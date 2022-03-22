От рисования до чтения вслух: Чем заняться в Петербурге, чтобы меньше переживать и тревожиться?

В сложные времена мы все испытываем тревогу из-за беспокойства за будущее или бесконечного думскроллинга — пролистывания лент новостей. Про то, как в Петербурге (и не только) получить психологическую поддержку, мы уже рассказывали. На этот раз «Собака.ru» собрала несколько способов и занятий, которые также могут помочь чувствовать себя лучше (и редакция будет регулярно пополнять список!). Большинство из них бесплатные или за донейшн.
Чтение вслух в «Подписных изданиях»
Многие психологи сходятся на том, что самые простые, эффективные и доступные способы снизить тревожность — это ведение дневников (при этом фиксировать свои мысли лучше всего по старинке, то есть писать от руки) и чтение. Последнее регулярно практикуют в книжном магазине «Подписные издании» — и вслух. Его команда делает это для себя, но приглашает присоединиться всех желающих. Чтения проходят с 21 до 22 часов на втором этаже в детском зале. Впрочем, состоится ли встреча в какой-то конкретный день, лучше уточнить заранее.
Также у «Подписных» иногда бывает и акция «Подвешенные книги». Например, недавно друг магазина купила три книги, чтобы их отдали тем, кому они сейчас нужны. Среди них — бестселлер последних дней: «Практическая политология» Екатерины Шульман.
Арт-терапевтическая студия в Русском музее
Попробовать снизить тревожность можно и с помощью арт-терапии. Художник и куратор в инклюзивных мастерских «Простые вещи» Маша Опоцкая вместе с психологом и сотрудницей Русского музея Настасьей Шаховой запустили студию «Ну и ладно». Ее участники собираются на арт-терапию раз в неделю по понедельникам с 18:00 до 20:00 на Инженерной улице, 2-4. На каждой встрече могут принять не более 10 человек. Группа открытая — состав может меняться — и работает за донейшн. Записываться лучше заранее, потому что желающих довольно много. Хорошо рисовать при этом, конечно, совсем не обязательно.
Уличная выставка «Город-Приближение-Человек»
«Открытый цирк» в «Упсала-цирке»
Спектакли «Упсала-цирка» уже сами по себе — отличный способ немного отвлечься, научиться новому, включить эмпатию и сберечь все лучшее и сокровенное в нас. Но проект еще и регулярно проводит мастер-классы «Открытый цирк» (когда следующая встреча, удобнее всего следить в соцсетях), которые напоминают в том числе, как важно быть вместе.
О чем на каждом конкретном воркшопе пойдет речь, заранее не знают и в самом «Упсала-цирке», но точно — об увлекательном. Вход — за донейшн. А еще поддержать «хулиганов» (так зовут себя сами артисты) и самих себя, можно записавшись на онлайн-курс по жонглированию.
Уличная выставка «Город-Приближение-Человек»
У западного фасада ЦВЗ «Манеж» открылась уличная выставка фотографий, сделанных подопечными благотворительной организации «Ночлежка» — бездомными людьми. После мастер-класса фотографов Юрия Молодковца и Павла Волкова они самостоятельно фиксировали, какой видят жизнь вокруг. Экспозиция получилась по-настоящему терапевтической — не только для ее участников, но и всех зрителей. Увидеть проект «Город-Приближение-Человек» можно до 10 апреля.
«Ампир V»
Подборка бесплатных электронных книг
Чтобы поддержать своих читателей в трудное время, издательство «Альпина» открыло бесплатный доступ к 12 электронным книгам, которые «помогут найти опору, пережить кризис и позаботиться о себе». Это, например, бестселлер датчанки Илсе Санд «Близко к сердцу» и нон-фикшн психотерапевтки Екатерины Сигитовой «Идеальный шторм». Издания надо добавить в коллекцию, тогда появится кнопка со скачиванием. Сделать это можно до 28 марта, при этом книги, которые вы добавили в личный кабинет в период акции, останутся с вами навсегда.
Бесплатные кинопоказы
Если вам помогает чувствовать себя лучше кино, в Петербурге продолжает работать киноклуб «Киноафиши». После бесплатной регистрации в нем вы будете получать письма о возможности смотреть фильмы на специальных премьерных сеансах. Тоже бесплатных. Впрочем, и тут надо успевать записываться довольно быстро, так как желающих бывает много. Среди ближайших мартовских планов киноклуба, например, показы экранизации Пелевина «Ампир V» с Павлом Табаковым и Oxxxymiron (за неделю до релиза!), претендента на «Оскар» «Сядь за руль моей машины» Хамагути и комедийного боевика «Все везде и сразу».
Уход за растениями
На многих людей терапевтически действует забота о растениях. Магазины Plants For Friends и Plant Buro в соцсетях ищут жителей Петербурга, которые готовы взять на передержку цветы тех, кто решил покинуть город или страну. Также действует и обратная схема: можно через проекты обратиться к тем, кто сможет ухаживать за вашими растениями.
Фото обложки: SurfsUp/Shutterstock
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