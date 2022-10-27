Чем заняться в Петербурге с 27 по 30 октября

Выставка «Рождение современного искусства: выбор Сергея Щукина», Эрмитаж

Эти выходные — последний шанс увидеть в Манеже Малого Эрмитажа одну из главных выставок этого года в России. Коллекция Сергея Щукина — собирателя, рискнувшего сделать ставку на радикальных для его времени Матисса, Гогена и Пикассо — на ней впервые представлена настолько полно. Подробнее об экспозиции и ее устройстве мы рассказывали здесь.

До 30 октября, Манеж Малого Эрмитажа

Выставка «Пунктум. Борис Смелов, Мария Снигиревская и Алексей Зеленский», «Росфото»

В «Росфото» показывают настоящий маст си — выставку группы «Пунктум», в которую объединились в 1990-е фотографы Борис Смелов, Мария Снигиревская и Алексей Зеленский. Название «Пунктум» отсылает к книге философа и культуролога Ролана Барта «Camera Lucida». Всего в экспозиции — более ста оригинальных бромосеребряных авторских отпечатков. Подробнее здесь.

С 26 октября 2022 года по 10 января, «Росфото»

Фильм «Андрей Рублев»

Фильм Андрея Тарковского был полулегально показан в мае 1969 года на Каннском кинофестивале (где получил приз «ФИПРЕССИ»), а в советский прокат вышел только в декабре 1971 года — и с купюрами. Глобально это история про акт творения, дар и экзистенциальный кризис, а не только про создание Андреем Рублевым «Троицы». За ре-релиз картины отвечают «Мосфильм» и «Искусство кино».

С 27 октября, кинотеатры города

Фильм «Петрополис»

Фантастический фильм театрального режиссера и худрука Александринки Валерия Фокина с Антоном Шагиным и Юлией Снигирь в главных ролях. Для «Петрополиса» художник Алексей Трегубов создал гигантскую декорацию на площади в 6800 кв. м., так как по сюжету действие происходит в России, Японии и США, но съемки пришлись на период пандемии, поэтому были невозможны на натуре. Главный герой картины Владимир Огнев исследует гипотетический сценарий: как отреагирует человеческое общество, если узнает, что инопланетная цивилизация существует и уже много лет находится в постоянном контакте с людьми. Со временем он понимает, что его работа — это не просто изучение фантастических вероятностей и допущений.

С 27 октября, кинотеатры города

Фильм «Велга»

Поэтичная мелодрама с Ольгой Бодровой, дочерью Сергея Бодрова. Она играет живущую у Северного моря девушку с загадочным именем Велга. Та счастлива с возлюбленным Кириллом, с которым дружит с детства. Но на годовщину смерти матери сюда приезжает ее старшая сестра Снега, нарушая хрупкую идиллию и баланс.

С 27 октября, кинотеатры города

Фильм «Шрамы Парижа» / Novembre

Драма Седрика Жименеса («Чужими глазами», «Французский транзит») воссоздает хронику терактов, произошедших в Париже в ноябре 2015 года. Главными героями он делает сотрудников антитеррористического подразделения (протагониста тут играет Жан Дюжарден из «Артиста»), которые выслеживают преступников в короткие сроки. Картину показывали на Каннском кинофестивале, но вне конкурса.

С 27 октября, кинотеатры города

Фильм «Плотник»

Мелодрама Авдотьи Смирновой с элементами притчи и религиозного хоррора. В семье обычного плотника из Ульяновска заболевает ребенок. Диагноз становится тяжелым испытанием для родителей (Сергей Уманов и Анна Рыцарева). Гамлетовский вопрос про «Сломиться ль под ударами судьбы» плотник решает для себя так: бороться до последнего во что бы то ни стало.

С 27 октября, кинотеатры города

Фильм «Либерея: Охотники за сокровищами»

Российская версия «Индианы Джонса» (или «Анчартеда») с Тихоном Жизневским, Алексеем Серебряковым и Дианой Пожарской в главных ролях. Владелец успешной компании по производству самокатов Илья обнаруживается древний оклад в квартире бабушки. Тот оказывается ключом к местонахождению библиотеки Ивана Грозного, утраченной в Смутное время. В поисках ему помогают отец-историк и филолог-криптограф, способная взломать любой шифр.

С 27 октября, кинотеатры города

Фильм «Невероятно, но факт» / Incroyable mais vrai

Новая картина Квентина Дюпье («Оленья кожа», «Жвалы») — как и всегда, абсурдистская комедия со множеством самых фантастических допущений и перевертышей. Алан и Мари — супружеская пара за 40 — переезжают в дом своей мечты в пригороде. Но риэлтор предупреждает: то, что находится в подвале, может круто изменить их жизнь.

С 27 октября, кинотеатры города