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Поэма Блока, геометрия и пиксели: Как устроен балет «Двенадцать» — главная премьера сезона в Мариинском театре?

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Под финал сезона и юбилейного фестиваля «Звезды белых ночей» Мариинский театр 14, 15 и 16 июля покажет главную балетную премьеру года — «Двенадцать» на музыку любимого ученика Шостаковича Бориса Тищенко. Про то, как готовился грандиозный проект на стыке жанров, «Собака.ru» рассказали хореограф Александр Сергеев, автор костюмов и сценографии дизайнер Леонид Алексеев, художник по свету Константин Бинкин и прима-балерина Екатерина Кондаурова, дебютировавшая здесь как ассистент хореографа и драматическая актриса (именно она читает текст поэмы в прологе!).

Александр Нефф, предоставлены Мариинским театром

Репетиция новой версии спектакля

В разгар советской оттепели в далеком 1964 году 25-летний выпускник Ленинградской консерватории и в будущем любимый аспирант Дмитрия Шостаковича Борис Тищенко по заказу Кировского театра (так в СССР называлась Мариинка) пишет музыкальную версию тревожной поэмы «Двенадцать» Блока. Перевести на язык танца и музыки поэтический текст тогда решил Леонид Якобсон. Работа хореографа-революционера со всеми венчиками из роз (и уж тем более образом его носителя) выдержала три показа, после чего спектакль из репертуара сняли.

Уже после смерти Якобсона в 1970-х участники труппы его собственного театра пыталась восстановить ту самую хореографию. Среди них был и танцовщик Валерий Сергеев — отец автора новой версии Александра Сергеева. И да, это момент принципиальный — Александр не реконструирует то, что было когда-то, а предлагает новый взгляд на хрестоматийный текст и не слишком знакомую широкому зрителю партитуру.

предоставлено Мариинским театром

Сценография Леонида Алексеева

предоставлено Мариинским театром

Сценография Леонида Алексеева

Александр Сергеев

хореограф

Года полтора назад меня захватила мысль сделать «мужской» спектакль. Тот, в котором главными действующими лицами были бы танцовщики-мужчины. Чтобы каждый из них был важен, чтобы они являлись группой и коллективом, танцуя как разрозненно, так и синхронно. Я думал, что же это может быть с точки зрения материала, и вот прошлым летом мой отец упомянул, как он принимал участие в восстановлении в 1975 году спектакля Якобсона «Двенадцать». И меня осенило: «Так вот же то, что нужно — Блок и Тищенко!»

Спектакль Якобсона не сохранился. Он запечатлен лишь на немногочисленных фотографиях. Еще есть семиминутное видео репетиции, снятой на любительскую камеру, когда постановку реконструировали в Театре им. Якобсона. Восстановленный спектакль также прошел всего несколько раз и не был зафиксирован. Я изучил все, но не могу сказать, что это учитывалось в нашей версии. Разве что я понял, что нужно избежать купирования музыки, которая была у Якобсона. Мне кажется, если композитор написал музыку так, как она есть, в той структуре, которую он задумывал, это нельзя менять. Насколько знаю, у Якобсона с Тищенко были разногласия из-за изменений партитуры. Я же был уверен, что нужно использовать музыку целиком.

Александр Нефф, предоставлены Мариинским театром

Репетиция

Музыка не только использована целиком, но и проект стал в модном формате мультижанровости и междисциплинарности — перед непосредственно балетом будет драматический пролог, в котором прозвучит сама поэма. А также и другие сочинения Тищенко — три песни на стихи Марины Цветаевой для меццо-сопрано и фортепиано. «Я рад, что у нас получается не совсем балет, а спектакль на перекрестии жанров. Это и балет, и вокальное искусство, и симфонической произведение. А еще — элементы драматического театра с чтением поэмы и непростые аудиовизуальные эффекты. Я уже готов, что будет множество несогласных и недовольных, однако я так почувствовал. Это авторская воля что ли. На интуитивном уровне мне хотелось, чтобы было именно так», — рассказывает Александр Сергеев.

Александр Нефф, предоставлены Мариинским театром

Репетиция

В роли Чтеца текст Блока озвучит* прима Екатерина Кондаурова, выступавшая также ассистентом хореографа — впервые в своей карьере. Для нее это также дебют и как для драматической артистки: «Чтец в этом спектакле — рассказчик и проводник для зрителей в мир истории, которую им предстоит увидеть. Он вводит в курс дела, знакомит с персонажами. Но в какой-то момент из стороннего наблюдателя становится и действующим лицом — если не самым главным. Вообще чтение вслух — для меня самый больной вопрос, потому что моя профессия все же нема. На протяжении всей карьеры и обучения я готовила свое тело к тому, чтобы с помощью него выражать свои мысли и чувства, но никак не голосом. Поэтому опыт, который мне предстоит, необыкновенно для меня волнующ, если не сказать страшен».

*Будет два состава исполнителей, роль Чтеца также исполняет Кристина Шапран

предоставлено Мариинским театром

Эскиз костюма Леонида Алексеева 

предоставлено Мариинским театром

Эскиз костюма Леонида Алексеева

Для Александра Сергеева центральная идея его «Двенадцати» — деконструкция прошлого и мир, разрушающийся по воле человека. Это передал в костюмах и сценографии еще один «дебютант» проекта — дизайнер Леонид Алексеев, работавший до этого в драматическом, но не музыкальном театре.

Леонид Алексеев

автор сценографии и костюмов

Для меня апокалипсис — это разрушение цельной формы. Поэтому я использовал эстетику разрушающегося текста и изображения. Где-то он трескается, где-то расслаивается и исчезает. Сценография построена вокруг пикселя как универсальной формы или модуля, из которого собирается все. В начале мы видим, как пиксель вырисовывается и формируется в сильный объект. Дальше этим объектом рисуются улицы, движения героев, пространство кабака или города. Ближе к концу постановки эти пиксели начинают рассыпаться. Вначале фрагментарно, потом целым каскадом, что переносит нас в область, где они уже парят в воздухе, не привязанные ни к небу, ни к земле.

Для костюмов основным референсом были типографские иллюстрации. Мы видим гравюрные изображения на ткани буквально надетые на персонажей. Также используются простые четкие формы, на которые мы перенесли разрывы бумаги и трещины, которые показывают, как изображение изнашивается или рвется.

Я всегда активно призываю все жанры, особенно театральные, обращать внимание на моду и соединяться с ней. Поэтому я очень хотел, чтобы зрители, которые придут на спектакль, видели близость костюмов к модной одежде и в том числе моей — House of Leo.

предоставлено Мариинским театром

Сценография Леонида Алексеева

Художником по свету стал Константин Бинкин, превращающий спектакли в настоящие произведения искусства. (Не сомневаемся, что это удалось и на этот раз!) «Достаточно много световых решений заложено в самой декорации, которую придумал Леня Алексеев. То есть разные ее элементы будут источником света. В хореографии у Саши Сергеева присутствует геометрия в построении артистов в некие, грубо говоря, рисунки и фигуры. Вот эту геометрию я и постараюсь также подчеркнуть. Если все получится, финал должен быть очень красивым, впрочем, как и весь спектакль», — обещает Константин.

Премьерный показы балета Двенадцать» в Мариинском-2 14, 15 и 16 июля. Художественный руководитель постановки — Валерий Гергиев, он будет дирижировать на спектакле 14 числа.

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Люди:
Екатерина Кондаурова, Леонид Алексеев, Александр Сергеев, Константин Бинкин

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