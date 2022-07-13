Поэма Блока, геометрия и пиксели: Как устроен балет «Двенадцать» — главная премьера сезона в Мариинском театре?

хореограф

Года полтора назад меня захватила мысль сделать «мужской» спектакль. Тот, в котором главными действующими лицами были бы танцовщики-мужчины. Чтобы каждый из них был важен, чтобы они являлись группой и коллективом, танцуя как разрозненно, так и синхронно. Я думал, что же это может быть с точки зрения материала, и вот прошлым летом мой отец упомянул, как он принимал участие в восстановлении в 1975 году спектакля Якобсона «Двенадцать». И меня осенило: «Так вот же то, что нужно — Блок и Тищенко!»

Спектакль Якобсона не сохранился. Он запечатлен лишь на немногочисленных фотографиях. Еще есть семиминутное видео репетиции, снятой на любительскую камеру, когда постановку реконструировали в Театре им. Якобсона. Восстановленный спектакль также прошел всего несколько раз и не был зафиксирован. Я изучил все, но не могу сказать, что это учитывалось в нашей версии. Разве что я понял, что нужно избежать купирования музыки, которая была у Якобсона. Мне кажется, если композитор написал музыку так, как она есть, в той структуре, которую он задумывал, это нельзя менять. Насколько знаю, у Якобсона с Тищенко были разногласия из-за изменений партитуры. Я же был уверен, что нужно использовать музыку целиком.