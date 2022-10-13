Чем заняться в Петербурге с 13 по 16 октября

Выставки «Балабанов» в «Севкабель Порту» и «Зерцало» в «Манеже», проект «Искусство жить дома» от петербургского филиала Пушкинского музея, фильмы «Сказка для старых» и «Умереть за доллар» в прокате, а также концерт памяти Дмитрия Хворостовского — рассказываем обо всех главных событиях этого уикенда в городе.
Алексей Балабанов
Четверг, 13 октября
Выставка-путешествие «Балабанов», «Севкабель Порт»
Алексей Балабанов был и есть один из главных российских режиссеров, какой бы его фильм ни описывал нашу реальность сейчас: дилогия «Брат», «Груз 200» или «Я тоже хочу». На масштабной выставке-путешествии все его картины объединили в одну неслучившуюся историю. Рассказчики, ведущие зрителя по экспозиции, — в том числе братья Петр и Федор Балабановы, сыновья режиссера. Подробнее здесь.
С 13 октября по 15 января, «Севкабель Порт»
Проект «Искусство жить дома», ГЦСИ Санкт-Петербург
Новый проект Северо-Западного филиала Пушкинского музея (ГЦСИ Санкт-Петербург) исследует феномен коллекционирования и включения арт-объектов в повседневность и быт. Четыре художницы — Лиза Бобкова, Александра Кокачева, Анна Мартыненко, Анна Слобожанина — специально для выставки создали экспонаты, которые разместили в Музее петербургского авангарда (Дом Матюшина), Мастерской Аникушина, Музее-квартире Римского-Корсакова и музее Достоевского. Кроме того, в проекте покажут видеоарт, в том числе из собрания Пушкинского музея. Это работы Оли Кройтор, Таус Махачевой, Александра Пономарева и Гари Хилла. Площадками для «Искусства жить дома» также станут музей «Полторы комнаты» и особняк Серебряковой (Европейский университет в Петербурге), где пройдет публичная программа. Кураторы — Дарья Болдырева, Николя Одюро. Подробнее здесь.
С 13 октября по 20 ноября
Спектакль «Красный фонарь», Музей театрального и музыкального искусства
19:00
Амбассадор социального и документального Дмитрий Крестьянкин поставил в Театральном музее на улице Зодчего Росии спектакль «Красный фонарь» — «эпистолярное действие о дирекции Императорских театров». В его основу легли письма и дневники Владимира Теляковского — ее последнего директора. Главные роли в спектакле исполнили Максим Сапранов и Иван Капорин. Художником выступила Александра Мошура, за драматургию отвечал Алексей Синяев. Подробности здесь.
Спектакль «Потерянный солдат», Большой театр кукол (малая сцена)
В своем новом спектакле Руслан Кудашов выступит в трех ипостасях — драматурга, художника и режиссера. И персонажей в фантасмагорической мини-опере будет тоже три: Старуха-Смерть, Суламита и Потерянный солдат. Сыграют их самые нежные и утонченные куклы — марионетки. Архетипичные герои выведут действие в метафизическое пространство, впрочем, не лишенное признаков реальности. А вместе с ними туда погрузятся и зрители.
13 и 14 октября
Концерт «Кирпичей»
20:00
Рэпкор-группа с бессменным Васей Васиным (а еще Danny Boy и Вадик Нос) выступят в четверг в «Космонавте». На этот раз повод встретиться — 20-летие пластинки «Сила ума». Но, конечно, прозвучат хиты и з других альбомов музыкантов.
Фильм «Летят журавли» (1958)
Один из лучших пацифистских фильмов в истории кино, виртуозно снятый режиссером Михаилом Калатозовым и оператором Сергей Урусевским. В 1958 году оттепельная картина о том, как война разлучает двоих влюбленных (Алексей Баталов и Татьяна Самойлова), получила «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале. «Летят журавли» в повторный прокат выпускает журнал «Искусство кино», релиз приурочен к 65-летию ленты.
С 13 октября, кинотеатры города
Фильм «Сказка для старых»
Совместный режиссерский дебют актера Федора Лаврова и писателя и театрального постановщика Романа Михайлова получил гран-при на фестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске. Их фильм — постмодернистская сказка про криминального авторитета Батю. Тот отправляет троих своих «сыновей» на поиски бандита Мули, которого убили три года назад. Очевидцы сообщают, что Мулю заметили сразу в трех городах: Петербурге, Новосибирске и Ростове. Оба режиссера сами появляются в картине, а еще в ней сыграли Кирилл Полухин, Евгений Ткачук, Анатолий Тишин, а также лидер группы «25/17» Андрей Бледный.
С 13 октября, кинотеатры города
Фильм Орландо» / Orlando (1992)
Развернувшийся в России «кинотеатр повторного сеанса» продолжается. Ре-релиза дождалась и волшебная костюмная мелодрама Салли Поттер с Тильдой Суинтон в главной роли, основанная на романе Вирджинии Вульф. Юноша-аристократ в Лондоне XVII века внимает приказу благосклонной к нему королевы Елизаветы I не взрослеть и не стареть — и действительно перестает меняться с годами.
С 13 октября, кинотеатры города
Фильм «Лавстори»
Пролежавший на полке более пяти лет фильм Петра Тодоровского (внука Петра Тодоровского и сына Валерия Тодоровского) все же выйдет в российский прокат. (По крайней мере, он появился с графике релизов.) Актер-неудачник Сева Горелов (Александр Петров) подрабатывает таксистом. Его клиенткой становится Маша (Вильма Кутавичюте), в которую он когда-то был влюблен. Она едет на свою свадьбу, но впереди еще 1600 километров, которые им предстоит проехать вместе с Севой и многое еще может измениться.
С 13 октября, кинотеатры города
Фильм «Свободная страна» / Freies Land
Драма в традициях «Настоящего детектива», только действие происходит не в Америке, а в Германии, недавно объединившейся после падения Берлинской стены. В городе на бывшей границе ФРГ и ГДР пропадают две несовершеннолетних девушки. За расследование берутся простоватый восточногерманский полицейский Маркус и интеллектуал, комиссар из Гамбурга Патрик.
С 13 октября, кинотеатры города
Фильм «Умереть за доллар» / Dead for a Dollar
В вестерне Уолтера Хилла (режиссера «Красной жары» со Шаврценеггером) звезда «Удивительной миссис Мейзел» Рэйчел Броснахэн вновь примеряет исторические костюмы. И в отличной компании — в касте также Уиллем Дефо, Кристоф Вальц и Бенджамин Брэтт. Сюжет ленты вполне в духе классических вестернов: знаменитый охотник за головами сталкивается со своим заклятым врагом — профессиональным игроком и преступником, которого он отправил в тюрьму много лет назад. Фильм вне конкурса показывали на недавнем Венецианском кинофестивале.
С 13 октября, кинотеатры города
Фильм «История гражданской войны» (1922)
В год столетия картины великого документалиста Дзиги Вертова ее покажут в ограниченном прокате в России. На кинопленке режиссер зафиксировал события гражданской войны в России в 1918-1922 годах, а также ее ключевых участников вроде Льва Троцкого. Фильм был показан только однажды — на закрытом сеансе Коминтерна и впоследствии считался утраченным. В 2021 году его нашел и восстановил историк кино и архивист Николай Изволов.
С 13 октября, кинотеатры города
Фильм «Шагни вперед» / En corps
Еще один фильм про танцы выходит в российский прокат в октябре. Это история про классическую балерину Элизу, которая из-за травмы начинает присматриваться к контемпорари. За музыку картины отвечал Тома Бангальтер — половинка дуэта Daft Punk, а срежиссировал его Седрик Клапиш («Испанка», «Париж»). В главной роли — Марион Барбо, прима Парижской оперы.
С 13 октября, кинотеатры города
ВИА «Биртман»
Пятница, 14 октября
Фестиваль «Друзья Петербурга»
В пятницу в городе стартует фестиваль «Друзья Петербурга». На 20 площадках — в парках, музеях, галереях и вузах — пройдут выставки, лекции, мастер-классы, спектакли и экскурсии. Например, в Петропавловской крепости откроется экспозиция «Петрополис», а в Ораниенбауме в Большом Меншиковском дворце и Картинном доме можно будет посмотреть VR-фильм «Китайский дворец. Наследие императрицы». Все мероприятия бесплатные, но надо зарегистрироваться. Подробности здесь.
Балет «Идальго из Ла-Манчи», Михайловский театр
В Михайловском театре с пятницы стартуют премьерные показы балета Начо Дуато про Дон Кихота «Идальго из Ла-Манчи». Это собственная версия хореографа по мотивам романа Мигеля Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский». Над оформлением спектакля работали художник по костюмам Ангелина Атлагич и художник-постановщик Джафар Чалаби. Дирижером выступит Павел Сорокин.
14, 15, 16 октября
Концерт «Биртмана»
20:00
Ретро-ансамбль «Биртман» исполняет песни вымышленного сибирского певца Зиновия Биртмана, в которых элегантно обыгрывает музыкальные стереотипы поп-музыки 70-х и современные реалии. В эту пятницу ВИА выступит в «Космонавте» с программой «Лучшие песни».
Выставка «Абсолютно из ничего: киноавангард Владимира Кобрина», «Ленфильм»
Строго говоря, экспозиция на «Ленфильме» была приурочена к фестивалю естественно-научных картин «Мир знаний», но также она вписывается и в линейку мемориальных выставок киностудии, посвященных ее акторам. К 80-летию «пионера компьютерной анимации» и позднесоветского авангардиста Владимира Кобрина в фойе открыли стену-таймлайн, которая рассказывает о его фильмах, а в самом музейном пространстве воссоздали его кабинет. Здесь также есть небольшой кинозал, а еще — шесть интерактивных столов-натюрмортов. Вход свободный. Эти выходные — последний шанс увидеть «Абсолютно из ничего».
До 16 октября, «Ленфильм»
Выставка «Петербург Михаила Махаева. Графика и живопись второй половины XVIII века», Русский музей
В Михайловском замке Русского музея покажут наш город таким, каким он был в XVIII веке — через графику Михаила Махаева. Он стоял у истоков петербургского пейзажа. Кроме его рисунков и гравюр, в экспозиции также живопись европейских художников и медные доски, с которых печатали гравюры в середине XVIII века.
С 14 октября по 16 января
Феодосий Иванович Яненко (1762-1809). "Мальчик с собакой", 1804 год. Холст, масло. Екатеринбургский музей изобразительных искусств
Суббота, 15 октября
Благотворительный фестиваль WOOF
11:00
В субботу и воскресенье в ДК Кирова пройдет благотворительный фестиваль пристройства взрослых животных WOOF. 15 октября будут искать новых хозяев собакам, 16 октября — котам. Все животные здоровы, стерилизованы, привиты, социальны и готовы отправиться в новую домашнюю жизнь. С собой надо взять паспорт, так как зверей отдают только по договору. Посетителей фестиваля также ждут интерактивная детская зона, фуд-корт и пункт сбора подарков для собак и кошек, у которых пока нет дома. Подробнее здесь.
С 15 по 16 октября
Выставка «Зерцало», «Манеж»
В «Манеже» в субботу стартует проект, посвященный истории русского провинциального портрета XVIII-XIX вв. Это последняя выставка, концепцию которой разработал Павел Пригара в должности директора ЦВЗ. Название экспозиции происходит от старославянского слова «зерцало». И не случайно первое, что увидит зритель, оказавшись в выставочном пространстве — это собственное отражение в зеркалах. Ведь светский портрет из прошлого в каком-то смысле имеет единую природу и с селфи, и с мирроу-луками в многочисленных соцсетях. Куратор — Светлана Зенина, научный консультант — Григорий Голдовский, архитектура и сценография — Анны Ильиной, за графический дизайн выставки отвечала Катя Зубкова.
С 15 октября по 4 декабря
Опера «Любовь к трем апельсинам», Мариинский театр
В субботу и воскресенье на исторической сцене Мариинского театра покажут оперную премьеру нового сезона — «Любовь к трем апельсинам» Прокьфьева. Впрочем, речь о хорошо забытом старом (или, если угодно, проверенным временем) — это возобновленная постановка 1991 года режиссера Александра Петрова и художника Вячеслава Окунева. Репетируют партии в «Апельсинах» четыре поколения артистов. Подробнее здесь.
15, 16 октября
Спектакль «Монологи В»
19:00
В кабаре «Шум» в субботу вновь можно увидеть моноспектакль звезды Teatro Di Capua Илоны Маркаровой по мотивам знаменитой феминистской пьесы Ив Энслер про женские травмы и принятие себя. Текста, который с годами, кажется, становится все актуальнее и актуальнее.
Акция «Электроосень»
В субботу экологическое движение «РазДельный Сбор» устроит в «Севкабель Порту» акцию по сбору отслужившей техники. Принимают устройства весом до 20 килограммов — то, что можно погрузить вручную: компьютерное оборудование, бытовую технику, электроинструмент и т.д. Кроме того, сдать можно работающие мобильные телефоны — их волонтеры передадут благотворительной организации «Ночлежка». Для участия надо зарегистрироваться.
«Хиросима, любовь моя»
Воскресенье, 16 октября
Фестиваль «Музыка в ползунках»
С октября и до конца года в музеях и библиотеках Петербурга будет проходить фестиваль, рассчитанный на самых юных слушателей. Первым концертом серии станет «Музыкальное путешествие вокруг света» в Музее-квартире Римского-Корсакова. Сопрано Анна Альхимович и пианистка Яна Шварц исполнят народные песни Греции, Чехии, Испании и Мексики, а также сочинения Равеля, Дворжака, Чайковского и многих других. После музыкальной части последует практическая, где дети, вне зависимости от возраста, могут поиграть на инструментах. Подробнее здесь.
С 16 октября по декабрь
Концерт 4NN4
В воскресенье в баре Union пройдет первый сольный концерт в Петербурге проекта 4NN4 Анны Романовской — экс-солистки Cream Soda. Главный повод для встречи — презентация дебютного альбома «Читается как Анна», но хиты из репертуара бывшего бэнда тоже будут. Мы ожидаем космос во всех смыслах, ведь Романовская — лицо частной космической компании SR Space.
Спецпоказ фильма «Хиросима, любовь моя»
19:00
В воскресенье в «Сообществе» в Новой Голландии покажут полнометражный дебют в кино Алена Рене. Он устроен как музыкальное произведение с побочными партиями и возвращениями к главной и как воронка памяти (или воронка же от атомной бомбы). Французская актриса влюблена в японского архитектора, чьи родители погибли в Хиросиме. Она снимается в фильме о Хиросиме же и вспоминает, как в войну испытывала чувства к немецкому солдату, но внешние обстоятельства сделали их отношения невозможными.
Показ фильмов фестиваля любительского кино «Внутри»
19:00
В Доме Радио показывают кино из программы фестиваля любительского кино «Внутри». Это, например, фильм «Житие Гореслава Чуждоземного» — вымышленная история об отшельнике с эклектичным саундтреком. В центре внимания — собирательный образ героя, выброшенного за рамки эпох в закольцованное безвременье. Вход свободный по регистрации.
Реквием Верди памяти Дмитрия Хворостовского, Мариинский-2
20:00
На второй сцене Мариинского театра в день 60-летия Дмитрия ХворостовскогоРеквием Джузеппе Верди в память о нем исполнят звезды мировой оперы. Вокальные партии прозвучат в исполнении Ильдара Абдразакова, Екатерины Семенчук, Сергея Скороходова и Татьяны Сержан. Дирижирует Валерий Гергиев.
Концерт «АукцЫона»
20:00
В воскресенье «АукцЫон» сыграет большой осенний концерт в клубе «Космонавт». Какой будет программа вечера, известно только музыкантам: они никогда не делают одинаковых выступлений, каждое из них – оригинальный сценический эксперимент. Но что точно: вокал Федорова и танцы Гаркуши — то, что дарует надежду в самые темные времена.
Комментарии (0)