3 сцены, 16 артистов и световые инсталляции. Это вечеринка Five Blank Years — в честь пятилетия клуба

Команда клуба Blank

О том, какими были эти пять лет:

День рождения — самый ожидаемый день в году. Тем более, когда юбилей. Тем более, когда кратен не пяти годам, а миллиарду способов офигеть, поседеть, жахнуть ментальность и тухнуть в тесной каморке до скончания времен.

Только задумайтесь: Blank пять лет. В сколько же замысловатых историй впуталась эта цифра. В натурфилософии, космогонии, оккультизме 5 традиционно связана с пятым метаэлементом — духом и родственными им эзотерическими понятиями: прана, ци, пуруша, эфир. То есть, квинтэссенцией стихий, что продолжает шататься по планете после разложения тела и свисать прослойкой воздуха, которым дышат боги.

Садись Вики, 5. Что неведомо тебе, но знаем мы: каждый из вас, приходя в Blank, образует вытяжку той самой жизненной энергии, которая питает нас все эти головокружительные Five Blank Years.

Дорогой мой человек, отметим этот день вместе.