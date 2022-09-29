Чем заняться в Петербурге с 29 сентября по 2 октября

Старт театрального фестиваля «Балтийский дом», концерт musicAeterna Теодора Курентзиса, выставка киноплакатов Семена Манделя, а также новый фильм Пак Чхан-ука «Решение уйти», получивший приз за режиссуру в Каннах, в прокате — рассказываем, чем заняться в городе в эти выходные.
Теодор Курентзис
Четверг, 29 сентября
Концерт musicAeterna
20:00
На сцене капеллы солисты и оркестр musicAeterna Теодора Курентзиса исполнят Симфонию №14 Шостаковича, также в программе его же Струнный квартет № 13 си-бемоль минор и «Семь стихотворений Александра Блока» для сопрано и фортепианного трио. Подробнее здесь.
ХХХII Международный театральный фестиваль «Балтийский дом»
На фестивале за международность отвечают белорусские театры. В прошлом году тут можно было увидеть «Брак с ветром» Евгения Корняга, ставший одним из запоминающихся спектаклей программы. В этот раз привезут уже целых три постановки — «Камень глупости» Дмитрия Зимина по пьесе Константина Стешика, «Каренина» Татьяны Самбук и «Записки юного врача» уже известного нам Евгения Корняга. Из столицы приедут четыре постановки — мтюзовские «Семья Грей» Андрея Гончарова, «Пятая печать» Елизаветы Бондарь (синефилы наверняка и немедленно вспомнят кинокартину Золтана Фабри, вышедшую в 1976 году) и «Человеческий голос» Виктории Арчая, а еще сатириконовский «Р» Юрия Бутусова с Константином Райкиным и Тимофеем Трибунцевым. Подробный гид читайте здесь.
С 29 сентября по 19 октября
Гала-концерты Театр балета Бориса Эйфмана
20:00
Театр балета Бориса Эйфмана 45-летие двумя гала-концертами на сцене БКЗ «Октябрьский». Тут покажут фрагменты самых популярных балетов труппы — «Анны Каренина», «Роден, ее вечный идол», «По ту сторона греха», «Чайковский. PRO et CONTRA», «Русский Гамлет», «Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана». А еще двух давно ушедших из репертуара — «Мастера и Маргариты» и «Двухголосия».
29 и 30 сентября
Выставка «Семен Мандель. Черно-белое кино», KGallery
Семена Манделя будет чествовать не только в Театральном музее — в KGallery открывается камерная выставка-сателлит, посвященная одной из ипостасей художника: оформлению киноплакатов. Тут покажут эскизы к двум черно-белым кинофильмам «Девушка спешит на свидание» (1936, реж. М.Е. Вернер, Белгоскино) и «Моя любовь» (1939, реж. В.В. Корш-Саблин, Белгоскино). Обе картины, кстати, демонстрируют в зале. Также в экспозиции — плакаты к «ленфильмовскими» лентам «Музыкальной история», «Антон Иванович сердится» и «Укротительница тигров».
С 29 сентября по 6 ноября, KGallery
Выставка Ольги Батыршиной «Цементный сад», 3120 Gallery
Художница Ольга Батыршина сталкивает в своем проекте для камерной галереи в переулке Воскова живое с неживым — естественное и искусственное. «Цементный сад» состоит из живописи и объектов разных лет, в которых фокус устремлен на взаимодействие, казалось бы, не монтирующихся друг с другом вещей. «Ольга детально исследует объекты окружающего мира, обычно ускользающие от пристального и любопытного взгляда: строительные ленты, покрышки, металлоконструкции присутствуют в окружающем ландшафте, растворяясь в природе и разрастаясь в масштабах — и уже, кажется, это естественный мир пытается проступить в техногенном, а не наоборот», — говорят в 3120 Gallery.
С 29 сентября по 23 октября, 3120 Gallery
Выставка «ОКО», One's Mind
Выставка в галерее в Шведском переулке исследует взаимодействие внешней реальности с метафизическим пространством и внутренним миром человека. В проекте покажут световые и модульные скульптуры, коллажи, цифровую графику и авторский зин трех художников — Василиссы Саврасовой, Дмитрия Романова и Евгении Матвеевой. Всего порядка 20 произведений, часть работ при этом была создана специально для выставки. Кураторы — Тамара Карюк и Ксения Чемезова. Проект сопровождается публичной программой в формате лекций, арт-медиаций и воркшопов.
С 29 сентября по 27 ноября, One's Mind
Фильм «Решение уйти» / Hyeeojil gyeolsim
За свой новый фильм Пак Чхан-ук («Олдбой», «Служанка», «Сквозь снег») получил приз за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале в этом году. Это история детектива, который расследует смерть мужчины, упавшего со скалы высоко в горах. Все улики указывают на вдову погибшего. Но чем отчаяннее полицейский пытается разгадать ее тайну, тем сильнее влюбляется.
С 29 сентября, кинотеатры города
Фильм «Она» / Elle (2015)
Легко балансирующую между триллером, детективом, сатирой и эротикой картину Пола Верховена тоже выпустят в повторный прокат в России. Живущую с котом парижанку Мишель (Изабель Юппер) избивает и насилует прямо в ее доме неизвестный. Женщина, возглавляющая компанию по производству видеоигр (которые тот еще рассадник сексизма), не заявляет в полицию, но начинает подозревать в преступлении каждого знакомого ей мужчину.
С 29 сентября, кинотеатры города
Фильм «Далекие близкие»
Трогательный роуд-муви Ивана Соснина — идеальное кино о семейных ценностях, в котором сыграл одну из свои последних ролей Евгений Сытый («Сумасшедшая помощь», «Свободное плавание»). Актера не стало в этом году. Отец (Сытый) и сын (Филипп Авдеев), которые давно не общались по душам, отправляются в совместное путешествие на машине, чтобы сделать сюрприз знакомой из интернета.
С 29 сентября, кинотеатры города
Фильм «Грязь» / Filth (2013)
Детектив-сержант Брюс Робертсон (Джеймс МакЭвой) мечтает стать детективом-инспектором. Вот только на должность также претендуют и другие его коллеги. Робертсон использует все возможные средства, чтобы устранить соперников и предстать в выгодном свете перед начальником, поручившим ему расследованием убийства японского студента в Эдинбурге. Криминальная комедия по мотивам романа Ирвина Уэлша выходит в повторный прокат в России.
С 29 сентября, кинотеатры города
Фильм «Мать моего сына»
Психологический триллер с Марьяной Спивак, Дарьей Жовнер и Евгением Ткачуком о сложностях приемного родительства. Марк и Кира хотят усыновить ребенка. В одном из приютов они встречают мальчика Вика. Все идет хорошо, пока не появляется настоящая мать ребенка. Она обещает отказаться от родительских прав, если Марк и Кира согласятся провести с ней уикенд в уединенном доме в горах.
С 29 сентября, кинотеатры города
Фильм «Голиаф»
Новая картина казахского режиссера Адильхана Ержанова («Черный, черный человек») получила спецприз на фестивале в Венеции. Это история про поселок Каратас, который давно живет под властью криминального авторитета Пошаева. Он убивает жену бедняка Арзу за то, что она пытается пожаловаться на него властям. Самого Арзу Пошаев берет на работу, опасаясь его мести.
С 29 сентября, кинотеатры города
Владимир Варнава
Пятница, 30 сентября
Спектакль «Пиковая дама», «Зазеркалье»
19:00
Премьерой оперы «Пиковая дама» в «Зазеркалье» открыли 36-й сезон. Сценограф Семен Пастух придумал фантасмагоричный образ Петербурга, который здесь выглядит как стихия отражений, как зеркальный омут, как мир зыбких снов странных людей, обитающих тут. Судьба, фатализм, игра жизни и смерти, дилемма смерти и любви — эти неоспоримые и вместе с тем неисчерпаемые темы будут по-своему интерпретированы режиссером Александром Петровым и дирижером Павлом Бубельниковым. В партии Германна выступит любимец оперной публики Дмитрий Каляка.
Фестиваль Context. Diana Vishneva
В петербургской части фестиваля современной хореографии Дианы Вишневой несомненный маст си — спектакль «Материя» в «Севкабель Порту», созданный при участии сразу восьми хитовых хореографов от Константина Кейхеля и Эрнеста Нургали до Ольги Лабовкиной и Владимира Варнавы. Подробнее здесь.
С 30 сентября по 1 октября, «Севкабель Порт»
Кристина Шапран
Суббота, 1 октября
Спектакль «Дневник Ласточки», Большой театр кукол (камерная сцена)
14:00, 16:00
Режиссер Ксения Павлова адаптирует для Камерной сцены БТК историю Ласточки, сочиненную Павлом Квартальновым и Ольгой Пташник, превратив ее в моноспектакль. Маленькая птица совершит большое путешествие из Европы в Африку через моря, горы, пустыни и тропические леса, а вместе с ней отправятся в путь и зрители. И вместе с героиней они будут проходить через испытания, переживать опасные приключения и принимать непростые решения.
Выставка «Анненкирхе 300 лет»
В Анненкирхе открывается выставка, посвященная юбилейной дате — 300-летию со дня освящения первой церкви на 4-ой Артиллерийской улице (нынешней Кирочной). Тут расскажут обо всех этапах истории здания с помощью видеомэппинга и VR-технологий, в том числе периоде, когда здесь находился кинотеатр «Спартак» в советское время. Как тизер выставки — на колокольне церкви уже появился гигантский голубь по имени Анатолий. Подробности здесь.
С 1 октября по 20 ноября, Анненкирхе
Спектакль «Миф о Светлане», Небольшой драматический театр
19:00
Первая пьеса Елены Греминой, написанная при участии Вероники Долиной, узнаваемая история несчастливой семьи всего лишь с двумя героинями: матерью и дочерью. Время действия охватывает четверть века истории советской страны, а местом, где кипят нешуточные страсти, служит провинциальный город.
Ученица Льва Эренбурга, режиссер Мария Скачкова ставит этот текст в жанре трагикомедии. Одинокую мать и ее взрослую дочь, по уши увязших в созависимых отношениях, играют Мария Семенова и Нина Малышева, а роли мужчин, появляющихся на их пути, исполнит Дмитрий Честнов.
1 и 2 октября
Спектакль «Идиот», «Приют комедианта»
19:00
Петр Шерешевский, чаще ставящий в регионах, чем в Петербурге, явно претендует на звание одного из главных хедлайнеров начинающегося сезона. Смотрите сами: в октябре у него выйдут сразу две премьеры, и первая из них — «Идиот» в «Приюте комедианта». Используя все технические возможности этой сцены, соединяя театр и кино, режиссер Шерешевский намерен прогуляться по чертогам княжеского разума, прихватив в это увлекательное путешествие и зрителей. Герои хрестоматийного романа обитают в том же пространстве, что и современные петербуржцы. Реалии XIX столетия прочно сплетаются с веком ХХI-м, и, может так статься, что Львом Мышкиным окажется ваш сосед справа или слева, коллега по работе или и вовсе — вы сами.
1 и 2 октября
Балет «Двенадцать», Мариинский театр
В балете «Двенадцать» (на музыку любимого ученика Шостаковича Бориса Тищенко) в субботу солистки балетной труппы Кристины Шапран дебютирует в роли Чтеца. Как готовился спектакль по одноименной поэме Александра Блока в постановке Александра Сергеева (и что за роль Чтеца), мы рассказывали здесь.
Выставка номинантов премии им. Курехина, ЦСИ им. Курехина
Центр современного искусства Сергея Курехина объявил лонг-лист премии имени композитора и создателя «Популярной механики». Напомним, она вручается художникам, кураторам, музыкантам, писателям и журналистам. По итогам 2021 года ее могут получить арт-пространство Invalid House, Юлдус Бахтиозина, Владимир Абих и многие другие. В субботу в самом ЦСИ также откроется выставка работ номинантов. Подробнее о них читайте здесь.
С 1 октября, ЦСИ им. Курехина
Концерт-перфоманс Saraf и Phurpa
Дом радио в субботу станет площадкой для перформанса экспериментальной музыки групп Saraf и Phurpa. Saraf — проект Серафимы Окуневой, соединяющий нойз, эмбиент и ритуальные практики. Коллектив Phurpa основан в 1990-е Алексеем Тегиным, называется в честь тантрического божества религии Бон и использует тибетские инструменты — дунчен, гьялинг, шанг, ролмо и многие другие. Подробнее здесь.
Фестиваль «Петербург. Пространство Мольера»
В честь 400-летия со дня рождения французского драматурга Жана-Батиста Мольера Молодежный театр на Фонтанке и Театральная библиотека проводят фестиваль. Он продлится месяц. В программе — выставка, экскурсии, спектакли и круглые столы. Подробное расписание здесь.
С 1 по 31 октября
Диптих Робера Кампена «Троица» и «Мадонна с Младенцем у камина» после реставрации
Воскресенье, 2 октября
Концерт-открытие Третьего международного семинара для молодых композиторов в Петербурге
20:00
В честь старта образовательного проекта Дома Радио в воскресенье в нем прозвучат сочинения мастеров и кураторов семинара. Это Александр Хубеев, Светлана Лаврова и Артур Зобнин. Подробная программа здесь.
Выставка Петра Белого «Буря», Новая Голландия
Эти выходные — последний шанс увидеть в «Павильоне» Новой Голландии выставку Петра Белого (это совместный проект с NAMEGALLERY). Художник разместил тут черные монотипии, символизирующие бурю, и бетонные глыбы, напоминающие разрушенные ею объекты культуры. Аналогии с современностью очевидны. Вход свободный.
С 10 сентября по 2 октября
Выставка «Нидерландские складни в эрмитажном собрании. К завершению реставрации», Эрмитаж
В Аполлоновом зале Зимнего дворца открылась выставка работы мастеров XV–XVI веков – диптих Робера Кампена «Троица» и «Мадонна с Младенцем у камина», складень «Снятие с креста» и картина Питера Кука ван Альста «Моление о чаше». Экспозиции объединяет не только принадлежность к нидерландской коллекции музея — все они недавно прошли через сложную реставрацию. А еще являются полноценными алтарями-складнями или их частями. Картины представлены без рам, чтобы зрители смогли увидеть их полностью.
С 28 сентября по 20 ноября, Зимний дворец Эрмитажа
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