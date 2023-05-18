Pharaoh станет хедлайнером фестиваля «Петровские Ассамблеи» в честь 320-летия Петербурга

Виктор Крамер

Театральный режиссер, сценограф и один из создателей первых «Петровских Ассамблей»:

В 2022 году при заполненных трибунах «Газпром Арены» самые известные молодые артисты «зажигали» вместе с двумя тысячами профессиональных танцоров из городских танцевальных коллективов. Над ареной летали надувные Ростральные колонны и сфинксы, окрашенные в яркие неоновые цвета, гигантский экран над сценой поддерживали разноцветные атланты в футбольных шортах, а ведущие праздника интересно рассказывали об истории города и его достопримечательностях. У нас есть фестивали классического искусства на Дворцовой площади и оперные концерты в исторических ансамблях, уникальный праздник выпускников, но ко Дню города очень хотелось добавить молодежного движа. Постараемся отмечать День города не хуже, чем это делал его основатель Петр Первый, который умел праздновать красиво!