«Здравствуйте, мне страшно»: 6 способов получить бесплатную помощь психолога и обсудить свои переживания с другими людьми

Бесплатные консультации психологов Alter

Сервис Alter (по просьбам самих психологов) запустил бесплатную помощь для тех, кто пострадал из-за острой политической обстановки и сейчас не может потратить деньги терапию. Онлайн-консультация длится 45 минут, в проекте участвует больше 70 специалистов, их задача — дать конкретные техники снижения стресса и тревоги, провести профилактику ПТСР (посттравматического стрессового расстройства). Можно самому выбрать дату и специалиста, время ожидания может быть разным: свободные слоты то занимают, то появляются новые.