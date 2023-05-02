В Петербурге стартует театральный фестиваль LOFT. Основное направление этого года — современная драматургия

Как рассказали «Собака.ru» в «Театре на Васильевском», старт фестиваля будет дан 3 мая на основной сцене театра на Среднем проспекте Васильевского острова, 48 — премьерой спектакля «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» Тома Соппарда в постановке Галины Зальцман. На следующий день, 4 мая, пройдет образовательная программа: на камерной сцене на Малом проспекте ВО, 49 профессионалы из театральной сферы поделятся своими уникальными знаниями и опытом со всеми, кто интересуется театральным искусством.

Основная программа фестиваля пройдет 5 мая. В этот день состоится официальное открытие новой театральной лофт-площадки во Дворце искусств Ленинградской области, которая расположится на площади Стачек, 4. Здесь покажут режиссерский эскиз москвича Александра Карпушина по пьесе Марии Малухиной «Полярная болезнь», а продолжит программу государственный оркестр народных инструментов «Метелица».

6 мая на новой лофт-площадке покажут еще два режиссерских эскиза: Евгений Серзин представит эскиз по пьесе «Агата вне доступа» Ивана Лапши, а Артем Злобин — работу по пьесе «Научи меня любить» Екатерины Бронниковой и Романа Дымшакова. 7 мая фестиваль продолжится двумя показами — Алексея Золотовицкого и Мурата Абулкатинова. Завершится фестиваль 8 мая — режиссерским показом Арсения Мыцыка, в основе которого лежит пьеса Алексея Житковского «Железный всадник». Точку в программе поставит концерт группы «Не'Мой Фронт».

IV театральный фестиваль LOFT пройдет с 3 по 8 мая. Подробности можно найти здесь.

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