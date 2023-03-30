Чем заняться в Петербурге с 30 марта по 2 апреля

Гастроли МХТ им. Чехова в Петербурге, премьера спектакля-лаборатории «Чудесный источник» в Главном штабе Эрмитажа, последний шанс покататься на коньках в Новой Голландии, а также концерты Элджея, Сюзанны и группы «Мегаполис» — рассказываем, как провести эти выходные в городе.
Спектакль-лаборатория «Чудесный источник»
Четверг, 30 марта
Спектакль-лаборатория «Чудесный источник», Главный штаб Эрмитажа (16+)
В Главном штабе Эрмитажа студенты РГИСИ поставили спектакль-прогулку-арт-медиацию «Чудесный источник» из 13 перформансов по залам импрессионизма, кубизма и супрематизма: смузыкой, хештегами, рассуждениями о феминизме и фокусами (буквально!). Проект у картин Гогена, Матисса, Малевича, Сулажа и Пикассо продлится всего девять вечеров (каждый четверг). Подробнее о нем мы рассказывали здесь.
30 марта, 6, 13, 20, 27 апреля, 4, 11, 18, 25 мая
Каток в Новой Голландии (3+)
Хотя погода в Петербурге меньше всего похожа на весеннюю, открытые катки города не могут работать вечно. Поэтому эти выходные — последний шанс выйти на лед в Новой Голландии. Покататься на тематических сеансах (и не только на них) можно до 2 апреля.
До 2 апреля
Фильм «Жюль и Джим» / Jules et Jim (1962) (16+)
Следующим фильмом Франсуа Трюффо, который выйдет в российский прокат, будет драма о запутанном любовном треугольнике с Жанной Моро, Оскаром Вернером и Анри Серром. Это история двух друзей — австрийца Жюля и француза Джима, которые однажды встречают девушку по имени Катрин. Но здесь не столько важна фабула, сколько сам язык, которым Трюффо рассказывает о смятении чувств.
С 30 марта, кинотеатры города
Фильм «Айта» (16+)
Для якутского режиссера Степана Бурнашева «Айта» — это уже 13-й фильм и первый в жанре детектива. Его премьера была на фестивале «Зимний», где картина получила сразу два приза — за лучшие режиссуру и мужскую роль (Иннокентий Луковцев).
Школьница Айта погибает после вечеринки с одноклассниками. Местные считают, что виновен сотрудник полиции Афанасий, подвозивший девочку в тот вечер. Вооруженная толпа требует расправы, но следователь пытается докопаться до истины быстрее, чем они учинят самосуд.
С 30 марта, кинотеатры города
Фильм «Любовь-морковь: Восстание машин» (16+)
Кажется, неубиваемая комедийная франшиза, построенная каждый раз на одном и том же сюжетном движке «их поменяли телами». На этот раз герои Гоши Куценко и Кристины Орбакайте окажутся в оболочке роботов-экскурсоводов. Препятствием к возвращению обратно будет то, что заменившие их искусственные интеллекты захотят навсегда остаться людьми.
С 30 марта, кинотеатры города
Фильм «Тень Караваджо» (18+)
Режиссер, актер и сценарист Микеле Плачидо, больше всего знакомый российским зрителям по роли комиссара Коррадо Каттани из сериала «Спрут», много лет хотел снять фильм о Караваджо. Так что драма с участием Джанфранко Галло («Гоморра»), Луи Гарреля, Изабель Юппер и играющим художника Риккардо Скамарчо («Лоро», «Джон Уик 2») — воплощение его долгожданной мечты.
С 30 марта, кинотеатры города
Константин Хабенский — худрук МХТ им. Чехова
Пятница, 31 марта
Гастроли МХТ им. Чехова (16+)
На основной и новой сценах Александринского театра пройдут масштабные гастроли МХТ им. Чехова. Откроет марафон наисвежайшая мхатовская премьера — «Дядя Ваня» Дениса Азарова (31 марта и 1 апреля, 16+), также в эти выходные ловим новую редакцию спектакля-старожила «№13D» (2 апреля, 16+). Подробнее здесь.
С 31 марта по 8 апреля
Концерт Элджея (12+)
18:00
Рэпер Элджей в пятницу выступит «Гигант Холле». Повод для встречи с фанатами на этот раз более чем значимый: Алексей Узенюк презентует вышедший совсем недавно полноформатный альбом «Sayonara bоль». Но, конечно, хиты «Кадиллак» и «Розовое вино», по которому до сих пор судебные споры, тоже прозвучат.
Спецпоказ фильма «Наводнение» (18+)
19:00
В пятницу в кинотеатре «Аврора» пройдет петербургская премьера картины Ивана И. Твердовского «Наводнение». Психологическую драму о буллинге и жестокости по мотивам текста Замятина представит сам режиссер, а после сеанса — ответит на вопросы зрителей об увиденном. В прокат картина выйдет 6 апреля. Подробнее здесь.
Кинофестиваль «Франкофония-2023» (18+)
В пятницу в кинотеатре «Англетер» стартует ежегодный фестиваль «Франкофония». Программа, как и всегда, обширная. Например, здесь покажут драму «Между двумя мирами» с Жюльет Бинош (16+), комедию «Последний танец» (18+) и военно-историческую картину о событиях в Алжире «Мужчины» с Жераром Депардье (18+). Подробнее здесь.
С 31 марта по 2 апреля
Концерт группы «макулатура» (16+)
20:00
В пятницу в клубе «Время N» на Биржевой линии выступит самая депрессивная и талантливая рэп-группа России (по крайней мере, по мнению нашей редакции!). Бэнд Евгения Алехина обещает, что «программу перетасовали, как колоду карт таро, — теперь она не только укрепляет силы, воспитывает дух, но и наделяет властью над своей судьбой».
Олег Нестеров
Суббота, 1 апреля
Фестиваль «День резидента» (0+)
12:00
«Севкабель Порт» проведет двухдневный фестиваль, посвященный резидентам кластера. Помимо маркета, здесь будет, например, лекция о кофе от «MNTN Coffee», контест по фингербордингу от магазина «Skateshop», мастер-класс по ретро-роликам от скейт-школы «Вираж» и многое другое. Вся программа здесь.
С 1 по 2 апреля
«Интеллигентная барахолка» (0+)
12:00
Дизайн-маркет на этот раз пройдет в «Севкабель Порту». Среди его участников — создатели цветочных украшений, веганской косметики, сумок, а также фруктовых чипсов и пастилы. Вход свободный.
С 1 по 2 апреля
«Гараж сейл» (0+)
В эти выходные в «Бертгольд центре» также пройдет гаражная распродажа. Идем сюда за винтажными редкостями, хенд-мейдом, дизайнерскими вещами, винилом и книгами. Для покупателей вход свободный.
С 1 по 2 апреля
Лекция и показ фильма «Оторви и выбрось» (16+)
17:00
В «Севкабель Порту» продолжается цикл лекций от самиздата о кино «К!» и кинопрокатной компании «Про:взгляд». На этот раз обсуждать (и показывать) будут фильм Кирилла Соколова «Оторви и выбрось». Это драмеди, в котором визуализируется вербальное насилие, а о глобальном речь идет на конкретном примере дисфункциональной семьи. Подробнее здесь.
Спецпоказ фильма «Сансет бульвар» с Теодором Курентзисом (18+)
20:00
В киноцентре «Родина» покажут фильм Билли Уайлдера «Сансет бульвар». Его представит дирижер Теодор Курентзис. После показа также пройдет обсуждение с кинокритиком Михаилом Трофименковым. Фильм из коллекции Госфильмофонда России будет показан с кинопленки 35 мм.
Концерт группы «Мегаполис» (16+)
20:00
Поп-ап пространство «Кружок» на Фонтанке целый месяц принимало в гостях разных музыкантов. Завершит — по крайней мере, пока — проект свою работу концертом «Мегаполиса» Олега Нестерова. В камерном формате выступление «настоящей московской группы» точно получится еще более лиричным и искренним. Подробнее здесь.
Концерт группы «Ундервуд» (16+)
20:00
Авторы песен про Гагарина и внимательную слежку за руками в субботу выступят в «Космонавте» с «(Не)шуточным концертом». Помимо хитов, будут песни и из других альбомов, например, «Детей портвейна» и «За горизонтом».
Концерт группы «Аффинаж» (16+)
20:00
Петербургская группа «Аффинаж» в субботу даст большой весенний концерт в клубе-ресторане Jagger. В планах музыкантов исполнить все хиты про «Котика», «Ангела», «Нью-Йорк», «Пиджачок» и «Неправду».
Российский ансамбль старинной музыки (РАСМ)
Воскресенье, 2 апреля
«Диалоги» (16+)
12:00
В воскресенье магазин «Подписные издания» вновь примет проект «Диалоги». На этот раз в нем участвуют литературовед и переводчик Александр Ливергант, писатель Алексей Варламов, а также историк-медиевист Михаил Майзульс. Они расскажут об Агате Кристи, Василии Розанове и вотивных практиках. Вход свободный по регистрации. Подробнее здесь.
Лаборатория свободного письма «Остров» (18+)
16:00
В проекте «Сообщество» Новой Голландии пройдет финальная (пятая) встреча из серии, посвященной теме острова в литературе, поэзии и философии. Как и всегда, проект ведет филолог Максимилиан Неаполитанский. Подробнее здесь.
Спектакль «И Вас с наступающим…», ДК «Выборгский» (18+)
19:00
На сцене ДК «Выборгский» актеры Сергей Гармаш и Игорь Скляр, а также драматург и режиссер Родион Овчинников представят новую версию пьесы «И Вас с наступающим…». Это новогодняя история — что подходит к погоде за окном — о встрече двух однокурсников на лестничной площадке за час до боя курантов. Художник-постановщик — Александр Боровский, костюмы — Оксаны Ярмольник.
Концерт барочного танца «Триумф Терпсихоры» (6+)
19:00
В воскресенье солисты двух петербургских компаний барочного танца «Амариллис» и Les Images Baroques под аккомпанемент музыкантов Российского ансамбля старинной музыки Владимира Шуляковского покажут в Эрмитажном театре программу «Триумф Терпсихоры». В этот вечер зрители увидят французский танец XVII-XVIII веков именно таким, каким он был 300-350 лет назад.
Концерт Сюзанны (16+)
20:00
Выступающая теперь сольно (без Ромы Мальбэка) певица Сюзанна в воскресенье презентует в «Космонавте» свой новый альбом «Альтернатива». Организаторы концерта обещают «танцевальный пластический перфоманс, мощный вокал и полное погружение в атмосферу магических мистерий».
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