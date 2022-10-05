Благотворительный фонд «Ника» впервые проводит в Петербурге фестиваль-пристройство собак и кошек

В субботу, 15 октября, посетителей будут ждать 40 собак из 10 приютов, а в воскресенье, 16 октября, их место займут кошки и коты — 100 животных постараются найти себе новых хозяев. На выставку-пристройство привезут разных животных: породистых, тех, кто родился на улице, и тех, кто уже имеет опыт жизни в семье.

Как отмечают организаторы, все животные здоровы, стерилизованы, привиты, социальны и готовы отправиться в новую домашнюю жизнь. Если же вы намерены взять домой кота или собаку, то не забудьте захватить паспорт, ведь животные отдаются строго по договору.

Кроме того, на выставке устроят пункт сбора подарков для собак и кошек, у которых пока нет дома. Хвостатым жителям приютов всегда нужны: сухой корм, консервы, пеленки, миски. Необязательно, чтобы все было новым — важно, чтобы чистым. Собранные вещи фонд «Ника» передаст приютам-участникам после завершения мероприятия.

«Фестиваль WOOF нужен для того, чтобы каждая кошка и каждая собака независимо от возраста, состояния здоровья и своего прошлого, смогла найти дом. Статистика показывает, что на фестивалях пристройства люди чаще берут тех, кого обычно не замечают в приютах и кого, тем более, никогда не предложат заводчики: животных в возрасте, животных, которых принято считать «не идеальными». На фестивале WOOF каждое животное сопровождает опекун — человек, который знает все про его характер и прошлое, который честно расскажет о плюсах и минусах. Получается, что фестивали помогают собачьей и кошачьей инклюзии — посетители выбирают себе не животных «у него всё как надо», а тех, кого они правда полюбили за их индивидуальность. Например, только что на фестивале WOOF в Ростове-на-Дону девушка забрала домой кошку, которая уже семь лет прожила в приюте», — рассказала директор фонда «Ника» Вера Митина.

Выставка-пристройство пройдет в ДК имени Кирова, Большой проспект В.О., 83А. Фестиваль займет два дня: в субботу, 15 октября с 11:00 до 19:00 покажут собак, в воскресенье, 16 октября с 11:00 до 19:00 — кошек.