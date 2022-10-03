В «Манеже» открывается выставка «Зерцало», которая предлагает по-новому взглянуть на нравы и традиции, сложившиеся в русской провинциальной культуре. За концепцию отвечал уже экс-директор центрального выставочного зала Павел Пригара — все последующие выставки будут реализовываться при новом руководстве.
Феодосий Иванович Яненко (1762-1809). "Мальчик с собакой", 1804 год. Холст, масло. Екатеринбургский музей изобразительных искусств
Неизвестный художник. Портрет Ягодиной с сыном, XIX век. Холст, масло. Угличский государственный историко-архитектурный и художественный музей
Неизвестный художник. Семейный портрет, 1830-1840-е годы. Холст, масло. Екатеринбургский музей изобразительных искусств
Выставка «Зерцало» — совместный проект ЦВЗ «Манеж», Угличского государственного историко-архитектурного и художественного музея, Третьяковской галереи и Рыбинского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Проект посвящен истории русского провинциального портрета XVIII-XIX веков: помимо исследования этого явления в отечественном изобразительном искусстве, выставка также предлагает по-новому взглянуть на нравы и традиции, сложившиеся в русской провинциальной культуре.
«Название экспозиции происходит от старославянского слова «зерцало». И не случайно первое, что увидит зритель, оказавшись в выставочном пространстве — это собственное отражение в зеркалах. Это взгляд на себя без прикрас и условностей, задающий направление для восприятия дальнейшей экспозиции», — рассказали «Собака.ru» в «Манеже».
Иван Васильевич Тарханов (1780-1848). Портрет Прасковии Николаевны Буториной, 1839 год. Холст, масло. Рыбинский
государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник
Иван Васильевич Тарханов (1780-1848). Портрет Евдокии Дмитриевны Суриной, 1829 год. Холст, масло. Угличский государственный историко-архитектурный и художественный музей
Иван Васильевич Тарханов (1780-1848). Портрет Агриппины Андреевны Суриной, 1829 год. Холст, масло. Угличский государственный историко-архитектурный и художественный музей
По словам архитектора выставки Анны Ильиной, сценография и драматургия проекта «подготавливает зрителя к погружению в историю», а элементы прошлого «становятся материалом для создания нового». Экспозиция первого этажа знакомит с жизнью купечества: пространственные элементы напоминают о допетровский архитектурной традиции, традиционном быте и ремесленничестве.
Следуя по маршруту экспозиции, зритель сначала попадает в замкнутое пространство, ассоциирующееся с жилой комнатой, а затем перемещается в открытый октагон — это аллюзия на выход «в свет», общественное пространство. Второй этаж рассказывает о жизни «высокого» сословия — знати и духовенства. Из аналога усадебной портретной галереи зрители переходят в условный «Бельведер» — постройку европейского образца.
«Ценность каждого провинциального светского портрета в отдельности несравнима с ценностью этого художественного явления как достоверного свидетельства исторической правды. Игривость и прямота портретов, представленных на экспозиции, рассказывает о той части жизни русского общества, которая чаще всего остаётся на втором плане», — говорит Ильина.
Неизвестный художник. Семейный портрет смоленского купца Якова Яковлевича Щокотова, 1841 год. Холст, масло. Смоленский государственный музей-заповедник
Неизвестный художник. Портрет старой женщины, 1779 год. Холст, масло. Пермский краеведческий музей
Неизвестный художник. Портрет купеческой семьи Щокотовых, 1844 год. Холст, масло. Смоленский государственный музей-заповедник
Куратор выставки «Зерцало»:
Истоки провинциального портрета восходят к середине XVII века, когда иконопись как единственный регламентированный вид станкового искусства, строго подчиненный канонам православной церкви, начинает уступать место зарождающемуся светскому искусству. В живописи появляется новая форма изображения человека — «парсуна» (от слова «персона»), знаменующая переход от каноничных иконописных образов к изображению человека «с живства» (с натуры), к первым попыткам передать сходство и характер».
Перед заманчивым зеркалом живописи проходили чиновники, военные, провинциальное духовенство, купцы с письмами и купеческие жены в шалях, провинциальные дворянки в чепцах, дети и почтенные старики. Их «отражения» множились и оставались в домах, присутствовали в жизни новых поколений, время разлучает их и собирает снова – в стенах музеев или на выставках. Попадая в новую реальность, в иные контексты, они по-прежнему притягивают к себе взгляд, чтобы надолго остаться в памяти.
Выставка «Зерцало» пройдет в центральном выставочном зале «Манеж» с 15 октября по 4 декабря 2022 года.
Напомним, о том, что Павел Пригара покидает должность директора центрального выставочного зала «Манеж» в Петербурге, стало известно в конце августа. Исполняющей обязанности назначена Анна Ялова. В ЦВЗ она координирует работу по воплощению идей в реальные выставочные проекты, занимается подбором команды и кадровой политикой.
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