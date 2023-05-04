Чем заняться в Петербурге с 4 по 9 мая

Театральный фестиваль LOFT (18+)

В Петербурге продолжается фестиваль LOFT «Театра на Васильевском». В этом году акцент сделали на современной драматургии. В программе — открытие новой лофт-площадки во Дворце искусств Ленинградской области, режиссерские эскизы Евгения Серзина и Артема Злобина, лекции, а также премьеры спектаклей и концерт группы «Не'Мой Фронт». Подробнее здесь.

С 3 по 8 мая

Выставка «Евгений Халдей — легенда советской фотографии», Art of Foto (6+)

В галерее Art of Foto на Большой Конюшенной открывается выставка фотографа Евгения Халдея — автора знаменитого снимка «Знамя Победы над Рейхстагом». В экспозиции — только отпечатки, выполненные вручную. Вход свободный.

С 4 по 31 мая

Балет «Щелкунчик», Мариинский театр (6+)

19:00

Показ балета «Щелкунчик» в красочной и гротескной версии Михаила Шемякина посвящен 80-летию художника. Уже 22 года спектакль, в котором он выступил и как автор декораций и костюмов, и как сценарист, и как режиссер остается хитом Мариинского театра (и не только под Новый год!).

Спектакль «Один восемь восемь один», Александринский театр (18+)

19:00

Главные герои — отец и сын, российский император номер 12 и российский император номер 13. Сюжет «Один восемь восемь один» укладывается в те несколько дней, что потрясли российскую историю (не в первый раз, впрочем): финал правления одного властителя и начало — второго. Цирковая, гротескная форма, в которую режиссер Валерий Фокин вместе с театральным художником Алексеем Трегубовым и музыкантом Вячеславом Бутусовым облекли текст исторической пьесы, призваны снизить так напрашивающиеся пафос и патетику. В ролях несчастливых русских правителей заняты два лучших Ивана труппы Александринки: Иван Волков и Иван Трус.

4, 5, 6 мая

Лекция «Окна и двери Петербурга» (16+)

19:00

«Парадная или подъезд?» — любимый спор не только у петербуржцев, но и жителей других городов. На самом деле парадные перестали быть таковыми, когда доходные дома стали коммунальными, а вскоре лишились парадных же дверей. Соосновательница проекта «Двери с помоек» Валентина Манн расскажет все об аутентичных парадных дверях и окнах в библиотеке «Планетария 1». Регистрация здесь.

Фильм «Все страхи Бо» / Beau Is Afraid (18+)

Мегаломанская комедия ужасов мастера слоубернеров и звезды студии А24 Ари Астера («Реинкарнация», «Солнцестояние») с Хоакином Фениксом в главной роли. Невротик-затворник Бо боится всего на свете. Но однажды решается совершить ошибку и выйти из комнаты, чтобы оправиться из своего неблагополучного района в другой город к матери. Вместе они собираются отметить годовщину смерти отца Бо, совпавшую с его зачатием. В экзистенциальной дороге, которую осилит разве что идущий, у антагониста будет множество встреч-метафор от прозрачных до чуть более запутанных.

С 4 мая, кинотеатры города

Фильм «Кунг-фу жеребец» / Long ma jing shen (6+)

Экшн-комедия с Джеки Чаном про дружбу мастера боевых искусств Ло и бурого скакуна по кличке Алое Копыто. Дав эффектный отпор банде коллекторов, они становятся звездами в социальных сетях. Но большая слава равна большой же ответственности: и вот сразиться с Ло и его конем уже собираются могущественные враги. Пожалуй, главная интрига картины для семейного просмотра — будут ли на титрах сцены с неудачными дублями.

С 4 мая, кинотеатры города

Фильм «Миссия ассасина» / Assassin (18+)

Боевик примечателен тем, что одну из ролей в нем играет Брюс Уиллис. В будущем войны между спецслужбами становятся все более непредсказуемыми. Например, начинает использоваться технология, которая позволяет киллеру вселяться в тела близких потенциальных жертв. Алекса (Номзамо Мбата) узнает, что ее муж, который находится в коме, невольно является одним из таких «спящих» агентов. Она решает его спасти.

С 4 мая, кинотеатры города

Фильм «Юра дворник» (12+)

Драмеди с симпатичным кастом из Антона Кузнецова, Дениса Власенко, Иды Галич, Татьяны Догилевой и Гоши Кущенко основана на реальной истории. Фотограф Рома, оставшись без работы в Москве, возвращается в родную Уфу. Здесь он снимает жизнерадостного дворника Юру в образе звезды и помещает его изображение якобы на обложку журнала. Фото становится вирусным в сети, и вот уже Рома и Юра становятся и правда знаменитыми. Фильм — полнометражный дебют режиссера Виталия Дудки, снявшего несколько новелл проекта «Кто там?».

С 4 мая, кинотеатры города

Фильм «Помилование» (12+)

Военная драма Айнура Аскарова сюжетно немного напоминает «Историю одного назначения» Авдотьи Смирновой с той разницей, что речь идет не об эпизоде из биографии Льва Толстого и веке XIX, а временах Великой Отечественной. 20-летний сержант Любомир Зух (Александр Новиков) отлучается на три часа из своей части под Сталинградом, чтобы увидеться с возлюбленной. По закону такая самоволка должна караться расстрелом. Все понимают, что приговор слишком суров, и остается надежда на то, что милосердие и здравый смысл окажутся важнее правил военного времени.

С 4 мая, кинотеатры города