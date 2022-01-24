Чем заняться в Петербурге с 24 по 30 января

Спецпоказ фильма «Один на один»

20:00

Трогательная драму с Джеймсом Нортоном покажут за несколько дней ее до релиза в рамках спецпоказа на «Ленфильме». Картину, участвовавшую в 2020-м в программе Венецианского кинофестиваля, представит сам актер.

Выставка «Виллем ван Вигель. Кинетическая скульптура»

В 2020 году в «Манеже» был большой проект про кинетическое искусство в России — его точкой отсчета принято считать движущиеся скульптуры Родченко и Татлина. В Эрарте покажут международное измерение и эволюцию жанра — работы нидерландского художника Виллема ван Вигеля. Это чаще всего черные металлические конструкции, заключенные в белый прямоугольник холста. С помощью искусственного интеллекта они принимают различные формы, будто отсчитывая ход времени. Выглядит это и правда завораживающе.

До 15 мая, Эрарта

Выставка Дмитрия Ганопольского «Х»

Выставка фотографа и основателя проекта «Голоса» Дмитрия Ганопольского — серия из личных снимков, сделанных за 10 лет (с 2010 по 2020 годы), отпечатаных вручную в классической традиции. Как объясняет Дмитрий, а это тот случай, когда никто не скажет лучше автора, «X – это моя жизнь до и после комы. X – это последние 10 лет, которые меня определили. Х – это мир родных пейзажей и чужих городов, собранный из осколков. Х – это любовь и смерть, которые всегда рядом: женщины – кресты – женщины. X – это жертвоприношение, обратный отсчет и новое рождение после. Х – это точки на карте и крестики дней: мое я – в сумме пережитого. X – это моя первая личная выставка фотографий об обретении себя после репетиции смерти».

До 6 февраля, 3120 Gallery