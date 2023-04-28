В центре Петербурга открывается новое общественно-деловое пространство SENO

Проект объединит в себе три объекта на площади 20 тысяч квадратных метров: SENO, Сенной бульвар и G47. Официальный запуск пройдет 6 мая на Гороховой улице, 47-49. В новом пространстве откроют рестораны, магазины и офисы компаний.
В день торжественного открытия организаторы проекта устраивают фестиваль «SenoФест». Попасть туда может любой желающий. Мероприятие разделят на пять действий.
Программа:
- Первое действие, с 14:00: музыкальные выступления ансамбля «Санкт-Петербург-КАМЕРАТА» и инструментальной группы NevaMusics для любителей классической музыки;
- Второе действие, с 16:00: музыкальные выступления KREWE, Jazz Philarmonic Messenngers и Dizzy Duch Duck для почитателей джаза;
- Третье действие, с 18:00: сюрприз для гостей «SenoФест»;
- Четвертое действие, с 19:00: музыкальные выступления групп Arnion Band и Music Road с хитами гитарного рока;
- Пятое действие, с 21:00: DJ-сет от В-ВОР на виниле.
История зданий, в которых расположилось общественное деловое пространство SENO, насчитывает несколько столетий. Строение и двор на Гороховой, 47 возвели в 1857 году по проекту архитектора Слупского. В дальнейшем активное участие в проектировании и перестройке комплекса зданий принимал Павел Сюзор, который также был архитектором Дома книги на Невском проспекте.
Здание перестраивали несколько раз, в результате в 1883 году на его территории расположились склады Компании для хранения и залога громоздких подвижностей (ломбард). В 1929 году его место занял Мебельный комбинат «Нева», где изготавливали мягкую мебель. После распада СССР локация долгое время пустовала.
Современную историю пространства G47 можно отсчитывать с 2011 года, когда началась реставрация здания и двора новыми собственниками. Далее благоустроили скрытую сквозную пешеходную улицу (Сенной бульвар), разделяющую G47 и SENO. Его открыли в 2021 году.
Последний и самый масштабный пункт — SENO — современный П-образный флигель по адресу Гороховая, 49. Его постройка датируется 1860 годом, а возведением занимался инженер-архитектор Сычев. Долгое время здание служило в роли бутылочных складов Северова, а также здесь располагался «Дом при словолитне и складах Лемана», где отливали буквы для типографий. В 2020 году началась реконструкция и реставрация здания, а в техническом режиме оно заработало два года спустя. В скором времени в пространстве планируют открыть новые рестораны, магазины и офисы компаний.
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