Маршрут «БШдкМ» становится зеркалом, показывающим, что находится по ту сторону концертного занавеса. Он полностью избегает парадной части здания, простираясь через подсобные помещения, гримерки, кладовые, узкие технические коридоры, заставляя ощутить материальность и микроскопичность его истинной жизни.

Иван Чемакин — петербургский художник, мастер тотальных инсталляций, работающий с живописью, скульптурой, графикой и фотографией. Мистификатор, выстраивающий намеренно сложные и запутанные маршруты-экспозиции. Он профессионально загадывает загадки, работает с поэтикой вещи. Предмет становится точкой сборки, воплощенной схемой всего механизма современной жизни. Вещь становится знаком. Так, как и умирающее и выброшенное на обочину современной жизни советское здание может стать самобытным знаком, говорящим само за себя и смотрящим на нас.

Выставка «БШдкМ» откроется 28 мая и продлится до 4 июня 2023 в ДК Море на Виндавской улице, 2. Она будет проходить ежедневно с 14:00 до 20:00. Стоимость входа: 300 рублей

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