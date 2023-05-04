18+
  • Развлечения
  • Уикенд
  • Лучшее в Петербурге
Уикенд

Чем заняться в Петербурге с 4 по 9 мая

Поделиться:

Девятая симфония Малера в исполнении musicAeterna Теодора Курентзиса, фестиваль в честь официального запуска пространства SENO, показы хитовых спектаклей «Материнское сердце» и «Один восемь восемь один», маркеты, лекции и трагифарс «Все страхи Бо» с Хоакином Фениксом в прокате — рассказываем о главных событиях майских праздников в городе.

Чт 4 мая Пт 5 мая Сб 6 мая Вс 7 мая Пн 8 маяВт 9 мая
Фото: Алексей Костромин

Михаил Шемякин

Четверг, 4 мая

Театральный фестиваль LOFT (18+)

В Петербурге продолжается фестиваль LOFT «Театра на Васильевском». В этом году акцент сделали на современной драматургии. В программе — открытие новой лофт-площадки во Дворце искусств Ленинградской области, режиссерские эскизы Евгения Серзина и Артема Злобина, лекции, а также премьеры спектаклей и концерт группы «Не'Мой Фронт». Подробнее здесь

С 3 по 8 мая

Выставка «Евгений Халдей — легенда советской фотографии», Art of Foto (6+)

В галерее Art of Foto на Большой Конюшенной открывается выставка фотографа Евгения Халдея — автора знаменитого снимка «Знамя Победы над Рейхстагом». В экспозиции — только отпечатки, выполненные вручную. Вход свободный.

С 4 по 31 мая

Балет «Щелкунчик», Мариинский театр (6+)

19:00

Показ балета «Щелкунчик» в красочной и гротескной версии Михаила Шемякина посвящен 80-летию художника. Уже 22 года спектакль, в котором он выступил и как автор декораций и костюмов, и как сценарист, и как режиссер остается хитом Мариинского театра (и не только под Новый год!).

Спектакль «Один восемь восемь один», Александринский театр (18+)

19:00

Главные герои — отец и сын, российский император номер 12 и российский император номер 13. Сюжет «Один восемь восемь один» укладывается в те несколько дней, что потрясли российскую историю (не в первый раз, впрочем): финал правления одного властителя и начало — второго. Цирковая, гротескная форма, в которую режиссер Валерий Фокин вместе с театральным художником Алексеем Трегубовым и музыкантом Вячеславом Бутусовым облекли текст исторической пьесы, призваны снизить так напрашивающиеся пафос и патетику. В ролях несчастливых русских правителей заняты два лучших Ивана труппы Александринки: Иван Волков и Иван Трус.

4, 5, 6 мая

Лекция «Окна и двери Петербурга» (16+)

19:00

«Парадная или подъезд?» — любимый спор не только у петербуржцев, но и жителей других городов. На самом деле парадные перестали быть таковыми, когда доходные дома стали коммунальными, а вскоре лишились парадных же дверей. Соосновательница проекта «Двери с помоек» Валентина Манн расскажет все об аутентичных парадных дверях и окнах в библиотеке «Планетария 1». Регистрация здесь

Фильм «Все страхи Бо» / Beau Is Afraid (18+)

Мегаломанская комедия ужасов мастера слоубернеров и звезды студии А24 Ари Астера («Реинкарнация», «Солнцестояние») с Хоакином Фениксом в главной роли. Невротик-затворник Бо боится всего на свете. Но однажды решается совершить ошибку и выйти из комнаты, чтобы оправиться из своего неблагополучного района в другой город к матери. Вместе они собираются отметить годовщину смерти отца Бо, совпавшую с его зачатием. В экзистенциальной дороге, которую осилит разве что идущий, у антагониста будет множество встреч-метафор от прозрачных до чуть более запутанных.

С 4 мая, кинотеатры города

Фильм «Кунг-фу жеребец» / Long ma jing shen (6+)

Экшн-комедия с Джеки Чаном про дружбу мастера боевых искусств Ло и бурого скакуна по кличке Алое Копыто. Дав эффектный отпор банде коллекторов, они становятся звездами в социальных сетях. Но большая слава равна большой же ответственности: и вот сразиться с Ло и его конем уже собираются могущественные враги. Пожалуй, главная интрига картины для семейного просмотра — будут ли на титрах сцены с неудачными дублями.

С 4 мая, кинотеатры города

Фильм «Миссия ассасина» / Assassin (18+)

Боевик примечателен тем, что одну из ролей в нем играет Брюс Уиллис. В будущем войны между спецслужбами становятся все более непредсказуемыми. Например, начинает использоваться технология, которая позволяет киллеру вселяться в тела близких потенциальных жертв. Алекса (Номзамо Мбата) узнает, что ее муж, который находится в коме, невольно является одним из таких «спящих» агентов. Она решает его спасти.

С 4 мая, кинотеатры города

Фильм «Юра дворник» (12+)

Драмеди с симпатичным кастом из Антона Кузнецова, Дениса Власенко, Иды Галич, Татьяны Догилевой и Гоши Кущенко основана на реальной истории. Фотограф Рома, оставшись без работы в Москве, возвращается в родную Уфу. Здесь он снимает жизнерадостного дворника Юру в образе звезды и помещает его изображение якобы на обложку журнала. Фото становится вирусным в сети, и вот уже Рома и Юра становятся и правда знаменитыми. Фильм — полнометражный дебют режиссера Виталия Дудки, снявшего несколько новелл проекта «Кто там?».

С 4 мая, кинотеатры города

Фильм «Помилование» (12+)

Военная драма Айнура Аскарова сюжетно немного напоминает «Историю одного назначения» Авдотьи Смирновой с той разницей, что речь идет не об эпизоде из биографии Льва Толстого и веке XIX, а временах Великой Отечественной. 20-летний сержант Любомир Зух (Александр Новиков) отлучается на три часа из своей части под Сталинградом, чтобы увидеться с возлюбленной. По закону такая самоволка должна караться расстрелом. Все понимают, что приговор слишком суров, и остается надежда на то, что милосердие и здравый смысл окажутся важнее правил военного времени.

С 4 мая, кинотеатры города

Собака.ru

Теодор Курентзис

Пятница, 5 мая

Концерт musicAeterna Теодора Курентзиса (6+)

19:00

В петербургской филармонии им. Шостаковича оркестр musicAeterna Теодора Курентзиса исполнит Девятую симфонию Малера — «одну из самых загадочных партитур позднего романтизма». Ее первую часть Альбан Берг называл лучшим сочинением композитора — «выражением неслыханной любви к этой земле».

Спектакль «Материнское сердце», БДТ им. Товстоногова (18+)

19:00

Режиссер Андрей Могучий поставил спектакль по рассказам Василия Шукшина, добавив к ним тексты Николая и Елены Рерих и стихи Козьмы Пруткова. Главную роль играет Нина Усатова. Ну, а кто еще способен органично и без фальши не сыграть, а прожить роль простой русской женщины Авдотьи Громовой, которая отправляется в почти безнадежную одиссею ради спасения последнего сына? В постановке занято несколько поколений артистов театра: от народных до студентов

5, 6 мая

Концерт РАСМ (6+)

19:00

Российский ансамбль старинной музыки Владимира Шуляковского представит в Эрмитажном театре программу «Шедевры музыки барокко». В программе — увертюра и две арии из оперы «Ринальдо» Генделя, концерт для блокфлейты, скрипки и струнных Баха, симфония для струнных RV 112 Вивальди и много другое.

Концерт Просто Леры (16+)

20:00

Поп-певица из Беларуси стала узнаваемой после хита «Лютики», а после ее песню «Оставь меня одну» выбрали официальным саундтреком одного из сезонов реалити-шоу «Пацанки». Так что в клубе Sound Просто Лера выступает в статусе вполне востребованной исполнительницы. К тому же не так давно у нее вышел третий полноформатный альбом «Проспись», который она и представит на концерте.

Концерт «Маша и Медведи» (18+)

20:00

Авторы хита про Любочку, в котором миксовались парафраз на Radiohead и стихи Агнии Барто, выступят в клубе «Время N» в пятницу. Повод для встречи более чем весомый: группе Маши Макаровой исполнилось в прошлом году 25 лет. Тогда отметить юбилей они не смогли, зато сейчас сыграют программу «25+1» со всеми важными песнями в истории бэнда.

Концерт Green Apelsin (12+)

20:00

Якутская певица с узнаваемым вокалом Анжела (она же Green Apelsin) смешивает фольклорные сюжеты про проклятие русалок, северный ветер, мертвые розы и труп невесты с электроникой. В пятницу она выступит в Aurora concert hall в рамках первого концертного тура в ее биографии.

Выставка The Motherboard, Masters Digital (16+)

Междисциплинарная художница Маша Данцис, работающая с видео, концептуальной фотографией и инсталляциями, в своей практике исследует то, как цифровая среда и технологии сосуществуют с человеческой идентичностью. Проект в Masters Digital рассказывает историю ее отношений с сыном: из-за пандемии они оказались вдали друг от друга и начали играть в Minecraft. Вход на выставку свободный. Подробнее здесь.

С 5 мая по 4 июля

Выставка Егор Федоричев «Акт II. Гилея», MYTH Gallery (16+)

Егор Федоричев — выпускник Школы фотографии и мультимедиа имени Родченко и номинант премии «Инновация». В чуть театральном проекте Егора на авансцену во втором акте выходит условный генерал, похожий на недавних исторических персонажей Латинской Америки. Обобщенный образ проглядывается то из-за рабицы, то сквозь густые мазки. Действие же разворачивается в некоем «нефтяном лесу» — «ресурсных джунглях».

До 26 мая

Выставка «Парк Вольный. Терминал Жуковский», Anna Nova Gallery (16+)

Проект Ани и Виталика Черепановых «Парк Вольный. Терминал Жуковский» — эксперимент по созданию выставки без физического присутствия авторов. В нее вошли архивные работы и иммерсивные видеоинсталляции, созданные на основе записей с городских систем безопасности. Феномен постоянного наблюдения художники и исследуют, параллельно рассуждая об опосредованности как таковой. Например, о том, в чем тогда вообще сущность взаимодействия в эпоху дистанционного общения.

До 28 мая

фото: Наташа Разина, предоставлено Мариинским театром

Опера «Иоланта»

Суббота, 6 мая

Экскурсия «Маевка за Нарвской заставой с Иваном Чечотом» (16+)

12:00

Нарвская застава — пролетарский район на юге Петербурга. В его архитектуре сохранились важные исторические сюжеты: от развития российской промышленности до революционных демонстраций. Искусствовед Иваном Чечот проведет экскурсию по улицам и постройкам района: от эклектичных построек до конструктивистских зданий. Маршрут включает Нарвский проспект, подворье Валаамского монастыря, площадь Стачек, парк Екатерингоф ансамбль Тракторной улицы (самый знаменитый петербургский жилмассив 1920-х!), комплекс Кировского райсовета и здание бывшего кинотеатра «Прогресс». Подробнее здесь

St. Petersburg Craft Event (18+)

Ежегодный фестиваль крафтовой культуры не только и не столько про общепит, но и про музыку и особую модель бизнеса, в которой важнее всего — креативность. Идем сюда за сырами, лимонадами, хамоном, мороженым, новыми знаниями и концертами: от экспериментаторов St. Petersburg Ska-Jazz Review до всенародно любимого рэп-синдиката «Кирпичи». На этот раз место действия — культурный квартал «Брусницын».

С 6 по 7 мая

Popcorn маркет (0+)

Большой трехдневный маркет (он еще и pet friendly!) российских дизайнеров вновь пройдет в «Севкабель Порту». Как и всегда, здесь будут одежда, украшения и прочие аксессуары брендов, скрупулезно отобранных кураторами проекта.

6 по 8 мая

Открытие пространства SENO (0+)

В субботу новое общественно-деловое пространство на Гороховой улице, 47-49 будет праздновать официальный запуск специальным «SenoФест». В программе — лайвы от джаз-героев Dizzy Dutch Duck и рокеров Arnion Band и Music Road, а также диджей-сеты и «специальный сюприз для гостей». Вход свободный. Подробнее здесь

«Рынок выходного дня» (0+)

Dog friendly-версия традиционного рынка от проекта «#Они пожрать любят» в «Севкабель Порту». Будут шлейки, разнообразные корма, специальная косметика для четвероногих. А еще — спа-зона, где работают профессионалы-грумеры.

С 6 по 7 мая

«Мастерская по созданию зинов. Как сделать макет зина» (18+)

18:00

В «Сообществе» в Новой Голландии пройдет финальная встреча, посвященная культуре зинов. На ней участники узнают, как найти и сформулировать идею для зина, а также почему форма неотделима от содержания. Частью события также станет мастер-класс по базовым формам для зина: брошюровка, сшивание, виды переплетов и одностраничный формат. Подробнее здесь.

Лекция «Энциклопедия андерграунда: регги, ска и даб» (16+)

18:00

В субботу на повестке проекта «лекторий’порт» в «Севкабель Порту» — самые солнечные жанры музыки: регги, ска и даб. Как всегда, будет не только рассказ о становлении жанров, но и лайв. За него отвечает Djahman Sema, которй устроит даб-сет с певицей Catherine Q.

«Зеленый лекторий: От царских огородов до парковых парадизов» (12+)

18:00

Старший преподаватель кафедры ландшафтной архитектуры СПбГЛТУ им. С. М. Кирова, автор телеграм-канала «Про сады. И не только» Варвара Байрамова расскажет в библиотеке им. Маяковского все о садовых экспериментах в Петербурге: чем наши парки отличаются от зарубежных, какие растения стали для нас привычными, а какие и по сей день украшают лишь фасады. Регистрация здесь.

Опера «Иоланта», Мариинский театр (6+)

19:00

В Мариинском театре продолжаются премьерные показы самой оптимистичной оперы Чайковского (спойлер: в ней настоящий хэппи-энд, которого так часто не хватает в жизни!). В основу постановки режиссера Анны Шишкиной и художника Петра Окунева легла оригинальная пьеса Германа Герца «Дочь короля Рене». Партии в истории о счастливом исцелении ослепшей принцессы готовят Диана Казанлиева, Инара Козловская, Ольга Маслова, Наталья Павлова, Екатерина Савинкова, Владимир Ванеев, Мирослав Молчанов, Глеб Перязев, Михаил Петренко, Станислав Трофимов и другие.

6, 7 мая

Вечеринка LEGAL'NAYA (18+)

22:00

В пространстве «Вольт» «Севкабель Порт» спустя год вернется вечеринка LEGAL'NAYA. Помимо отличной музыки, организаторы обещают инсталляцию с зеркальными сферами и специальную арт-зону, созданную под кураторством художника Виктора Забуги и Fake Wedding Station.

предоставлено пресс-службой KGallery

Н. Я. Данько (модель). Мальчик-газетчик. 1929. ЛФЗ

Воскресенье, 7 мая

Экскурсия «Авангард вокруг Елизаровской: рабочие районы, кварталы, жилые массивы» (12+)

15:00

Сегодня настоящим памятником авангарда является Невский район: советская школа, напоминающая комплекс Баухаус в Дессау, жилмассивы для рабочих, крупнейший в СССР и Европе комбинат хлебопродуктов имени С. М. Кирова, образцовая школа на улице Ткачей в стиле конструктивизма — эксперт проекта «Петербург глазами инженера» Александра Дадацкая покажет эти знаковые места (и не только!) и расскажет, какие задачи решали архитекторы в 1920-е при проектировании новых рабочих районов. Подробнее здесь.

Концерт «Отпетых мошенников» (6+)

19:00

Петербургский бойз-бэнд — символ 1990-х и начала нулевых — выступит в воскресенье в пространстве Vokzal 1853. А значит вживую можно услышать все ностальгические хиты: от «Люби меня люби» и до «Девушки бывают разные» и «Всяко-разно».

Концерт камерного оркестра «Дивертисмент» (6+)

19:30

В воскресенье в атриуме Главного штаба Эрмитажа камерный оркестр «Дивертисмент» — «самый креативный из академических» — исполнит программу «Времена года на все времена»: из сочинений Вивальди, Пьяццоллы, Ахунова, Рекена и Чайковского.

Концерт «Башня из слоновой кости. Пайпер Спрей и Лена Цибизова, Geklaper, Lilisλt, 光淵 Pool Of Light, Symphocat» (18+)

20:00

В Доме Радио в воскресенье — вечер экспериментальной музыки. Пять проектов, отобранных кураторской командой, представляют разные подходы к созданию электронной музыки, модальности и материи: Пайпер Спрей и Лена Цибизова — дуэт композитора и медиа-художницы — играют romantic noise, Geklaper — амбиент и дрон, 光淵 (Pool Of Light) импровизирует, Lilisλt использует аналоговые инструменты, а Symphocat предпочитает электроакустику.

Спектакль «Как хорошо мы плохо жили», «Невидимый театр» (16+)

20:00

Премьера спектакля Семена Серзина по дневникам и стихам Бориса Рыжего была ровно пять лет назад — в день рождения поэта из потерянного поколения 1990-х. Спустя годы постановка с песнями, танцами и настроением лирической грусти смотрится, кажется, только актуальнее.

Выставка «Рожденный революцией. Шедевры агитационного фарфора из частных собраний», KGallery (6+)

Строго говоря, агитационный советский фарфор периодически показывают в Петербурге — чаще всего на выставках в Эрмитаже. Но проект в KGallery примечателен своим масштабом и тем, что собран он из предметов, находящихся в частных коллекциях. А потому — широкая публика их ранее видела разве что в книгах об истории фарфора. Это работы Сергея Чехонина, Наталии Данько, Натана Альтмана, Александры Щекатихиной-Потоцкой и многих других.

До 4 июня

Выставка «Три века театральной фотографии», «Росфото» (6+)

В «Росфото» идет совместный проект с Театральным музеем. Здесь показывают более 200 снимков знаковых спектаклей и актеров разных эпох. Это изображения Алисы Фрейндлих, Ирины Мазуркевич, Андрея Миронова, Аркадия Райкина и многих других. Часть фотографий были сделаны еще в XIX века, когда артисты позировали в фотоателье. Позже акценты сместились — для фотографов стало важнее уловить режиссерский посыл и донести до зрителей не только форму спектакля, но и его содержание.

До 25 мая

предоставлено пресс-службой выставки

Гравюра Мидзуки Сигэру из серии "Пятьдесят три станции трактата екаев". 2003.

Понедельник,8 мая

Экскурсия «Первый и последний шедевр Ленинграда. Окраины Петроградской стороны с Марией Элькиной» (12+)

14:00

Архитектурный критик Мария Элькина проведет экскурсию по Петроградской стороне и расскажет о конструктивистских и сталинских постройках. Маршрут пройдет по Малому проспекту, Большой Зелениной и до силовой подстанции фабрики «Красное знамя» по проекту Мендельсона — главного шедевра 1920-х. Подробнее здесь

Концерт корейских барабанщиков «Ханнури» (6+)

19:30

Не только K-pop! В понедельник в атриуме Главного штаба Эрмитажа выступит ансамбль корейских барабанщиков «Ханнури», исполняющий традиционную музыку на ударных (пхунмуль, самульнори) и духовых (тхэпенсо). Здесь будут и популярная мелодия «Звук ночи», ставшая в культуре Кореи эталоном гармонии мелодии с природой. И перкуссионная «Пучечум» — с веерами, рисующими красоты природы: яркие цветы, порхание крыльев бабочек, горные рельефы и течения рек. Концерт откроется барабанным шествием «Кильнори».

Выставка «Искусство МАНГА», «Севкабель Порт» (12+)

Один блокбастер — выставку «Балабанов» — в «Севкабель Порту» сменил другой: здесь стартовала первая в России экспозиция манги, то есть японских комиксов. Ее куратор Анна Пушакова ранее работала хранителем в Государственном музее Востока в Москве. Это отразилось на самой выставке: академическая составляющая тут не менее важна, чем инфотеймент. Так, залы про «Наруто» и «Атаку титанов» предваряет пространство с японскими гравюрами и изданием XIX века «Манги» автора «Большой волны» Кацусики Хокусая.

До 3 сентября

Выставка «Владимир Кустов. Экспериментально-педагогическая выставка «... И ЛЮБОВЬ.»», Marina Gisich Gallery (18+)

«Воспитательная» выставка участника движения некрореализма Владимира Кустова посвящена всему, что формирует с детства и что хочется сохранить через самый надежный способ: память поколений и музеефикацию. Здесь нашлось место множеству «умирающих медиа» — от марок до шеллаковых пластинок. По словам куратора Александра Дашевского, «ребенок, вырастая рядом с таким объектом, непроизвольно изучает вытесненные прогрессом предметы материальной культуры прошлого, проникается их эстетикой, расшифровывает и актуализирует смыслы, привыкает воспринимать их как коллекционер, с позиции красоты, контекста и уникальности».

До 15 июля

Спектакль «Я выбираю свободу», «Невидимый театр» (18+)

20:00

Сюжет повести Александра Галича «Генеральная репетиция» (1973) строится вокруг подготовки и спектакля по его пьесе «Матросская Тишина». В постановке Семена Серзина по ее мотивам рассказывается, как свобода становится невидимой. Участвуют — Марина Даминева, Надя Толубеева, Миша Касапов, Юля Захаркина, Арсений Семенов, Николай Куглянт.

кадр из фильма

«Летят журавли»

Вторник,9 мая

Спецпоказ фильма «Летят журавли»

14:30

В «Авроре» в честь 9 мая покажут один из лучших пацифистских фильмов в истории кино, виртуозно снятый режиссером Михаилом Калатозовым и оператором Сергей Урусевским. В 1958 году оттепельная картина о том, как война разлучает двоих влюбленных (Алексей Баталов и Татьяна Самойлова), получила «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале.

Спектакль «Три концерта мадам Тэффи», Александринский театр (Царское фойе) (16+)

Моноспектакль Светланы Смирновой, литературную основу которого составили книга воспоминаний Надежды Тэффи «Моя летопись», рассказы «Жизнь и воротник», «Вдвоем» и стихотворение «Бедный Азра». Постановка продолжает цикл корифеев Александринской сцены «Монологи в Царском фойе». Создан он в творческом содружестве с Игорем Волковым. В спектакле также участвует артист Владимир Маликов, музыкальное оформление — Игорь Мамай. Подробнее здесь

Спектакль «Я шагаю по Москве», «Невидимый театр» (16+)

20:00

Во вторник в «Невидимом театре» вновь сыграют хитовый спектакль «Я шагаю по Москве». Он поставлен Семеном Серзиным по дневникам шестидесятника, драматурга и поэта Геннадия Шпаликова — автора сценариев «Мне 20 лет» («Заставы Ильича») Марлена Хуциева и, конечно, «Я шагаю по Москве» Георгия Данелии. Как режиссер Шпаликов тоже снял один фильм — почти безупречную картину «Долгая счастливая жизнь». У него самого долгой и счастливой жизни не случилось — в 1974 году он покончил с собой на даче в Переделкине.

Выставка «Роман о розе», «НОТА» (12+)

В здании нового библиотечно-культурного центра «НОТА» (Косыгина 28, корп. 1) проходит выставка с работами Анны Мартыненко, Владимира Копейкина, Эмилии Санги, Петра Белого, Льва Мановича, Евгении Тут, Янины Болдыревой, Анны Слобожаниной и арт-группы «Север 7». Все художники осмысляют истории о книжных фондах, текстах в широком смысле и слове, что было в начале всего. Экспозиция названа в честь книги, которая стала первым бестселлером в средневековой Европе, когда их и быть не могло: тексты тогда переписывали вручную.

До 30 мая

Выставка «Учитель-ученик. Репин и Бродский», Музей-квартира Исаака Бродского (6+)

Выставка объединила более 30 предметов из коллекции Музея Академии художеств: это живопись и графика Ильи Репина, его личные вещи — в том числе уникальные кисти и краски конца XIX — начала XX века. Одним из самых любимых учеников Репина был Исаак Бродский, в чьей музее-квартире и проходит экспозиция.

До 25 июня

Фильм «Временная связь» (12+)

Пролежавший на полке с 2020 года фильм с Сергеем Пускепалисом (актер погиб в прошлом году) и Софьей Лебедевой выходит в прокат к 9 мая. Это современная адаптация текста Кира Булычева. Главный герой звонит из нашего времени своей знакомой Нине, но из-за падения метеорита и возникшей аномалии попадает на другую Нину — девочку-подростка, которая в 1942-м умирает от голода.

С 9 мая, кинотеатры города

Следите за нашими новостями в Telegram
Теги:
Лучшее в Петербурге

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: