В центре Петербурга открывается новое общественно-деловое пространство SENO

История зданий, в которых расположилось общественное деловое пространство SENO, насчитывает несколько столетий. Строение и двор на Гороховой, 47 возвели в 1857 году по проекту архитектора Слупского. В дальнейшем активное участие в проектировании и перестройке комплекса зданий принимал Павел Сюзор, который также был архитектором Дома книги на Невском проспекте.

Здание перестраивали несколько раз, в результате в 1883 году на его территории расположились склады Компании для хранения и залога громоздких подвижностей (ломбард). В 1929 году его место занял Мебельный комбинат «Нева», где изготавливали мягкую мебель. После распада СССР локация долгое время пустовала.

Современную историю пространства G47 можно отсчитывать с 2011 года, когда началась реставрация здания и двора новыми собственниками. Далее благоустроили скрытую сквозную пешеходную улицу (Сенной бульвар), разделяющую G47 и SENO. Его открыли в 2021 году.

Последний и самый масштабный пункт — SENO — современный П-образный флигель по адресу Гороховая, 49. Его постройка датируется 1860 годом, а возведением занимался инженер-архитектор Сычев. Долгое время здание служило в роли бутылочных складов Северова, а также здесь располагался «Дом при словолитне и складах Лемана», где отливали буквы для типографий. В 2020 году началась реконструкция и реставрация здания, а в техническом режиме оно заработало два года спустя. В скором времени в пространстве планируют открыть новые рестораны, магазины и офисы компаний.