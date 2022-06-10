«Не хочу быть фастфуд-персонажем»: рэпер 10AGE — о юности в Ленобласти, зарабатывании на теме любви и библейских отсылках в текстах

Ты учился на звукорежиссера, но стремительно ворвался в большую музыку. Как?

На первом курсе в Институте кино и телевидения я быстро схватывал информацию, на втором начал работать. И когда понял всю эту кухню, мне стало неинтересно, я не увидел в ней амбиций. А у меня на тот момент было дико раздутое эго, и я ощущал, что точно способен на что-то большее не здесь. Ну не здесь я должен быть. Единственное, что меня радовало в свободное от рутины время — это музыка, потому что в случае с ней я не задумывался. Понимание того, что сейчас я люблю музыку и пофиг, что оно и как, съедало.

У тебя были какие-то подвязки в музыкальном комьюнити на тот момент?

Ну как музыкальное комьюнити…Пара знакомых делали электронную музыку, я им говорю: «А че, биты можете? Это ­проще, чем те хаусы, которые вы вытворяете». Потом начал замечать, что у меня неплохо получаются тексты, наверное, в силу того, что я слушал очень много русского рэпа, того же Boulevard Depo — передавайте ему привет. Он потрясающий поэт. Монеточка, Баста, Гуф, «Космонавты», «Рыночные отношения», Земфира, Кипелов, Цой.