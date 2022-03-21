У западного фасада Центрального выставочного зала «Манеж» открылась выставка фотографий подопечных благотворительной организации «Ночлежка». Открытие уличной экспозиции приурочено к акции День бездомного человека, которая проходит ежегодно 21 марта.
Мастер-классы по фотоискусству для подопечных «Ночлежки» провели ведущие фотографы Петербурга и Москвы — Юрий Молодковец и Павел Волков. На этих встречах бездомные люди учились фотографировать: выстраивать композицию и кадр, ловить свет.
Молодковец, официальный фотограф Государственного Эрмитажа, провел занятие по съемке городского пейзажа. Амбассадор Canon в России Волков научил подопечных «Ночлежки» создавать уличный портрет. Компания Canon бесплатно предоставила технику для съемки и печати фотографий, а креативная группа «Луч» помогла с разработкой концепции проекта.
Координатор проектов «Ночлежки» и куратор выставки «Город-Приближение-Человек»:
Человек, который оказался на улице, бесконечно передвигается по городу, и это совсем не тот город, который видят люди, которым есть, куда возвращаться. Мы предложили участникам проекта взять в руки фотоаппараты и взглянуть на город не как на опасную, враждебную, холодную среду, а как на место, которое может приносить вдохновение и радость. За повседневной рутиной и выживанием увидеть что-то, что покажется им красивым. Мы хотели, чтобы наблюдая за деталями городской среды, люди могли почувствовать и проявить свою творческую силу.
«Я считаю, что любой человек должен помогать, особенно в таком важном вопросе, как бездомность. Одна из фундаментальных потребностей человека — иметь свой дом. И есть несколько десятков тысяч бездомных людей в таком прекрасном городе, как Петербург. Это колоссальная проблема для нашего прекрасного города. И эту проблему надо как-то решать», — отметил Юрий Молодковец.
Советник директора «Манежа» по просветительской деятельности:
В рамках выставочных и просветительских проектов Манежа наша команда активно развивает программу инклюзии, а также поддерживает принципы культуры участия. Мы рады, что аудитория Манежа постоянно расширяется, а выставочный зал становится действительно доступной средой, где встреча с искусством комфортна для самых разных посетителей. В данный момент наша программа включает в себя проекты, созданные для людей с инвалидностью, сложным социальным и миграционным опытом. Уличная экспозиция «Город-Приближение-Человек» на площади у западного фасада Манежа продолжает давнее сотрудничество между нашей институцией и благотворительной организацией «Ночлежка». Для нас это прекрасная возможность поддержать очень важный проект, который расширяет взгляд на современное искусство, делая его по-настоящему доступным.
Уличная экспозиция фотографий подопечных «Ночлежки» «Город-Приближение-Человек» работает с 21 марта по 10 апреля 2022 года.
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