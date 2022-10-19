«Театральный проект 27» покажет спектакль о буллинге учителя на малой сцене БТК

Новая работа авторов постановок «Сочинение про Джобса», «Лис PEACE» и «Жирная Люба» — моноспектакль с Игорем Головиным в главной роли, затрагивающий тему «Учитель — тоже человек».
Как рассказали «Собака.ru» в «Театральном проекте 27», «Тетрадь мщения» — это парадоксальная история об учителе, который ненавидит детей. Чувство зародилось в нем в детстве — с тех пор, как сам был ребенком, а ровесники издевались над ним. Герой постановки четко соблюдает регламент, относится к работе добросовестно, молча ненавидя детей, которые продолжают издеваться над ним, но уже взрослым. Долгожданный выход на пенсию дает возможность разыскать обидчиков и жестоко поквитаться со всеми, кто травил его, зная, что учитель не имеет права «дать сдачи». Так начинается сведение счетов по «Тетради мщения», но закончится оно, как обещают авторы, весьма неожиданно.
Режиссером «Тетради мщения» выступила Юлия Каландаришвили, поставившая ранее большинство спектаклей для «Театрального проекта 27». И в одном из недавних проектов, спектакле «Жирная Люба», Каландаришвили вместе с автором текста и исполнителем роли Олегом Липовецким, исследуя более «обычный» буллинг, когда школьника травят другие дети, предоставляли слово в том числе неожиданному «рассказчику» — внутреннему ребенку.
Режиссер — о спектакле «Тетрадь мщения»:
В истории нашего учителя очень ценно, что мы раскрываем его мысли и видим мотивации его действий. Говорим о том, что он чувствует, а не том, что должен делать. Мы часто слышим, каким должен быть учитель, чем он должен владеть, какие у него есть инструменты. Но учитель — это не только профессия, но и живой человек. Удивительно, что дети чаще всего не осознают, что у учителя есть своя жизнь вне стен школы; а учителям нет дела до того, чем живут школьники, помимо учебы. Так же, как и ученик, учитель — это растущий человек, которому надо помочь вырасти.
Главную и единственную роль в моноспектакле исполнил Игорь Головин. Художником постановки выступила Евгения Платонова, художником по свету — Екатерина Лабик. Дизайн для спектакля разработал Кирилл Казанский.
Премьерные показы спектакля «Тетрадь мщения» от «Театрального проекта 27» состоятся 29 и 30 октября на малой сцене Большого театра кукол.
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