Invalid House, Юлдус Бахтиозина и Владимир Абих: объявлен лонг-лист Премии Сергея Курехина за 2021 год

Центр современного искусства Сергея Курехина объявил лонг-лист премии имени композитора и создателя «Популярной Механики». Премия вручается художникам, кураторам, музыкантам, писателям и журналистам: по итогам 2021 года ее могут получить арт-пространство Invalid House, Юлдус Бахтиозина, Владимир Абих и другие.
Invalid House
В лонг-лист премии было отобрано 71 работа в 8 номинациях. 1 октября в Центре Курехина откроется выставка работ номинантов за 2021 год — они будут представлены своими проектами и художественными произведениями или их документацией в виде фото и видео материалов.
Гран-при «Поп-механика»:
- ПРОВМЫЗА (Проворов Сергей, Мызникова Галина) «Oratorium SARXSOMA»;
- Владимир Ермаченков «Глубокие связи»;
- Анна Брандуш, Люба Ягданова «Развоплощение»;
- Павел Семченко «Мрамор»;
- Художественный коллектив: художницы Марина Алексеева, композитор Владимир Раннев, куратора проекта Наиля Аллахвердиева «Рабочий поселок. Детали»;
- Петр Айду «Музыка для князя Одоевского»;
- Элина Петрова «Лекция-перформанс «РыСи»;
- Благотворительный фонд «ОМК-Участие». Аудио-пространственный перформанс «Триоратория» (Выкса);
- Францев Ярослав «PLUMBUM».
Лучший кураторский проект:
- Пространство Invalid House, куратор Константин Ставров «Открытая Грибная выставка №1»;
- Арт-группа Recycle, художники Андрей Блохин и Георгий Кузнецов «NEW NATURE. ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА RECYCLE GROUP»;
- Альбина Мотор, Дмитрий Пиликин «Waterfront – Водная линия Петербурга»;
- Вальковский Антон «Биеннале трудного наследия»;
- Марина Демченко «Дальний сад»;
- Виктория Гопка, Ася Каплан, Григорий Киргизов «Заземление»;
- Кураторский коллектив (Мачевская Ю.В., Титова Л.О.) «Здесь могло быть ваше название»;
- Артем и Алина Киселевы «Место страха»;
- Команда галереи Anna Nova (Анна Баринова, Лилиана Маррэ, Полина Слепенкова, Илья Крончев-Иванов, Юлия Таврина, Наталья Жильцова, Элина Сологуб) «Мотылёк и летучая мышь летят на свет»;
- Анастасия Пацей «Пять Путешествий Сергей Ковальского»;
- Пьер-Кристиан Броше и Александр Буренков «Сырое и приготовленное».
Владимир Абих
Лучшее произведение визуального искусства:
- Анна Андржиевская «Горнозаводское направление»;
- Владимир Абих «Все это видимость»;
- Мария Грабарева «Застольная»;
- Дмитрий Грецкий и Евгении Кац «Нарцисс в эпоху фотосинтеза» или новый миф о самоидентификации»;
- Кирилл Суриков «Банни ТВ»;
- Наталия Спечинская «PSYCOMICS»;
- Виталий Пушницкий «Gap»;
- Колосов Сергей «Период полураспада»;
- Сергей Кретенчук «Такие красивые флаконы»;
- Фёдор Хиросигэ «СОН В КРАСНОМ ТЕРЕМЕ».
Лучший медиа-объект:
- Сергей Костырко и 1999Q «Nolanders»;
- Анастасия Королева «Liquidance»;
- Беркутова Елизавета «есть/нет/baby» (Убийство в северном портале);
- Геннадий Буто «Too Big Drawing»;
- Вильгений Мельников «Пассажир»;
- Дарья Костина, Тимур Бабанин, Денис Перевалов «ТКачество звука: обнимая традицию»;
- Дмитрий Курляндский «Криптотишина»;
- Алина Кугуш «Лаборатория Х»;
- Лера Нибиру «Астронавт»;
- Кароль Мария, Корелин Евгений «PATHND»;
- Мария Федорова «ТЕРМИНАЛ»;
- Марат Х Марат «Палимпсест. Лувр»;
- Юлдус Бахтиозина «Самурай из Ситца».
Юлдус Бахтиозина
Искусство в общественном пространстве:
- Александр Бродский «Парк Веретьево»;
- Анна Слобожанина «С нежные имена»;
- Антонина Фатхуллина «Чернореченские львы»;
- Аристарх Чернышев «Большая античная голова»;
- Василиса Прокопчук и Евгений Брагин «Непроходимая чаща»;
- Владимир Абих «Мы - буквы, с нами текст»;
- Иван Симонов «Что там»;
- Николай Полисский «Колонна»;
- Павел Игнатьев «1921. 100 лет Кронштадского восстания. Исход»;
- Василий Кононов-Гредин «Сад камней»;
- Мировой и сольный фестиваль стрит-арта «Один за всех» (Это Шаров).
Лучший текст о современном искусстве:
- Василевская Елена Олеговна «Супрематический QR code: Суть легенды»;
- Александр Викторович Марков «Теории современного искусства»;
- Станислав Савицкий «Колобок Малевича: взгляд из Петербурга на современное искусство 2010-х гг»;
- Юлия Лидерман, Валерий Золотухин (коллектив авторов) «Theatrum Mundi. Подвижный лексикон»;
- Под редакцией Льва Ганкина «Новая критика. Звуковые образы постсоветской поп-музыки».
Группа «Куда бегут собаки» (Россия). Проект «Керосиновые хроники. Гриб»
Science Art проект:
- ::vtol:: «Геологическая трилогия»;
- Григорий Киргизов «Исток формы»;
- Арт-группа «Куда бегут собаки» (Наталия Грехова, Алексей Корзухин, Ольга Иноземцева, Владислав Булатов) «Керосиновые хроники. Гриб»;
- Наталия Малинина «Мышь без кожи»;
- Цветков Константин Алексеевич «Странные Аттракторы»;
- Наташа Федорова «Медиум портативный девайс».
Почетная музыкальная номинация «SKIF»:
- Автор: presidiomodelo | Oil texture – Reminiscence Of Sound Shapes no.2;
- Автор: Илья Оленев, Андрей Карасёв — РАДИО ЯЙЦО;
- Автор: Виктория Харкевич — Capitalism or Death (an evening on the dusk of capitalism);
- Автор: Полина Кардымон — [сыра земля] Коромысли. Глава 2;
- Автор: Данила Матросов, Алина Ежакова – лаборатория Workers Union;
- Композитор: Константин Степанов — Исполнители: ансамбль «Эссе-Квинтет» — Название: «Between\Among».
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