В Русском музее открылась арт-терапевтическая студия «Ну и ладно». Это закрытые группы, участники которых при помощи искусства смогут ответить на сложные внутренние вопросы, обнаружить свою силу, полюбить слабость, поддержать друг друга, посмеяться и просто решить свой терапевтический запрос.
Арт-терапевтическую студию «Ну и ладно» запустил Отдел социокультурных коммуникаций Русского музея. Участники собираются раз в неделю по понедельникам с 18:00 до 20:00 в Русском музее на Инженерной улице, 2-4. На каждой встрече количество участников составляет не более 10 человек. Группа открытая — каждый раз состав участников может меняться — и работает за донейшн.
Ведущие курса:
- Маша Опоцкая — художник, арт-терапевт, куратор Арт-студий инклюзивных мастерских «Простые вещи»;
- Настасья Шахова — психолог, арт-терапевт отдела социокультурных коммуникаций Русского музея, ведущая музейных арт-медиаций.
Записаться на арт-терапию можно по ссылке.
Специально для «Собака.ru»:
Организаторы арт-терапевтической группы «Ну и ладно»: Формат терапевтической группы мало возможен во времена социальных и психологических изменений для неравнодушных, потому что терапия требует время на себя, сил, денег, решимости на изменения. Сейчас все силы, решимость и деньги нужны, чтобы адаптироваться к новым внешним обстоятельствам, а внутренние изменения происходят лавинно — и к ним тоже нужно адаптироваться. Сейчас важно устоять, сохранить себя и близких, не потерять ценности, верить в опору и каждый день заново ее находить. Поэтому мы создаем группу поддержки средствами арт-терапии.
Будем рисовать, говорить, молчать, смотреть, клеить, вырезать, бездействовать, наблюдать, плакать и может быть, получится иногда смеяться. На каждую встречу будет в этой группе открывать набор. Приоритет будем давать тем, кто еще ни на одной встрече не был, чтобы у каждого была возможность получить немного поддержки.
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