Бутусов, Райкин, спектакль в автобусе и кукольный Булгаков: Что смотреть на театральном фестивале «Балтийский дом»-2022?

«Урожай», «Театр на Васильевском» (18+)

Четверо молодых людей отправляются на сбор яблок, но битва за урожай превращается в серию откровений касательно человеческой натуры и переживание неожиданного экзистенциального опыта. Павел Пряжко был одним из главных драматургов нулевых и десятых, остается им и сейчас, продолжая расширять представления о театре. А режиссер Руслан Нанава по-своему подчеркивает архитектуру его текста. Так, в его постановке яблоневый сад олицетворяет в том числе симфонический оркестр консерватории, участвующий в спектакле.

8 октября, 19:00, «Театр на Васильевском» (в рамках спецпрограммы «Смотрите, кто пришел»)