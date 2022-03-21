Мастер-классы по фотоискусству для подопечных «Ночлежки» провели ведущие фотографы Петербурга и Москвы — Юрий Молодковец и Павел Волков. На этих встречах бездомные люди учились фотографировать: выстраивать композицию и кадр, ловить свет.

Молодковец, официальный фотограф Государственного Эрмитажа, провел занятие по съемке городского пейзажа. Амбассадор Canon в России Волков научил подопечных «Ночлежки» создавать уличный портрет. Компания Canon бесплатно предоставила технику для съемки и печати фотографий, а креативная группа «Луч» помогла с разработкой концепции проекта.