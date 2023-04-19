Квазиисторические произведения о жизни Ивана Грозного инклюзивного художника Александра Челлака покажут на выставке в «Пушкинской-10»

Александр Челлак — резидент мастерской «Студия №6» при Городской психиатрической больнице №6, основанной в 2005 году с учетом шведского опыта социальной и творческой реабилитации. Художник занимается графикой, живописью и керамикой, а также является создателем собственного визуального языка, фантастических реальностей и параллельных измерений.

«Художник тяготеет к эпическому размаху, и руководители студии — Вера Светлова и Александр Недера — его в этом поддерживают, предлагая масштабные идеи для воплощения: Античность, Ветхий и Новый завет, история Российской Империи и так далее», — говорят в «Студии №6».

Работы Челлака участвовали более чем в 30 экспозициях мастерской «Студия №6». Персональные выставки Александра проходили в центре «Марата 64» (2016), в галереях «Мастерская Полковника» (2018) и «KunstВитрина» (2018). Отдельные работы художника хранятся в частных коллекциях.