Бутусов, Райкин, спектакль в автобусе и кукольный Булгаков: Что смотреть на театральном фестивале «Балтийский дом»-2022?

Международный театр-фестиваль «Балтийский дом» ежегодно умудряется собирать программу, точно совпадающую с современностью. Это подчеркивает и его тема в 2022-м — «Театр нашего времени». Рассказываем про все главные спектакли ХХХII смотра — от «Р» Юрия Бутусова с Константином Райкиным и Тимофеем Трибунцевым до кукольно-актерских «Записок юного врача» белорусского режиссера Евгения Корняга.
«Как арапа женили. Невероятные приключения Петров Великих и прадеда Александра Пушкина в прошлом, настоящем и будущем», «Балтийский дом» (12+)
Под длинным названием скрывается инсценировка режиссером Виктором Крамером романа Пушкина «Арап Петра Великого» — знакомого самому широкому зрителю если не по школьной программе, то по фильму с Владимиром Высоцким. Впрочем, по мотивам текста «нашего всего» Крамер написал свою пьесу вместе с Олегом Солодом, чтобы говорить (а еще — петь и танцевать!) о далеких временах на современном языке. Главную роль — Ибрагима Ганнибала — играет актер с африканскими корнями Григорий Сиятвинда.
29 сентября, 19:00, Большая сцена «Балтийского дома»
«Петруша, сын ты ли мой или нет?», «Мастерская» (18+)
Главный режиссер театра «Мастерская» Роман Габриа из всех сюжетов шестого романа Федора Михайловича Достоевского «Бесы» больше всего заинтересовался темой старшего и младшего Верховенских. Историю семейных страстей он вместе с художником Николаем Слободяником помещают в балаган, где жуткое видится смешным, демоны превращаются в паяцев, монструозные физиономии выглядят карикатурными. А прием кросс-кастинга (когда актер или актриса исполняют роль персонажа противоположного пола) предельно театрализует мир романа Достоевского. «Русское дель арте» как оно есть.
30 сентября, 19:00, «Мастерская» (в рамках спецпрограммы «Смотрите, кто пришел»)
«Камень глупости», Республиканский театр белорусской драматургии (16+)
«Балтийский дом» — международный фестиваль. В этом году за «иностранность» отвечают театры из Беларуси. Так, базирующийся в Минске Республиканский театр белорусской драматургии привезет в Петербург недавнюю премьеру — постановку режиссера Дмитрия Зимина по пьесе Константина Стешика. Это экзистенциальная история про поиски смысла в нашем не слишком радостном мире. По крайней мере, именно так жизнь начинает ощущать главный герой спектакля — 40-летний Роман (Максим Брагинец) после того, как ему удаляют опухоль мозга — его «камень глупости».
2 октября, 19:00, Большая сцена «Балтийского дома»
«Каренина», «ТриТформаТ» (16+)
Режиссер минского театра «ТриТформаТ» Татьяна Самбук училась во ВГИКе у Сергея Соловьва, также взявшегося в свое время за «Анну Каренину» Толстого (фильм с Татьяной Друбич в главной рыли вышел в 2009 году). Но в ее версии это не костюмная драма из прошлого века, а история вполне себе современная: Анна, Вронский и Каренин тут едят бургеры, слушают Леди Гагу и носят кеды. А протагонистка в конце спектакля и вовсе поет «Позови меня с собой» в эффектном алом платье. Анну Каренину играет Вера Полякова-Макей — руководительница театрального проекта «ТриТформаТ».
3 октября, 19:00, Большая сцена «Балтийского дома»
«Записки юного врача», Белорусский государственный театр кукол (18+)
В прошлом году белорусский режиссер Евгений Корняг показывал на фестивале «Балтийский дом» тонкий спектакль «Брак с ветром» со старинными народными напевами вместо слов, в этом — привез на смотр в Петербург из Минска кукольно-актерскую постановку по мотивам полуавтобиографических «Записок юного врача» Михаила Булгакова: эффектную декадентскую историю распада личности под музыку Вертинского (и не без участия запрещенных веществ). За художественное решение тут отвечает обладательница «Золотой маски» Татьяна Нерсисян.
4 октября, 19:00, Большая сцена «Балтийского дома»
«Семья Грей», МТЮЗ (16+)
Московский театр юного зрителя покажет на фестивале сразу три постановки. Начнут с инсценировки рассказа «Братья и смерть» американского новеллиста Шервуда Андерсона. На основе компактного текста режиссер Андрей Гончаров создал нежное высказывание о счастливой по-своему (вопреки заветам Толстого, да) семье. Где у каждого своя правда, но важнее всего все равно оказывается любовь друг к другу, даже если ее и выражают невербально. Роль отца семейства Джона Грея играет Андрей Максимов.
5 октября, 19:30, 91-я комната «Балтийского дома»
«Пятая печать», МТЮЗ (16+)
Следующим столичный МТЮЗ покажет на «Балтийском доме» еще одну свою камерную постановку — «Пятую печать» в режиссуре Елизаветы Бондарь. Это спектакль по роману Ференца Шанты, знакомому синефилам по экранизации Золтана Фабри 1977 года. Действие происходит осенью 1944 года в Венгрии. Четыре маленьких человека за дружескими беседами пытаются понять, кем же они окажутся, когда закончится Вторая мировая война.
6 октября, 19:30, 91-я комната «Балтийского дома»
«Человеческий голос», МТЮЗ (16+)
В финале своих мини-гастролей в Петербурге МТЮЗ покажет пластический спектакль по монопьесе Жана Кокто. В постановке Виктории Арчая три героини (Илона Борисова, Полина Одинцова и Алла Онофер) под музыку Hauschka и Джона Кейджа рассказывают про смирение, ожидание, бессилие и, наконец, надежду.
7 октября, 19:30, 91-я комната «Балтийского дома»
Юрий Бутусов
«Р», «Сатирикон» (16+)
Пожалуй, основной хедлайнер фестиваля этого года — постановка Юрия Бутусова по мотивам гоголевского «Ревизора», в которой Ивана Александровича играет Константин Райкин, а Антона Антоновича — Тимофей Трибунцев. Вот что рассказывает о своей версии сам Бутусов: «Конечно же, это пьеса о России, о власти, о грехах и расплате. Но я бы хотел, чтобы спектакль был и о том, что делает с нами пьеса «Ревизор», какие мысли и чувства она рождает в нас, о невозможности принять действительность и невозможности бегства от нее, о неистребимой жажде оного, о поисках рая, свободы как единственной настоящей человеческой ценности».
7, 8 октября, 19:00, Большая сцена «Балтийского дома»
«Урожай», «Театр на Васильевском» (18+)
Четверо молодых людей отправляются на сбор яблок, но битва за урожай превращается в серию откровений касательно человеческой натуры и переживание неожиданного экзистенциального опыта. Павел Пряжко был одним из главных драматургов нулевых и десятых, остается им и сейчас, продолжая расширять представления о театре. А режиссер Руслан Нанава по-своему подчеркивает архитектуру его текста. Так, в его постановке яблоневый сад олицетворяет в том числе симфонический оркестр консерватории, участвующий в спектакле.
8 октября, 19:00, «Театр на Васильевском» (в рамках спецпрограммы «Смотрите, кто пришел»)
«Ревизор», Театр кукол республики Карелия (16+)
На фестиваль приедет еще одна версия «Ревизора» — кукольная. Художник Татьяна Нерсисян превратила персонажей пьесы в огромных кукол, тем самым максимально подчеркнув карикатурность и афористичность гоголевского текста — особенно, с учетом многочисленных интерпретаций, которые он пережил. Режиссер спектакля — Игорь Казаков.
10 октября, 19:00, Большая сцена «Балтийского дома»
«Новаторы», Московский академический театр имени Вл. Маяковского (16+)
Документальный проект режиссера Никиты Кобелева — ода гению человеческому, создавшему машинный интеллект. Главные герои спектакля — компьютерные новаторы, как преуспевшие, так и не слишком: от первой в истории программистки Ады Лавлейс, дочери Байрона, до Стива Джобса и Билла Гейтса. Постановка стала четвертой для «Студии-OFF» — специального документального подразделения Московского академического театра им. Маяковского и посвящена Году науки и технологий.
11 октября, 18:00, Малая сцена «Балтийского дома»
«Отцы и дети», Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова (16+)
Ярославский театр везет в Петербург постановку Анджея Бубеня по хрестоматийному тексту Тургенева (в «Балтдоме», кстати, идет его версия пьесы «Волки и овцы» Островского). По словам польского режиссера, в романе «есть темы и вопросы, которые и сегодня будоражат, один из них — примирения или непримирения поколений». «Кто-то сказал, что свойство русской культуры в том, что в ней „дети“постоянно заявляют „отцам“: „Мы пойдем другим путем!“. И поэтому возникает вопрос, как сделать так, чтобы сохранить наше прошлое, наши корни, но при этом двигаться дальше. Как не застывать на одном месте, но при этом не сжигать все, что было прежде нас».
11 октября, 19:00, Большая сцена «Балтийского дома»
«Про-Сказки», «Балтийский дом» (16+)
Рецепт приготовления нового спектакля Романа Муромцева выглядит так: собрать все прочитанные сказки, перемешать, взболтать, подкинуть персонажей масскульта — и получатся новые герои с новыми же сюжетами. Дебютировав на Малой сцене «Балтдома» хоррором «Шатуны» по роману Юрия Мамлеева, в этот раз режиссер создает этакий палимпсест — сочиняет собственную волшебную историю на основе несметного количества предыдущих. Все здесь непривычно: героев терзают сомнения, богатыри если и есть, то без удали и не такие уже принципиальные, а сказка не справляется с самой собой и спасать ее придется, окропляя живой водой.
12 октября, 19:30, Малая сцена «Балтийского дома» (в рамках спецпрограммы «Смотрите, кто пришел»)
«Морфий», Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина (18+)
На фестивале будет шанс сравнить кукольную версию булгаковского текста с драматической — постановкой Антона Федорова для псковского театра. Режиссер избавляется от бытовой реалистичности и пугающих подробностей при помощи формы — спектакль сочетает жанры мультфильма, черно-белого кино и клоунады. Сюжетно одна и та же история рассказывается и как нарратив о неизбежной погибели, и как повествование о победе жизни над смертью.
13 октября, 19:00, Большая сцена «Балтийского дома»
«Вторник короткий день», Сахалинский Международный театральный центр им. А.П. Чехова (18+)
Местом действия иммерсивного спектакля Александра Созонова по пьесе Светланы Петрийчук станет не привычное театральное пространство с его условностями и конвенциями, а автобус. В нем пассажиры (они же зрители) узнают историю живущей в Благовещенске женщины, которую сын-наркоман заставляет возить запрещенные вещества из Китая. И только на первый взгляд кажется, что это про современность. Всепоглощающая и прощающая материнская любовь — сюжет в литературе вполне универсальный.
13 октября, 20:00
«Женщины Есенина», Московский Художественный академический театр имени М. Горького (16+)
В финал фестиваля этого года покажут постановку МХАТа им. Горького про Сергея Есенина. В спектакле режиссера Галины Полищук играют Андрей Вешкурцев (сам поэт), Екатерина Стриженова (Татьяна Федоровна, мать Есенина), Екатерина Ливанова (Аня Изряднова), Алиса Гребенщикова (Зина Райх), Екатерина Волкова (Айседора Дункан), Агния Кузнецова (Галина Бениславская) и Наталия Медведева (Соня Толстая).
18, 19 октября, 19:00, Большая сцена «Балтийского дома»
ХХХII Международный театральный фестиваль «Балтийский дом» — с 29 сентября по 19 октября.
В рамках офф-программы пройдут традиционные «Някрошюсовские чтения», в этом году посвященные русской актерской школе; а также Театральная лаборатория, темой для которой станет новая белорусская драматургия.
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