Чем заняться в Петербурге с 30 марта по 2 апреля

Спектакль-лаборатория «Чудесный источник», Главный штаб Эрмитажа (16+)

В Главном штабе Эрмитажа студенты РГИСИ поставили спектакль-прогулку-арт-медиацию «Чудесный источник» из 13 перформансов по залам импрессионизма, кубизма и супрематизма: смузыкой, хештегами, рассуждениями о феминизме и фокусами (буквально!). Проект у картин Гогена, Матисса, Малевича, Сулажа и Пикассо продлится всего девять вечеров (каждый четверг). Подробнее о нем мы рассказывали здесь.

30 марта, 6, 13, 20, 27 апреля, 4, 11, 18, 25 мая

Каток в Новой Голландии (3+)

Хотя погода в Петербурге меньше всего похожа на весеннюю, открытые катки города не могут работать вечно. Поэтому эти выходные — последний шанс выйти на лед в Новой Голландии. Покататься на тематических сеансах (и не только на них) можно до 2 апреля.

До 2 апреля

Фильм «Жюль и Джим» / Jules et Jim (1962) (16+)

Следующим фильмом Франсуа Трюффо, который выйдет в российский прокат, будет драма о запутанном любовном треугольнике с Жанной Моро, Оскаром Вернером и Анри Серром. Это история двух друзей — австрийца Жюля и француза Джима, которые однажды встречают девушку по имени Катрин. Но здесь не столько важна фабула, сколько сам язык, которым Трюффо рассказывает о смятении чувств.

С 30 марта, кинотеатры города

Фильм «Айта» (16+)

Для якутского режиссера Степана Бурнашева «Айта» — это уже 13-й фильм и первый в жанре детектива. Его премьера была на фестивале «Зимний», где картина получила сразу два приза — за лучшие режиссуру и мужскую роль (Иннокентий Луковцев).

Школьница Айта погибает после вечеринки с одноклассниками. Местные считают, что виновен сотрудник полиции Афанасий, подвозивший девочку в тот вечер. Вооруженная толпа требует расправы, но следователь пытается докопаться до истины быстрее, чем они учинят самосуд.

С 30 марта, кинотеатры города

Фильм «Любовь-морковь: Восстание машин» (16+)

Кажется, неубиваемая комедийная франшиза, построенная каждый раз на одном и том же сюжетном движке «их поменяли телами». На этот раз герои Гоши Куценко и Кристины Орбакайте окажутся в оболочке роботов-экскурсоводов. Препятствием к возвращению обратно будет то, что заменившие их искусственные интеллекты захотят навсегда остаться людьми.

С 30 марта, кинотеатры города

Фильм «Тень Караваджо» (18+)

Режиссер, актер и сценарист Микеле Плачидо, больше всего знакомый российским зрителям по роли комиссара Коррадо Каттани из сериала «Спрут», много лет хотел снять фильм о Караваджо. Так что драма с участием Джанфранко Галло («Гоморра»), Луи Гарреля, Изабель Юппер и играющим художника Риккардо Скамарчо («Лоро», «Джон Уик 2») — воплощение его долгожданной мечты.

С 30 марта, кинотеатры города