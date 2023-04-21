Чем заняться в Петербурге с 20 по 23 апреля

Выставка «Искусство МАНГА», «Севкабель Порт» (12+)

Один блокбастер — выставку «Балабанов» — в «Севкабель Порту» сменил другой: здесь стартует первая в России экспозиция манги, то есть японских комиксов. Ее куратор Анна Пушакова ранее работала хранителем в Государственном музее Востока в Москве. Это отразилось на самой выставке: академическая составляющая тут не менее важна, чем инфотеймент. Так, залы про «Наруто» и «Атаку титанов» предваряет пространство с японскими гравюрами и изданием XIX века «Манги» автора «Большой волны» Кацусики Хокусая. Подробнее здесь.

С 20 апреля по 3 сентября

Фестиваль «Арлекин»

В Петербурге стартовал ежегодный фестиваль театрального искусства для детей «Арлекин», который в этом году отмечает 20-летие. На этой неделе, например, можно увидеть спектакль по мотивам русских сказок «Василисса» (12+) режиссера Виктории Печерниковой (20 апреля, «Зазеркалье»), «Немножко слишком одиноко» (12+) Петра Чижова (21 апреля, БТК), а также «Винни-Пуха» (6+) в жанре «душераздирающего зрелища» Натальи Слащевой (23 апреля, СХТ). Подробная программа на все дни здесь.

С 18 по 26 апреля

Выставка «Учитель-ученик: П. В. Басин и П. П. Чистяков», Дом-музей Чистякова (6+)

В Пушкине открылась выставка работ живописца Петра Басина из собрания Музея Академии художеств. Представитель позднего классицизма участвовал в восстановлении интерьеров Зимнего дворца после пожара 1837 года и росписи Исаакиевского собора. Выбор локацией для экспозиции Дома-музея Чистякова не случаен: тот был учеником Басина в Академии художеств, хотя и не считал его в полной мере своим наставником.

С 19 апреля по 18 июня

Лекция «AI говорит „Ай“: как помочь искусственному интеллекту адаптироваться в нашем обществе» (16+)

19:00

В «Сообществе» в Новой Голландии продолжается совместный образовательный проект с Новой лигой университетов (Европейский университет, Сколтех, Шанинка, Российская экономическая школа). В четверг профессор РЭШ Иван Стельмах расскажет о социальном аспекте развития искусственного интеллекта — почему философы и экономисты должны объединиться в своих исследованиях с математиками.

Концерт Вани Дмитриенко (12+)

Музыканту Ване Дмитриенко всего 17 лет, а его трек «Венера-Юпитер» уже стал самой ротируемой русскоязычной песней в СНГ по итогам 2021 года. Он сам пишет песни обо всем, что волнует тинейджера — первых чувствах, «Лего» и взрослении. В четверг все это можно послушать вживую — в клубе «Космонавт».

Концерт VLNY (16+)

19:00

Самарская инди-группа (авторы хита «Привет») в пятницу выступит в камерном клубе Factory в «Севкбаль Порту». В марте у музыкантов вышел лонгплей «Меня здесь нет», его презентации и посвящен концерт на этот раз.

Фильм «Земля Алькаррас» / Alcarràs (16+)

Драма испанского режиссера Карлы Симон победила на Берлинале в 2022 году. Это, по сути, каталонская версия «Вишневого сада», правда, речь в картине идет о персиковых деревьях. Их пытаются спасти от вырубки фермеры, живущие в похожей на рай деревне: после смерти владельца поместья наследники собираются продать землю.

С 20 апреля, кинотеатры города

Фильм «Вызов» (6+)

Снятый частично на борту МКС фильм Клима Шипенко («Холоп») с Юлией Пересильд в главной роли. Она играет торакального хирурга Женю, которую готовят к срочному полету в космос. Впервые в истории ей предстоит провести операцию в условиях невесомости и спасти жизнь астронавта, чтобы тот смог вернуться на Землю. Главная интрига — сможет ли «Вызов» приблизиться к космическим (сложно удержаться от каламбура) сборам «Чебурашки».

С 20 апреля, кинотеатры города

Фильм «Мизантроп» / To Catch A Killer (18+)

Детективный триллер с Шейлин Вудли («Дивергент») и Беном Мендельсоном («Изгой-один. Звездные войны: Истории») снял номинант «Оскара» Дамиан Сифрон («Дикие истории») по собственному сценарию, написанному в соавторстве с Джонатаном Вейкхэмом. В Балтиморе в новогоднюю маньяк-стрелок убил десятки людей под грохот фейерверков. Сотрудник ФБР Ламмарк подключает к расследованию офицера полиции Элеанор, в которой видит большой потенциал.

С 20 апреля, кинотеатры города