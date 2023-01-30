В свой юбилейный 125-й год театр покажет, «каков МХТ сегодня, к чему он пришел за свою большую историю». В программе гастролей, как и в репертуаре театра, «есть место и классике, и эксперименту, есть место артистам и режиссерам разных поколений и разных эстетических взглядов».
«Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена».
Откроет петербургские гастроли новая премьера МХТ имени Чехова — спектакль «Дядя Ваня» режиссера Дениса Азарова. В Петербурге постановка будет представлена 31 марта и 1 апреля — сразу после своей московской премьеры, которая состоится в конце марта. На следующий день, 2 апреля, на основной сцене Александринского театра пройдет единственный показ комедии положений «№13D» в постановке Владимира Машкова — обновленной версии спектакля «№13» по пьесе Рея Куни. Главные роли в постановке исполняют Игорь Верник, Ксения Теплова, Артем Волобуев и другие.
Программу гастролей 4 и 5 апреля на основной сцене продолжит «Не покидай свою планету» — творческая фантазия художественного руководителя МХТ имени Чехова Константина Хабенского на тему «Маленького принца» Сент-Экзюпери. В спектакле, для которого сценографию для которого поставил Виктор Крамер, Хабенский играет сразу все роли а Юрий Башмет дирижирует на сцене камерным симфоническим ансамблем «Солисты Москвы». В программе петербургских гастролей также заявлена еще одна совместная работа Хабенского и Крамера — «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена».
Параллельно на Новой сцене Александринского театра МХТ покажет спектакли малой формы. 1 и 2 апреля представят постановку «Игра в Городки» Юрия Стоянова по его собственной книге, 3 апреля — спектакль «Мой друг» петербургского режиссера, лауреата «Золотого софита» и шестикратного номинанта на «Золотую маску» Петра Шерешевского, а 6 апреля — парадоксальную комедию Константина Богомолова «350 Сентрал-парк Вест, New York, NY 10025» по пьесе Вуди Алена, роли в которой исполняют Марина Зудина, Александра Ребенок, Игорь Верник и другие. Завершит программу на Новой сцене спектакль «Чрево» Андрея Гончаров, в основе которого лежит рассказ Евгения Замятина.
Одновременно с гастролями МХТ имени Чехова отправится на гастроли труппа самого Александринского театра. В апреле в Москве будут впервые представлены новые спектакли, по словам художественного руководителя театра Валерия Фокина, трех «очень разных и по творческому опыту, и по авторскому почерку режиссеров»: «Отелло» главного режиссера Александринского театра Николая Рощина с Марией Лопатиной и Тихоном Жизневским, «Процесс» по одноименному роману Франца Кафки Аттила Виднянского и «Тварь» Никиты Кобелева — дебют молодого режиссера, знакомого московскому зрителю по работам в Театре Маяковского, на Александринской сцене с постановкой по пьесе Валерия Семеновского, в основе которой роман Федора Соллогуба «Мелкий бес».
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