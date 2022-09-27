Invalid House, Юлдус Бахтиозина и Владимир Абих: объявлен лонг-лист Премии Сергея Курехина за 2021 год

В лонг-лист премии было отобрано 71 работа в 8 номинациях. 1 октября в Центре Курехина откроется выставка работ номинантов за 2021 год — они будут представлены своими проектами и художественными произведениями или их документацией в виде фото и видео материалов.

Гран-при «Поп-механика»:

ПРОВМЫЗА (Проворов Сергей, Мызникова Галина) «Oratorium SARXSOMA»;

Владимир Ермаченков «Глубокие связи»;

Анна Брандуш, Люба Ягданова «Развоплощение»;

Павел Семченко «Мрамор»;

Художественный коллектив: художницы Марина Алексеева, композитор Владимир Раннев, куратора проекта Наиля Аллахвердиева «Рабочий поселок. Детали»;

Петр Айду «Музыка для князя Одоевского»;

Элина Петрова «Лекция-перформанс «РыСи»;

Благотворительный фонд «ОМК-Участие». Аудио-пространственный перформанс «Триоратория» (Выкса);

Францев Ярослав «PLUMBUM».

Лучший кураторский проект: