Организаторы арт-терапевтической группы «Ну и ладно»

Специально для «Собака.ru»:

Организаторы арт-терапевтической группы «Ну и ладно»: Формат терапевтической группы мало возможен во времена социальных и психологических изменений для неравнодушных, потому что терапия требует время на себя, сил, денег, решимости на изменения. Сейчас все силы, решимость и деньги нужны, чтобы адаптироваться к новым внешним обстоятельствам, а внутренние изменения происходят лавинно — и к ним тоже нужно адаптироваться. Сейчас важно устоять, сохранить себя и близких, не потерять ценности, верить в опору и каждый день заново ее находить. Поэтому мы создаем группу поддержки средствами арт-терапии.

Будем рисовать, говорить, молчать, смотреть, клеить, вырезать, бездействовать, наблюдать, плакать и может быть, получится иногда смеяться. На каждую встречу будет в этой группе открывать набор. Приоритет будем давать тем, кто еще ни на одной встрече не был, чтобы у каждого была возможность получить немного поддержки.