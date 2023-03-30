3 сцены, 16 артистов и световые инсталляции. Это вечеринка Five Blank Years — в честь пятилетия клуба

Открытый весной 2018 года Blank пережил за эту пятилетку немалое количество глобальных и локальных потрясений. Они оказали сильное воздействие на команду и ее возможности, но не ослабили веру в миссию: быть безопасным местом для людей, желающих побега от жестокой реальности.
Вечеринка Five Blank Years соберет 16 артистов — резидентов и единомышленников, которые выступят на 3 сценах, оформленных световыми инсталляциями и декором, подчеркивающим важность повода. Ведь, как говорят в команде Blank, «все-таки редкий клуб доживает до пятилетнего возраста». В лайн-апе Anit Levan, Errortica, Heliyah, Nastya Tkacheva, Novikov. Olya Pech, Pie, Rudenko Vasiliy Andreevich, Sad Alien, Tolya Klepalov, Trust True, Utah, Veselychel, Wicca, Zaletny и Zots.
О том, какими были эти пять лет:
День рождения — самый ожидаемый день в году. Тем более, когда юбилей. Тем более, когда кратен не пяти годам, а миллиарду способов офигеть, поседеть, жахнуть ментальность и тухнуть в тесной каморке до скончания времен.
Только задумайтесь: Blank пять лет. В сколько же замысловатых историй впуталась эта цифра. В натурфилософии, космогонии, оккультизме 5 традиционно связана с пятым метаэлементом — духом и родственными им эзотерическими понятиями: прана, ци, пуруша, эфир. То есть, квинтэссенцией стихий, что продолжает шататься по планете после разложения тела и свисать прослойкой воздуха, которым дышат боги.
Садись Вики, 5. Что неведомо тебе, но знаем мы: каждый из вас, приходя в Blank, образует вытяжку той самой жизненной энергии, которая питает нас все эти головокружительные Five Blank Years.
Дорогой мой человек, отметим этот день вместе.
Вечеринка Five Blank Years пройдет 1 апреля в клубе Blank на Арсенальной набережной, 1.
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