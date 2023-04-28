Маша Данцис исследует опыт дигитального материнства в рамках выставки «The Motherboard» в Masters Digital

Проект рассказывает историю художницы и ее сына, которые, будучи разделенные друг от друга закрытыми из-за пандемии границами, начали играть в Minecraft. Они строили дома и сажали сады, разводили овец и удили рыбу. Этот цифровой мир дал им возможность быть вместе на расстоянии.
Междисциплинарная художница Маша Данцис, работающая с видео, концептуальной фотографией и инсталляцией, в своей практике исследует то, как цифровая среда и технологии сосуществуют с человеческой идентичностью. Ее работы были показаны в Музее Людвига в Кельне, а также в институциях и галереях Касселя, Ольденбурга, Франкфурта-на-Майне, Карлсруэ, Нью-Йорка, Москвы, Берлина и Петербурга. Ее фотопроект «В объятиях своих отцов» находится в коллекции Еврейского музея в Берлине.
«The Motherboard» продолжает серию проектов, в которых Маша Данцис преодолевает отчуждение между технологией и человеком, обращаясь к опыту семьи и собственной идентичности. В процессе реализации проекта художница заметила, что ее отношения с сыном трансформировались: они сблизились на ином, более искреннем и откровенном уровне, сформировав новые паттерны поведения. Теперь Данцис предлагает посетить цифровой дом, созданный вместе с ее сыном, чтобы посмотреть альбомы с фотографиями их сетевой жизни и видео о том, какие истории с ними случались.
Искусствовед, куратор Masters Digital — о «The Motherboard» Маши Данцис:
Компьютерная игра становится соавтором произведения искусства и агентом влияния. Данцис предоставляет технологии пространство для реализации способностей, которые человек не может зарегистрировать, например, сконструировать территорию проживания семейного опыта. Этот проект позволяет увидеть нам технологию не только как прикладной инструмент, но и как своего рода внешнее расширение человеческого тела, позволяющее человеку «быть человеком» и предлагающий создать желаемую воображаемую реальность.
Выставочный проект «The Motherboard» Маши Данцис пройдет с 5 мая по 4 июля 2023 года в Masters Digital на Барочной улице, 6, строение 1 (вход с улицы Большая Зеленина). Вход на выставку свободный.
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