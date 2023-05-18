Чем заняться в Петербурге с 18 по 21 мая

Книжный салон с участием Водолазкина, Черниговской, Толстой и Сальникова, трогательная выставка, посвященная детям Николая II, в Эрмитаже, премьеры спектаклей «Васса» и «Руслан и Людмила», а также концерты Wildways, Эльдара Джарахова и группы «Слот» — рассказываем о главных событиях этих выходных.
Эльдар Джарахов
Четверг, 18 мая
Книжный салон (16+)
Ежегодный проект Книжный салон вновь открылся на Дворцовой площади. Программа, как и всегда, насыщенная. Так, писатель Евгений Водолазкин и нейролингвист Татьяна Черниговская обсудят его роман «Чагин»: о том, что важно помнить, а что — забывать. Татьяна Толстая расскажет об «Истреблении персиян» — мемориальном издании, посвященном ее другу Александру Тимофеевскому. А филолог Михаил Хлебников прочтет лекцию о Довлатове, которому посвящены его нон-фикшены. Подробное расписание здесь.
С 18 по 21 мая
Выставка «Четыре комнаты. Игра в Хармса», «Шум»
В кабаре «Шум» стартовала выставка-мистификация по жизни и творчеству обэриута Даниила Хармса. За художественную часть отвечает арт-группа Parazit. Сайд-проектами экспозиции также будут аудиоэкскурсия-спектакль (запустится с 8 июня) и перформанс «Равновесие с небольшой погрешностью» (премьера 7 июня). Подробнее здесь.
С 17 мая по 9 сентября
Выставки династии Татарниковых, МИСП (0+)
В Музее искусства Петербурга XX-XXI идут сразу три выставки, посвященные художественной династии Татарниковых. Георгий (1914 — 1971) был пейзажистом, писавшим виды блокадного и послевоенного Ленинграда. Живописцами стали и его сыновья. Работы Олега (1937 — 2022) впервые показывают в формате полномасштабной ретроспективы. А картины Петра (род. 1953) представлены проектом «Иносказание», посвященным переосмысление «Второзакония» — Пятой книги Моисея. Подробнее здесь.
С 18 мая по 18 июня
Открытие «Академии» (0+)
С 17 мая на Литейном, 57 заработал букинистический магазин «Академия», созданный командой «Подписных изданий». Здесь можно купить книги по искусству, художественную и детскую литературу, научные и научно-популярные труды, а также журналы и открытки. Или просто выпить кофе и почитать за столиком у витрины с видом на Литейный. Подробнее про проект мы рассказывали здесь.
Концерт группы «Слот» (12+)
20:00
Альтернативные рокеры «Слот» во главе с неизменной Дарьей Ставрович (она же Нуки) выступят в ДК Ленсовета. В это сложно проверить, но в прошлом году группе исполнилось 20 лет. Тогда круглую дату они отмечали драйвовым шоу, а на этот раз выступят в более лиричной ипостаси. Концерт пройдет в сопровождении симфонического оркестра.
Концерт Эльдара Джарахова (16+)
20:00
Блогер (шоумен!), музыкант и креативный директор YouTube-проекта «КликКлак» Эльдар Джарахов сочинил главный бэнгер 2021-го «Я в моменте». Его, а также другие песни с лиричного альбома о расставании «Легкий способ бросить любить», он споет на концерт в Aurora concert hall.
Фильм «Одержимость» / Whiplash (2013) (16+)
Головокружительный и напряженный полнометражный дебют Дэмьена Шазелла, вобравший в себя все его любимые приемы, выходит в повторный прокат в России. А значит на большом экране вновь можно увидеть историю о том, куда приводят трудоголизм, одержимость своим делом и любовь к джазу.
С 18 мая, кинотеатры города
Фильм «Охота» / Heonteu (18+)
Режиссерский и сценарный дебют актера Ли Джон-джэ — звезды «Игры в кальмара». Впрочем, он также сыграл и одну из двух главных ролей в своей картине. Вторая досталась его другу Чон У-сону. Это история о противостоянии агентов внешней разведки в Южной Корее 1980-х. Каждый из них пытается вычислить, кто является шпионом и помогал в подготовке покушения на президента. Фильм вне конкурса показывали на Каннском кинофестивале.
С 18 мая, кинотеатры города
Фильм «Парень с того света» / The Loneliest Boy in the World (16+)
Комедийная мелодрама с Хиро Файнсом Тиффином — племянником Рэйфа Файнса и звездой франшизы «После». Здесь он играет зомби Митча, который при жизни был самым популярным красавчиком в колледже. А после смерти он начинает помогать гуляющему в одиночестве по кладбищу стеснительному андердогу Оливеру (Макс Харвуд), для которого становится единственным другом.
С 18 мая, кинотеатры города
Фильм «Большая или маленькая ложь» / A Little White Lie (16+)
Комедия с Майклом Шенноном, Заком Браффом и Кейт Хадсон в главных ролях. Безработного неудачника Шрайвера принимают за писателя-затворника, скрывающего свою личность. Он начинает ходить по светским вечеринкам, где встречает Симону. Та большая поклонница литературного таланта автора бестселлеров, и влюбившийся в нее Шрайвер все больше запутывается, не решаясь сказать правду о себе.
С 18 мая, кинотеатры города
Фильм «Мегалодон» / The Black Demon (16+)
Снятый в Доминикане фильм ужасов с вайбом «Челюстей». Пол вместе с семьей собирается провести отпуск в райском месте. Вот только по ацтекским легендам в локальных водах обитает последний мегалодон — Черный демон. Он защищает свою территорию от любого вторжения людей. Снял картину Адриан Грюнберг — режиссер фильма «Рэмбо: последняя кровь».
С 18 мая, кинотеатры города
Борис Кустодиев. Портрет Федора Шаляпина
Пятница, 19 мая
Выставка «ОТМА и Алексей. Дети последнего Российского императора», Эрмитаж (6+)
Аббревиатурой ОТМА — по первым буквам их имен — царевны подписывали письма родителям Николаю II и Александре Федоровне. Экспозиция в Манеже Малого Эрмитажа получилась по-настоящему трогательной. Перед зрителями просто фарфоровая кукла великих княжон Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии, их расшитые шелком платьица, батистовые распашонки, связанные мамой сорочки, а также детские военные мундиры их младшего брата Алексея. Но контекст, что дальше случилось с этими девочками и мальчиком, придает выставке личных вещей особенную интонацию. Подробнее здесь.
С 19 мая по 10 сентября
Выставка «Царь Федор», Шереметевский дворец
К 150-летию Федора Шаляпина в Шереметевском дворце открывается выставка-байопик оперного певца. Сюжет — классическая история успеха: как выходцу из бедной крестьянкой семьи удалось стать одним из самых известных басов в мире. За ее основу взята книга воспоминаний самого Шаляпина «Маска и душа». Мемориальные вещи и портреты работы Кустодиева, Бенуа и Серова идут в пандан с совриском. Например, в экспозиции — скульптура участника арт-группы «Север 7» Нестора Энгельке «Корни Шаляпина». Куратор выставки — Елена Грумад, дизайнер — Сергей Падалко. Подробнее здесь.
С 19 мая по 22 октября
Спектакль «Васса (Мать)», Молодежный театр на Фонтанке (16+)
В Молодежном театре на Фонтанке — премьерные показы спектакля Семена Спивака «Васса (Мать)». В его версии пьесе Горького акцент делается не на пробуждении революционного сознания (так этот текст принято было трактовать в СССР), а распаде большой семьи владелицы пароходной компании Вассы Железновой. Ее играет Екатерина Унтилова.
19, 20 мая
Концерт Илья Бешевли (6+)
19:30
В пятницу на Новой сцене Александринского театра композитор и пианист Илья Бешевли представит концертную программу со струнным квинтетом. Прозвучат пьесы для фортепиано и струнных: от самых ранних до недавно написанных, а также две композиции из будущего альбома.
Концерт группы «Обстоятельства» (12+)
20:00
Чебоксарский дуэт «Обстоятельства» исполняет цепляющий инди-поп с узнаваемым вокал в духе 2010-х — наперекор моде на бэнгеры. На концерте в клубе «Factory 3» (в «Севкабель Порту») прозвучат песни с их недавнего альбома «Утраты».
«Руслан и Людмила»
Суббота, 20 мая
«Весенний праздников фонтанов» (0+)
13:00
В субботу в Нижнем парке ГМЗ «Петергоф» — на Большом каскаде — пройдет праздник фонтанов. В этом году он посвящен 300-летию первого показа резиденции Петром I иностранным послам. Зрителей ждет театральный перформанс. Среди участников — солисты Мариинского театра. Вход — по билетам в «Петергоф».
Ночь музеев (6+)
Ежегодная акция вновь пройдет в Петербурге в третью субботу мая (то есть 20 числа). Свои программы подготовили музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, филармония им. Шостаковича, Мастерская Аникушина, МИСП, «Пенаты», библиотечно-культурный центра «НОТА» и многие другие. Подробная программа каждой институции здесь.
«Маркет у Моря» (0+)
В выходные в «Севкбель Порту» вновь пройдет «Маркет у Моря». Здесь будут не только дизайнерские платья, свитшоты и минималистичные украшения от локальных брендов, но и поп-ап от издательства «МИФ». А также — мастер-классы под атмосферные диджей-сеты.
С 20 по 21 мая
XI Фестиваль тюльпанов (0+)
На Елагином острове вновь пройдет Фестиваль тюльпанов. Тема этого года самая романтичная — «Парк всех влюбленных». Здесь можно не только увидеть десятки тысяч тюльпанов разных цветов, но и послушать концерты: музыканты будут выступать на ступенях Елагиноостровского дворца.
С 20 по 21 мая
Открытие арт-лавки уличного искусства «Сетка» (6+)
13:00
В субботу в фуд-молле Vokzal 1853 откроется арт-лавка уличного искусства «Сетка». Организаторы обещают перформансы, мастер-классы, арт-развлечения для детей и взрослых, лекцию, экскурсии, игры, лотерея с призами и вечеринку с диджей-сетами. На презентации будут художники Максим Има, Виктор Забуга, Миша Верт, Надя О, Стас Багс и другие.
Спектакль «Руслан и Людмила», Александринский театр (основная сцена) (12+)
18:00
Режиссер Антон Оконешников в родном театре уже ставил на Малой сцене, на Новой и в Царском фойе. А вот на исторической самостоятельно будет работать впервые. Один из самых деликатных и интеллигентных режиссеров Петербурга задумал постановку по первой законченной поэме Пушкина как увлекательное и яркое мультимедийное приключение для детей старшего школьного возраста, а также их родителей. Вместе с богатырем Русланом (Виктор Шуравлев) зрители отправятся в путь, на котором, если кто-то из взрослых еще помнит, будет масса испытаний, загадок и волшебных чудес. В награду герой получит красавицу Людмилу (Анна Блинова), спасенную из черноморова дворца, а зрители — незабываемые впечатления.
20, 21 мая
Опера «Похищение из сераля», Мариинский театр (12+)
Со сцены Мариинки «Похищение из сераля» впервые прозвучало лишь в ноябре прошлого года — 13 номеров из зингшпиля (всего в опере 21 номер) исполнили солисты и симфонический оркестр театра. В эту субботу и воскресенье историческая несправедливость будет исправлена и радостная опера Моцарта появится в репертуаре. Поставил эту версию Илья Устьянцев, дирижировать на премьере будет Юстус Франтц.
20, 21 мая
Концерт Wildways (12+)
20:00
Недавно у металкор-группы Wildways вышел новый альбом «Симптомы». Субботний лайв в «А2» посвящен его презентации (ждем живые версии «Коллампи» и «Истерчки!»), но для любителей каверов, конечно, музыканты сыграют свои интерпретации «Ветром стать» МакSим, Born To Die Ланы Дель Рей и Till I Die рэпера Machine Gun Kelly. А еще — хиты с предыдущих пластинок.
Алексей Сальников
Воскресенье, 21 мая
Лекция «Под парусом модернизма: экскурсия по яхт-клубу» (7+)
12:00
Речной яхт-клуб профсоюзов — один из старейших в России (основан в 1860 году!). На Петровской косе для него было построено здание кристаллической формы к Олимпиаде-80. Хотя соревнования по яхтенному спорту прошли в Таллине, стадион имени Кирова принимал отборочные игры по футболу, поэтому прилегающие территории тоже приводили в порядок. Экскурсовод проекта «Петербург глазами инженера» Александр Кизик предлагает обратить внимание на модернистскую постройку и новаторские конструкции — при этом с воды. Подробнее здесь.
Презентация книги «Оккулттрегер» (18+)
13:00
Писатель Алексей Сальников выступит не только на Книжном салоне. В воскресенье он представит свой последний роман про херувимов, гомункулов и оккульттрегеров в «Буквоеде» на Невском проспекте. Лауреат «Нацбеста» (за «Петровых в гриппе и вокруг него») ответит на все вопросы читателей о своих книгах.
Спецпоказ фильма «До рассвета» (16+)
17:00
В воскресенье в «Англетере» пройдет премьерный показ драмеди Георгия Даниелянца «До рассвета». Фильм представят его создатели: сам режиссер, актеры Арсений Попов, Сергей Горобченко и Юрий Гальцев, а также солист группы The Hatters Юрий Музыченко. После сеанса они ответят на вопросы зрителей.
Концерт Billy's Band (16+)
19:30
В воскресенье Billy's Band исполнит на Новой сцене Александринского театра свою музыкальную программу «Игры в Тома Уэйтса». Ее они играют достаточно редко. Это концерт-спектакль где равно важны и монологи о «грустных валентинках» Билли Новика, и песни культового петербургского бэнда.
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