Чем заняться в Петербурге с 24 по 30 января

«Собака.ru» составила программу, что смотреть и куда пойти на этой неделе, если у вас есть QR-код. Премьеры спектаклей «Елизавета Бам» в БДТ и «Темные дни» в Fulcro, сериал «Позолоченный век» от автора «Аббатства Даунтон», концерт Motorama и выставка книг, подаренных Барышникову Бродским.
Понедельник, 24 января
Спецпоказ фильма «Один на один»
20:00
Трогательная драму с Джеймсом Нортоном покажут за несколько дней ее до релиза в рамках спецпоказа на «Ленфильме». Картину, участвовавшую в 2020-м в программе Венецианского кинофестиваля, представит сам актер.
Выставка «Виллем ван Вигель. Кинетическая скульптура»
В 2020 году в «Манеже» был большой проект про кинетическое искусство в России — его точкой отсчета принято считать движущиеся скульптуры Родченко и Татлина. В Эрарте покажут международное измерение и эволюцию жанра — работы нидерландского художника Виллема ван Вигеля. Это чаще всего черные металлические конструкции, заключенные в белый прямоугольник холста. С помощью искусственного интеллекта они принимают различные формы, будто отсчитывая ход времени. Выглядит это и правда завораживающе.
До 15 мая, Эрарта
Выставка Дмитрия Ганопольского «Х»
Выставка фотографа и основателя проекта «Голоса» Дмитрия Ганопольского — серия из личных снимков, сделанных за 10 лет (с 2010 по 2020 годы), отпечатаных вручную в классической традиции. Как объясняет Дмитрий, а это тот случай, когда никто не скажет лучше автора, «X – это моя жизнь до и после комы. X – это последние 10 лет, которые меня определили. Х – это мир родных пейзажей и чужих городов, собранный из осколков. Х – это любовь и смерть, которые всегда рядом: женщины – кресты – женщины. X – это жертвоприношение, обратный отсчет и новое рождение после. Х – это точки на карте и крестики дней: мое я – в сумме пережитого. X – это моя первая личная выставка фотографий об обретении себя после репетиции смерти».
До 6 февраля, 3120 Gallery
Вторник, 25 января
Концерт «Желтые звезды»
20:00
К Международному дню памяти жертв Холокоста в Большом зале филармонии им. Шостаковича вновь пройдет концерт проекта «Желтые звезды» — уже в седьмой раз. В этом году прозвучит «Концерт для клезмерского кларнета с оркестром» Влада Маргулиса в исполнении оркестра филармонии (дирижер — Владимир Альтшулер, солист — Илья Гиндин). Кроме того, в программе — вокальный цикл Дмитрия Шостаковича «Из еврейской народной поэзии». Его споют Анастасия Калагина (сопрано), Екатерина Сергеева (меццо-сопрано), Сергей Семишкур (тенор). В концерте выступят также виолончелист Алексей Стадлер и актриса Елизавета Боярская, которая прочтет фрагменты из «Треблинского ада» Василия Гроссмана. Подробности и билеты здесь.
Спектакль-концерт «Кристмас»
На сцене Александринского театра, хотя рождество и давно миновало, покажут спектакль-концерт, придуманный 11 лет назад американскими актерами Казимиром Лиске и Одином Байроном. Они оба учились в Москве и не смогли уехать домой на каникулы. Чтобы все же отпраздновать, они устроили квартирник, куда позвали петь кэролы и советские новогодние песни своих друзей артистов. Получилось так здорово, что проект стал ежегодным, обретя и театральную часть — мини-спектакль по «Дарам волхвов» О.Генри. Участники «Кристмас» на этот раз — Сергей Балашов, Евгений Бархатов, Юра Визбор-мл., Иракли Долидзе, Стивен Томас Окснер, Инна Сухорецкая и Варвара Чиркина.
Сериал «Позолоченный век»
Слухи о том, что создатель «Аббатства Даунтон» Джулиан Феллоуз выпустит новую и не менее эпичную костюмированную драму большой формы, ходили давно. И вот это, наконец-то, сбылось. Правда, местом действия стала не Англия, а Америка. Главная героиня, сирота Мариан Брук (Луиза Джейкобсон), переезжает из сельской Пенсильвании в Нью-Йорк 1880-х к двум своим богатым тетям: Аде (Синтия Никсон) и Агнес (Кристин Барански).
С 25 января, HBO, «Амедиатека»
Сериал «Сквозь снег»
Многострадальная сериальная адаптация фильма «оскаровского» триумфатора Пака Чжун-Хо, снятого им в 2013 году. За время производства проект успела дважды сменить канал и команду. В основе истории – французский комикс-антиутопия об остатках человечества, запертых в движущемся сквозь снег поезде из 1001 вагона. В его конце едут низшие классы, а у паровоза – сливки общества. В одной из главных ролей – Дженнифер Коннелли. Это уже третий сезон.
С 25 января, TNT и Netflix
«Я здесь»
Среда, 26 января
Концерт Сергея Орлова
Уроженца поселка городского типа «Депутатский» многие зрители узнали после участия в шоу «Вечерний Ургант» и интервью про поэзию русской хтони у Юрия Дудя. В среду резидент Stand-Up Club №1 Сергей Орлов выступит с большим сольным концертом в «Тинькофф Арене».
Спектакль «Иванов», ТЮЗ им. Брянцева
«Иванов» — первая значительная чеховская пьеса, которую впоследствии драматург не раз менял и вообще не слишком любил. Что ничуть не мешало и не мешает режиссерам — количество постановок и экранизаций на данный момент исчисляется несколькими десятками. В январе в стройные ряды интерпретаторов «Иванова» вступил и режиссер Денис Хуснияров. Один из премьерных показов — 26 января. Впрочем, идти ли в ТЮЗ после скандалов в этом театре каждый зритель решает самостоятельно.
Перфоманс «RE (revolution)»
20:00
На Новой сцене Александринского театра джаз-бэнд Dizzy Dutch Duck покажет их совместный перфоманс с танцевальной группой Jazzy Moves. Это хореографическо-музыкальное исследование про UK Jazz, повлиявший на всю культуру.
Выставка Лизы Бобковой «Методы обнаружения присутствия. Пособие для невидимых»
Большинству зрителей художница Лиза Бобкова знакома по металлическим скульптурам из прутьев и ироничной графике. Выставка в MYTH — опыт исследование Лизой еще одного медиума: видео. Это созданные в течение последних двух лет визуальные эссе о непонимании и попытках выстроить диалог, в том числе документация перформанса «Я здесь» — снятая в огромном песчаном карьере зимой 2020 года. Куратор экспозиции — Александр Евангели.
До 6 марта, галерея MYTH
Анна Виленская
Четверг, 27 января
Выставка «Be good, Мышь!»
Иосиф Бродский и Михаил Барышников дружили 22 года — и не только на почве эмиграции в Нью-Йорк. Название «Be good, Мышь!» — финальные слова из их последнего телефонного разговора. Поэт дарил танцовщику свои книги, подписывая каждый раз ситуационными стихами. В октябре 2021-го Барышников передал издания в фонд музея на Литейном проспекте. Их и покажут на выставке. Выбор 27 января как дня старта не случаен: это день рождения Михаила Барышникова — а большинство книг он получал в подарок как раз в честь него.
С 27 января по 27 апреля, музей «Полторы комнаты»
Выставка «Иван Сотников: Тотальная графика»
Сооснователь «Новых художников» (с Тимуром Новиковым) и Общества любителей живописи и рисования (с Александром Флоренским) Иван Сотников в своей графике фиксировал уже несуществующий Ленинград поздних 1980-х, своих друзей-живописцев и случайных встречных. В Новом музее, а именно здесь была первая полная ретроспектива Сотникова в 2015-м, покажут более 100 рисунков из собрания его семьи.
С 27 января по 27 февраля, Новый музей (музей Аслана Чехоева)
Лекция Анны Виленской «Басовая линия: серый кардинал в музыке от Баха до Земфиры»
19:30
Популяризатор классики Анна Виленская продолжает в легкой и доступной форме рассказывать на Новой сцене Александринки, как устроена музыка. На этот раз речь пойдет о басовой партии — как ее использовали и барочные композиторы, и Земфира с Фрэнком Синатрой.
Концерт Алексея Любимова «Моцарт. Сонаты для клавира»
21:00
Советский и российский пианист Алексей Любимов сделал многое для популяризации как старинной музыки, так и современной — ему посвящали свои сочинения Галина Уствольская, Валентин Сильвестров и Арво Пярт. В четверг в Доме радио он исполнит сонаты для клавира Моцарта — две минорных и две мажорных.
Фильм «Вальдо»
Один из режиссеров «Дряни» Тим Киркби сняли детективный боевик о расследовании убийства, к которому частный сыщик привлекает экс-полицейского Чарли Вальдо, со скандалом ушедшего со службы. В касте — Чарли Ханнэм, Мэл Гибсон и Люси Фрай
С 27 января, кинотеатры
Фильм «Я — Златан»
Байопик футболиста Златана Ибрагимовича, до сих пор остающегося лучшим бомбардиром в истории национальной сборной Швеции. Как он, сын мигрантов из бывшей Югославии, сделал блестящую карьеру, начиная с игры за юношские команды его родного города Мальме.
С 27 января, кинотеатры
Фильм «Обходные пути»
Экспериментальная картина про будни кладмена петербурженки Екатерины Селенкиной участвовала в Недели критики Венецианского киносмотра. И стала российским победителям Международного фестиваля дебютного кино в Новой Голландии.
С 27 января, кинотеатры
Фильм «Один на один»
Трогательная драма Уберто Пазолини («Мужской стриптиз») с Джеймсом Нортоном в главной роли рассказывает историю отца-одиночки, который узнает, что смертельно болен, и пытается найти новую семью своему маленькому сыну. В 2020 году фильм участвовал в конкурсе Венецианского кинофестиваля.
С 27 января, кинотеатры
Пятница, 28 января
Спектакль «Темные дни. Часть первая. Посвящение», Fulcro
Импульсом для создания драматургом Климом (Владимир Клименко) неисторической хроники о Смутном времени стала реплика из неоконченной пьесы Шиллера «Кровавая свадьба»: «Русь может победить лишь Русь». Спектакль режиссера Дарьи Шаминой, художника Михаил Заиканова, композитора Дмитрия Власика и драматурга Алины Журиной (они все названы авторами) разделен на три части и играться будет три же вечера. Если кто-то подумал, что будущая постановка из разряда «театральных сериалов», это не так. Авторы настаивают на определении «триптих», где каждая часть прочно связана с другой. Первой покажут авторскую аудиовизуальную инсталляцию, посвященную времени Хрущева и Горбачева. Ближайшие показы — 28, 29, 30 января. Билеты и подробности здесь.
Концерт Motorama
Ростовские постпанки из-за коронавирусных ограничений несколько раз переносили свой концерт в клубе «Космонавт», но в субботу он, кажется, все же состоится. А накануне, в «Ласточке», музыканты выступят с дополнительным перфомансом, чтобы все фанаты хором подпевали их англоязычным хитам и песням с недавнего альбома Before The Road.
Концерт Пьера Жениссона
20:00
В пятницу в Доме Радио сочинения Прокофьева прозвучат в исполнении кларнетиста Пьера Жениссона. Ему будет аккомпанировать пианистка Наташа Кудрицкая, а также солисты оркестра musicAeterna: Владислав Песин (первая скрипка), Роберт Брем (вторая скрипка), Динара Муратова (альт), Владимир Словачевский (виолончель).
«Кинотанец. Weekend»
В пятницу и субботу на Новой сцене Александринского театра вновь пройдет «Кинотанец. Weekend». Специальная программа фестиваля посвящена творчеству Аллы Ковган — художнице, открывшей жанр кинотанца для России (она, например, автор фильма «Каннингем» про хореографа Мерса Каннингема). В рамках смотра будет показ картин Аллы, которые редко встретишь в широком прокате, встреча со зрителями и мастер-класс для профессионалов. Подробности здесь.
Сериал «Мы все мертвы»
Потенциальный хит, рискующий повторить успех «Игры в кальмара», основан на цифровом корейском комиксе «Сейчас в нашей школе» (так называемом вебтуне). Это сочетающая элементы хоррора и coming of age история про учеников, запертых в своей альма матер во время зомби-апокалипсиса и пытающихся избежать заражения. Выживут, конечно, далеко не все.
С 28 января, Netflix
Сериал «Афтепати»
В комедийном детективе Кристофера Миллера и Фила Лорда («Человек-паук: Через вселенные», «Мачо и ботан») одно и то же убийство на встрече выпускников в каждом эпизоде показывается глазами нового персонажа и в разных жанрах. Всего в проекте — восемь серий.
С 28 января, Apple TV+
Сериал «С холода»
Триллер с Маргаритой Левиевой в главной роли рассказывает про шпионку из России, работавшую в прошлом на КГБ, которую ЦРУ вербует для поиска преступника в Европе. Придумал сериал сценарист «Сверхъестественного» Адам Гласс. В проекте также играют Алена Хмельницкая и Стася Милославская.
С 28 января, Netflix
Сериал «Женщина в доме напротив девушки в окне»
В комедийном триллере Майкла Леманна («Американская история ужасов», «Эд Вуд») Кристин Белл играет одинокую и злоупотребляющую алкоголем женщину, которая развлекается, рассматривая мир через окно своего дома. Однажды ей покажется (или нет), что она увидела в соседнем здании жестокое убийство.
С 28 января, Netflix
Суббота, 29 января
Спектакль «Елизавета Бам», БДТ им. Товстоногова
Литовский режиссер Оскарас Коршуновас в Петербурге уже ставил «Смерть Тарелкина» в «Балтийском доме», превратив пьесу Сухова-Кобылина в фантасмагорию о несвободе и обреченности. Для инсценировки на сцене БДТ он выбрал текст изначально провоцирующий на эксперименты — произведения Даниила Хармса и других обэриутов. В спектакле задействованы артисты театра Геннадий Блинов, Андрей Феськов, Полина Дудкина, Рустам Насыров, Дмитрий Каргин, Екатерина Старателева, а также приглашенные актеры Александра Дроздова и Анастасия Чайникова. При этом точное распределение ролей специально не сообщается.
Выставка «Лики / Лица / Морды»
Выставка в Мраморном дворце — проект московского музея AZ (Анатолия Зверева) и приурочена как раз к 90-летию Зверева (самого художника-нон-конформиста не стало еще в 1986-м). «Лики / Лица / Морды» состоит не только из его работ, но и вообще об исследовании жанра портрета в живописи шестидесятников и современных авторов. Покажут картины Гриши Брускина, Олега Целкова, Владимира Янкилевского, Эдуарда Штейнберга, Владимир Немухина и многих других.
С 29 января до 10 марта, Мраморный дворец
Спецпоказ фильма «Я – Златан»
19:00
На «Ленфильме» в субботу пройдет спецпоказ байопика Златана Ибрагимовича. Про футболиста и саму картину на нем расскажет комментатор и спортивный обозреватель Федор Погорелов.
Концерт Zero People
Zero People — сайд-проект музыкантов Animal ДжаZ Александра Красовицкого и Александра Заранкина. В субботу в клубе «Время N» они сыграют трогательный концерт — темой выступления будут рождественские праздники, зима и прочие сезонные поводы для радости и депрессии.
Спецпоказ фильма «Седьмая печать»
21:00
Почти за неделю до выхода в повторный прокат экзистенциальную притчу Ингмара Бергмана покажут в «Авроре». Если на этот сеанс вы не успеете, в воскресенье на «Ленфильме» будет еще один. Там картину представит кинокритик и куратор Андрей Карташев.
Воскресенье, 30 января
«Малер. Симфония № 3»
20:00
В воскресенье в филармонии Третья симфония Малера прозвучит в исполнении ее оркестра. Дирижером выступит легендарный Зубин Мета, сотрудничавший с лучшими музыкантами мира. За свою карьеру он успел поработать и в Метрополитен-опера, Венской государственной опере, Королевском театре Ковент-Гарден, миланском «Ла Скала», оперных театрах Чикаго и Флоренции, а также на Зальцбургском фестивале. С 1998 по 2006 год Мета был музыкальным руководителем Баварской государственной оперы в Мюнхене.
Сериал «Монарх»
Музыкальная драма с Сьюзен Сарандон о семье кантри-певцов. Она играет главу династии, жестко обращающуюся со своими родственниками. Свергнуть матриархат попытается одна из ее дочерей Николетт (Анна Фрил из «Мертвые до востребования»).
С 30 января, Fox
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