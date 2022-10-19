«Театральный проект 27» покажет спектакль о буллинге учителя на малой сцене БТК

Как рассказали «Собака.ru» в «Театральном проекте 27», «Тетрадь мщения» — это парадоксальная история об учителе, который ненавидит детей. Чувство зародилось в нем в детстве — с тех пор, как сам был ребенком, а ровесники издевались над ним. Герой постановки четко соблюдает регламент, относится к работе добросовестно, молча ненавидя детей, которые продолжают издеваться над ним, но уже взрослым. Долгожданный выход на пенсию дает возможность разыскать обидчиков и жестоко поквитаться со всеми, кто травил его, зная, что учитель не имеет права «дать сдачи». Так начинается сведение счетов по «Тетради мщения», но закончится оно, как обещают авторы, весьма неожиданно.

Режиссером «Тетради мщения» выступила Юлия Каландаришвили, поставившая ранее большинство спектаклей для «Театрального проекта 27». И в одном из недавних проектов, спектакле «Жирная Люба», Каландаришвили вместе с автором текста и исполнителем роли Олегом Липовецким, исследуя более «обычный» буллинг, когда школьника травят другие дети, предоставляли слово в том числе неожиданному «рассказчику» — внутреннему ребенку.