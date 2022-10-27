Чем заняться в Петербурге с 27 по 30 октября

Концерт лауреата конкурса имени Чайковского Фредди Кемпфа, последний шанс увидеть выставку коллекции Сергея Щукина, экспозиция в честь дешифровки египетских иероглифов, работы Бориса Смелова, кинофестиваль «Балабанов: до и после», а также фильмы «Плотник», «Петрополис» и «Вельга» в прокате — рассказываем обо всех главных событиях этих выходных в городе.
Ольга Бодрова
Четверг, 27 октября
Выставка «Рождение современного искусства: выбор Сергея Щукина», Эрмитаж
Эти выходные — последний шанс увидеть в Манеже Малого Эрмитажа одну из главных выставок этого года в России. Коллекция Сергея Щукина — собирателя, рискнувшего сделать ставку на радикальных для его времени Матисса, Гогена и Пикассо — на ней впервые представлена настолько полно. Подробнее об экспозиции и ее устройстве мы рассказывали здесь.
До 30 октября, Манеж Малого Эрмитажа
Выставка «Пунктум. Борис Смелов, Мария Снигиревская и Алексей Зеленский», «Росфото»
В «Росфото» показывают настоящий маст си — выставку группы «Пунктум», в которую объединились в 1990-е фотографы Борис Смелов, Мария Снигиревская и Алексей Зеленский. Название «Пунктум» отсылает к книге философа и культуролога Ролана Барта «Camera Lucida». Всего в экспозиции — более ста оригинальных бромосеребряных авторских отпечатков. Подробнее здесь.
С 26 октября 2022 года по 10 января, «Росфото»
Фильм «Андрей Рублев»
Фильм Андрея Тарковского был полулегально показан в мае 1969 года на Каннском кинофестивале (где получил приз «ФИПРЕССИ»), а в советский прокат вышел только в декабре 1971 года — и с купюрами. Глобально это история про акт творения, дар и экзистенциальный кризис, а не только про создание Андреем Рублевым «Троицы». За ре-релиз картины отвечают «Мосфильм» и «Искусство кино».
С 27 октября, кинотеатры города
Фильм «Петрополис»
Фантастический фильм театрального режиссера и худрука Александринки Валерия Фокина с Антоном Шагиным и Юлией Снигирь в главных ролях. Для «Петрополиса» художник Алексей Трегубов создал гигантскую декорацию на площади в 6800 кв. м., так как по сюжету действие происходит в России, Японии и США, но съемки пришлись на период пандемии, поэтому были невозможны на натуре. Главный герой картины Владимир Огнев исследует гипотетический сценарий: как отреагирует человеческое общество, если узнает, что инопланетная цивилизация существует и уже много лет находится в постоянном контакте с людьми. Со временем он понимает, что его работа — это не просто изучение фантастических вероятностей и допущений.
С 27 октября, кинотеатры города
Фильм «Велга»
Поэтичная мелодрама с Ольгой Бодровой, дочерью Сергея Бодрова. Она играет живущую у Северного моря девушку с загадочным именем Велга. Та счастлива с возлюбленным Кириллом, с которым дружит с детства. Но на годовщину смерти матери сюда приезжает ее старшая сестра Снега, нарушая хрупкую идиллию и баланс.
С 27 октября, кинотеатры города
Фильм «Шрамы Парижа» / Novembre
Драма Седрика Жименеса («Чужими глазами», «Французский транзит») воссоздает хронику терактов, произошедших в Париже в ноябре 2015 года. Главными героями он делает сотрудников антитеррористического подразделения (протагониста тут играет Жан Дюжарден из «Артиста»), которые выслеживают преступников в короткие сроки. Картину показывали на Каннском кинофестивале, но вне конкурса.
С 27 октября, кинотеатры города
Фильм «Плотник»
Мелодрама Авдотьи Смирновой с элементами притчи и религиозного хоррора. В семье обычного плотника из Ульяновска заболевает ребенок. Диагноз становится тяжелым испытанием для родителей (Сергей Уманов и Анна Рыцарева). Гамлетовский вопрос про «Сломиться ль под ударами судьбы» плотник решает для себя так: бороться до последнего во что бы то ни стало.
С 27 октября, кинотеатры города
Фильм «Либерея: Охотники за сокровищами»
Российская версия «Индианы Джонса» (или «Анчартеда») с Тихоном Жизневским, Алексеем Серебряковым и Дианой Пожарской в главных ролях. Владелец успешной компании по производству самокатов Илья обнаруживается древний оклад в квартире бабушки. Тот оказывается ключом к местонахождению библиотеки Ивана Грозного, утраченной в Смутное время. В поисках ему помогают отец-историк и филолог-криптограф, способная взломать любой шифр.
С 27 октября, кинотеатры города
Фильм «Невероятно, но факт» / Incroyable mais vrai
Новая картина Квентина Дюпье («Оленья кожа», «Жвалы») — как и всегда, абсурдистская комедия со множеством самых фантастических допущений и перевертышей. Алан и Мари — супружеская пара за 40 — переезжают в дом своей мечты в пригороде. Но риэлтор предупреждает: то, что находится в подвале, может круто изменить их жизнь.
С 27 октября, кинотеатры города
Статуя Клеопатры VII Древний Египет 51-30 годы до н. э. Базальт
Пятница, 28 октября
Выставка «Египтомания. К 200-летию дешифровки египетских иероглифов Ж.-Ф. Шампольоном», Эрмитаж
Эрмитажная выставка приурочена к 200-летию расшифровки египетских иероглифов и увлечению Древним Египтом, захлестнувшему Европу, в том числе Россию, после похода в этот регион Наполеона. В экспозиции — скульптура, живопись, мебель, украшения, костюмы и фарфор. Все это — с научными египтологическими комментариями, сопровождающими каждый объект. Подробности здесь.
С 28 октября по 9 апреля, Аванзал и Николаевский зал Зимнего дворца
Выставка «Исключение», MYTH Gallery
В пятницу в галерее MYTH стартует кураторский проект Владимира Кустова — одного из апологетов «некрореализма». «Исключение» — это размышления художников о так называемой «культуре отмены», но не с точки зрения репутационных скандалов, а замещения одних типов знаний другими. Среди участников — Анна Афонина, Людмила Баронина, Лиза Бобкова, Зои ДеВитт, Катя Исаева, сам Владимир Кустов, Сергей Тихонов, Егор Федоричев, Тимофей Шульц и Наталья Петрикова.
С 28 октября по 13 января, MYTH Gallery
Концерт Семена Альтова
19:00
На сцене Театра комедии им. Акимова в пятницу выступит писатель-сатирик Семен Альтов. Творческий вечер получил название, с которым сложно поспорить — «Мир уцелел, потому что смеялся». Программа была придумана в пандемию, но по-прежнему актуальна и сейчас.
Лекция «2010-е. Постимперский нарратив и другие голоса»
19:00
В пятницу кинокритик Никита Смирнов прочтет лекцию в рамках проекта «лекторий’порт» «Севкабель Порта». Он расскажет о феномене якутского кино, мастерской Сокурова в Кабардино-Балкарской республике, а также важных региональных авторах. Подробнее здесь.
Лекция «Реальные упыри и за что мы их любим»
19:30
В пространстве «Трудоголики» в пятницу журналист Константин Шолмов прочтет благотворительную лекцию. Видимо, в честь грядущего Хеллоуина тема выбрана специфическая: про вампиров, оборотней и прочих выдуманных человеком существ. Вырученные средства пойдут в пользу подопечных «Адвиты» и беженцев. Подробнее здесь.
Концерт Billy’s band
20:00
В пятницу бэнд Билли Новика выступит в клубе «Космонавт» с необычной программой. Она состоит из переосмысленных музыкантами песен The Beatles. Прозвучат как хиты «битлов», так и те композиции, что нравятся самим участникам Billy’s band.
Алексей Балабанов и Рената Литвинова на съемках "Мне не больно"
Суббота, 29 октября
Кинофестиваль «Балабанов: до и после»
К 30-летию кинокомпании «СТВ» в субботу в Петербурге стартует фестиваль «Балабанов: до и после». В его программе — цикл бесплатных кинопоказов на «Ленфильме» и конференция в «Севкабель Порту». Речь пойдет как о фильмах самого Балабанова, так и снятых при поддержке «СТВ» другими режиссерами. Например, на этих выходных можно будет увидеть «Пионеров-героев» Натальи Кудряшовой (она лично представит картину) и «Сестер» Сергея Бодрова (о ленте расскажет главред «Сеанса» Василий Стеанов). Подробности и регистрация здесь.
С 29 октября по 6 ноября
«Интеллигентная барахолка»
На маркете в «Севкабель Порту», как всегда, можно будет купить одежду, аксессуары и украшения российских дизайнеров, керамику ручной работы, а также книги и необычные сладости. Среди участников — около 200 локальных брендов. Вход свободный.
С 29 по 30 октября
Книжный клуб в «Сообществе»
13:00
У «Сообщества» в Новой Голландии теперь есть книжный клуб. На встрече в субботу тут будут обсуждать роман «Симплициссимус» Гриммельсгаузена вместе с Александром Филипповым-Чеховым — переводчиком, основателем и главным редактором издательства немецкой литературы libra, а также куратором переводческих резиденций в Доме творчества Переделкино. Подробнее здесь.
Инсталляция объединения «БФ-6»
14:00
В субботу и воскресенье в Медацентре Новой сцены Александринского театра объединение художников, программистов, CG, музыкантов и других специалистов в области цифрового искусства «БФ-6» покажет работу в формате Fulldome. Это визуализация, при которой изображение находится не перед зрителем, а вокруг него. Вход свободный, но по регистрации.
Спектакль «Тетрадь мщения», «Театральный проект 27»
На Малой сцене Большого театра кукол «Театральный проект 27» покажет в субботу и воскресенье премьеру — спектакли Юлия Каландаришвили про травлю в школе. Правда, на этот раз речь пойдет о необычном ракурсе: буллинге учителя (который, впрочем, тоже не в восторге от детей и намерен отомстить обидчикам). Главную и единственную роль играет актер театра и кино Игорь Головин Подробнее здесь.
29, 30 октября. Малая сцена БТК
Спектакль «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель», БДТ им. Г. А. Товстоногова
19:00
Напомним, блокбакстер-долгострой художественного руководителя БДТ Андрея Могучего получил «Золотую маску» как лучший спектакль крупной формы. В третьей части, имеющей подзаголовок «Эпизод 7. Учитель», неизменные Гаспар и Тибул из Царства мертвых попадают в таинственное пространство, похожее то ли на пустыню, то ли на заброшенный пляж, то ли на гигантскую песочницу. Интуиция, обширный культурный багаж и опыт подсказывают героям, что ничего хорошего здесь случиться не может. А вскоре появится и учитель Туб (замечательный петербургский актер Сергей Дрейден).
29, 30 октября
Лекция «Отечественная анимация — перестройка и пост-перестройка»
В субботу в проекте «лекторий’порт» «Севкабель Порта» выступит Аля Мусина — киноведка, филологиня и ведущая киноклубов. Речь пойдет про анимацию перестройки и пост-перестройки. Аля покажет самые знаковые картины режиссеров этих периодов и расскажет про общие тенденции. Подробнее здесь.
Концерт KREC
20:00
Рэп-апологет петербургской нежности выступит в субботу в клубе «Космонавт». Артем Бровков споет о поэзии городских будней: Апраксином дворе, отношениях с органами правопорядка и превратностях любви. Также фанатам обещают презентацию новых треков.
Фредди Кемпф
Воскресенье, 30 октября
Выставка «Спектрум», «Цифергауз»
В галерее цифрового искусства «Цифергауз» в Новой Голландии идет выставка «Спектрум» — первый персональный проект студии Radugadesign, приуроченный к ее 15-летию. Это аудиовизуальные и иммерсивные инсталляции, часть из которых созданы специально для этой экспозиции (работы «Белый пиксель», «Черный ящик» и «Спектрум»). Вход свободный, но только по предварительной регистрации.
До 13 декабря, «Цифергауз»
Спецпоказ фильма «Осень»
16:00
В проекте «Сообщество» Новой Голландии появился свой киноклуб, где будут показывать экспериментальное кино молодых авторов. На повестке первой встречи — «Осень». Это картина из цикла времен года российского режиссера Вадима Кострова. Все фильмы тетралогии вдохновлены детством автора, проведенном в Нижнем Тагиле. Подробнее здесь.
Концерт Фредди Кемпфа
Британский пианист Фредди Кемпф, лауреат конкурса имени Чайковского 1998 года, в воскресенье выступит в большом зале петербургской Филармонии. Он исполнит концерт №3 для фортепиано с оркестром и симфонию №2 Сергея Рахманинова. Этим событием Филармония откроет абонемент к 150-летию композитора.
Мюзикл «Обыкновенное чудо», ТЮЗ им. Брянцева
В ТЮЗе в воскресенье покажут премьеру — мюзикл «Обыкновенное чудо» по мотивам пьесы Евгения Шварца. Ее постановщиком стал лауреат «Золотой маски» и главный режиссер театра «Ленком Марка Захарова» Алексей Франдетти. Главные роли исполняют Нонна Гришаева (Эмилия) и Иван Ожогин (Волшебник). Сценографию спектакля создал Вячеслав Окунев — главный художник Михайловского театра.
30, 31 октября
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