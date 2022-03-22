От рисования до чтения вслух: Чем заняться в Петербурге, чтобы меньше переживать и тревожиться?

Чтение вслух в «Подписных изданиях»

Многие психологи сходятся на том, что самые простые, эффективные и доступные способы снизить тревожность — это ведение дневников (при этом фиксировать свои мысли лучше всего по старинке, то есть писать от руки) и чтение. Последнее регулярно практикуют в книжном магазине «Подписные издании» — и вслух. Его команда делает это для себя, но приглашает присоединиться всех желающих. Чтения проходят с 21 до 22 часов на втором этаже в детском зале. Впрочем, состоится ли встреча в какой-то конкретный день, лучше уточнить заранее.

Также у «Подписных» иногда бывает и акция «Подвешенные книги». Например, недавно друг магазина купила три книги, чтобы их отдали тем, кому они сейчас нужны. Среди них — бестселлер последних дней: «Практическая политология» Екатерины Шульман.

Арт-терапевтическая студия в Русском музее

Попробовать снизить тревожность можно и с помощью арт-терапии. Художник и куратор в инклюзивных мастерских «Простые вещи» Маша Опоцкая вместе с психологом и сотрудницей Русского музея Настасьей Шаховой запустили студию «Ну и ладно». Ее участники собираются на арт-терапию раз в неделю по понедельникам с 18:00 до 20:00 на Инженерной улице, 2-4. На каждой встрече могут принять не более 10 человек. Группа открытая — состав может меняться — и работает за донейшн. Записываться лучше заранее, потому что желающих довольно много. Хорошо рисовать при этом, конечно, совсем не обязательно.