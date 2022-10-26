«Космос нас не ждет»: Каким получился фильм «Петрополис» с Шагиным и Снигирь?

Бородатый мужчин средних лет (Антон Шагин) просыпается в странной комнате с бетонными стенами, как из «Пилы» или подобных эксплотейшенов с единством места и времени. Чей-то голос не усталый, а искаженный металлический, спрашивает, кто он и что делал в жизни земной. Здесь, то ли в тюрьме, то ли бункере, то ли, что уж там, чистилище, главный герой Владимир Огнев начнет свой длинный (двухчасовой) обстоятельный рассказ. (И вместе со зрителем все же выйдет из комнаты, чтобы оказаться в других.)

Окажется, что Огнев — социальный психолог-космполит, сбежавший с родителями от войны в Чечне из России в США. Там он учился в Беркли, занимался сравнительным религиоведением, встретил возлюбленную Анну (Юлия Снигирь) и собирался и дальше посвящать себя науке, перебравшись в Вашингтон. Случается 9/11, но в «типичном американском баре», который в своей театральности не особенно отличим от бункера-чистилища по своей условности, этого никто не замечает (контекст дается ТВ-экранами), а Владимир получает от японца Озири (Дзюнсукэ Киносита) предложение, от которого нельзя отказаться: пойти работать в секретный проект. Его сотрудники исследуют, как люди отнеслись бы к тому, что мы не одни во Вселенной. Вскоре выяснится, что проект не такой уж умозрительный, а его топ-менеджменту и лидерам ведущих держав доступны (популяризированные Спилбергом) близкие контакты третьей степени. Четыре тарелки висят над Майами, Петербургом, Токио и Мельбурном, приглядывая за человечеством (то разрешая Карибский кризис, то указывая на экологические угрозы).