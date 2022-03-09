«Здравствуйте, мне страшно»: 6 способов получить бесплатную помощь психолога и обсудить свои переживания с другими людьми

Бесплатные консультации от психологического сервиса Alter, телеграм-чаты для поиска волонтеров-психотерапевтов, онлайн-комнаты эмпатии: «Собака.ru» собрала полезные ссылки и контакты для тех, кто чувствует себя плохо, испытывает тревогу от новостей, одиночество от невозможности поделиться своими эмоциями.
Бесплатные консультации психологов Alter
Сервис Alter (по просьбам самих психологов) запустил бесплатную помощь для тех, кто пострадал из-за острой политической обстановки и сейчас не может потратить деньги терапию. Онлайн-консультация длится 45 минут, в проекте участвует больше 70 специалистов, их задача — дать конкретные техники снижения стресса и тревоги, провести профилактику ПТСР (посттравматического стрессового расстройства). Можно самому выбрать дату и специалиста, время ожидания может быть разным: свободные слоты то занимают, то появляются новые.
Горячие линии: когда не можешь ждать
Получить экстренную поддержку — в случае панических атак, суицидальных мыслей, сильного повышения тревоги — можно от специалистов круглосуточных и анонимных горячих линий, которые могут оказывать первую психологическую помощь. Вот несколько контактов:
- Телефон доверия городской психиатрической больницы №7 им. Павлова (Клиника неврозов): 8-812-323-43-43.
- Единый общероссийский телефон доверия для родителей: 8-499-216-50-50.
- Экстренная психологическая помощь МЧС России: 8-495- 989-50-50 (оплата междугородней связи).
Групповая онлайн-терапия для снижения тревоги
Онлайн-сервис АНТИ ТРЕВОГА, созданный психологами и специалистами по осознанности специально для помощи в сложившейся ситуации. После подачи заявки вы получаете инструкцию, в которой подробно описано как пользоваться сервисом по снижению тревоги и стресса. Каждый день — в 8.00 и 21.00 — проходит групповая онлайн-терапия с разнообразными психологическими и телесно-ориентированными практиками.
Телеграм-чаты с поиском бесплатного психолога
Бесплатную психологическую поддержку в любой точке мира можно найти, присоединившись к телеграм-чатам «Помощь психологов» или «Бесплатная психология». Вы описываете свою проблему, а специалисты предлагают помощь и оповещают о свободном времени для консультаций.
Комнаты поддержки и эмпатии Realy University
«Учимся говорить о своих чувствах, открываться, сближаться с другими»: эта платформа создана для соединения и объединения людей, которые чувствуют себя одиноко и хотят поделиться переживаниями с другими. Это можно сделать в сonnection room — онлайн-комнатах поддержки и эмпатии. Чтобы помочь участникам справиться с тревогой и успокоиться, найти внутреннюю опору, проводятся групповые сеансы медитации.
Беседы с психологами в библиотеке им. Маяковского
«В это непростое время мы решили поддержать читателей и организовать безопасное пространство для обсуждения того, что происходит сейчас с нашими чувствами», — рассказывают сотрудники библиотеки на Фонтанке, 44. Модераторами бесед выступят гештальт-терапевты, клинические психологи, специалисты по когнитивно-поведенческой терапии. За актуальным графиком встреч можно следить здесь.
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