Поэма Блока, геометрия и пиксели: Как устроен балет «Двенадцать» — главная премьера сезона в Мариинском театре?

Под финал сезона и юбилейного фестиваля «Звезды белых ночей» Мариинский театр 14, 15 и 16 июля покажет главную балетную премьеру года — «Двенадцать» на музыку любимого ученика Шостаковича Бориса Тищенко. Про то, как готовился грандиозный проект на стыке жанров, «Собака.ru» рассказали хореограф Александр Сергеев, автор костюмов и сценографии дизайнер Леонид Алексеев, художник по свету Константин Бинкин и прима-балерина Екатерина Кондаурова, дебютировавшая здесь как ассистент хореографа и драматическая актриса (именно она читает текст поэмы в прологе!).
Репетиция новой версии спектакля
В разгар советской оттепели в далеком 1964 году 25-летний выпускник Ленинградской консерватории и в будущем любимый аспирант Дмитрия Шостаковича Борис Тищенко по заказу Кировского театра (так в СССР называлась Мариинка) пишет музыкальную версию тревожной поэмы «Двенадцать» Блока. Перевести на язык танца и музыки поэтический текст тогда решил Леонид Якобсон. Работа хореографа-революционера со всеми венчиками из роз (и уж тем более образом его носителя) выдержала три показа, после чего спектакль из репертуара сняли.
Уже после смерти Якобсона в 1970-х участники труппы его собственного театра пыталась восстановить ту самую хореографию. Среди них был и танцовщик Валерий Сергеев — отец автора новой версии Александра Сергеева. И да, это момент принципиальный — Александр не реконструирует то, что было когда-то, а предлагает новый взгляд на хрестоматийный текст и не слишком знакомую широкому зрителю партитуру.
Александр Сергеев
хореограф
Года полтора назад меня захватила мысль сделать «мужской» спектакль. Тот, в котором главными действующими лицами были бы танцовщики-мужчины. Чтобы каждый из них был важен, чтобы они являлись группой и коллективом, танцуя как разрозненно, так и синхронно. Я думал, что же это может быть с точки зрения материала, и вот прошлым летом мой отец упомянул, как он принимал участие в восстановлении в 1975 году спектакля Якобсона «Двенадцать». И меня осенило: «Так вот же то, что нужно — Блок и Тищенко!»
Спектакль Якобсона не сохранился. Он запечатлен лишь на немногочисленных фотографиях. Еще есть семиминутное видео репетиции, снятой на любительскую камеру, когда постановку реконструировали в Театре им. Якобсона. Восстановленный спектакль также прошел всего несколько раз и не был зафиксирован. Я изучил все, но не могу сказать, что это учитывалось в нашей версии. Разве что я понял, что нужно избежать купирования музыки, которая была у Якобсона. Мне кажется, если композитор написал музыку так, как она есть, в той структуре, которую он задумывал, это нельзя менять. Насколько знаю, у Якобсона с Тищенко были разногласия из-за изменений партитуры. Я же был уверен, что нужно использовать музыку целиком.
Репетиция
Музыка не только использована целиком, но и проект стал в модном формате мультижанровости и междисциплинарности — перед непосредственно балетом будет драматический пролог, в котором прозвучит сама поэма. А также и другие сочинения Тищенко — три песни на стихи Марины Цветаевой для меццо-сопрано и фортепиано. «Я рад, что у нас получается не совсем балет, а спектакль на перекрестии жанров. Это и балет, и вокальное искусство, и симфонической произведение. А еще — элементы драматического театра с чтением поэмы и непростые аудиовизуальные эффекты. Я уже готов, что будет множество несогласных и недовольных, однако я так почувствовал. Это авторская воля что ли. На интуитивном уровне мне хотелось, чтобы было именно так», — рассказывает Александр Сергеев.
Репетиция
В роли Чтеца текст Блока озвучит* прима Екатерина Кондаурова, выступавшая также ассистентом хореографа — впервые в своей карьере. Для нее это также дебют и как для драматической артистки: «Чтец в этом спектакле — рассказчик и проводник для зрителей в мир истории, которую им предстоит увидеть. Он вводит в курс дела, знакомит с персонажами. Но в какой-то момент из стороннего наблюдателя становится и действующим лицом — если не самым главным. Вообще чтение вслух — для меня самый больной вопрос, потому что моя профессия все же нема. На протяжении всей карьеры и обучения я готовила свое тело к тому, чтобы с помощью него выражать свои мысли и чувства, но никак не голосом. Поэтому опыт, который мне предстоит, необыкновенно для меня волнующ, если не сказать страшен».
*Будет два состава исполнителей, роль Чтеца также исполняет Кристина Шапран
Для Александра Сергеева центральная идея его «Двенадцати» — деконструкция прошлого и мир, разрушающийся по воле человека. Это передал в костюмах и сценографии еще один «дебютант» проекта — дизайнер Леонид Алексеев, работавший до этого в драматическом, но не музыкальном театре.
Леонид Алексеев
автор сценографии и костюмов
Для меня апокалипсис — это разрушение цельной формы. Поэтому я использовал эстетику разрушающегося текста и изображения. Где-то он трескается, где-то расслаивается и исчезает. Сценография построена вокруг пикселя как универсальной формы или модуля, из которого собирается все. В начале мы видим, как пиксель вырисовывается и формируется в сильный объект. Дальше этим объектом рисуются улицы, движения героев, пространство кабака или города. Ближе к концу постановки эти пиксели начинают рассыпаться. Вначале фрагментарно, потом целым каскадом, что переносит нас в область, где они уже парят в воздухе, не привязанные ни к небу, ни к земле.
Для костюмов основным референсом были типографские иллюстрации. Мы видим гравюрные изображения на ткани буквально надетые на персонажей. Также используются простые четкие формы, на которые мы перенесли разрывы бумаги и трещины, которые показывают, как изображение изнашивается или рвется.
Я всегда активно призываю все жанры, особенно театральные, обращать внимание на моду и соединяться с ней. Поэтому я очень хотел, чтобы зрители, которые придут на спектакль, видели близость костюмов к модной одежде и в том числе моей — House of Leo.
Сценография Леонида Алексеева
Художником по свету стал Константин Бинкин, превращающий спектакли в настоящие произведения искусства. (Не сомневаемся, что это удалось и на этот раз!) «Достаточно много световых решений заложено в самой декорации, которую придумал Леня Алексеев. То есть разные ее элементы будут источником света. В хореографии у Саши Сергеева присутствует геометрия в построении артистов в некие, грубо говоря, рисунки и фигуры. Вот эту геометрию я и постараюсь также подчеркнуть. Если все получится, финал должен быть очень красивым, впрочем, как и весь спектакль», — обещает Константин.
Премьерный показы балета Двенадцать» в Мариинском-2 14, 15 и 16 июля. Художественный руководитель постановки — Валерий Гергиев, он будет дирижировать на спектакле 14 числа.
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