Чем заняться в Петербурге с 4 по 9 мая

Девятая симфония Малера в исполнении musicAeterna Теодора Курентзиса, фестиваль в честь официального запуска пространства SENO, показы хитовых спектаклей «Материнское сердце» и «Один восемь восемь один», маркеты, лекции и трагифарс «Все страхи Бо» с Хоакином Фениксом в прокате — рассказываем о главных событиях майских праздников в городе.
Михаил Шемякин
Четверг, 4 мая
Театральный фестиваль LOFT (18+)
В Петербурге продолжается фестиваль LOFT «Театра на Васильевском». В этом году акцент сделали на современной драматургии. В программе — открытие новой лофт-площадки во Дворце искусств Ленинградской области, режиссерские эскизы Евгения Серзина и Артема Злобина, лекции, а также премьеры спектаклей и концерт группы «Не'Мой Фронт». Подробнее здесь.
С 3 по 8 мая
Выставка «Евгений Халдей — легенда советской фотографии», Art of Foto (6+)
В галерее Art of Foto на Большой Конюшенной открывается выставка фотографа Евгения Халдея — автора знаменитого снимка «Знамя Победы над Рейхстагом». В экспозиции — только отпечатки, выполненные вручную. Вход свободный.
С 4 по 31 мая
Балет «Щелкунчик», Мариинский театр (6+)
19:00
Показ балета «Щелкунчик» в красочной и гротескной версии Михаила Шемякина посвящен 80-летию художника. Уже 22 года спектакль, в котором он выступил и как автор декораций и костюмов, и как сценарист, и как режиссер остается хитом Мариинского театра (и не только под Новый год!).
Спектакль «Один восемь восемь один», Александринский театр (18+)
19:00
Главные герои — отец и сын, российский император номер 12 и российский император номер 13. Сюжет «Один восемь восемь один» укладывается в те несколько дней, что потрясли российскую историю (не в первый раз, впрочем): финал правления одного властителя и начало — второго. Цирковая, гротескная форма, в которую режиссер Валерий Фокин вместе с театральным художником Алексеем Трегубовым и музыкантом Вячеславом Бутусовым облекли текст исторической пьесы, призваны снизить так напрашивающиеся пафос и патетику. В ролях несчастливых русских правителей заняты два лучших Ивана труппы Александринки: Иван Волков и Иван Трус.
4, 5, 6 мая
Лекция «Окна и двери Петербурга» (16+)
19:00
«Парадная или подъезд?» — любимый спор не только у петербуржцев, но и жителей других городов. На самом деле парадные перестали быть таковыми, когда доходные дома стали коммунальными, а вскоре лишились парадных же дверей. Соосновательница проекта «Двери с помоек» Валентина Манн расскажет все об аутентичных парадных дверях и окнах в библиотеке «Планетария 1». Регистрация здесь.
Фильм «Все страхи Бо» / Beau Is Afraid (18+)
Мегаломанская комедия ужасов мастера слоубернеров и звезды студии А24 Ари Астера («Реинкарнация», «Солнцестояние») с Хоакином Фениксом в главной роли. Невротик-затворник Бо боится всего на свете. Но однажды решается совершить ошибку и выйти из комнаты, чтобы оправиться из своего неблагополучного района в другой город к матери. Вместе они собираются отметить годовщину смерти отца Бо, совпавшую с его зачатием. В экзистенциальной дороге, которую осилит разве что идущий, у антагониста будет множество встреч-метафор от прозрачных до чуть более запутанных.
С 4 мая, кинотеатры города
Фильм «Кунг-фу жеребец» / Long ma jing shen (6+)
Экшн-комедия с Джеки Чаном про дружбу мастера боевых искусств Ло и бурого скакуна по кличке Алое Копыто. Дав эффектный отпор банде коллекторов, они становятся звездами в социальных сетях. Но большая слава равна большой же ответственности: и вот сразиться с Ло и его конем уже собираются могущественные враги. Пожалуй, главная интрига картины для семейного просмотра — будут ли на титрах сцены с неудачными дублями.
С 4 мая, кинотеатры города
Фильм «Миссия ассасина» / Assassin (18+)
Боевик примечателен тем, что одну из ролей в нем играет Брюс Уиллис. В будущем войны между спецслужбами становятся все более непредсказуемыми. Например, начинает использоваться технология, которая позволяет киллеру вселяться в тела близких потенциальных жертв. Алекса (Номзамо Мбата) узнает, что ее муж, который находится в коме, невольно является одним из таких «спящих» агентов. Она решает его спасти.
С 4 мая, кинотеатры города
Фильм «Юра дворник» (12+)
Драмеди с симпатичным кастом из Антона Кузнецова, Дениса Власенко, Иды Галич, Татьяны Догилевой и Гоши Кущенко основана на реальной истории. Фотограф Рома, оставшись без работы в Москве, возвращается в родную Уфу. Здесь он снимает жизнерадостного дворника Юру в образе звезды и помещает его изображение якобы на обложку журнала. Фото становится вирусным в сети, и вот уже Рома и Юра становятся и правда знаменитыми. Фильм — полнометражный дебют режиссера Виталия Дудки, снявшего несколько новелл проекта «Кто там?».
С 4 мая, кинотеатры города
Фильм «Помилование» (12+)
Военная драма Айнура Аскарова сюжетно немного напоминает «Историю одного назначения» Авдотьи Смирновой с той разницей, что речь идет не об эпизоде из биографии Льва Толстого и веке XIX, а временах Великой Отечественной. 20-летний сержант Любомир Зух (Александр Новиков) отлучается на три часа из своей части под Сталинградом, чтобы увидеться с возлюбленной. По закону такая самоволка должна караться расстрелом. Все понимают, что приговор слишком суров, и остается надежда на то, что милосердие и здравый смысл окажутся важнее правил военного времени.
С 4 мая, кинотеатры города
Теодор Курентзис
Пятница, 5 мая
Концерт musicAeterna Теодора Курентзиса (6+)
19:00
В петербургской филармонии им. Шостаковича оркестр musicAeterna Теодора Курентзиса исполнит Девятую симфонию Малера — «одну из самых загадочных партитур позднего романтизма». Ее первую часть Альбан Берг называл лучшим сочинением композитора — «выражением неслыханной любви к этой земле».
Спектакль «Материнское сердце», БДТ им. Товстоногова (18+)
19:00
Режиссер Андрей Могучий поставил спектакль по рассказам Василия Шукшина, добавив к ним тексты Николая и Елены Рерих и стихи Козьмы Пруткова. Главную роль играет Нина Усатова. Ну, а кто еще способен органично и без фальши не сыграть, а прожить роль простой русской женщины Авдотьи Громовой, которая отправляется в почти безнадежную одиссею ради спасения последнего сына? В постановке занято несколько поколений артистов театра: от народных до студентов
5, 6 мая
Концерт РАСМ (6+)
19:00
Российский ансамбль старинной музыки Владимира Шуляковского представит в Эрмитажном театре программу «Шедевры музыки барокко». В программе — увертюра и две арии из оперы «Ринальдо» Генделя, концерт для блокфлейты, скрипки и струнных Баха, симфония для струнных RV 112 Вивальди и много другое.
Концерт Просто Леры (16+)
20:00
Поп-певица из Беларуси стала узнаваемой после хита «Лютики», а после ее песню «Оставь меня одну» выбрали официальным саундтреком одного из сезонов реалити-шоу «Пацанки». Так что в клубе Sound Просто Лера выступает в статусе вполне востребованной исполнительницы. К тому же не так давно у нее вышел третий полноформатный альбом «Проспись», который она и представит на концерте.
Концерт «Маша и Медведи» (18+)
20:00
Авторы хита про Любочку, в котором миксовались парафраз на Radiohead и стихи Агнии Барто, выступят в клубе «Время N» в пятницу. Повод для встречи более чем весомый: группе Маши Макаровой исполнилось в прошлом году 25 лет. Тогда отметить юбилей они не смогли, зато сейчас сыграют программу «25+1» со всеми важными песнями в истории бэнда.
Концерт Green Apelsin (12+)
20:00
Якутская певица с узнаваемым вокалом Анжела (она же Green Apelsin) смешивает фольклорные сюжеты про проклятие русалок, северный ветер, мертвые розы и труп невесты с электроникой. В пятницу она выступит в Aurora concert hall в рамках первого концертного тура в ее биографии.
Выставка The Motherboard, Masters Digital (16+)
Междисциплинарная художница Маша Данцис, работающая с видео, концептуальной фотографией и инсталляциями, в своей практике исследует то, как цифровая среда и технологии сосуществуют с человеческой идентичностью. Проект в Masters Digital рассказывает историю ее отношений с сыном: из-за пандемии они оказались вдали друг от друга и начали играть в Minecraft. Вход на выставку свободный. Подробнее здесь.
С 5 мая по 4 июля
Выставка Егор Федоричев «Акт II. Гилея», MYTH Gallery (16+)
Егор Федоричев — выпускник Школы фотографии и мультимедиа имени Родченко и номинант премии «Инновация». В чуть театральном проекте Егора на авансцену во втором акте выходит условный генерал, похожий на недавних исторических персонажей Латинской Америки. Обобщенный образ проглядывается то из-за рабицы, то сквозь густые мазки. Действие же разворачивается в некоем «нефтяном лесу» — «ресурсных джунглях».
До 26 мая
Выставка «Парк Вольный. Терминал Жуковский», Anna Nova Gallery (16+)
Проект Ани и Виталика Черепановых «Парк Вольный. Терминал Жуковский» — эксперимент по созданию выставки без физического присутствия авторов. В нее вошли архивные работы и иммерсивные видеоинсталляции, созданные на основе записей с городских систем безопасности. Феномен постоянного наблюдения художники и исследуют, параллельно рассуждая об опосредованности как таковой. Например, о том, в чем тогда вообще сущность взаимодействия в эпоху дистанционного общения.
До 28 мая
Опера «Иоланта»
Суббота, 6 мая
Экскурсия «Маевка за Нарвской заставой с Иваном Чечотом» (16+)
12:00
Нарвская застава — пролетарский район на юге Петербурга. В его архитектуре сохранились важные исторические сюжеты: от развития российской промышленности до революционных демонстраций. Искусствовед Иваном Чечот проведет экскурсию по улицам и постройкам района: от эклектичных построек до конструктивистских зданий. Маршрут включает Нарвский проспект, подворье Валаамского монастыря, площадь Стачек, парк Екатерингоф ансамбль Тракторной улицы (самый знаменитый петербургский жилмассив 1920-х!), комплекс Кировского райсовета и здание бывшего кинотеатра «Прогресс». Подробнее здесь.
St. Petersburg Craft Event (18+)
Ежегодный фестиваль крафтовой культуры не только и не столько про общепит, но и про музыку и особую модель бизнеса, в которой важнее всего — креативность. Идем сюда за сырами, лимонадами, хамоном, мороженым, новыми знаниями и концертами: от экспериментаторов St. Petersburg Ska-Jazz Review до всенародно любимого рэп-синдиката «Кирпичи». На этот раз место действия — культурный квартал «Брусницын».
С 6 по 7 мая
Popcorn маркет (0+)
Большой трехдневный маркет (он еще и pet friendly!) российских дизайнеров вновь пройдет в «Севкабель Порту». Как и всегда, здесь будут одежда, украшения и прочие аксессуары брендов, скрупулезно отобранных кураторами проекта.
6 по 8 мая
Открытие пространства SENO (0+)
В субботу новое общественно-деловое пространство на Гороховой улице, 47-49 будет праздновать официальный запуск специальным «SenoФест». В программе — лайвы от джаз-героев Dizzy Dutch Duck и рокеров Arnion Band и Music Road, а также диджей-сеты и «специальный сюприз для гостей». Вход свободный. Подробнее здесь.
«Рынок выходного дня» (0+)
Dog friendly-версия традиционного рынка от проекта «#Они пожрать любят» в «Севкабель Порту». Будут шлейки, разнообразные корма, специальная косметика для четвероногих. А еще — спа-зона, где работают профессионалы-грумеры.
С 6 по 7 мая
«Мастерская по созданию зинов. Как сделать макет зина» (18+)
18:00
В «Сообществе» в Новой Голландии пройдет финальная встреча, посвященная культуре зинов. На ней участники узнают, как найти и сформулировать идею для зина, а также почему форма неотделима от содержания. Частью события также станет мастер-класс по базовым формам для зина: брошюровка, сшивание, виды переплетов и одностраничный формат. Подробнее здесь.
Лекция «Энциклопедия андерграунда: регги, ска и даб» (16+)
18:00
В субботу на повестке проекта «лекторий’порт» в «Севкабель Порту» — самые солнечные жанры музыки: регги, ска и даб. Как всегда, будет не только рассказ о становлении жанров, но и лайв. За него отвечает Djahman Sema, которй устроит даб-сет с певицей Catherine Q.
«Зеленый лекторий: От царских огородов до парковых парадизов» (12+)
18:00
Старший преподаватель кафедры ландшафтной архитектуры СПбГЛТУ им. С. М. Кирова, автор телеграм-канала «Про сады. И не только» Варвара Байрамова расскажет в библиотеке им. Маяковского все о садовых экспериментах в Петербурге: чем наши парки отличаются от зарубежных, какие растения стали для нас привычными, а какие и по сей день украшают лишь фасады. Регистрация здесь.
Опера «Иоланта», Мариинский театр (6+)
19:00
В Мариинском театре продолжаются премьерные показы самой оптимистичной оперы Чайковского (спойлер: в ней настоящий хэппи-энд, которого так часто не хватает в жизни!). В основу постановки режиссера Анны Шишкиной и художника Петра Окунева легла оригинальная пьеса Германа Герца «Дочь короля Рене». Партии в истории о счастливом исцелении ослепшей принцессы готовят Диана Казанлиева, Инара Козловская, Ольга Маслова, Наталья Павлова, Екатерина Савинкова, Владимир Ванеев, Мирослав Молчанов, Глеб Перязев, Михаил Петренко, Станислав Трофимов и другие.
6, 7 мая
Вечеринка LEGAL'NAYA (18+)
22:00
В пространстве «Вольт» «Севкабель Порт» спустя год вернется вечеринка LEGAL'NAYA. Помимо отличной музыки, организаторы обещают инсталляцию с зеркальными сферами и специальную арт-зону, созданную под кураторством художника Виктора Забуги и Fake Wedding Station.
Н. Я. Данько (модель). Мальчик-газетчик. 1929. ЛФЗ
Воскресенье, 7 мая
Экскурсия «Авангард вокруг Елизаровской: рабочие районы, кварталы, жилые массивы» (12+)
15:00
Сегодня настоящим памятником авангарда является Невский район: советская школа, напоминающая комплекс Баухаус в Дессау, жилмассивы для рабочих, крупнейший в СССР и Европе комбинат хлебопродуктов имени С. М. Кирова, образцовая школа на улице Ткачей в стиле конструктивизма — эксперт проекта «Петербург глазами инженера» Александра Дадацкая покажет эти знаковые места (и не только!) и расскажет, какие задачи решали архитекторы в 1920-е при проектировании новых рабочих районов. Подробнее здесь.
Концерт «Отпетых мошенников» (6+)
19:00
Петербургский бойз-бэнд — символ 1990-х и начала нулевых — выступит в воскресенье в пространстве Vokzal 1853. А значит вживую можно услышать все ностальгические хиты: от «Люби меня люби» и до «Девушки бывают разные» и «Всяко-разно».
Концерт камерного оркестра «Дивертисмент» (6+)
19:30
В воскресенье в атриуме Главного штаба Эрмитажа камерный оркестр «Дивертисмент» — «самый креативный из академических» — исполнит программу «Времена года на все времена»: из сочинений Вивальди, Пьяццоллы, Ахунова, Рекена и Чайковского.
Концерт «Башня из слоновой кости. Пайпер Спрей и Лена Цибизова, Geklaper, Lilisλt, 光淵 Pool Of Light, Symphocat» (18+)
20:00
В Доме Радио в воскресенье — вечер экспериментальной музыки. Пять проектов, отобранных кураторской командой, представляют разные подходы к созданию электронной музыки, модальности и материи: Пайпер Спрей и Лена Цибизова — дуэт композитора и медиа-художницы — играют romantic noise, Geklaper — амбиент и дрон, 光淵 (Pool Of Light) импровизирует, Lilisλt использует аналоговые инструменты, а Symphocat предпочитает электроакустику.
Спектакль «Как хорошо мы плохо жили», «Невидимый театр» (16+)
20:00
Премьера спектакля Семена Серзина по дневникам и стихам Бориса Рыжего была ровно пять лет назад — в день рождения поэта из потерянного поколения 1990-х. Спустя годы постановка с песнями, танцами и настроением лирической грусти смотрится, кажется, только актуальнее.
Выставка «Рожденный революцией. Шедевры агитационного фарфора из частных собраний», KGallery (6+)
Строго говоря, агитационный советский фарфор периодически показывают в Петербурге — чаще всего на выставках в Эрмитаже. Но проект в KGallery примечателен своим масштабом и тем, что собран он из предметов, находящихся в частных коллекциях. А потому — широкая публика их ранее видела разве что в книгах об истории фарфора. Это работы Сергея Чехонина, Наталии Данько, Натана Альтмана, Александры Щекатихиной-Потоцкой и многих других.
До 4 июня
Выставка «Три века театральной фотографии», «Росфото» (6+)
В «Росфото» идет совместный проект с Театральным музеем. Здесь показывают более 200 снимков знаковых спектаклей и актеров разных эпох. Это изображения Алисы Фрейндлих, Ирины Мазуркевич, Андрея Миронова, Аркадия Райкина и многих других. Часть фотографий были сделаны еще в XIX века, когда артисты позировали в фотоателье. Позже акценты сместились — для фотографов стало важнее уловить режиссерский посыл и донести до зрителей не только форму спектакля, но и его содержание.
До 25 мая
Гравюра Мидзуки Сигэру из серии "Пятьдесят три станции трактата екаев". 2003.
Понедельник,8 мая
Экскурсия «Первый и последний шедевр Ленинграда. Окраины Петроградской стороны с Марией Элькиной» (12+)
14:00
Архитектурный критик Мария Элькина проведет экскурсию по Петроградской стороне и расскажет о конструктивистских и сталинских постройках. Маршрут пройдет по Малому проспекту, Большой Зелениной и до силовой подстанции фабрики «Красное знамя» по проекту Мендельсона — главного шедевра 1920-х. Подробнее здесь.
Концерт корейских барабанщиков «Ханнури» (6+)
19:30
Не только K-pop! В понедельник в атриуме Главного штаба Эрмитажа выступит ансамбль корейских барабанщиков «Ханнури», исполняющий традиционную музыку на ударных (пхунмуль, самульнори) и духовых (тхэпенсо). Здесь будут и популярная мелодия «Звук ночи», ставшая в культуре Кореи эталоном гармонии мелодии с природой. И перкуссионная «Пучечум» — с веерами, рисующими красоты природы: яркие цветы, порхание крыльев бабочек, горные рельефы и течения рек. Концерт откроется барабанным шествием «Кильнори».
Выставка «Искусство МАНГА», «Севкабель Порт» (12+)
Один блокбастер — выставку «Балабанов» — в «Севкабель Порту» сменил другой: здесь стартовала первая в России экспозиция манги, то есть японских комиксов. Ее куратор Анна Пушакова ранее работала хранителем в Государственном музее Востока в Москве. Это отразилось на самой выставке: академическая составляющая тут не менее важна, чем инфотеймент. Так, залы про «Наруто» и «Атаку титанов» предваряет пространство с японскими гравюрами и изданием XIX века «Манги» автора «Большой волны» Кацусики Хокусая.
До 3 сентября
Выставка «Владимир Кустов. Экспериментально-педагогическая выставка «... И ЛЮБОВЬ.»», Marina Gisich Gallery (18+)
«Воспитательная» выставка участника движения некрореализма Владимира Кустова посвящена всему, что формирует с детства и что хочется сохранить через самый надежный способ: память поколений и музеефикацию. Здесь нашлось место множеству «умирающих медиа» — от марок до шеллаковых пластинок. По словам куратора Александра Дашевского, «ребенок, вырастая рядом с таким объектом, непроизвольно изучает вытесненные прогрессом предметы материальной культуры прошлого, проникается их эстетикой, расшифровывает и актуализирует смыслы, привыкает воспринимать их как коллекционер, с позиции красоты, контекста и уникальности».
До 15 июля
Спектакль «Я выбираю свободу», «Невидимый театр» (18+)
20:00
Сюжет повести Александра Галича «Генеральная репетиция» (1973) строится вокруг подготовки и спектакля по его пьесе «Матросская Тишина». В постановке Семена Серзина по ее мотивам рассказывается, как свобода становится невидимой. Участвуют — Марина Даминева, Надя Толубеева, Миша Касапов, Юля Захаркина, Арсений Семенов, Николай Куглянт.
«Летят журавли»
Вторник,9 мая
Спецпоказ фильма «Летят журавли»
14:30
В «Авроре» в честь 9 мая покажут один из лучших пацифистских фильмов в истории кино, виртуозно снятый режиссером Михаилом Калатозовым и оператором Сергей Урусевским. В 1958 году оттепельная картина о том, как война разлучает двоих влюбленных (Алексей Баталов и Татьяна Самойлова), получила «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале.
Спектакль «Три концерта мадам Тэффи», Александринский театр (Царское фойе) (16+)
Моноспектакль Светланы Смирновой, литературную основу которого составили книга воспоминаний Надежды Тэффи «Моя летопись», рассказы «Жизнь и воротник», «Вдвоем» и стихотворение «Бедный Азра». Постановка продолжает цикл корифеев Александринской сцены «Монологи в Царском фойе». Создан он в творческом содружестве с Игорем Волковым. В спектакле также участвует артист Владимир Маликов, музыкальное оформление — Игорь Мамай. Подробнее здесь.
Спектакль «Я шагаю по Москве», «Невидимый театр» (16+)
20:00
Во вторник в «Невидимом театре» вновь сыграют хитовый спектакль «Я шагаю по Москве». Он поставлен Семеном Серзиным по дневникам шестидесятника, драматурга и поэта Геннадия Шпаликова — автора сценариев «Мне 20 лет» («Заставы Ильича») Марлена Хуциева и, конечно, «Я шагаю по Москве» Георгия Данелии. Как режиссер Шпаликов тоже снял один фильм — почти безупречную картину «Долгая счастливая жизнь». У него самого долгой и счастливой жизни не случилось — в 1974 году он покончил с собой на даче в Переделкине.
Выставка «Роман о розе», «НОТА» (12+)
В здании нового библиотечно-культурного центра «НОТА» (Косыгина 28, корп. 1) проходит выставка с работами Анны Мартыненко, Владимира Копейкина, Эмилии Санги, Петра Белого, Льва Мановича, Евгении Тут, Янины Болдыревой, Анны Слобожаниной и арт-группы «Север 7». Все художники осмысляют истории о книжных фондах, текстах в широком смысле и слове, что было в начале всего. Экспозиция названа в честь книги, которая стала первым бестселлером в средневековой Европе, когда их и быть не могло: тексты тогда переписывали вручную.
До 30 мая
Выставка «Учитель-ученик. Репин и Бродский», Музей-квартира Исаака Бродского (6+)
Выставка объединила более 30 предметов из коллекции Музея Академии художеств: это живопись и графика Ильи Репина, его личные вещи — в том числе уникальные кисти и краски конца XIX — начала XX века. Одним из самых любимых учеников Репина был Исаак Бродский, в чьей музее-квартире и проходит экспозиция.
До 25 июня
Фильм «Временная связь» (12+)
Пролежавший на полке с 2020 года фильм с Сергеем Пускепалисом (актер погиб в прошлом году) и Софьей Лебедевой выходит в прокат к 9 мая. Это современная адаптация текста Кира Булычева. Главный герой звонит из нашего времени своей знакомой Нине, но из-за падения метеорита и возникшей аномалии попадает на другую Нину — девочку-подростка, которая в 1942-м умирает от голода.
С 9 мая, кинотеатры города
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