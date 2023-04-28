Маша Данцис исследует опыт дигитального материнства в рамках выставки «The Motherboard» в Masters Digital

Междисциплинарная художница Маша Данцис, работающая с видео, концептуальной фотографией и инсталляцией, в своей практике исследует то, как цифровая среда и технологии сосуществуют с человеческой идентичностью. Ее работы были показаны в Музее Людвига в Кельне, а также в институциях и галереях Касселя, Ольденбурга, Франкфурта-на-Майне, Карлсруэ, Нью-Йорка, Москвы, Берлина и Петербурга. Ее фотопроект «В объятиях своих отцов» находится в коллекции Еврейского музея в Берлине.

«The Motherboard» продолжает серию проектов, в которых Маша Данцис преодолевает отчуждение между технологией и человеком, обращаясь к опыту семьи и собственной идентичности. В процессе реализации проекта художница заметила, что ее отношения с сыном трансформировались: они сблизились на ином, более искреннем и откровенном уровне, сформировав новые паттерны поведения. Теперь Данцис предлагает посетить цифровой дом, созданный вместе с ее сыном, чтобы посмотреть альбомы с фотографиями их сетевой жизни и видео о том, какие истории с ними случались.