль «Я — Сергей Образцов» с Евгением Цыгановым (12+, на сцене Молодежного театра на Фонтанке), мюзикл «Питер Пэн» Театра РОСТА в постановке Алексея Франдетти (10+) и «Горе от ума» Красноярского драматического театра им. А.С. Пушкина режиссера Олега Рыбкина (14+). Подробнее здесь.

С 24 мая по 1 июня

Фестиваль новой музыки reMusik.org (18+)

На этой неделе также стартовал международный фестиваль новой музыки, который проводит центр reMusik.org. Его худрук, иранский композитор Мехди Хоссейни, собрал программу из полусотни событий. В первую очередь, это концерты в Мариинском театре, Большом зале филармонии им. Шостаковича, на Новой сцене Александринского театра, в Доме Радио и Шереметевском дворце. Подробное расписание здесь.

С 24 мая по 7 июня

Выставка «Температура плавления», Arts Square Gallery (16+)

В совместной экспозиции Arts Square Gallery и кураторской группы STURM замиксованы работы 17 петербургских художников. Это, например, пятиметровое стальное панно Дмитрия Жукова «Завеса», трехметровая работа-чешуя Екатерины Веселовской «След», скульптурная композиция Вильгения Мельникова «Грации» и похожие на лапы хищного зверя «Гидроморфы» Влада Кулькова. Все арт-объекты сделаны из металла и их можно приобрести в личную коллекцию. Подробнее здесь.

С 24 мая по 31 августа

Выставка «“Русский стиль” в искусстве. От Николая I до Николая II», Эрмитаж (6+)

В Малой церкви Зимнего дворца почти на год разместится выставка, исследующая, что же такое «русский стиль» в искусстве. К вопросу подходят через катафатическое: то, чем он точно является. Это, например, живопись — портрет фрейлины Софии Орловой-Денисовой в придворном платье (художник Пимен Орлов) и картина «Милый гость издалека» (художник Оскар Фрейвирт-Лютцов). Или ваза с росписью «Русская красавица в сарафане» с оригинала картины Константина Маковского, чернильный прибор «Руслан и волшебная голова», ларец-теремок по рисунку Сергея Малютина и кресло «Дуга, топоры и рукавицы». Всего — более ста экспонатов. Подробнее здесь.

С 24 мая 2023-го по 13 мая 2024-го

Выставка «Египетские мотивы в истории Петербурга», Музей истории Петербурга (12+)

В Невской куртине Петропавловской крепости наглядно покажут, как культура Египта повлияла на внешний облик нашего города. В экспозиции — графика с изображениями Египетского вестибюля в Павловском дворце, Египетского моста и доходного дома на Захарьевской, 23, витрины, посвященные сфинксам Петербурга, эскизы костюмов для «Аиды» и «Дочери фараона», а также работы современных художников.

С 25 мая по 14 марта 2024 года

Фильм «Большие глаза» / Big Eyes (2014) (16+)

В повторный прокат в России выходит драма Тима Бертона с Эми Адамс в главной роли о судьбе реальной художницы Маргарет Ульбрих. Она рисовала детей с непропорционально большими глазами, а ее муж выдавал работы за свои — в консервативной Америке 1950-х у живописца-домохозяйки почти не было шансов на успех.

С 25 мая

Фильм «Быть Сальвадором Дали» / Dalíland (18+)

Байопик эксцентричного мастера сюрреализма, хорошо знавшего законы маркетинга. Дали в зрелом возрасте играет Бен Кингсли, в юности — Эзра Миллер. Роль музы и жены Галы досталась Барбаре Зуковой. История художника тут рассказывается глазами ассистента Джеймса (Кристофер Брини), который пытается заставить его подготовиться к большой Нью-Йоркской выставке. Режиссером картины выступила Мэри Хэррон («Так сказал Чарли», «Я стреляла в Энди Уорхола»).

С 25 мая

Фильм «Беглец» / Kandahar (18+)

Незамысловатый боевик с Джерардом Батлер. Здесь он играет сотрудника ЦРУ Тома Харриса, провалившего секретную миссию. Его личность была раскрыта, а значит у него остается всего 30 часов, чтобы сбежать из Афганистана. Ситуация осложняется тем, что его преследуют лучшие наемники.

С 25 мая

Фильм «Иллюзия побега» / Superposition (16+)

Камерный эстетский датский триллер всего с тремя героями — Стине, Тейтом и их сыном Немо. Взрослые решают сбежать от столичной жизни в глухой лес и запустить подкаст об этом. Но эскапизм не удается — на новом месте обитания их встречают люди, удивительно похожие на них самых. Для режиссера Каролине Люнгбю — это дебют в полном метре.

С 25 мая