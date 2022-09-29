Чем заняться в Петербурге с 29 сентября по 2 октября

Концерт musicAeterna

20:00

На сцене капеллы солисты и оркестр musicAeterna Теодора Курентзиса исполнят Симфонию №14 Шостаковича, также в программе его же Струнный квартет № 13 си-бемоль минор и «Семь стихотворений Александра Блока» для сопрано и фортепианного трио. Подробнее здесь.

ХХХII Международный театральный фестиваль «Балтийский дом»

На фестивале за международность отвечают белорусские театры. В прошлом году тут можно было увидеть «Брак с ветром» Евгения Корняга, ставший одним из запоминающихся спектаклей программы. В этот раз привезут уже целых три постановки — «Камень глупости» Дмитрия Зимина по пьесе Константина Стешика, «Каренина» Татьяны Самбук и «Записки юного врача» уже известного нам Евгения Корняга. Из столицы приедут четыре постановки — мтюзовские «Семья Грей» Андрея Гончарова, «Пятая печать» Елизаветы Бондарь (синефилы наверняка и немедленно вспомнят кинокартину Золтана Фабри, вышедшую в 1976 году) и «Человеческий голос» Виктории Арчая, а еще сатириконовский «Р» Юрия Бутусова с Константином Райкиным и Тимофеем Трибунцевым. Подробный гид читайте здесь.

С 29 сентября по 19 октября

Гала-концерты Театр балета Бориса Эйфмана

20:00

Театр балета Бориса Эйфмана 45-летие двумя гала-концертами на сцене БКЗ «Октябрьский». Тут покажут фрагменты самых популярных балетов труппы — «Анны Каренина», «Роден, ее вечный идол», «По ту сторона греха», «Чайковский. PRO et CONTRA», «Русский Гамлет», «Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана». А еще двух давно ушедших из репертуара — «Мастера и Маргариты» и «Двухголосия».

29 и 30 сентября

Выставка «Семен Мандель. Черно-белое кино», KGallery

Семена Манделя будет чествовать не только в Театральном музее — в KGallery открывается камерная выставка-сателлит, посвященная одной из ипостасей художника: оформлению киноплакатов. Тут покажут эскизы к двум черно-белым кинофильмам «Девушка спешит на свидание» (1936, реж. М.Е. Вернер, Белгоскино) и «Моя любовь» (1939, реж. В.В. Корш-Саблин, Белгоскино). Обе картины, кстати, демонстрируют в зале. Также в экспозиции — плакаты к «ленфильмовскими» лентам «Музыкальной история», «Антон Иванович сердится» и «Укротительница тигров».

С 29 сентября по 6 ноября, KGallery

Выставка Ольги Батыршиной «Цементный сад», 3120 Gallery

Художница Ольга Батыршина сталкивает в своем проекте для камерной галереи в переулке Воскова живое с неживым — естественное и искусственное. «Цементный сад» состоит из живописи и объектов разных лет, в которых фокус устремлен на взаимодействие, казалось бы, не монтирующихся друг с другом вещей. «Ольга детально исследует объекты окружающего мира, обычно ускользающие от пристального и любопытного взгляда: строительные ленты, покрышки, металлоконструкции присутствуют в окружающем ландшафте, растворяясь в природе и разрастаясь в масштабах — и уже, кажется, это естественный мир пытается проступить в техногенном, а не наоборот», — говорят в 3120 Gallery.

С 29 сентября по 23 октября, 3120 Gallery

Выставка «ОКО», One's Mind

Выставка в галерее в Шведском переулке исследует взаимодействие внешней реальности с метафизическим пространством и внутренним миром человека. В проекте покажут световые и модульные скульптуры, коллажи, цифровую графику и авторский зин трех художников — Василиссы Саврасовой, Дмитрия Романова и Евгении Матвеевой. Всего порядка 20 произведений, часть работ при этом была создана специально для выставки. Кураторы — Тамара Карюк и Ксения Чемезова. Проект сопровождается публичной программой в формате лекций, арт-медиаций и воркшопов.

С 29 сентября по 27 ноября, One's Mind

Фильм «Решение уйти» / Hyeeojil gyeolsim

За свой новый фильм Пак Чхан-ук («Олдбой», «Служанка», «Сквозь снег») получил приз за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале в этом году. Это история детектива, который расследует смерть мужчины, упавшего со скалы высоко в горах. Все улики указывают на вдову погибшего. Но чем отчаяннее полицейский пытается разгадать ее тайну, тем сильнее влюбляется.

С 29 сентября, кинотеатры города

Фильм «Она» / Elle (2015)

Легко балансирующую между триллером, детективом, сатирой и эротикой картину Пола Верховена тоже выпустят в повторный прокат в России. Живущую с котом парижанку Мишель (Изабель Юппер) избивает и насилует прямо в ее доме неизвестный. Женщина, возглавляющая компанию по производству видеоигр (которые тот еще рассадник сексизма), не заявляет в полицию, но начинает подозревать в преступлении каждого знакомого ей мужчину.

С 29 сентября, кинотеатры города

Фильм «Далекие близкие»

Трогательный роуд-муви Ивана Соснина — идеальное кино о семейных ценностях, в котором сыграл одну из свои последних ролей Евгений Сытый («Сумасшедшая помощь», «Свободное плавание»). Актера не стало в этом году. Отец (Сытый) и сын (Филипп Авдеев), которые давно не общались по душам, отправляются в совместное путешествие на машине, чтобы сделать сюрприз знакомой из интернета.

С 29 сентября, кинотеатры города

Фильм «Грязь» / Filth (2013)

Детектив-сержант Брюс Робертсон (Джеймс МакЭвой) мечтает стать детективом-инспектором. Вот только на должность также претендуют и другие его коллеги. Робертсон использует все возможные средства, чтобы устранить соперников и предстать в выгодном свете перед начальником, поручившим ему расследованием убийства японского студента в Эдинбурге. Криминальная комедия по мотивам романа Ирвина Уэлша выходит в повторный прокат в России.

С 29 сентября, кинотеатры города

Фильм «Мать моего сына»

Психологический триллер с Марьяной Спивак, Дарьей Жовнер и Евгением Ткачуком о сложностях приемного родительства. Марк и Кира хотят усыновить ребенка. В одном из приютов они встречают мальчика Вика. Все идет хорошо, пока не появляется настоящая мать ребенка. Она обещает отказаться от родительских прав, если Марк и Кира согласятся провести с ней уикенд в уединенном доме в горах.

С 29 сентября, кинотеатры города

Фильм «Голиаф»

Новая картина казахского режиссера Адильхана Ержанова («Черный, черный человек») получила спецприз на фестивале в Венеции. Это история про поселок Каратас, который давно живет под властью криминального авторитета Пошаева. Он убивает жену бедняка Арзу за то, что она пытается пожаловаться на него властям. Самого Арзу Пошаев берет на работу, опасаясь его мести.

С 29 сентября, кинотеатры города