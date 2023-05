Чем заняться в Петербурге с 18 по 21 мая

Книжный салон (16+)

Ежегодный проект Книжный салон вновь открылся на Дворцовой площади. Программа, как и всегда, насыщенная. Так, писатель Евгений Водолазкин и нейролингвист Татьяна Черниговская обсудят его роман «Чагин»: о том, что важно помнить, а что — забывать. Татьяна Толстая расскажет об «Истреблении персиян» — мемориальном издании, посвященном ее другу Александру Тимофеевскому. А филолог Михаил Хлебников прочтет лекцию о Довлатове, которому посвящены его нон-фикшены. Подробное расписание здесь.

С 18 по 21 мая

Выставка «Четыре комнаты. Игра в Хармса», «Шум»

В кабаре «Шум» стартовала выставка-мистификация по жизни и творчеству обэриута Даниила Хармса. За художественную часть отвечает арт-группа Parazit. Сайд-проектами экспозиции также будут аудиоэкскурсия-спектакль (запустится с 8 июня) и перформанс «Равновесие с небольшой погрешностью» (премьера 7 июня). Подробнее здесь.

С 17 мая по 9 сентября

Выставки династии Татарниковых, МИСП (0+)

В Музее искусства Петербурга XX-XXI идут сразу три выставки, посвященные художественной династии Татарниковых. Георгий (1914 — 1971) был пейзажистом, писавшим виды блокадного и послевоенного Ленинграда. Живописцами стали и его сыновья. Работы Олега (1937 — 2022) впервые показывают в формате полномасштабной ретроспективы. А картины Петра (род. 1953) представлены проектом «Иносказание», посвященным переосмысление «Второзакония» — Пятой книги Моисея. Подробнее здесь.

С 18 мая по 18 июня

Открытие «Академии» (0+)

С 17 мая на Литейном, 57 заработал букинистический магазин «Академия», созданный командой «Подписных изданий». Здесь можно купить книги по искусству, художественную и детскую литературу, научные и научно-популярные труды, а также журналы и открытки. Или просто выпить кофе и почитать за столиком у витрины с видом на Литейный. Подробнее про проект мы рассказывали здесь.

Концерт группы «Слот» (12+)

20:00

Альтернативные рокеры «Слот» во главе с неизменной Дарьей Ставрович (она же Нуки) выступят в ДК Ленсовета. В это сложно проверить, но в прошлом году группе исполнилось 20 лет. Тогда круглую дату они отмечали драйвовым шоу, а на этот раз выступят в более лиричной ипостаси. Концерт пройдет в сопровождении симфонического оркестра.

Концерт Эльдара Джарахова (16+)

20:00

Блогер (шоумен!), музыкант и креативный директор YouTube-проекта «КликКлак» Эльдар Джарахов сочинил главный бэнгер 2021-го «Я в моменте». Его, а также другие песни с лиричного альбома о расставании «Легкий способ бросить любить», он споет на концерт в Aurora concert hall.

Фильм «Одержимость» / Whiplash (2013) (16+)

Головокружительный и напряженный полнометражный дебют Дэмьена Шазелла, вобравший в себя все его любимые приемы, выходит в повторный прокат в России. А значит на большом экране вновь можно увидеть историю о том, куда приводят трудоголизм, одержимость своим делом и любовь к джазу.

С 18 мая, кинотеатры города

Фильм «Охота» / Heonteu (18+)

Режиссерский и сценарный дебют актера Ли Джон-джэ — звезды «Игры в кальмара». Впрочем, он также сыграл и одну из двух главных ролей в своей картине. Вторая досталась его другу Чон У-сону. Это история о противостоянии агентов внешней разведки в Южной Корее 1980-х. Каждый из них пытается вычислить, кто является шпионом и помогал в подготовке покушения на президента. Фильм вне конкурса показывали на Каннском кинофестивале.

С 18 мая, кинотеатры города

Фильм «Парень с того света» / The Loneliest Boy in the World (16+)

Комедийная мелодрама с Хиро Файнсом Тиффином — племянником Рэйфа Файнса и звездой франшизы «После». Здесь он играет зомби Митча, который при жизни был самым популярным красавчиком в колледже. А после смерти он начинает помогать гуляющему в одиночестве по кладбищу стеснительному андердогу Оливеру (Макс Харвуд), для которого становится единственным другом.

С 18 мая, кинотеатры города

Фильм «Большая или маленькая ложь» / A Little White Lie (16+)

Комедия с Майклом Шенноном, Заком Браффом и Кейт Хадсон в главных ролях. Безработного неудачника Шрайвера принимают за писателя-затворника, скрывающего свою личность. Он начинает ходить по светским вечеринкам, где встречает Симону. Та большая поклонница литературного таланта автора бестселлеров, и влюбившийся в нее Шрайвер все больше запутывается, не решаясь сказать правду о себе.

С 18 мая, кинотеатры города

Фильм «Мегалодон» / The Black Demon (16+)

Снятый в Доминикане фильм ужасов с вайбом «Челюстей». Пол вместе с семьей собирается провести отпуск в райском месте. Вот только по ацтекским легендам в локальных водах обитает последний мегалодон — Черный демон. Он защищает свою территорию от любого вторжения людей. Снял картину Адриан Грюнберг — режиссер фильма «Рэмбо: последняя кровь».

С 18 мая, кинотеатры города