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Искусство

В Русском музее открылась арт-терапевтическая студия «Ну и ладно». Как она работает?

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В Русском музее открылась арт-терапевтическая студия «Ну и ладно». Это закрытые группы, участники которых при помощи искусства смогут ответить на сложные внутренние вопросы, обнаружить свою силу, полюбить слабость, поддержать друг друга, посмеяться и просто решить свой терапевтический запрос.

Shutterstock.com

Арт-терапевтическую студию «Ну и ладно» запустил Отдел социокультурных коммуникаций Русского музея. Участники собираются раз в неделю по понедельникам с 18:00 до 20:00 в Русском музее на Инженерной улице, 2-4. На каждой встрече количество участников составляет не более 10 человек. Группа открытая — каждый раз состав участников может меняться — и работает за донейшн.

Ведущие курса:

  • Маша Опоцкая — художник, арт-терапевт, куратор Арт-студий инклюзивных мастерских «Простые вещи»;
  • Настасья Шахова — психолог, арт-терапевт отдела социокультурных коммуникаций Русского музея, ведущая музейных арт-медиаций.

Записаться на арт-терапию можно по ссылке.

Организаторы арт-терапевтической группы «Ну и ладно»

Специально для «Собака.ru»:

Организаторы арт-терапевтической группы «Ну и ладно»: Формат терапевтической группы мало возможен во времена социальных и психологических изменений для неравнодушных, потому что терапия требует время на себя, сил, денег, решимости на изменения. Сейчас все силы, решимость и деньги нужны, чтобы адаптироваться к новым внешним обстоятельствам, а внутренние изменения происходят лавинно — и к ним тоже нужно адаптироваться. Сейчас важно устоять, сохранить себя и близких, не потерять ценности, верить в опору и каждый день заново ее находить. Поэтому мы создаем группу поддержки средствами арт-терапии.

Будем рисовать, говорить, молчать, смотреть, клеить, вырезать, бездействовать, наблюдать, плакать и может быть, получится иногда смеяться. На каждую встречу будет в этой группе открывать набор. Приоритет будем давать тем, кто еще ни на одной встрече не был, чтобы у каждого была возможность получить немного поддержки.

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