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Invalid House, Юлдус Бахтиозина и Владимир Абих: объявлен лонг-лист Премии Сергея Курехина за 2021 год

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Центр современного искусства Сергея Курехина объявил лонг-лист премии имени композитора и создателя «Популярной Механики». Премия вручается художникам, кураторам, музыкантам, писателям и журналистам: по итогам 2021 года ее могут получить арт-пространство Invalid House, Юлдус Бахтиозина, Владимир Абих и другие.

Фото: Данил Ярощук

Invalid House

В лонг-лист премии было отобрано 71 работа в 8 номинациях. 1 октября в Центре Курехина откроется выставка работ номинантов за 2021 год — они будут представлены своими проектами и художественными произведениями или их документацией в виде фото и видео материалов.

Гран-при «Поп-механика»:

  • ПРОВМЫЗА (Проворов Сергей, Мызникова Галина) «Oratorium SARXSOMA»;
  • Владимир Ермаченков «Глубокие связи»;
  • Анна Брандуш, Люба Ягданова «Развоплощение»;
  • Павел Семченко «Мрамор»;
  • Художественный коллектив: художницы Марина Алексеева, композитор Владимир Раннев, куратора проекта Наиля Аллахвердиева «Рабочий поселок. Детали»;
  • Петр Айду «Музыка для князя Одоевского»;
  • Элина Петрова «Лекция-перформанс «РыСи»;
  • Благотворительный фонд «ОМК-Участие». Аудио-пространственный перформанс «Триоратория» (Выкса);
  • Францев Ярослав «PLUMBUM».

Лучший кураторский проект:

  • Пространство Invalid House, куратор Константин Ставров «Открытая Грибная выставка №1»;
  • Арт-группа Recycle, художники Андрей Блохин и Георгий Кузнецов «NEW NATURE. ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА RECYCLE GROUP»;
  • Альбина Мотор, Дмитрий Пиликин «Waterfront – Водная линия Петербурга»;
  • Вальковский Антон «Биеннале трудного наследия»;
  • Марина Демченко «Дальний сад»;
  • Виктория Гопка, Ася Каплан, Григорий Киргизов «Заземление»;
  • Кураторский коллектив (Мачевская Ю.В., Титова Л.О.) «Здесь могло быть ваше название»;
  • Артем и Алина Киселевы «Место страха»;
  • Команда галереи Anna Nova (Анна Баринова, Лилиана Маррэ, Полина Слепенкова, Илья Крончев-Иванов, Юлия Таврина, Наталья Жильцова, Элина Сологуб) «Мотылёк и летучая мышь летят на свет»;
  • Анастасия Пацей «Пять Путешествий Сергей Ковальского»;
  • Пьер-Кристиан Броше и Александр Буренков «Сырое и приготовленное».
Фото: Лиза Трояновская

Владимир Абих

Лучшее произведение визуального искусства:

  • Анна Андржиевская «Горнозаводское направление»;
  • Владимир Абих «Все это видимость»;
  • Мария Грабарева «Застольная»;
  • Дмитрий Грецкий и Евгении Кац «Нарцисс в эпоху фотосинтеза» или новый миф о самоидентификации»;
  • Кирилл Суриков «Банни ТВ»;
  • Наталия Спечинская «PSYCOMICS»;
  • Виталий Пушницкий «Gap»;
  • Колосов Сергей «Период полураспада»;
  • Сергей Кретенчук «Такие красивые флаконы»;
  • Фёдор Хиросигэ «СОН В КРАСНОМ ТЕРЕМЕ».

Лучший медиа-объект:

  • Сергей Костырко и 1999Q «Nolanders»;
  • Анастасия Королева «Liquidance»;
  • Беркутова Елизавета «есть/нет/baby» (Убийство в северном портале);
  • Геннадий Буто «Too Big Drawing»;
  • Вильгений Мельников «Пассажир»;
  • Дарья Костина, Тимур Бабанин, Денис Перевалов «ТКачество звука: обнимая традицию»;
  • Дмитрий Курляндский «Криптотишина»;
  • Алина Кугуш «Лаборатория Х»;
  • Лера Нибиру «Астронавт»;
  • Кароль Мария, Корелин Евгений «PATHND»;
  • Мария Федорова «ТЕРМИНАЛ»;
  • Марат Х Марат «Палимпсест. Лувр»;
  • Юлдус Бахтиозина «Самурай из Ситца».
Юлдус Бахтиозина

Юлдус Бахтиозина

Искусство в общественном пространстве:

  • Александр Бродский «Парк Веретьево»;
  • Анна Слобожанина «С нежные имена»;
  • Антонина Фатхуллина «Чернореченские львы»;
  • Аристарх Чернышев «Большая античная голова»;
  • Василиса Прокопчук и Евгений Брагин «Непроходимая чаща»;
  • Владимир Абих «Мы - буквы, с нами текст»;
  • Иван Симонов «Что там»;
  • Николай Полисский «Колонна»;
  • Павел Игнатьев «1921. 100 лет Кронштадского восстания. Исход»;
  • Василий Кононов-Гредин «Сад камней»;
  • Мировой и сольный фестиваль стрит-арта «Один за всех» (Это Шаров).

Лучший текст о современном искусстве:

  • Василевская Елена Олеговна «Супрематический QR code: Суть легенды»;
  • Александр Викторович Марков «Теории современного искусства»;
  • Станислав Савицкий «Колобок Малевича: взгляд из Петербурга на современное искусство 2010-х гг»;
  • Юлия Лидерман, Валерий Золотухин (коллектив авторов) «Theatrum Mundi. Подвижный лексикон»;
  • Под редакцией Льва Ганкина «Новая критика. Звуковые образы постсоветской поп-музыки».
Константин Кондрухов, предоставлено пресс-службой

Группа «Куда бегут собаки» (Россия). Проект «Керосиновые хроники. Гриб»

Science Art проект:

  • ::vtol:: «Геологическая трилогия»;
  • Григорий Киргизов «Исток формы»;
  • Арт-группа «Куда бегут собаки» (Наталия Грехова, Алексей Корзухин, Ольга Иноземцева, Владислав Булатов) «Керосиновые хроники. Гриб»;
  • Наталия Малинина «Мышь без кожи»;
  • Цветков Константин Алексеевич «Странные Аттракторы»;
  • Наташа Федорова «Медиум портативный девайс».

Почетная музыкальная номинация «SKIF»:

  • Автор: presidiomodelo | Oil texture – Reminiscence Of Sound Shapes no.2;
  • Автор: Илья Оленев, Андрей Карасёв — РАДИО ЯЙЦО;
  • Автор: Виктория Харкевич — Capitalism or Death (an evening on the dusk of capitalism);
  • Автор: Полина Кардымон — [сыра земля] Коромысли. Глава 2;
  • Автор: Данила Матросов, Алина Ежакова – лаборатория Workers Union;
  • Композитор: Константин Степанов — Исполнители: ансамбль «Эссе-Квинтет» — Название: «Between\Among».
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