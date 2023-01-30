Откроет петербургские гастроли новая премьера МХТ имени Чехова — спектакль «Дядя Ваня» режиссера Дениса Азарова. В Петербурге постановка будет представлена 31 марта и 1 апреля — сразу после своей московской премьеры, которая состоится в конце марта. На следующий день, 2 апреля, на основной сцене Александринского театра пройдет единственный показ комедии положений «№13D» в постановке Владимира Машкова — обновленной версии спектакля «№13» по пьесе Рея Куни. Главные роли в постановке исполняют Игорь Верник, Ксения Теплова, Артем Волобуев и другие.

Программу гастролей 4 и 5 апреля на основной сцене продолжит «Не покидай свою планету» — творческая фантазия художественного руководителя МХТ имени Чехова Константина Хабенского на тему «Маленького принца» Сент-Экзюпери. В спектакле, для которого сценографию для которого поставил Виктор Крамер, Хабенский играет сразу все роли а Юрий Башмет дирижирует на сцене камерным симфоническим ансамблем «Солисты Москвы». В программе петербургских гастролей также заявлена еще одна совместная работа Хабенского и Крамера — «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена».