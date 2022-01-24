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Чем заняться в Петербурге с 24 по 30 января

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«Собака.ru» составила программу, что смотреть и куда пойти на этой неделе, если у вас есть QR-код. Премьеры спектаклей «Елизавета Бам» в БДТ и «Темные дни» в Fulcro, сериал «Позолоченный век» от автора «Аббатства Даунтон», концерт Motorama и выставка книг, подаренных Барышникову Бродским.

Пн 24 января Вт 25 января Ср 26 января Чт 27 января Пт 28 января Сб 29 января Вс 30 января
Кадр из фильма Уберто Пазолини «Один на один» предоставлен «Собака.ru» пресс-службой прокатчика

Понедельник, 24 января

Спецпоказ фильма «Один на один»

20:00

Трогательная драму с Джеймсом Нортоном покажут за несколько дней ее до релиза в рамках спецпоказа на «Ленфильме». Картину, участвовавшую в 2020-м в программе Венецианского кинофестиваля, представит сам актер.

Выставка «Виллем ван Вигель. Кинетическая скульптура»

В 2020 году в «Манеже» был большой проект про кинетическое искусство в России — его точкой отсчета принято считать движущиеся скульптуры Родченко и Татлина. В Эрарте покажут международное измерение и эволюцию жанра — работы нидерландского художника Виллема ван Вигеля. Это чаще всего черные металлические конструкции, заключенные в белый прямоугольник холста. С помощью искусственного интеллекта они принимают различные формы, будто отсчитывая ход времени. Выглядит это и правда завораживающе.

До 15 мая, Эрарта

Выставка Дмитрия Ганопольского «Х»

Выставка фотографа и основателя проекта «Голоса» Дмитрия Ганопольского — серия из личных снимков, сделанных за 10 лет (с 2010 по 2020 годы), отпечатаных вручную в классической традиции. Как объясняет Дмитрий, а это тот случай, когда никто не скажет лучше автора, «X – это моя жизнь до и после комы. X – это последние 10 лет, которые меня определили. Х – это мир родных пейзажей и чужих городов, собранный из осколков. Х – это любовь и смерть, которые всегда рядом: женщины – кресты – женщины. X – это жертвоприношение, обратный отсчет и новое рождение после. Х – это точки на карте и крестики дней: мое я – в сумме пережитого. X – это моя первая личная выставка фотографий об обретении себя после репетиции смерти».

До 6 февраля, 3120 Gallery

HBO, «Амедиатека»

Вторник, 25 января

Концерт «Желтые звезды»

20:00

К Международному дню памяти жертв Холокоста в Большом зале филармонии им. Шостаковича вновь пройдет концерт проекта «Желтые звезды» — уже в седьмой раз. В этом году прозвучит «Концерт для клезмерского кларнета с оркестром» Влада Маргулиса в исполнении оркестра филармонии (дирижер — Владимир Альтшулер, солист — Илья Гиндин). Кроме того, в программе — вокальный цикл Дмитрия Шостаковича «Из еврейской народной поэзии». Его споют Анастасия Калагина (сопрано), Екатерина Сергеева (меццо-сопрано), Сергей Семишкур (тенор). В концерте выступят также виолончелист Алексей Стадлер и актриса Елизавета Боярская, которая прочтет фрагменты из «Треблинского ада» Василия Гроссмана. Подробности и билеты здесь

Спектакль-концерт «Кристмас»

На сцене Александринского театра, хотя рождество и давно миновало, покажут спектакль-концерт, придуманный 11 лет назад американскими актерами Казимиром Лиске и Одином Байроном. Они оба учились в Москве и не смогли уехать домой на каникулы. Чтобы все же отпраздновать, они устроили квартирник, куда позвали петь кэролы и советские новогодние песни своих друзей артистов. Получилось так здорово, что проект стал ежегодным, обретя и театральную часть — мини-спектакль по «Дарам волхвов» О.Генри. Участники «Кристмас» на этот раз — Сергей Балашов, Евгений Бархатов, Юра Визбор-мл., Иракли Долидзе, Стивен Томас Окснер, Инна Сухорецкая и Варвара Чиркина.

Сериал «Позолоченный век»

Слухи о том, что создатель «Аббатства Даунтон» Джулиан Феллоуз выпустит новую и не менее эпичную костюмированную драму большой формы, ходили давно. И вот это, наконец-то, сбылось. Правда, местом действия стала не Англия, а Америка. Главная героиня, сирота Мариан Брук (Луиза Джейкобсон), переезжает из сельской Пенсильвании в Нью-Йорк 1880-х к двум своим богатым тетям: Аде (Синтия Никсон) и Агнес (Кристин Барански).

С 25 января, HBO, «Амедиатека»

Сериал «Сквозь снег»

Многострадальная сериальная адаптация фильма «оскаровского» триумфатора Пака Чжун-Хо, снятого им в 2013 году. За время производства проект успела дважды сменить канал и команду. В основе истории – французский комикс-антиутопия об остатках человечества, запертых в движущемся сквозь снег поезде из 1001 вагона. В его конце едут низшие классы, а у паровоза – сливки общества. В одной из главных ролей – Дженнифер Коннелли. Это уже третий сезон.

С 25 января, TNT и Netflix

галерея MYTH

«Я здесь»

Среда, 26 января

Концерт Сергея Орлова

Уроженца поселка городского типа «Депутатский» многие зрители узнали после участия в шоу «Вечерний Ургант» и интервью про поэзию русской хтони у Юрия Дудя. В среду резидент Stand-Up Club №1 Сергей Орлов выступит с большим сольным концертом в «Тинькофф Арене».

Спектакль «Иванов», ТЮЗ им. Брянцева

«Иванов» — первая значительная чеховская пьеса, которую впоследствии драматург не раз менял и вообще не слишком любил. Что ничуть не мешало и не мешает режиссерам — количество постановок и экранизаций на данный момент исчисляется несколькими десятками. В январе в стройные ряды интерпретаторов «Иванова» вступил и режиссер Денис Хуснияров. Один из премьерных показов — 26 января. Впрочем, идти ли в ТЮЗ после скандалов в этом театре каждый зритель решает самостоятельно.

Перфоманс «RE (revolution)»

20:00

На Новой сцене Александринского театра джаз-бэнд Dizzy Dutch Duck покажет их совместный перфоманс с танцевальной группой Jazzy Moves. Это хореографическо-музыкальное исследование про UK Jazz, повлиявший на всю культуру.

Выставка Лизы Бобковой «Методы обнаружения присутствия. Пособие для невидимых»

Большинству зрителей художница Лиза Бобкова знакома по металлическим скульптурам из прутьев и ироничной графике. Выставка в MYTH — опыт исследование Лизой еще одного медиума: видео. Это созданные в течение последних двух лет визуальные эссе о непонимании и попытках выстроить диалог, в том числе документация перформанса «Я здесь» — снятая в огромном песчаном карьере зимой 2020 года. Куратор экспозиции — Александр Евангели.

До 6 марта, галерея MYTH

Фото: Антон Пронин

Анна Виленская

Четверг, 27 января

Выставка «Be good, Мышь!»

Иосиф Бродский и Михаил Барышников дружили 22 года — и не только на почве эмиграции в Нью-Йорк. Название «Be good, Мышь!» — финальные слова из их последнего телефонного разговора. Поэт дарил танцовщику свои книги, подписывая каждый раз ситуационными стихами. В октябре 2021-го Барышников передал издания в фонд музея на Литейном проспекте. Их и покажут на выставке. Выбор 27 января как дня старта не случаен: это день рождения Михаила Барышникова — а большинство книг он получал в подарок как раз в честь него.

С 27 января по 27 апреля, музей «Полторы комнаты»

Выставка «Иван Сотников: Тотальная графика»

Сооснователь «Новых художников» (с Тимуром Новиковым) и Общества любителей живописи и рисования (с Александром Флоренским) Иван Сотников в своей графике фиксировал уже несуществующий Ленинград поздних 1980-х, своих друзей-живописцев и случайных встречных. В Новом музее, а именно здесь была первая полная ретроспектива Сотникова в 2015-м, покажут более 100 рисунков из собрания его семьи.

С 27 января по 27 февраля, Новый музей (музей Аслана Чехоева)

Лекция Анны Виленской «Басовая линия: серый кардинал в музыке от Баха до Земфиры»

19:30

Популяризатор классики Анна Виленская продолжает в легкой и доступной форме рассказывать на Новой сцене Александринки, как устроена музыка. На этот раз речь пойдет о басовой партии — как ее использовали и барочные композиторы, и Земфира с Фрэнком Синатрой.

Концерт Алексея Любимова «Моцарт. Сонаты для клавира»

21:00

Советский и российский пианист Алексей Любимов сделал многое для популяризации как старинной музыки, так и современной — ему посвящали свои сочинения Галина Уствольская, Валентин Сильвестров и Арво Пярт. В четверг в Доме радио он исполнит сонаты для клавира Моцарта — две минорных и две мажорных.

Фильм «Вальдо»

Один из режиссеров «Дряни» Тим Киркби сняли детективный боевик о расследовании убийства, к которому частный сыщик привлекает экс-полицейского Чарли Вальдо, со скандалом ушедшего со службы. В касте — Чарли Ханнэм, Мэл Гибсон и Люси Фрай

С 27 января, кинотеатры

Фильм «Я — Златан»

Байопик футболиста Златана Ибрагимовича, до сих пор остающегося лучшим бомбардиром в истории национальной сборной Швеции. Как он, сын мигрантов из бывшей Югославии, сделал блестящую карьеру, начиная с игры за юношские команды его родного города Мальме.

С 27 января, кинотеатры

Фильм «Обходные пути»

Экспериментальная картина про будни кладмена петербурженки Екатерины Селенкиной участвовала в Недели критики Венецианского киносмотра. И стала российским победителям Международного фестиваля дебютного кино в Новой Голландии.

С 27 января, кинотеатры

Фильм «Один на один»

Трогательная драма Уберто Пазолини («Мужской стриптиз») с Джеймсом Нортоном в главной роли рассказывает историю отца-одиночки, который узнает, что смертельно болен, и пытается найти новую семью своему маленькому сыну. В 2020 году фильм участвовал в конкурсе Венецианского кинофестиваля.

С 27 января, кинотеатры

Пятница, 28 января

Спектакль «Темные дни. Часть первая. Посвящение», Fulcro

Импульсом для создания драматургом Климом (Владимир Клименко) неисторической хроники о Смутном времени стала реплика из неоконченной пьесы Шиллера «Кровавая свадьба»: «Русь может победить лишь Русь». Спектакль режиссера Дарьи Шаминой, художника Михаил Заиканова, композитора Дмитрия Власика и драматурга Алины Журиной (они все названы авторами) разделен на три части и играться будет три же вечера. Если кто-то подумал, что будущая постановка из разряда «театральных сериалов», это не так. Авторы настаивают на определении «триптих», где каждая часть прочно связана с другой. Первой покажут авторскую аудиовизуальную инсталляцию, посвященную времени Хрущева и Горбачева. Ближайшие показы — 28, 29, 30 января. Билеты и подробности здесь.

Концерт Motorama

Ростовские постпанки из-за коронавирусных ограничений несколько раз переносили свой концерт в клубе «Космонавт», но в субботу он, кажется, все же состоится. А накануне, в «Ласточке», музыканты выступят с дополнительным перфомансом, чтобы все фанаты хором подпевали их англоязычным хитам и песням с недавнего альбома Before The Road.

Концерт Пьера Жениссона

20:00

В пятницу в Доме Радио сочинения Прокофьева прозвучат в исполнении кларнетиста Пьера Жениссона. Ему будет аккомпанировать пианистка Наташа Кудрицкая, а также солисты оркестра musicAeterna: Владислав Песин (первая скрипка), Роберт Брем (вторая скрипка), Динара Муратова (альт), Владимир Словачевский (виолончель).

«Кинотанец. Weekend»

В пятницу и субботу на Новой сцене Александринского театра вновь пройдет «Кинотанец. Weekend». Специальная программа фестиваля посвящена творчеству Аллы Ковган — художнице, открывшей жанр кинотанца для России (она, например, автор фильма «Каннингем» про хореографа Мерса Каннингема). В рамках смотра будет показ картин Аллы, которые редко встретишь в широком прокате, встреча со зрителями и мастер-класс для профессионалов. Подробности здесь.

Сериал «Мы все мертвы»

Потенциальный хит, рискующий повторить успех «Игры в кальмара», основан на цифровом корейском комиксе «Сейчас в нашей школе» (так называемом вебтуне). Это сочетающая элементы хоррора и coming of age история про учеников, запертых в своей альма матер во время зомби-апокалипсиса и пытающихся избежать заражения. Выживут, конечно, далеко не все.

С 28 января, Netflix

Сериал «Афтепати»

В комедийном детективе Кристофера Миллера и Фила Лорда («Человек-паук: Через вселенные», «Мачо и ботан») одно и то же убийство на встрече выпускников в каждом эпизоде показывается глазами нового персонажа и в разных жанрах. Всего в проекте — восемь серий.

С 28 января, Apple TV+

Сериал «С холода»

Триллер с Маргаритой Левиевой в главной роли рассказывает про шпионку из России, работавшую в прошлом на КГБ, которую ЦРУ вербует для поиска преступника в Европе. Придумал сериал сценарист «Сверхъестественного» Адам Гласс. В проекте также играют Алена Хмельницкая и Стася Милославская.

С 28 января, Netflix

Сериал «Женщина в доме напротив девушки в окне»

В комедийном триллере Майкла Леманна («Американская история ужасов», «Эд Вуд») Кристин Белл играет одинокую и злоупотребляющую алкоголем женщину, которая развлекается, рассматривая мир через окно своего дома. Однажды ей покажется (или нет), что она увидела в соседнем здании жестокое убийство.

С 28 января, Netflix

Суббота, 29 января

Спектакль «Елизавета Бам», БДТ им. Товстоногова

Литовский режиссер Оскарас Коршуновас в Петербурге уже ставил «Смерть Тарелкина» в «Балтийском доме», превратив пьесу Сухова-Кобылина в фантасмагорию о несвободе и обреченности. Для инсценировки на сцене БДТ он выбрал текст изначально провоцирующий на эксперименты — произведения Даниила Хармса и других обэриутов. В спектакле задействованы артисты театра Геннадий Блинов, Андрей Феськов, Полина Дудкина, Рустам Насыров, Дмитрий Каргин, Екатерина Старателева, а также приглашенные актеры Александра Дроздова и Анастасия Чайникова. При этом точное распределение ролей специально не сообщается.

Выставка «Лики / Лица / Морды»

Выставка в Мраморном дворце — проект московского музея AZ (Анатолия Зверева) и приурочена как раз к 90-летию Зверева (самого художника-нон-конформиста не стало еще в 1986-м). «Лики / Лица / Морды» состоит не только из его работ, но и вообще об исследовании жанра портрета в живописи шестидесятников и современных авторов. Покажут картины Гриши Брускина, Олега Целкова, Владимира Янкилевского, Эдуарда Штейнберга, Владимир Немухина и многих других.

С 29 января до 10 марта, Мраморный дворец

Спецпоказ фильма «Я – Златан»

19:00

На «Ленфильме» в субботу пройдет спецпоказ байопика Златана Ибрагимовича. Про футболиста и саму картину на нем расскажет комментатор и спортивный обозреватель Федор Погорелов.

Концерт Zero People

Zero People — сайд-проект музыкантов Animal ДжаZ Александра Красовицкого и Александра Заранкина. В субботу в клубе «Время N» они сыграют трогательный концерт — темой выступления будут рождественские праздники, зима и прочие сезонные поводы для радости и депрессии.

Спецпоказ фильма «Седьмая печать»

21:00

Почти за неделю до выхода в повторный прокат экзистенциальную притчу Ингмара Бергмана покажут в «Авроре». Если на этот сеанс вы не успеете, в воскресенье на «Ленфильме» будет еще один. Там картину представит кинокритик и куратор Андрей Карташев.

Воскресенье, 30 января

«Малер. Симфония № 3»

20:00

В воскресенье в филармонии Третья симфония Малера прозвучит в исполнении ее оркестра. Дирижером выступит легендарный Зубин Мета, сотрудничавший с лучшими музыкантами мира. За свою карьеру он успел поработать и в Метрополитен-опера, Венской государственной опере, Королевском театре Ковент-Гарден, миланском «Ла Скала», оперных театрах Чикаго и Флоренции, а также на Зальцбургском фестивале. С 1998 по 2006 год Мета был музыкальным руководителем Баварской государственной оперы в Мюнхене.

Сериал «Монарх»

Музыкальная драма с Сьюзен Сарандон о семье кантри-певцов. Она играет главу династии, жестко обращающуюся со своими родственниками. Свергнуть матриархат попытается одна из ее дочерей Николетт (Анна Фрил из «Мертвые до востребования»).

С 30 января, Fox

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