Квазиисторические произведения о жизни Ивана Грозного инклюзивного художника Александра Челлака покажут на выставке в «Пушкинской-10»

Реальность Капитана Чака — так, в честь художественного альтер-эго Челлака, называется выставка, — кардинально отличается от привычного быта. Это пространство, в котором есть планеты, идентичные Земле, но при этом инопланетяне сражаются с ангелами, а Иван Грозный занимается воспитанием сына и заботами о семье.
Александр Челлак — резидент мастерской «Студия №6» при Городской психиатрической больнице №6, основанной в 2005 году с учетом шведского опыта социальной и творческой реабилитации. Художник занимается графикой, живописью и керамикой, а также является создателем собственного визуального языка, фантастических реальностей и параллельных измерений.
«Художник тяготеет к эпическому размаху, и руководители студии — Вера Светлова и Александр Недера — его в этом поддерживают, предлагая масштабные идеи для воплощения: Античность, Ветхий и Новый завет, история Российской Империи и так далее», — говорят в «Студии №6».
Работы Челлака участвовали более чем в 30 экспозициях мастерской «Студия №6». Персональные выставки Александра проходили в центре «Марата 64» (2016), в галереях «Мастерская Полковника» (2018) и «KunstВитрина» (2018). Отдельные работы художника хранятся в частных коллекциях.
На выставке «Реальности Капитана Чака», которую арт-центр «Пушкинская-10» открывает совместно с Отделом инклюзивных программ Русского музея, представят квазиисторические произведения из серий «О жизни Ивана Грозного» и «История государства Российского», основанных на тексте Карамзина. Работы созданы в процессе творческого взаимодействия Александра Челлака и искусствоведа Александра Недера, которое началось в 2014 году. Недера знакомил Челлака с фрагментами реальной истории, которые в воображении художника превращались в картины в жанре альтернативной истории.
Персональная выставка Александра Челлака «Реальности Капитана Чака» будет открыта в галерее «Рабочий стол» в арт-центре «Пушкинская-10» с 22 апреля по 21 мая 2023 года.
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