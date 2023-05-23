Выставочный проект создан художником специально для ДК Море. Заброшенный ДК становится не декорацией, но главным свидетелем и основным действующим лицом.
Персональный проект Ивана Чемакина «БШдкМ» представляет Фонд поддержки и развития современного российского искусства Limonov Art Foundation. Куратором проекта выступила Лиза Цикаришвили — художница, со-основательница галереи и платформы «Yaba», участница группировок «Север-7» и «Цветы Джонджоли».
«Черпая символический и формальный материал из воспоминаний постсоветского прошлого, Чемакин создает игровой маршрут, разделенный на этапы-уровни, которые должен преодолеть зритель. Следуя за подсказками-знаками, оставленными автором, попадая в ловушки и серые зоны, посетители путешествуют через закулисье, подсобные помещения и черные коридоры, чтобы в конце подглядеть основное представление. Художник слушает здание, акцентируя внимание на его голосе – скрежете петель, скрипе досок где-то под сценой, гуле ветра в огромных залах, шорохе крадущейся мыши. Он обращает любопытные взгляды зрителей на них самих», — рассказали организаторы выставки.
Маршрут «БШдкМ» становится зеркалом, показывающим, что находится по ту сторону концертного занавеса. Он полностью избегает парадной части здания, простираясь через подсобные помещения, гримерки, кладовые, узкие технические коридоры, заставляя ощутить материальность и микроскопичность его истинной жизни.
Иван Чемакин — петербургский художник, мастер тотальных инсталляций, работающий с живописью, скульптурой, графикой и фотографией. Мистификатор, выстраивающий намеренно сложные и запутанные маршруты-экспозиции. Он профессионально загадывает загадки, работает с поэтикой вещи. Предмет становится точкой сборки, воплощенной схемой всего механизма современной жизни. Вещь становится знаком. Так, как и умирающее и выброшенное на обочину современной жизни советское здание может стать самобытным знаком, говорящим само за себя и смотрящим на нас.
Выставка «БШдкМ» откроется 28 мая и продлится до 4 июня 2023 в ДК Море на Виндавской улице, 2. Она будет проходить ежедневно с 14:00 до 20:00. Стоимость входа: 300 рублей
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