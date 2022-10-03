По словам архитектора выставки Анны Ильиной, сценография и драматургия проекта «подготавливает зрителя к погружению в историю», а элементы прошлого «становятся материалом для создания нового». Экспозиция первого этажа знакомит с жизнью купечества: пространственные элементы напоминают о допетровский архитектурной традиции, традиционном быте и ремесленничестве.

Следуя по маршруту экспозиции, зритель сначала попадает в замкнутое пространство, ассоциирующееся с жилой комнатой, а затем перемещается в открытый октагон — это аллюзия на выход «в свет», общественное пространство. Второй этаж рассказывает о жизни «высокого» сословия — знати и духовенства. Из аналога усадебной портретной галереи зрители переходят в условный «Бельведер» — постройку европейского образца.

«Ценность каждого провинциального светского портрета в отдельности несравнима с ценностью этого художественного явления как достоверного свидетельства исторической правды. Игривость и прямота портретов, представленных на экспозиции, рассказывает о той части жизни русского общества, которая чаще всего остаётся на втором плане», — говорит Ильина.