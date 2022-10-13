Чем заняться в Петербурге с 13 по 16 октября

Выставка-путешествие «Балабанов», «Севкабель Порт»

Алексей Балабанов был и есть один из главных российских режиссеров, какой бы его фильм ни описывал нашу реальность сейчас: дилогия «Брат», «Груз 200» или «Я тоже хочу». На масштабной выставке-путешествии все его картины объединили в одну неслучившуюся историю. Рассказчики, ведущие зрителя по экспозиции, — в том числе братья Петр и Федор Балабановы, сыновья режиссера. Подробнее здесь.

С 13 октября по 15 января, «Севкабель Порт»

Проект «Искусство жить дома», ГЦСИ Санкт-Петербург

Новый проект Северо-Западного филиала Пушкинского музея (ГЦСИ Санкт-Петербург) исследует феномен коллекционирования и включения арт-объектов в повседневность и быт. Четыре художницы — Лиза Бобкова, Александра Кокачева, Анна Мартыненко, Анна Слобожанина — специально для выставки создали экспонаты, которые разместили в Музее петербургского авангарда (Дом Матюшина), Мастерской Аникушина, Музее-квартире Римского-Корсакова и музее Достоевского. Кроме того, в проекте покажут видеоарт, в том числе из собрания Пушкинского музея. Это работы Оли Кройтор, Таус Махачевой, Александра Пономарева и Гари Хилла. Площадками для «Искусства жить дома» также станут музей «Полторы комнаты» и особняк Серебряковой (Европейский университет в Петербурге), где пройдет публичная программа. Кураторы — Дарья Болдырева, Николя Одюро. Подробнее здесь.

С 13 октября по 20 ноября

Спектакль «Красный фонарь», Музей театрального и музыкального искусства

19:00

Амбассадор социального и документального Дмитрий Крестьянкин поставил в Театральном музее на улице Зодчего Росии спектакль «Красный фонарь» — «эпистолярное действие о дирекции Императорских театров». В его основу легли письма и дневники Владимира Теляковского — ее последнего директора. Главные роли в спектакле исполнили Максим Сапранов и Иван Капорин. Художником выступила Александра Мошура, за драматургию отвечал Алексей Синяев. Подробности здесь.

Спектакль «Потерянный солдат», Большой театр кукол (малая сцена)

В своем новом спектакле Руслан Кудашов выступит в трех ипостасях — драматурга, художника и режиссера. И персонажей в фантасмагорической мини-опере будет тоже три: Старуха-Смерть, Суламита и Потерянный солдат. Сыграют их самые нежные и утонченные куклы — марионетки. Архетипичные герои выведут действие в метафизическое пространство, впрочем, не лишенное признаков реальности. А вместе с ними туда погрузятся и зрители.

13 и 14 октября

Концерт «Кирпичей»

20:00

Рэпкор-группа с бессменным Васей Васиным (а еще Danny Boy и Вадик Нос) выступят в четверг в «Космонавте». На этот раз повод встретиться — 20-летие пластинки «Сила ума». Но, конечно, прозвучат хиты и з других альбомов музыкантов.

Фильм «Летят журавли» (1958)

Один из лучших пацифистских фильмов в истории кино, виртуозно снятый режиссером Михаилом Калатозовым и оператором Сергей Урусевским. В 1958 году оттепельная картина о том, как война разлучает двоих влюбленных (Алексей Баталов и Татьяна Самойлова), получила «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале. «Летят журавли» в повторный прокат выпускает журнал «Искусство кино», релиз приурочен к 65-летию ленты.

С 13 октября, кинотеатры города

Фильм «Сказка для старых»

Совместный режиссерский дебют актера Федора Лаврова и писателя и театрального постановщика Романа Михайлова получил гран-при на фестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске. Их фильм — постмодернистская сказка про криминального авторитета Батю. Тот отправляет троих своих «сыновей» на поиски бандита Мули, которого убили три года назад. Очевидцы сообщают, что Мулю заметили сразу в трех городах: Петербурге, Новосибирске и Ростове. Оба режиссера сами появляются в картине, а еще в ней сыграли Кирилл Полухин, Евгений Ткачук, Анатолий Тишин, а также лидер группы «25/17» Андрей Бледный.

С 13 октября, кинотеатры города

Фильм Орландо» / Orlando (1992)

Развернувшийся в России «кинотеатр повторного сеанса» продолжается. Ре-релиза дождалась и волшебная костюмная мелодрама Салли Поттер с Тильдой Суинтон в главной роли, основанная на романе Вирджинии Вульф. Юноша-аристократ в Лондоне XVII века внимает приказу благосклонной к нему королевы Елизаветы I не взрослеть и не стареть — и действительно перестает меняться с годами.

С 13 октября, кинотеатры города

Фильм «Лавстори»

Пролежавший на полке более пяти лет фильм Петра Тодоровского (внука Петра Тодоровского и сына Валерия Тодоровского) все же выйдет в российский прокат. (По крайней мере, он появился с графике релизов.) Актер-неудачник Сева Горелов (Александр Петров) подрабатывает таксистом. Его клиенткой становится Маша (Вильма Кутавичюте), в которую он когда-то был влюблен. Она едет на свою свадьбу, но впереди еще 1600 километров, которые им предстоит проехать вместе с Севой и многое еще может измениться.

С 13 октября, кинотеатры города

Фильм «Свободная страна» / Freies Land

Драма в традициях «Настоящего детектива», только действие происходит не в Америке, а в Германии, недавно объединившейся после падения Берлинской стены. В городе на бывшей границе ФРГ и ГДР пропадают две несовершеннолетних девушки. За расследование берутся простоватый восточногерманский полицейский Маркус и интеллектуал, комиссар из Гамбурга Патрик.

С 13 октября, кинотеатры города

Фильм «Умереть за доллар» / Dead for a Dollar

В вестерне Уолтера Хилла (режиссера «Красной жары» со Шаврценеггером) звезда «Удивительной миссис Мейзел» Рэйчел Броснахэн вновь примеряет исторические костюмы. И в отличной компании — в касте также Уиллем Дефо, Кристоф Вальц и Бенджамин Брэтт. Сюжет ленты вполне в духе классических вестернов: знаменитый охотник за головами сталкивается со своим заклятым врагом — профессиональным игроком и преступником, которого он отправил в тюрьму много лет назад. Фильм вне конкурса показывали на недавнем Венецианском кинофестивале.

С 13 октября, кинотеатры города

Фильм «История гражданской войны» (1922)

В год столетия картины великого документалиста Дзиги Вертова ее покажут в ограниченном прокате в России. На кинопленке режиссер зафиксировал события гражданской войны в России в 1918-1922 годах, а также ее ключевых участников вроде Льва Троцкого. Фильм был показан только однажды — на закрытом сеансе Коминтерна и впоследствии считался утраченным. В 2021 году его нашел и восстановил историк кино и архивист Николай Изволов.

С 13 октября, кинотеатры города

Фильм «Шагни вперед» / En corps

Еще один фильм про танцы выходит в российский прокат в октябре. Это история про классическую балерину Элизу, которая из-за травмы начинает присматриваться к контемпорари. За музыку картины отвечал Тома Бангальтер — половинка дуэта Daft Punk, а срежиссировал его Седрик Клапиш («Испанка», «Париж»). В главной роли — Марион Барбо, прима Парижской оперы.

С 13 октября, кинотеатры города