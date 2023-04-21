Чем заняться в Петербурге с 20 по 23 апреля

Первая в России выставка японских графических рассказов «Искусство МАНГА», концерты «ПТВП» (в честь 25-летия!), 10AGE и Дельфина, пуск фонтанов в Петергофе, частично снятый в космосе фильм «Вызов» и театральный фестиваль для детей «Арлекин» — рассказываем о главных событиях этих выходных в городе.
Гравюра Мидзуки Сигэру из серии "Пятьдесят три станции трактата екаев". 2003.
Четверг, 20 апреля
Выставка «Искусство МАНГА», «Севкабель Порт» (12+)
Один блокбастер — выставку «Балабанов» — в «Севкабель Порту» сменил другой: здесь стартует первая в России экспозиция манги, то есть японских комиксов. Ее куратор Анна Пушакова ранее работала хранителем в Государственном музее Востока в Москве. Это отразилось на самой выставке: академическая составляющая тут не менее важна, чем инфотеймент. Так, залы про «Наруто» и «Атаку титанов» предваряет пространство с японскими гравюрами и изданием XIX века «Манги» автора «Большой волны» Кацусики Хокусая. Подробнее здесь.
С 20 апреля по 3 сентября
Фестиваль «Арлекин»
В Петербурге стартовал ежегодный фестиваль театрального искусства для детей «Арлекин», который в этом году отмечает 20-летие. На этой неделе, например, можно увидеть спектакль по мотивам русских сказок «Василисса» (12+) режиссера Виктории Печерниковой (20 апреля, «Зазеркалье»), «Немножко слишком одиноко» (12+) Петра Чижова (21 апреля, БТК), а также «Винни-Пуха» (6+) в жанре «душераздирающего зрелища» Натальи Слащевой (23 апреля, СХТ). Подробная программа на все дни здесь.
С 18 по 26 апреля
Выставка «Учитель-ученик: П. В. Басин и П. П. Чистяков», Дом-музей Чистякова (6+)
В Пушкине открылась выставка работ живописца Петра Басина из собрания Музея Академии художеств. Представитель позднего классицизма участвовал в восстановлении интерьеров Зимнего дворца после пожара 1837 года и росписи Исаакиевского собора. Выбор локацией для экспозиции Дома-музея Чистякова не случаен: тот был учеником Басина в Академии художеств, хотя и не считал его в полной мере своим наставником.
С 19 апреля по 18 июня
Лекция «AI говорит „Ай“: как помочь искусственному интеллекту адаптироваться в нашем обществе» (16+)
19:00
В «Сообществе» в Новой Голландии продолжается совместный образовательный проект с Новой лигой университетов (Европейский университет, Сколтех, Шанинка, Российская экономическая школа). В четверг профессор РЭШ Иван Стельмах расскажет о социальном аспекте развития искусственного интеллекта — почему философы и экономисты должны объединиться в своих исследованиях с математиками.
Концерт Вани Дмитриенко (12+)
Музыканту Ване Дмитриенко всего 17 лет, а его трек «Венера-Юпитер» уже стал самой ротируемой русскоязычной песней в СНГ по итогам 2021 года. Он сам пишет песни обо всем, что волнует тинейджера — первых чувствах, «Лего» и взрослении. В четверг все это можно послушать вживую — в клубе «Космонавт».
Концерт VLNY (16+)
19:00
Самарская инди-группа (авторы хита «Привет») в пятницу выступит в камерном клубе Factory в «Севкбаль Порту». В марте у музыкантов вышел лонгплей «Меня здесь нет», его презентации и посвящен концерт на этот раз.
Фильм «Земля Алькаррас» / Alcarràs (16+)
Драма испанского режиссера Карлы Симон победила на Берлинале в 2022 году. Это, по сути, каталонская версия «Вишневого сада», правда, речь в картине идет о персиковых деревьях. Их пытаются спасти от вырубки фермеры, живущие в похожей на рай деревне: после смерти владельца поместья наследники собираются продать землю.
С 20 апреля, кинотеатры города
Фильм «Вызов» (6+)
Снятый частично на борту МКС фильм Клима Шипенко («Холоп») с Юлией Пересильд в главной роли. Она играет торакального хирурга Женю, которую готовят к срочному полету в космос. Впервые в истории ей предстоит провести операцию в условиях невесомости и спасти жизнь астронавта, чтобы тот смог вернуться на Землю. Главная интрига — сможет ли «Вызов» приблизиться к космическим (сложно удержаться от каламбура) сборам «Чебурашки».
С 20 апреля, кинотеатры города
Фильм «Мизантроп» / To Catch A Killer (18+)
Детективный триллер с Шейлин Вудли («Дивергент») и Беном Мендельсоном («Изгой-один. Звездные войны: Истории») снял номинант «Оскара» Дамиан Сифрон («Дикие истории») по собственному сценарию, написанному в соавторстве с Джонатаном Вейкхэмом. В Балтиморе в новогоднюю маньяк-стрелок убил десятки людей под грохот фейерверков. Сотрудник ФБР Ламмарк подключает к расследованию офицера полиции Элеанор, в которой видит большой потенциал.
С 20 апреля, кинотеатры города
Э. Штумман. Женский портрет. 1901
Пятница, 21 апреля
Выставка-лаборатория «Семейный альбом. Архив Фелиции», «Росфото» (6+)
В честь 20-летия выставочный центр «Росфото» получил в дар от журналиста Дмитрия Брикмана уникальный семейный архив из более ста фотографий. Это снимки, выполненный с 1860-х по 1940-е, — как в фотоателье, так и любительские. Главная героиня на них — Фелиция Романская, чье имя и получила выставка. «Архив Фелиции» — это выставка-лаборатория, где зрителям в том числе показывают, как именно атрибутируются коллекции.
С 21 апреля 23 июля
Проект «Immortal Bach» (18+)
В пятницу и субботу в Доме Радио вновь покажут недавнюю премьеру — трансмедийный проект Immortal Bach. Это результат творческой синергии хора musicAeterna, танцевальной труппы musicAeterna Dance и команды видеохудожников Noir Films. Музыкальная основа — три мотета Баха. Хореограф-постановщик перформанса — Александр Челидзе.
21, 22 апреля
Концерт Вадима Эйленкрига (6+)
20:00
На Новой сцене Александринского театра выступит телеведущий канала «Культура» и музыкант года по версии «Радио Jazz 89.1 FM». Трубач Вадим Эйленкриг представит мультижанровую программу Newborn, куда вошли только его авторские композиции в аранжировке Eilenkrig Crew.
Мюзикл «Лорелея. Дева Рейна» (6+)
В пространстве Gaika Space покажут премьеру мюзикла Александры Кондрашовой по мотивам «Русалочки» Андерсена и стихотворения «Лорелея» Гейне. В постановке используются жестовый язык — его труппа изучала около четырех месяцев. Проект создан в сотрудничестве с благотворительным фондом «Анастасия».
21, 22, 23 апреля
Суббота, 22 апреля
Открытие летнего сезона в Петергофе
11:00
В эту субботу, 22 апреля, в Петергофе откроется летний сезон. Как и всегда, точка отсчета — торжественный запуск фонтанов Большого каскада и «Самсона» в музее-заповеднике. Он будет сопровождаться музыкой — «Гимном великому городу» Глиэра.
Фестиваль Sound Around (12+)
В выходные Новая сцена Александринского театра примет фестиваль саунд-арта и экспериментальной музыки родом из Калининграда. Среди участников шоукейса — «Темноямск», музыкант и звукорежиссер Kratong (Сергей Иванов), видеохудожник и виджей Юрий Элик, композитор и импровизатор Олег Гудачев и работающий с мультимедиа Майк IV (Михаил Иванов). В программе — лекции, мастер-классы, сайт-специфик-инсталляции и перформансы. Подробнее здесь.
С 22 по 23 апреля
«Культурная ярмарка» (0+)
В «Севкабель Порту» пройдет маркет дизайнерских вещей и хенд-мейда. Мастер со всей страны привезут свою авторскую керамику, парфюм и украшения, натуральную косметику, одежду, свечи и многое другое. В программе — живая музыка, а также мастер-классы для взрослых и детей по лепке на гончарном круге, росписи шоперов, изготовлению кокошников и леденцов.
С 22 по 23 апреля
«Выставка поморской общины», «Брусницын» (18+)
Поморы — это не столько про этнос, сколько про особую ментальную идентичность, которой не чужды магический реализм и особое отношение к мифам и преданиям. По крайней мере, в этом уверены кураторы Виктория Маркова и Коля Шувалов, собравшие работы более 20 художников Севера в пространстве Station hall культурного квартала «Брусницын». Это, например, объекты из трутовика Тиграна Костана, расписные прялки Ульяны Каль, абстракции на природную тематику Татьяны Смирновой, украшения из бисера и жемчуга Сони Кисляковой, а также фотографии Дмитрия Дальтоника, Вени Курочкина и Варвары Кожевниковой.
С 22 по 30 апреля
Выставка Александра Челлака «Реальности Капитана Чака», «Пушкинская-10» (12+)
Выставка Александра Челлака — совместный проект отдела инклюзивных программ Русского музея и арт-центра «Пушкинская-10». Главный персонаж картин Капитан Чак — альтер эго художника. Во вселенной этого супергероя инопланетяне сражаются с ангелами, а Иван Грозный с любовью растит сына и заботится о семье. Подробнее здесь.
С 22 апреля по 21 мая
Спецпоказы фильмов (18+)
В «Третьем месте» в эти выходные на большом экране (в стенах исторического особняка) будут показывать кино. Это фильмы «Место под соснами», «Шоссе в никуда», «Дом, который построил Джек», «1+1. Голливудская история», «7 дней и ночей с Мэрилин», «Женщины на грани нервного срыва» и «Август».
С 22 по 23 апреля
Спектакль «Сафари во времени» (12+)
В Доме Радио в выходные покажут инклюзивный спектакль, вдохновленный рассказом Рэя Брэдбери «И грянул гром». Это диалог на двух языках (английском и русском) в исполнении Яны Савицкой и актера с аутизмом Павла Соломоника, в котором экология отношений важна не меньше, чем защита окружающей среды.
22, 23 апреля
«Архлекторий» (12+)
В Институте материальной культуры в субботу пройдет уже третий «Архлекторий» — мини-фестиваль бесплатных лекций. Это будут шесть рассказов о посланиях каменного века, античной керамике, римской мозаике и многом другой. Регистрация здесь.
Концерт Дельфина (16+)
20:00
Музыкант Андрей Лысиков (ака Дельфин) вместе со своей группой выступит в клубе Sound в субботу. На этот раз его тур посвящен презентации вдохновленного романом Хемингуэя альбома «Прощай оружие» (да, пишется без запятой), вышедшего в марте. Но, конечно, все хиты от «Весны» до «Серебра» тоже прозвучат.
Концерт «ПТВП» (18+)
20:00
Культовая группа «Последние танки в Париже» андеграундного поэта Лехи Никонова выступит в субботу в «Космонавте». Повод для встречи более чем весомый: «ПТВП» празднуют 25-летие. В честь внушительной даты музыканты обещают сыграть по несколько самых важных для нас песен с каждого своего альбома. Ждем фирменную атмосферу экспрессии и свободы (пусть даже и внутренней)!
10AGE
Воскресенье, 23 апреля
Лаборатория самиздата (18+)
18:00
Пространство «Сообщество» в Новой Голландии совместно с фестивалем зинов и фотокниг Nizinafest запускает лабораторию, посвященную культуре самиздата. Первая встреча (из трех) — уже в это воскресенье. Подробнее здесь.
Концерт Станислава Чигадаева «Метаморфозы Шопена» (6+)
Станислав Чигадаев в большей степени известен, как джазовый пианист. Но классику он тоже исполняет, хотя и нетривиально. В первом отделении его концерта в Атриуме Главного штаба Эрмитажа прозвучит классический Шопен, во втором — авторские импровизации по мотивам сочинений польского композитора.
Концерт 10AGE (16+)
19:00
Рэпер, чьи треки на репите слушает актер Юра Насонов, в воскресенье выйдет на сцену клуба Sound. Музыкант Дима Панов (10AGE) взрывает чарты каждым релизом, тем интереснее узнать, как же они звучат в живом исполнении — на большом сольном концерте.
Концерт из цикла «Петербургский Союз композиторов в Доме Радио» (16+)
20:00
В пятом концерте цикла прозвучит шесть камерных произведений авторов преимущественно среднего поколения: Елены Иготти, Ольги Петровой, Екатерины Ивановой-Блиновой, Евгения Петрова, Владимира Сапожникова и Софьи Микаелян. Как и всегда, это сочинители, входящие в петербургский Союз композиторов. В фокусе внимания солистов musicAeterna на этот раз — произведения для деревянных духовых в разных комбинациях.
Концерт «Папин Олимпос» (16+)
20:00
В воскресенье волоградские инди-рокеры выступят в «Космонавте». Молодость, адреналин, драйв, а также «Динозаврики», «Темно-оранжевый закат», «Школа» и презентация мартовского мини-альбома «Я больше не твой Давид» прилагаются.
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